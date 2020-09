Sr. Redator

Parabéns, JK!

Dia 12 de setembro é uma data importante, aniversário do grande presidente Juscelino Kubitschek: 118 anos. Ele morreu num acidente até agora não bem explicado. Que sua obra, sua maneira de governar, seu ideal e trabalho que fez o Brasil avançar sirvam de exemplo para os dirigentes de nosso país.

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



Supremo

O presidente da República “ad hoc”, Alexandre de Moraes, em 23 de março de 2010, tomou uma decisão monocrática, suspendendo, por seis meses, o pagamento da dívida contratual do Estado de São Paulo com a União. Para tal, não levou em conta, por inexistente, qualquer dispositivo legal, utilizando apenas o seu fumus boni juris e do periculum in mora, objetivando prejudicar o governo federal e, ao mesmo tempo, prestigiar um governador do falido PSDB e ferrenho defensor do lockdown, que lhe causava perda de receita. Foram R$ 7,2 bilhões desviados do governo federal a serem empregados pelo estado de São Paulo na luta sanitária contra a pandemia do novo coronavírus, devendo o estado comprovar seu uso, obrigatoriamente, nessa destinação. Se isso, por si só, não é motivo para uma ação constitucional para que Alexandre seja impedido de atuar no STF, não sei o que mais ele deverá aprontar para que isso aconteça. Com a palavra, o Senado Federal, que, presentemente, atua em minúsculas mesmo.

» Cauby Pinheiro Junior,

Águas Claras



Sistema S

Um sistema em sintonia com o Brasil. Esta é a síntese da avaliação dos usuários dos serviços da CNC, do Sesc e do Senac. Afinal, desde que foram criados, há mais de seis décadas, participam ativamente do desenvolvimento econômico, educacional e cultural do país, cumprindo com excelência as importantes atribuições que lhes foram conferidas. Nessa linha, causa espanto e fere o bom senso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretenda afiar as garras, novamente, contra o vitorioso Sistema S, valendo-se da operação da Policia Federal envolvendo advogados supostamente implicados em corrupção dentro do Sesc e Senac (10/9, Denise Rothenburg). Os fatos precisam ser apurados com rigor. Sem insistir, equivocadamente, em prejudicar o Sistema S nem criminalizar a classe dos advogados. É preciso separar o joio do trigo. A CNC representa os interesses de setores fundamentais para a economia brasileira. Cabe também à entidade administrar um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo, formado pelo Sesc e pelo Senac. Com mais de mil unidades fixas e móveis espalhadas por todo o território nacional, o Sesc e o Senac têm a missão de oferecer a comerciantes, comerciários, suas famílias e à população em geral acesso a educação profissional, saúde, cultura, esporte e lazer.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte



Ignorância

Brasil doente, na saúde e na economia, se a maioria da população não cumprir com as regras da OMS, o país não vai se livrar dessa doença, nem com vacina. Parte de nossa população confia nessa liderança de políticos ignorantes e ambiciosos, sendo que muitos deles só pensam nas mordomias que os cargos que ocupam lhe propocionam e, assim, vão fazendo uso do dinheiro público em benefício próprio, e, com isso, comprometem a estabilidade do país. No campo econômico, o Brasil só tem perdido apoio e investimentos, tudo por causa das atitudes insanas do nosso presidente. Se ele continuar com essas atitudes grosseiras, as nossas perdas serão ainda maiores. Perderemos créditos e credibilidades no mundo afora. Que países, em sua sã consciência, vão querer investir no Brasil? Deus Salve o povo brasileiro. “Os idiotas ainda vão tomar conta do mundo, não pela a capacidade, mas, sim, pela quantidade. Eles são muitos”.

» Evanildo Sales Santos,

Gama



PT

Não sabemos ao certo quanto dinheiro guardado tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem Dilma Rousseff e muito menos os filhos deles. Sabemos que o dinheiro que paga os advogados dos criminosos normalmente vem dos cofres públicos. Parece que o advogado de Lula, Cristiano Zanin, foi pago pela Fecomércio para defender seu ilustre cliente. Durante oito anos, a caneta mais poderosa do Brasil esteve nas mãos de Lula e sabe-se lá o que mais ele fez com o nosso dinheiro, pouco se importando com a moral e a honra de um presidente da República. Da mesma forma, Dilma permaneceu vários anos como chefe de Estado, arrebentando a Petrobras, a Eletrobras e outras empresas, sem dó. O Partido dos Trabalhadores deveria ter sido extinto há muitos anos e seus caciques deveriam estar presos com seus advogados.

» José Carlos Saraiva da Costa,

Belo Horizonte (MG)