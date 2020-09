CB Correio Braziliense

Reforma administrativa consistente é o caminho para um serviço público de qualidade. Com a palavra, o Congresso.

José Matias-Pereira — Park Way



Com os escombros da Lava-Jato, Aras começa a obra do “Vale-Impunidade”.

Evaristo Carvalho — Lago Norte



Reforma administrativa alarga poderes

do presidente. Com poderes contidos,

o estrago é grande... Imaginem o que

não virá se o projeto for aprovado.

Joaquim Honório — Asa Sul



Como estão as queimadas na Amazônia, após a abertura das porteiras, com o fim da fiscalização anunciada pelo antiministro Ricardo Salles?

Giovanna Gouveia — Águas Claras