CC Circe Cunha (interina)

Duas notícias que chamaram a atenção de todos nesta última quarta-feira vindas da mais recente investida da força-tarefa da Lava-Jato, contra os eternos esquemas de corrupção nesse país. Parecem, à primeira vista, fatos já do conhecimento de todos há muito tempo. Observada separadamente, a chamada Operação “E$quema S”, deflagrada, agora, pela Polícia Federal contra o Sistema S fluminense, que engloba a Fecomércio, o Senac, o Sesc e outros desse ramo, parece notícia velha. Denúncias e notícias sobre desvios nesse setor foram se acumulando nos últimos anos.

Também com relação a essa operação, que cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em Brasília, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, além do Rio de Janeiro e em famosos escritórios de advocacia suspeitos de serem usados para lavar dinheiro do esquema criminoso parece notícia requentada tantas foram as denúncias, delações e outras evidências que sempre mostraram os laços estreitos entre advogados e bandidos de alto coturno ou de organizações criminosas.

Ninguém, minimamente esclarecido, duvida hoje da participação direta de grandes escritórios de advocacia nos esquemas que vieram sendo descobertos pela força-tarefa da Lava-Jato nesses últimos cinco anos. O pior é saber que o “E$quema S”, que teria desviados mais de R$ 150 milhões apenas da Fecomércio/RJ, vai mostrando também uma ligação, perigosa e direta, entre esses causídicos de colarinho engomado e gravata Hermes e as cortes superiores.

Há tempos se sabe que, tanto o Sistema S, quanto alguns desses famosos escritórios de defesa não são flores que se cheirem. Na atual denúncia consta, além de organização criminosa, estelionato, corrupção, passiva e ativa, exploração de prestígio e tráfico de influência. Os nomes e sobrenomes desses famosos, publicados em muitos jornais, mostram a estreiteza de relações e a razão de o Sistema S ter gasto, nos últimos meses, mais de R$ 355 milhões em contratos de advocacia, pretensamente por serviços na área do direito.

A Ordem dos Advogados do Brasil, obviamente, não gostou da Operação “E$quema S”, ainda mais quando nessas investigações veio a surgir com suspeita, o nome do seu atual presidente. Como diriam os criminosos do patamar de baixo: “Tá tudo dominado”.

Não surpreende, pois, que a Lava-Jato venha sendo alvo de tantos esforços para esvaziá-la. Não é surpresa, também, porque muitos querem ter acesso a seu banco de dados de investigação. Os endereços, tanto dos escritórios, quanto das residências dos envolvidos, demonstram tratar-se de pessoas que viviam numa bolha de luxo de glamour e, por isso mesmo, sentiam-se intocáveis e protegidas por pessoas instaladas no piso superior da Justiça.

Os próximos movimentos mostrarão se esses indivíduos que, agora, têm seus nomes estampados em todos os jornais possuem, ou não, proteção vinda do alto. Tendo em vista as inversões que têm acontecido nesses últimos meses, em que até o procurador Deltan Dallagnol foi punido pela Justiça, passado o momento de agitação dos holofotes, todos serão devidamente perdoados. Quem sabe, pode sobrar punição apenas para o porteiro da Fecomércio-Rio, que deixou essa gente toda entrar no prédio sem passar por revista rigorosa.



A frase que foi pronunciada

“O desejo de poder em excesso fez com que os anjos caíssem.”

Bacon, ensaísta, filósofo, cientista e estadista inglês



Novidade

» Um apelo para divulgação da iniciativa da Associação Brasileira de Planetários. Uma sessão virtual gratuita, no dia 22 desse mês, às 10h, aguarda profissionais da educação. Veja o link no Blog do Ari Cunha.



Transformação digital

» Assistentes executivas da IBM reuniram-se para lançar a série de webinars Assessoria Executiva na Era Digital. A Fundação Nacional das Secretárias e Secretários (Fenasec) apoia a iniciativa. Os webinars são abertos ao público e disponibilizados gratuitamente. Programações e inscrições no Blog do Ari Cunha.



Pé na jaca

» Depois do feriado de 7 de Setembro, quando praias e piscinões lotaram, fica cada vez mais difícil acreditar no fim da pandemia. Os próximos 15 dias serão cruciais.



Perigo

» Quem mais corre risco com o derramamento de brita na Epia são os motoqueiros. Os bombeiros já advertiram os motoristas, ma,s como em duas rodas as manobras são mais perigosas, seria bom ter socorro por perto.



Crianças SOS

» Mais contato com a natureza durante a pandemia pode diminuir a tristeza, a irritabilidade e a ansiedade nas crianças. Segundo o professor Amauri Betini Bartoszeck, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a imunidade da criança contra doenças e alergias também pode melhorar com um longo passeio em parques arborizados.



História de Brasília

E mais, sobre o mesmo ministro: no plano de casas populares, há o projeto para a construção de cinco a 10 mil dessas casas em Brasília. (Publicado em 16/1/1962)