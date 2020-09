CB Correio Braziliense

Nenhum posto de combustível fechou no auge do isolamento social e o preço do combustível baixou. Com o relaxamento, voltaram os preços aviltantes.

José Emiliano Borba — Águas Claras



Detesto o amarelo, o vermelho, o azul do nosso ardiloso pontilhismo partidário político. Amo a pátria verde amazônica e o amarelo ipê brasiliense.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão brigados. “E daí?”, como diria o presidente Bolsonaro.

Joaquim Honório — Asa Sul



O Centrão, bloco com grande número de foras da lei, assume o comando do governo bolsonarista. Que mudança, para quem que condenou a corrupção na campanha eleitoral.

Mário Henrique Duarte — Park Way



O procurador-geral, Augusto Aras, agora, ganhou apoio do ministro Gilmar Mendes, para implodir a força-tarefa da Lava-Jato e outras que incomodem a elite. Os corruptos ficam enternamente agradecidos.

