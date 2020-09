CB Correio Braziliense





Morreu Duch, chefe da prisão de Phnom Penh sob sanguinário regime do Khmer Vermelho no Camboja.

Juntou-se a Pol Pot nas fornalhas.

José Matias-Pereira — Park Way



Funcionários da prefeitura do

Rio intimidando a imprensa e constrangendo pacientes na porta

de hospitais. Isso é “Incrivella”!

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico

Patrocínio do BRB para o Flamengo: governador Ibaneis Rocha,

tenha dó! Torcer até que é

aceitável, mas o contribuinte

do GDF tem que participar?

Saulo Siqueira — Asa Norte



Embora eu não seja jornalista, não consigo entender por que os profissionais chamam de “suspeito” quem confessa um crime.

Ele não é suspeito, é criminoso.

Alfredo Vigário — Asa Sul