O novo normal não é o normal

O coronavírus espalhou-se por etapas. Deu os primeiros sinais na China nos fins de 2019, atravessou as fronteiras europeias, bateu às portas da América. Chegou ao Brasil em 26 de fevereiro de 2020. O mundo, apanhado de surpresa, aos poucos aprendeu a conviver com o vírus.

Pagou preço alto pela lição: a morte até agora de 900 mil pessoas, queda inédita no PIB, isolamento social, perda de postos de trabalho, fechamento de comércio não essencial, proibição de aulas presenciais. O Brasil sofreu consequências similares aos demais países.

Passados seis meses, a população familiarizou-se com a realidade imposta pela pandemia. O novo normal, antes escrito entre aspas pelos meios de comunicação, perdeu o sinal gráfico e passou a ser grafado sem distinção — com a naturalidade do quotidiano.

Talvez resida aí a explicação para a rebeldia dos que insistem em ir às ruas sem obedecer às precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias. O novo normal atingiu novo patamar. A reabertura do comércio, a liberação das praias, a volta às aulas acenam com a retomada da vida bruscamente interrompida.

O retorno, porém, pressupõe conscientização e responsabilidade. Assim como a Idade da Pedra não acabou porque a pedra deixou de existir, a retomada da vida se impôs com o novo coronavírus ainda invencível. Encontra-se à espreita, pronto para o ataque, forma de lutar pela própria sobrevivência.

Tal como ocorreu na pré-História, a passagem de um período para o outro não se deu abruptamente, do dia para a noite. Exigiu um tempo de transição. Transição que também se exige na passagem do novo normal para o normal.

Com o inimigo à espreita, é necessário manter a vigilância para evitar que ele avance. As cenas do feriado prolongado, com aglomerações e desrespeito às medidas protetivas, acenderam o sinal amarelo. Jovens e adultos negligenciaram as cautelas que continuam imperativas — o distanciamento social, o uso de máscara e a higiene das mãos.

Vale lembrar: enquanto inexistir remédio eficaz ou vacina contra o novo coronavírus, os tempos continuarão excepcionais. A flexibilização exige a colaboração da sociedade para prevenir retrocessos e mergulho em ondas evitáveis. O novo normal não é o normal. Até voltar ao pré-2020, há que esperar o aval da ciência.



A pandemia não acabou

O Distrito Federal está prestes a completar seis meses de pandemia e a vida em boa parte das cidades parece ter voltado ao normal. Comércios, cinemas, clubes, igrejas, academias, teatros, tudo voltou a funcionar. Só não estão liberados shows, festas e aulas presenciais na rede pública. E os brasilienses continuam a enterrar seus mortos. São 2.813 óbitos por covid-19 e 172.708 pessoas infectadas. Ah, que exagero, dirão alguns! Afinal, 158.829, ou 92% estão recuperados. Sim, estão. Mas quantos mais vão adoecer e morrer até a descoberta de uma vacina capaz de bloquear o vírus? Ninguém sabe!

Países da Europa, como Alemanha, Espanha, Rússia e Itália, já avaliam que o segundo semestre pode ser ainda pior do que o primeiro. Até agora, a única medida eficaz para evitar a disseminação do vírus é o distanciamento social. E, nisso, temos falhado diariamente, apesar das consequências irreversíveis. Nas ruas, estão aqueles que não podem trabalhar em home office. Muitos enfrentam diariamente ônibus e metrô lotados, mas, muitas pessoas, desde o começo, por opção ou negação, caminham sem máscaras, confraternizam em casa ou em espaços públicos, como os parques e o Lago Paranoá.

O Poder público, por sua vez, é omisso. O número de autuações por desrespeito aos decretos e às normas sanitárias para reduzir a disseminação do vírus é uma piada perto dos absurdos que se vê diariamente nas redes sociais e nas ruas. Quem lucra com o sistema de saúde abarrotado de gente? Se a prevenção em saúde pública sempre foi mais barata e eficaz do que o atendimento aos doentes, por que não vemos firmeza de atuação do governo?

É simples o que precisa ser pesado e avaliado neste momento. Uma minoria, se ficar doente, será prontamente atendida em hospitais cinco estrelas da capital, com todo o suporte necessário para garantir o restabelecimento da saúde. Se aqui estiver lotado, pegam seus jatos particulares ou alugam um e, em pouco tempo, estão dentro dos melhores hospitais do país.

Enquanto isso, a classe média, mesmo com planos de saúde, vai amargar a espera por uma consulta. Em caso de suspeita de covid-19, vai esperar de novo, para fazer o exame, com outras dezenas de pessoas com suspeita da doença. O mesmo, ou pior, vai acontecer para quem depende da rede pública. Não por má vontade ou incompetência dos profissionais. Mas por falta de recursos.

A pandemia não acabou e está longe de acabar! Se puder, fiquem em casa, cuide-se e cuide dos seus. Aos que estão trabalhando e enfrentando diariamente todos os riscos e efeitos da pandemia, desejo saúde e proteção.

Fé e anistia

Quem nunca ouviu esta frase: “quer ficar rico, crie uma igreja”. Não se pode negar que ainda há algumas denominações religiosas que não fogem do papel principal, semear a palavra de Deus para o bem espiritual, ou seja, o Evangelho pregado com a finalidade de preparar o homem para alcançar a vida eterna. É um número pequeno. O que mais se vê, hoje, são igrejas que pregam o evangelho direcionado para o material, prometendo prosperidade. E, com isso, lotam templos e salas de oração, onde incautos vão em busca de realizar o sonho de possuir carros, apartamentos, empresas, fazendas e tantos outros bens, e não se preocupam com a riqueza espiritual. Os pregadores usam de discursos que induzem os fiéis a acreditarem que conquistarão os seus intentos. O que tem de templos suntuosos e igrejinhas por aí com a finalidade única de arrecadar é inacreditável. Tosquiar as ovelhas para construir verdadeiros impérios, eis a questão. Pergunto: será que é justo o governo perdoar dividas R$ 1 bilhão das igrejas? Caso seja concedido esse perdão, será um desrespeito com o contribuinte que trabalha 150 dias durante o ano só para pagar imposto e que, todos os dias, vê a ameaça de ser criado mais um tributo. É o toma lá dá cá imperando no nosso Brasil.

» Jeovah Ferreira,

Taquari



Deltan Dallagnol

Não foi só sobre o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro que o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes falaram na última reunião que tiveram pessoalmente, há 10 dias. Os dois também pautaram e discutiram os processos contra o ex-coordenador da Lava-Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol. Tanto Aras quanto Gilmar Mendes são conhecidos críticos do procurador e da atuação da Lava-Jato de Curitiba. Bastaram as ações serem acertadas na reunião de ambos, que, na semana seguinte, Gilmar liberou o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a retomar o julgamento de dois processos disciplinares contra Deltan. Pasmem, as ações haviam sido travadas pelo decano Celso de Mello. No entanto, Gilmar atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União, que alertava para o risco de prescrição dos processos antes de serem avaliados. Os casos, que estão relacionados a manifestações do procurador nas redes sociais, foi julgado na terça-feira (8/9) na sessão do Conselho do MP, e Deltan recebeu a punição de “censura”. Diante desse aniquilamento perseguidor contra Deltan, constata-se que alguns servidores públicos, que deveriam se manter distante das questões políticas e ser, sobretudo, técnicos, não o fazem. As atribuições dos servidores deveria recolher-se ao papel de guardião da Constituição Federal. O procurador Deltan agiu nas redes sociais em defesa da causa anticorrupção e foi punido por esse manifesto. Tem cabimento essa punição? Na outra ponta, diversos procuradores alinhados ao presidente Jair Bolsonaro e ao procurador-geral da República, Augusto Aras, seguem se manifestando politicamente sobre todos os temas possíveis, mas o conselho parece ignorá-los.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Clara



Renan Calheiros

Agora que se fala numa possível e imoral recondução do encorpado Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, e, também, diante da punição do MP ao procurador Deltan Dallagnol por interferir na eleiçao para a presidência da Casa Legislativa, em 2018, manifestando-se contra a eleição do senador Renan Calheiros, é oportuno recordar o que escrevi em fevereiro de 2019, sob o título “Renan vencido pelo ódio e pelo jogo sujo”. Não mudo nem as vírgulas. Manter Alcolumbre como presidente do Congresso Nacional, sob alegação de garantir a “governabilidade”, continua cheirando mal para o Legislativo.

» Vicente Limonge,

Lago Norte



Água

A Caesb quer atribuir a eventuais vazamentos os valores absurdos das tarifas de água e esgoto. Sabe-se que a causa, embora não sejam descartáveis, não são os vazamentos. O exorbitante aumento decorre da mudança da fórmula criada para calcular a tarifa. Em plena crise sanitária e econômica, a estatal veio com mão grande e pesada sobre o bolso dos usuários. Fico imaginando o que será do cidadão se a estatal for privatizada, como defendem os neoliberais de plantão. A população que não tiver poder aquisitivo não terá acesso à água, elemento indispensável à vida. A sinalização foi dada pelos valores hoje cobrados pela empresa governamental.

» Evaristo Carvalho,

Lago Norte

Desabafo

Farmacêutica suspende teste de vacina de covid-19 por suspeita de reação adversa. Rigor científico de vacinas é essencial.

José Matias-Pereira — Park Way



O procurador Deltan Dallagnol deveria ser condecorado e não punido por sua interferência no Poder Legislativo.

Celso Benini — Asa Norte



O ex-presidente FHC em recente pronunciamento assumiu “mea culpa” devido à emenda da reeleição e pediu desculpa à nação. Esqueceu-se de pedir desculpas pela nomeação de Gilmar Mendes para o STF.

Saulo Siqueira — Asa Norte



Não à toa o STF é tão achincalhado e sem prestígio na opinião pública. Na ausência do ministro Celso de Mello, a bandidagem foi vitoriosa.

Joaquim Honório — Asa Sul



Segundo a CEB, o número de “gatos” em Brasília tem aumentado muito.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras

Consequências que virão depois

Alguém disse, tempos atrás, que as consequências representam tudo aquilo que virá depois. Num mundo paralisado por uma pandemia nunca vista e que vinha num severo processo de décadas de poluição do ar, das águas e de todo o meio ambiente, tinha que experimentar, agora, as agruras sem fim do clima agreste, cada vez mais seco, quente e hostil.

Essa é a consequência de todas as mudanças bruscas, chegando em forma do aquecimento global. O mais inquietante é que estamos mais do que irmanados nesse processo de destruição do mundo, somos, hoje, um dos maiores protagonistas do planeta no quesito desrespeito ao meio ambiente. No nosso caso, a própria agricultura, que alguns chegaram a anunciar como a grande redenção verde do país, capaz de transformar o Brasil no celeiro do mundo, teve que se transmutar, para dar conta desse projeto megalômano, chamado agronegócio, ou mais, precisamente, agrobusiness.

Com isso, o regime imposto às vastíssimas áreas que passou a ocupar foi submetido a um verdadeiro sistema de terra arrasada, em que o lucro desmedido de poucos é feito às custas da dizimação do outrora rico bioma nacional. Essas mudanças, que acabaram transformando o Cerrado num campo aberto para as commodities, vem despertando, cada vez mais, a atenção de parte da população, alarmada com o noticiário interno e externo dando conta do alto preço cobrado do meio ambiente para tornar o nosso país um campeão na produção de grãos e de proteína animal.

Ganha, cada vez mais, na consciência de muitos, a certeza de que o agronegócio e sua correlata, a agroindústria, não produz alimentos, mas apenas lucros para os grandes produtores. Uma ida ao supermercado para comprar o básico arroz com feijão reforça essa certeza de que, internamente, ficamos com os prejuízos irreversíveis ao nosso meio ambiente e os sempre altos preços dos alimentos básicos. Cotados em dólar, num tempo em que essa moeda se aproxima dos R$ 6, essas e outras chamadas commodities há muito estão longe do poder aquisitivo do brasileiro médio.

Até os países mais informados de todo esse processo de produção selvagem e feita a todo custo começam a boicotar nossos produtos nas gôndolas de seus mercados, mesmo que apresentem preços competitivos. Com o Congresso e o governo totalmente dominados pelo poder de lobby do agronegócio, não há muito o que fazer.

O pior nessa situação toda, se é que pode haver piora num sistema bruto como esse, é que nem mesmo os parques nacionais e as terras indígenas e quilombolas escapam do cerco desse gigantesco aparato multinacional de produção de grãos. Exemplo desse avanço sem limite sobre preciosas terras pode ser conferido a pouco mais de 300 quilômetros de Brasília, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Depois de engolir metade do Cerrado com plantio de grãos e por pastagens, o agrobussiness vem cercando, literalmente, todo o parque. De Alto Paraíso até Cavalcanti, no nordeste de Goiás, o plantio de transgênicos e os campos de pastagens vão se impondo contra as árvores tortas do cerrado, queimando matas, envenenando os rios, esgotando as terras, tudo em nome de um progresso que não é mais do que o avanço da poeira, da destruição e da desertificação de áreas imensas. Só podemos lamentar que, no futuro, se é que haverá algum possível, ninguém será responsabilizado por esses crimes contra a vida.



“A Justiça é o freio da humanidade.”

Victor Cousin, filósofo, político, reformador educacional e historiador francês



» Mercedes Bustamante e Bráulio Dias, da UnB; Isabel Garcia Drigo, do Imafolra; Suely Araújo. do Ibama; e Edegar Rosa, do WWF-Brasil, foram convidados para participar, na Câmara dos Deputados, de discussões sobre a preservação do Cerrado. Veja o link da reunião no Blog do Ari Cunha.

» De sol a sol, recolhem os resíduos descartados pela população. Invisíveis até para as leis, que multam um braço de fora da janela do automóvel e permitem seres humanos pendurados atrás dos caminhões de lixo. Sempre com o rosto virado para o mau cheiro, correm e se penduram em hastes para que o caminhão continue a percorrer as ruas. Sem instalações ou pontos de apoio para que possam respirar, fazer uma refeição, tomar um banho. Há a promessa de que essa classe terá mais conforto para trabalhar.



O ministro Franco Montoro defenderá, junto ao GTB, quinta-feira próxima, a prioridade para a transferência do ministério do Trabalho para Brasília. (Publicado em 16/1/1962)

30 anos do ECA e a proteção das meninas

Ao comemorar o 30º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), casos hediondos como o da criança capixaba de 10 anos violada sexualmente pelo tio mostram que estamos longe de garantir a plena proteção de nossas meninas. Violências desse tipo são ainda comuns no Brasil. A cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019.

Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (Disque 100), em 2019, foram registrados 86,8 mil casos de violação de crianças e adolescentes, dos quais 11% se referem à violência sexual. Além da altíssima incidência, os dados representam aumento de 14% de registros em relação a 2018.

É grave notar que, em 73% dos casos, a violência sexual acontece na casa da própria vítima ou do agressor e, em 40%, é cometida por pai ou padrasto. Em 87% das ocorrências, o agressor é homem, enquanto 46% das vítimas são adolescentes de 12 a 17 anos.

O horror dessa realidade evidencia a importância de garantir que o ECA e leis que protejam os direitos de crianças e adolescentes se façam valer plenamente.

Adotado em julho de 1990, o estatuto é taxativo na proteção de indivíduos de até 18 anos contra a violência física, psicológica ou sexual, e visa seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Os preceitos estão alinhados ao combate de violação igualmente danosa e frequente praticada contra meninas: o casamento infantil.

As evidências mostram que a violência sexual está muitas vezes vinculada às questões, intimamente correlacionadas, de casamento e gravidez precoces. Nesses casos, as violações aos direitos da criança e do adolescente, bem como os riscos e danos, multiplicam-se. Com o trauma do abuso, meninas que engravidam podem sofrer sequelas graves de saúde física, mental e emocional. As chances de morte de gestantes com 15 anos ou menos são quatro vezes maiores do que entre as mais velhas. As vítimas enfrentam diversas outras consequências que prejudicam seu bem-estar socioeconômico, como o dos filhos, da família e da comunidade.

Um dos impactos mais claros é na educação. As garantias do ECA, de igualdade de condições no acesso e permanência na escola, são também afetadas pelo casamento precoce, causa frequente do abandono do ensino por parte das meninas. Estudos mostram que o casamento infantil reduz a probabilidade de conclusão do ensino médio — no Brasil, de cada 10 meninas que engravidam na adolescência, sete não o concluem. Além disso, 75% das adolescentes de 15 a 17 anos que têm filhos estão fora da escola.

Ao mesmo tempo, a permanência das meninas na escola reduz enormemente os riscos de casamento e gravidez precoces. Assim, para além de estabelecer proteções na lei, investir mais na educação para melhorar o acesso e a qualidade do ensino contribuiria de maneira eficaz para mudar o atual quadro. No país onde quase 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, segundo dados do IBGE, o impacto seria significativo.

Apesar das evidências, relatório recente do Banco Mundial mostrou que, aproximadamente, 340 mil meninas se casam por ano no Brasil antes dos 18 anos. A redução das uniões, formais ou informais, tem sido muito lenta — entre 2000 e 2015, a incidência de casos caiu apenas dois pontos percentuais. Com taxa de casamentos precoces de 19,7%, o Brasil continua entre os países com os mais numerosos registros dessa prática na América Latina e no mundo.

Por seu lado, apesar dos avanços, o Código Civil ainda permite o casamento aos 16 anos mediante autorização dos pais ou judicial. Até pouco tempo atrás, as exceções à idade legal para o casamento, capacidade adquirida aos 18 anos com a maioridade civil, eram ainda mais numerosas. Antes da revisão de março de 2019, o código permitia que meninas se casassem, a qualquer idade, em caso de gravidez ou para evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal. Se o caso da menina de 10 anos tivesse ocorrido antes da recente alteração do Código Civil, ela poderia se casar.

Impulsionada em grande parte por estudo do Banco Mundial de 2017, evidenciando a importância de fechar brechas na legislação quanto ao casamento infantil, a recente reforma do Código Civil eliminou as lacunas mais sérias, passando a proteger, sem exceções, meninas abaixo dos 16 anos. Aproximou, assim, as previsões do código das proteções garantidas pelo ECA, revisado também em 2019 para instituir medidas preventivas e educativas visando diminuir a incidência da gravidez na adolescência.

Como indicam os fatos recentes e as estatísticas no Brasil, resta muito a fazer para garantir, no campo legal e das políticas públicas, a efetiva proteção de meninas e mulheres contra a desigualdade, a discriminação e algumas de suas manifestações mais extremas — a violência sexual e o casamento e a gravidez precoces.

Faltando só 10 anos para prestarmos contas dos compromissos assumidos com base na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e o Objetivo 5 de “alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas”, precisamos acelerar esforços e priorizar a questão. Só assim estaremos cumprindo responsabilidades e deveres estabelecidos pelo ECA de assegurar os direitos e a proteção integral da infância e da adolescência.

STF e devido processo legal

crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press

O due process of law tem origem mais conhecida na Magna Carta inglesa de 1215, exatamente na garantia de proteção à liberdade e à propriedade do ser humano, com duas exigências fundamentais: a sentença legítima dos pares e a lei do lugar. É claro que se trata de um conjunto de normas imanentes ao modelo Common Law, no curso da Idade Média, que contribuíram para a formação do Estado Moderno. A expressão due process of law aparece mais precisamente em 1344, quando o Parlamento inglês força o rei Eduardo III a aceitar uma lei desenhada para frear os próprios excessos. Através de Coke e Blackstone, o princípio do devido processo legal chegou ao direito norte-americano no momento da Revolução, embasando nova ordem normativa, ainda que seu desenvolvimento só viesse a ocorrer mais tarde. É um princípio que está expresso na Constituição brasileira de 1988, com origens históricas mais remotas.

O STF define muito claramente que os processos administrativos sancionadores, punitivos ou não, obedecem aos pilares do devido processo legal formal e substancial. Há processos administrativos restritivos de direitos que não ostentam caráter punitivo. Existem processos judiciais e administrativos. Investigações também se submetem ao devido processo legal administrativo. E mesmo atos meramente apuratórios, preliminares a qualquer investigação. Por devido processo legal substancial deve-se compreender o princípio de interdição à arbitrariedade dos Poderes públicos. Nessa categoria, que é comum às famílias jurídicas da common law e da civil law, englobam-se direitos implícitos na Constituição e nas leis, que podem ser reconhecidos pela jurisprudência judicial ou administrativa.

Na Espanha, a vedação à arbitrariedade está explícita na Constituição, e ali foi posta pelo então senador Lorenzo Martin Retortillo Baquer, sob inspiração de Eduardo García de Enterría. No Brasil, o STF tem sido o construtor do aludido princípio de vedação à arbitrariedade, extraindo-o do devido processo legal substancial. A proibição de atos arbitrários, endereçada aos Poderes públicos, é um direito fundamental das pessoas e se desdobra em múltiplas direções. Um ser humano não pode submeter-se ao capricho de outro, já dizia Roscoe Pound, valorizando o devido processo legal.

O devido processo legal formal, por seu turno, abarca os direitos de defesa, na sua plenitude, com os meios e recursos inerentes, além do contraditório. Tais direitos contemplam direitos de manifestação nos processos, paridade de armas, direito de ser ouvido. Em recente decisão, no caso Deltan (Pet 9.068 MC/DF), o ministro Celso de Mello disse que “o exame da garantia constitucional do due process of law permite nela identificar, em seu conteúdo material, alguns elementos essenciais à própria configuração, entre os quais avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis ex post facto; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); e (l) direito à Prova (...)”

O direito ao devido processo legal, na esfera administrativa, impõe que aos investigados se lhes assegurem direitos relacionados à delimitação do objeto da investigação, que deve recair sobre fato típico e ilícito em tese, vedando-se a arbitrariedade do investigador. É dizer, não pode o investigador instaurar procedimento apuratório administrativo ou criminal sem fato típico e ilícito no centro gravitacional, fato esse devidamente narrado e delimitado. Fatos incertos e indeterminados, ou atípicos, não servem para embasar instaurações de cadernos investigatórios, sob pena de se instaurar o reino do arbítrio. Da mesma forma, o direito de não ser investigado ou processado sem justa causa ou por fatos atípicos é decorrência do direito ao devido processo legal substancial. Investigações secretas e arbitrárias ocorriam em tempos obscuros incompatíveis com as luzes de um regime democrático. Atos abusivos e arbitrários geram direitos à reparação de danos.

Não por outra razão, a Lei nº 13.869/19 estabelece ser crime de abuso de autoridade, no art. 27, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, apenando com seis meses a dois anos de detenção essa conduta. A ressalva do parágrafo único diz respeito à força dos indícios que, para as infrações administrativas afetas a sindicâncias e investigações preliminares, poderão ter um padrão inferior de prova. Em qualquer caso, é vedado instaurar investigações, sindicâncias ou procedimentos preliminares por fatos atípicos ou sem justa causa.

De igual modo, a lei veda a persecução penal, civil ou administrativa arbitrária, que também é crime previsto no art. 30. Igualmente é crime (art. 33) exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Tais ilícitos de abuso de autoridade mostram o repúdio ao arbítrio do agente público fiscalizador. Mais ainda, revelam o respeito ao devido processo legal que se deve cultivar em relação ao administrado e jurisdicionado.



