Problema que mora no câmbio

A alimentação dos brasileiros mais pobres está sob forte risco. No momento em que o auxílio emergencial do governo para o enfrentamento da pandemia é reduzido à metade, de R$ 600 para R$ 300, o consumidor brasileiro vê disparar o preço dos alimentos mais básicos da cesta. Em 12 meses, de acordo com números da Fundação Getulio Vargas, o preço do arroz no atacado subiu cerca de 23%; o do óleo de soja, 52,8%.

Altas em produtos básicos são mais sentidas pelos mais pobres, que comprometem parte maior de sua renda com alimentação. O presidente Jair Bolsonaro pediu patriotismo aos donos de supermercados, que também estão sentindo na pele a alta dos preços, e chegou a sugerir que o segmento concordasse em trabalhar com lucro próximo de zero nesses produtos.

Nesse sentido, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, notificou os supermercados a dar explicações sobre a alta dos preços num prazo de cinco dias, sob pena de multa. Os comerciantes, por sua vez, indicam como culpados os produtores e a indústria. Enquanto governo e o setor supermercadista brigam, o verdadeiro vilão segue incólume.

Em agosto do ano passado, o dólar valia R$ 4,02. Um ano depois, flutua em torno de R$ 5,46, uma alta de 36%. Arroz, soja e milho são commodities, com preço fixado em dólar no mercado internacional. Passado o pior da pandemia, Ásia e Europa começam a dar sinais de recuperação e aumentam suas importações – o que também pressiona para cima o preço das commodities. Assim, é muito mais vantajoso vender para fora, o que faz o arroz ficar mais caro nas prateleiras do mercado interno.

É bom lembrar que insumos de produção, como adubos e fertilizantes, também são negociados em dólar e, consequentemente, também estão mais caros.

Como quanto menor é a renda das famílias, maior é seu gasto proporcional com alimentos, é a desvalorização do real — ou a alta do dólar — a causa primordial do desconforto que acomete, hoje, os brasileiros mais pobres, cuja renda já enfrenta as consequências da pandemia — inclusive aqueles que dependem do auxílio emergencial, agora reduzido.

Buscar intervir nas leis de mercado não trará alívio ou solucionar o problema. Mais uma vez, o desfecho eficaz da crise passa pela criação de políticas que pressionem menos o câmbio. O comprometimento com a redução do gasto público e o combate ao assombroso deficit são o caminho para reduzir o nível de risco do país, estabilizar o câmbio e conter a flutuação dos preços das commodities, evitando surpresas nos supermercados e solucionando uma série de outros problemas.

Não há uma solução fácil ou imediata para o problema. Mas seu enfrentamento passa por um firme posicionamento em busca do controle dos gastos públicos rumo ao desenvolvimento. Sem isso, tempestades sempre virão, independentemente das bravatas.



Desabafo >> Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Para amenizar sua fase de azar, mire-se no jovem na Tailândia, que foi picado por uma píton ao se sentar em um vaso sanitário.

José Matias-Pereira — Park Way



Essa Câmara Legislativa é a casa da vergonha. Quase todos os deputados protegem os outros colegas. Em 2022, vamos limpar a Casa, não votando nos atuais integrantes.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul



Se, em plena pandemia, o presidente diz que ninguém é obrigado a se vacinar, é bem capaz de, em pleno Setembro Amarelo, dizer que ninguém é obrigado a viver.

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



A dupla Mourão e Salles é o "mico" do Brasil, em grau planetário, na relação com o meio ambiente. Que vexame!

o meio ambiente. Que vexame!

Alfredo Gonzaga — Jardim Botânico

>> Sr. Redator

Parabéns, JK!

Dia 12 de setembro é uma data importante, aniversário do grande presidente Juscelino Kubitschek: 118 anos. Ele morreu num acidente até agora não bem explicado. Que sua obra, sua maneira de governar, seu ideal e trabalho que fez o Brasil avançar sirvam de exemplo para os dirigentes de nosso país.

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



Supremo

O presidente da República “ad hoc”, Alexandre de Moraes, em 23 de março de 2010, tomou uma decisão monocrática, suspendendo, por seis meses, o pagamento da dívida contratual do Estado de São Paulo com a União. Para tal, não levou em conta, por inexistente, qualquer dispositivo legal, utilizando apenas o seu fumus boni juris e do periculum in mora, objetivando prejudicar o governo federal e, ao mesmo tempo, prestigiar um governador do falido PSDB e ferrenho defensor do lockdown, que lhe causava perda de receita. Foram R$ 7,2 bilhões desviados do governo federal a serem empregados pelo estado de São Paulo na luta sanitária contra a pandemia do novo coronavírus, devendo o estado comprovar seu uso, obrigatoriamente, nessa destinação. Se isso, por si só, não é motivo para uma ação constitucional para que Alexandre seja impedido de atuar no STF, não sei o que mais ele deverá aprontar para que isso aconteça. Com a palavra, o Senado Federal, que, presentemente, atua em minúsculas mesmo.

» Cauby Pinheiro Junior,

Águas Claras



Sistema S

Um sistema em sintonia com o Brasil. Esta é a síntese da avaliação dos usuários dos serviços da CNC, do Sesc e do Senac. Afinal, desde que foram criados, há mais de seis décadas, participam ativamente do desenvolvimento econômico, educacional e cultural do país, cumprindo com excelência as importantes atribuições que lhes foram conferidas. Nessa linha, causa espanto e fere o bom senso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretenda afiar as garras, novamente, contra o vitorioso Sistema S, valendo-se da operação da Policia Federal envolvendo advogados supostamente implicados em corrupção dentro do Sesc e Senac (10/9, Denise Rothenburg). Os fatos precisam ser apurados com rigor. Sem insistir, equivocadamente, em prejudicar o Sistema S nem criminalizar a classe dos advogados. É preciso separar o joio do trigo. A CNC representa os interesses de setores fundamentais para a economia brasileira. Cabe também à entidade administrar um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo, formado pelo Sesc e pelo Senac. Com mais de mil unidades fixas e móveis espalhadas por todo o território nacional, o Sesc e o Senac têm a missão de oferecer a comerciantes, comerciários, suas famílias e à população em geral acesso a educação profissional, saúde, cultura, esporte e lazer.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte



Ignorância

Brasil doente, na saúde e na economia, se a maioria da população não cumprir com as regras da OMS, o país não vai se livrar dessa doença, nem com vacina. Parte de nossa população confia nessa liderança de políticos ignorantes e ambiciosos, sendo que muitos deles só pensam nas mordomias que os cargos que ocupam lhe propocionam e, assim, vão fazendo uso do dinheiro público em benefício próprio, e, com isso, comprometem a estabilidade do país. No campo econômico, o Brasil só tem perdido apoio e investimentos, tudo por causa das atitudes insanas do nosso presidente. Se ele continuar com essas atitudes grosseiras, as nossas perdas serão ainda maiores. Perderemos créditos e credibilidades no mundo afora. Que países, em sua sã consciência, vão querer investir no Brasil? Deus Salve o povo brasileiro. “Os idiotas ainda vão tomar conta do mundo, não pela a capacidade, mas, sim, pela quantidade. Eles são muitos”.

» Evanildo Sales Santos,

Gama



PT

Não sabemos ao certo quanto dinheiro guardado tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem Dilma Rousseff e muito menos os filhos deles. Sabemos que o dinheiro que paga os advogados dos criminosos normalmente vem dos cofres públicos. Parece que o advogado de Lula, Cristiano Zanin, foi pago pela Fecomércio para defender seu ilustre cliente. Durante oito anos, a caneta mais poderosa do Brasil esteve nas mãos de Lula e sabe-se lá o que mais ele fez com o nosso dinheiro, pouco se importando com a moral e a honra de um presidente da República. Da mesma forma, Dilma permaneceu vários anos como chefe de Estado, arrebentando a Petrobras, a Eletrobras e outras empresas, sem dó. O Partido dos Trabalhadores deveria ter sido extinto há muitos anos e seus caciques deveriam estar presos com seus advogados.

» José Carlos Saraiva da Costa,

Belo Horizonte (MG)

Charge

crédito: Quinho/EM/D.A Press

Vacine-se!

O submundo da internet está com uma campanha a todo vapor. Por meio de textos apócrifos, fotomontagens e vídeos curtos, grupos distribuem no WhatsApp informações sem pé nem cabeça, com zero dado científico, sobre os efeitos que vacinas produzem no ser humano. Não consigo encontrar um outro adjetivo melhor do que esse para classificar tal movimento: criminoso. Sim, ao repassar informações como essas adiante, estão praticando um atentado contra a vida em sociedade.

Veja bem, caro leitor, o nível de desinformação que tentam repassar. Desde a madrugada de quarta-feira, para aproveitar repercussão da suspensão dos testes da “vacina de Oxford” após a detecção do surgimento de um caso grave em um dos voluntários, passou a circular um texto sem autoria com a seguinte informação: “Há um pico de ‘corona’ em muitos países porque eles passaram a testar a vacina em muitas pessoas”. Hã? Como assim? Qual a base científica? E a pergunta que fica é: o que leva uma pessoa a distribuir uma informação como essa?

É a típica fake news que mata. E pode ajudar a explicar a baixa taxa de imunização registrada por órgãos públicos de saúde. Vamos pegar, como exemplo, a campanha de vacinação contra o sarampo para adultos no Distrito Federal. Era para terminar em 31 de agosto, mas precisou ser prorrogada por dois meses porque apenas 5,6% do público-alvo havia recebido a dose. Isso mesmo: uma em cada 20 pessoas entre 20 e 49 anos foi ao posto de saúde mais próximo. É um índice muito baixo.

Entre as crianças, o cenário de queda na imunização também se repete. O DF não atingiu nenhuma meta de imunização do calendário infantil de 2020. Entre as 11 vacinas que devem ser tomadas por menores de 2 anos de idade, nenhuma ultrapassou os 78% de cobertura. Todas tiveram redução em relação a 2019. Infectologistas alertam que o ideal, para o bem comum de todos, é que o índice fique na faixa de 90% a 95%. Rúbeola, caxumba e varicela estão entre doenças que podem ser evitadas.

Ao longo de décadas, a pesquisa acadêmica tem nos mostrado (e comprovado) que a vacinação é a forma mais segura de conter e eliminar enfermidades do planeta. Acredite na ciência. Desconfie de postagens em redes sociais, principalmente as apócrifas. Opte por fontes confiáveis. E não se esqueça: vacine-se!



A aberração da lista tríplice

Nenhum país pode prosperar sem o conhecimento científico e sem democracia. Entre 2005 e 2015, significativo investimento do governo federal nas universidades gerou aumento que quase triplicou o número de estabelecimentos, ampliando a cobertura da educação superior pública para extensa área do território nacional a partir de vigoroso processo de interiorização dos campi universitários.

No entanto, do ponto de vista do noticiário, as universidades federais continuaram sendo tema de muitas manchetes negativas que, ao destacar pontuais (às vezes, supostos) abusos da liberdade, associados a festas, drogas, violência, e relegar a segundo plano a revolução de inclusão e democratização no acesso à educação superior que se passava, contribuiu para um processo que já vinha de longa data pondo em dúvida a real importância dessas instituições.

Tanto é verdade que o senso comum do ex-ministro Weintraub — que insistiu em associar as universidades federais à balbúrdia, a custo excessivo, à falaciosa improdutividade e inexpressividade no cenário internacional — ecoou em parte da sociedade.

A solução dessa distorção não passava apenas pela necessidade de a sociedade “compreender a importância” das universidades públicas, mas, também, de elas saírem da posição de isolamento e ocuparem espaço de centralidade no cotidiano da sociedade. Ao que parece, os dois movimentos finalmente estão ocorrendo.

As campanhas midiáticas de divulgação das universidades públicas diante dos ataques difamatórios, cortes orçamentários e a proposta privatista do Future-se surtiram efeito na sensibilização da sociedade para sua real importância. Em 2020, a pandemia do novo coronavírus recolocou as recomendações e explicações científicas em destaque na mídia e, nesse contexto, a atuação das universidades foi e está sendo exemplar, como referências locais e regionais de informação confiável e ações relevantes no combate à doença e suas consequências sociais e econômicas.

O que ainda não foi devidamente explorado e compreendido é o papel fundamental das universidades públicas na defesa da democracia. Para além da formação acadêmica de qualidade, a produção de conhecimento científico e a ação social desempenhada pela extensão universitária, a defesa intransigente dos valores democráticos é a essência da universidade pública. A comunidade universitária sempre se insurge diante de atitudes antidemocráticas, tanto nos contextos internos quanto nos externos.

É que a democracia está enraizada na sua estrutura e na sua essência. Além dos debates cotidianos e assembleias de diversos tipos e temas, a organização universitária é feita em torno de órgãos colegiados cujos membros, assim como os dirigentes, têm mandato e são escolhidos por meio do voto da comunidade acadêmica. Assim são eleitas chefias de departamento, diretorias de institutos, faculdades, campi e, sobretudo, reitores.

Para quem não compreende a importância desses processos, cabe perguntar: como falar com propriedade de cidadania e democracia para a juventude sem vivenciá-las? Os processos políticos nas universidades são as principais maneiras de exercer a participação nas decisões da instituição e preparar as pessoas para que façam o mesmo nos contextos municipais, estaduais e nacional. Como tantos já disseram, democracia só se aprende fazendo.

O que dizer, então, de vivenciar o processo democrático, incluindo elaboração de planos de gestão, candidaturas, campanhas, debates, eleições em dois turnos para, ao final, a escolha não ser respeitada e alguém rejeitado no processo eleitoral ser empossado reitor? Pois é essa a aberração da lista tríplice na nomeação de reitores em universidades públicas.

A Lei nº 9.192/95, que rege o processo de escolha e nomeação dos dirigentes das universidades e institutos federais, mesmo promulgada após a ditadura militar, conservou uma lógica que serve apenas para manter as aparências de processo democrático, mas que, na verdade, o coloca na dependência dos humores da Presidência da República. E, incrivelmente, nenhum governo democrático que se seguiu ousou modificar a lei, de modo que, ainda hoje, o processo de consulta para nova reitoria em qualquer universidade pública vem acompanhado do fantasma da nomeação com a pergunta recorrente: será que o governo respeitará a escolha da comunidade universitária?

Se, para algumas autarquias, a lista tríplice é vista como opção melhor do que a nomeação direta pela Presidência da República, para a universidade é distorção da democracia e a anulação da mais básica manifestação de sua autonomia, prevista na Constituição Federal. Afinal, no contexto de uma instituição que tem entre as missões formar para a cidadania, que ensinamento estaria professando ao concordar com essa incoerência?

Uma observação de todo o processo permite dizer que a não nomeação do escolhido pela comunidade, longe de configurar demonstração de força do governo, tende a ser vista como um ato de profundo desrespeito à democracia e à autonomia universitária. A nomeação de reitor não escolhido pela comunidade tem levado, e sempre levará, a estado de desordem nas universidades, de frustração e sentimento de ataque aos processos democráticos, plenamente justificáveis dada a distorção da situação que deveria ser a celebração e o fortalecimento da democracia.

Após as recentes intervenções na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), a governadora Fátima Bezerra anunciou que proporá à Câmara Estadual projeto de lei extinguindo a lista tríplice para a reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), tornando obrigatória a nomeação do escolhido pela comunidade.

Nada mais coerente com a defesa da democracia, da Constituição e da autonomia universitária. Que essa atitude desperte em outros governadores a tomada de medida similar para as universidades estaduais e encoraje a Câmara dos Deputados a extirpar a distorção do cotidiano das universidades federais. A democracia agradecerá.

O STF e o atendimento socioeducativo

crédito: Caio Gomez/DB/D.A Press

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão unânime de 21/8/2020, concedeu a ordem de habeas corpus coletivo impetrado em 2017 pela Defensoria Pública do Espírito Santo e proibiu as unidades socioeducativas de operarem acima do limite de 100% da capacidade. A decisão vale para todo o país e é divisor de águas na política nacional do atendimento a adolescentes em conflito com a lei.

O ministro Edson Fachin, relator do HC, propôs que adolescentes e jovens em número excedente sejam transferidos para unidades em melhor situação ou que tenham substituída a medida de internação por outras em meio aberto, além de prever a inclusão de adolescentes em regime de internação domiciliar.

Ao fundamentar o voto, Fachin citou expressamente o material produzido pela Comissão da Infância, Juventude e Educação (Cije), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), intitulado “Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros e no Distrito Federal”. O documento contém dados e informações sobre a quantidade de unidades e capacidade, ocorrência de superlotação ou demandas de vagas não atendidas, custo médio mensal por adolescente, tempo médio de duração da medida de internação e outras informações relevantes.

O estudo assinala a existência de um quadro de grave superlotação nas unidades de internação em várias unidades da Federação. Em outras, demonstra haver número significativo de pedidos de vagas que pendem de atendimento pelos órgãos responsáveis. O documento revelou haver um deficit nacional de aproximadamente 5 mil vagas de internação, conforme dados do segundo semestre de 2018.

Para além de fornecer dados empíricos que subsidiaram o importante julgamento do STF, o contexto revelado pelo documento do CNMP evidencia duplo prejuízo para a sociedade e para os adolescentes envolvidos: o não cumprimento de medida socioeducativa de internação em virtude da insuficiência de vagas anula os esforços levados a efeito pelos sistemas de Justiça e de segurança pública para a apuração dos atos infracionais.

Esse é fator que contribui para a ineficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente e agrava a sensação de impunidade, cujos efeitos psicológicos e sociológicos terminam por gerar uma série de externalidades no modo como a população identifica as causas da criminalidade em geral.

Muitos adolescentes, por não receberem a int

ervenção socioeducativa a tempo e modo, avançam na trajetória infracional e terminam por cair no sistema prisional ou, o que é ainda pior, passam a compor os dados estatísticos nacionais de letalidade juvenil.

A decisão do STF é elogiável por contribuir para a redução das violações de direitos humanos inerentes à superlotação crônica. Como toda decisão judicial, porém, não é suficiente para resolver os problemas estruturais dessa política obrigatória, continuada e permanente, que reclama mais e melhores investimentos em todo o país.

O acórdão do STF tem o mérito de colocar a luz sobre as sombras de um problema que é frequentemente ignorado em virtude da condição social de destinatários. Mas é insuficiente, por si mesmo, para transformar uma realidade que depende da atuação do Poder Executivo nos diferentes níveis federativos.

O fortalecimento da política socioeducativa demanda investigação das causas da insuficiência de vagas e da precariedade do funcionamento de muitas unidades. O documento do CNMP é pequeno contributo a esse processo, que implica ainda o reconhecimento por parte da União de seu papel na assistência técnica e financeira ao desenvolvimento dos sistemas socioeducativos estaduais e municipais, conforme dispõe a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

É fundamental estabelecer parâmetros justos entre as unidades federadas, sem esquecer a União, para o cofinanciamento dos programas e serviços do Sinase, além de se definirem as fontes para tal fim, como a eventual criação de um fundo especial e a implantação de instâncias compartilhadas de gestão e pactuação, a exemplo das existentes nos Sistemas Únicos de Saúde e de Assistência Social.

Enquanto esse cenário não se apresenta, é o momento de celebrar a decisão do STF, que divulgou um trabalho silencioso e extremamente importante do CNMP e dos membros do Grupo de Trabalho Sinase. O Conselho Nacional do Ministério Público sai fortalecido em decisão fundamental para a causa da infância e da juventude no Brasil.

Operação "E$quema S" Desde 1960

Duas notícias que chamaram a atenção de todos nesta última quarta-feira vindas da mais recente investida da força-tarefa da Lava-Jato, contra os eternos esquemas de corrupção nesse país. Parecem, à primeira vista, fatos já do conhecimento de todos há muito tempo. Observada separadamente, a chamada Operação “E$quema S”, deflagrada, agora, pela Polícia Federal contra o Sistema S fluminense, que engloba a Fecomércio, o Senac, o Sesc e outros desse ramo, parece notícia velha. Denúncias e notícias sobre desvios nesse setor foram se acumulando nos últimos anos.

Também com relação a essa operação, que cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em Brasília, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, além do Rio de Janeiro e em famosos escritórios de advocacia suspeitos de serem usados para lavar dinheiro do esquema criminoso parece notícia requentada tantas foram as denúncias, delações e outras evidências que sempre mostraram os laços estreitos entre advogados e bandidos de alto coturno ou de organizações criminosas.

Ninguém, minimamente esclarecido, duvida hoje da participação direta de grandes escritórios de advocacia nos esquemas que vieram sendo descobertos pela força-tarefa da Lava-Jato nesses últimos cinco anos. O pior é saber que o “E$quema S”, que teria desviados mais de R$ 150 milhões apenas da Fecomércio/RJ, vai mostrando também uma ligação, perigosa e direta, entre esses causídicos de colarinho engomado e gravata Hermes e as cortes superiores.

Há tempos se sabe que, tanto o Sistema S, quanto alguns desses famosos escritórios de defesa não são flores que se cheirem. Na atual denúncia consta, além de organização criminosa, estelionato, corrupção, passiva e ativa, exploração de prestígio e tráfico de influência. Os nomes e sobrenomes desses famosos, publicados em muitos jornais, mostram a estreiteza de relações e a razão de o Sistema S ter gasto, nos últimos meses, mais de R$ 355 milhões em contratos de advocacia, pretensamente por serviços na área do direito.

A Ordem dos Advogados do Brasil, obviamente, não gostou da Operação “E$quema S”, ainda mais quando nessas investigações veio a surgir com suspeita, o nome do seu atual presidente. Como diriam os criminosos do patamar de baixo: “Tá tudo dominado”.

Não surpreende, pois, que a Lava-Jato venha sendo alvo de tantos esforços para esvaziá-la. Não é surpresa, também, porque muitos querem ter acesso a seu banco de dados de investigação. Os endereços, tanto dos escritórios, quanto das residências dos envolvidos, demonstram tratar-se de pessoas que viviam numa bolha de luxo de glamour e, por isso mesmo, sentiam-se intocáveis e protegidas por pessoas instaladas no piso superior da Justiça.

Os próximos movimentos mostrarão se esses indivíduos que, agora, têm seus nomes estampados em todos os jornais possuem, ou não, proteção vinda do alto. Tendo em vista as inversões que têm acontecido nesses últimos meses, em que até o procurador Deltan Dallagnol foi punido pela Justiça, passado o momento de agitação dos holofotes, todos serão devidamente perdoados. Quem sabe, pode sobrar punição apenas para o porteiro da Fecomércio-Rio, que deixou essa gente toda entrar no prédio sem passar por revista rigorosa.



A frase que foi pronunciada

“O desejo de poder em excesso fez com que os anjos caíssem.”

Bacon, ensaísta, filósofo, cientista e estadista inglês



Novidade

» Um apelo para divulgação da iniciativa da Associação Brasileira de Planetários. Uma sessão virtual gratuita, no dia 22 desse mês, às 10h, aguarda profissionais da educação. Veja o link no Blog do Ari Cunha.



Transformação digital

» Assistentes executivas da IBM reuniram-se para lançar a série de webinars Assessoria Executiva na Era Digital. A Fundação Nacional das Secretárias e Secretários (Fenasec) apoia a iniciativa. Os webinars são abertos ao público e disponibilizados gratuitamente. Programações e inscrições no Blog do Ari Cunha.



Pé na jaca

» Depois do feriado de 7 de Setembro, quando praias e piscinões lotaram, fica cada vez mais difícil acreditar no fim da pandemia. Os próximos 15 dias serão cruciais.



Perigo

» Quem mais corre risco com o derramamento de brita na Epia são os motoqueiros. Os bombeiros já advertiram os motoristas, ma,s como em duas rodas as manobras são mais perigosas, seria bom ter socorro por perto.



Crianças SOS

» Mais contato com a natureza durante a pandemia pode diminuir a tristeza, a irritabilidade e a ansiedade nas crianças. Segundo o professor Amauri Betini Bartoszeck, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a imunidade da criança contra doenças e alergias também pode melhorar com um longo passeio em parques arborizados.



História de Brasília

E mais, sobre o mesmo ministro: no plano de casas populares, há o projeto para a construção de cinco a 10 mil dessas casas em Brasília. (Publicado em 16/1/1962)