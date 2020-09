CB Correio Braziliense

Na sabujice da política tupiniquim, o principal sempre perde para o supérfluo.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional às Igrejas: dai a Deus o que é de Deus

e perdoai o que é de César...”

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Se o governo pode abrir mão de quase

R$ 1 bilhão de tributos devidos pelos fundamentalistas, pode manter em

R$ 600 a esmola emergencial. Ou não?

Joaquim Honório — Asa Sul



Terraplanistas com bússola magnética

se perdem no mar ao tentar atingir ‘borda do mundo’. Descobriram

que a terra é desbordada?

José Matias-Pereira — Park Way