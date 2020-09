CB Correio Braziliense

Craque gaúcho descobriu, após revés com justiça paraguaia, com quantos amigos pode contar.

José Matias-Pereira — Park Way



De Renda Brasil em Renda Brasil, a pobreza é instrumentalizada pela classe política para dependência ad infinitum de nosso subdesenvolvimento.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Em tempos de epidemia, a gente imagens de aglomerações em bares e praias. Não há dúvida de que os brasileiros precisam muito ser reeducados.

Maria do Carmo Santos — Asa Sul



Apesar de todos os possíveis excessos, o desmonte da Operação Lava-Jato é um retrocesso a favor da corrupção, patrocinado pelo governo Bolsonaro, por meio de seu homem de confiança, Augusto Aras, à frente do Ministério Público.

Humberto Vieira, Asa Norte