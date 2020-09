Uma dose de paciência

CB Correio Braziliense

O mundo foi surpreendido nesta semana pelo anúncio da suspensão dos testes da vacina desenvolvida em conjunto pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca. O motivo da suspensão teria sido o desenvolvimento, por parte de uma voluntária vacinada, de uma mielite transversa, sintoma neurológico que pode ou não estar associado ao imunizante.

Embora a notícia tenha soado como um balde de água fria sobre as expectativas mais otimistas de se alcançar uma vacina para a covid-19 o mais rapidamente possível, ela, por outro lado, diz muito sobre o que se deve esperar de um imunizante. Mais ainda, explica a razão de pesquisas envolvendo vacinas serem percebidas pela população em geral como processos tão demorados.

Em meio a uma pandemia que já atingiu quase 28 milhões de pessoas no planeta, matando mais de 900 mil, a principal razão de se buscar uma vacina é a segurança sanitária. Essa segurança, no entanto, implica em mais que conter a transmissão do novo coronavírus. É preciso garantir, também, que o imunizante não traga efeitos colaterais, que seu efeito seja duradouro e que tenha alta taxa de eficácia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiou a suspensão dos testes e informou, em nota, que “a segurança é o principal foco dos ensaios clínicos para se encontrar uma vacina” e ressaltou que suspensões temporárias de ensaios clínicos de vacinas não são “incomuns”.

A covid-19 ainda é um mistério para médicos e cientistas do mundo todo. A cada semana surgem estudos associando a infecção pelo novo coronavírus a uma série de sintomas secundários e posteriores. Mesmo as manifestações dermatológicas da doença podem variar, segundo pesquisas ainda em andamento, da urticária à necrose. Há, ainda, relatos de sintomas circulatórios, cardíacos e renais, além dos respiratórios, entre aqueles que superam a doença.

Desenvolver uma vacina é como buscar uma forma de simular a doença com o mínimo de sintomas. Dessa forma, vacinar-se contra a gripe pode significar uma febre baixa ou alguns dias de coriza, mas com a certeza de se evitar, com esse processo, uma infecção mais agressiva. Quando a doença a ser anulada, no entanto, é, ainda, pouco conhecida e traz reverberações tardias e díspares, como é o caso da covid-19, o processo requer ainda mais cuidado.

A vacina de Oxford com a AstraZeneca é uma entre nove iniciativas na fase 3 dos ensaios ou testes. A pressa por um resultado positivo e pela produção e aplicação em massa de um imunizante contra o novo coronavírus é perfeitamente compreensível. Igualmente importante, no entanto, é a transparência e a lisura de pesquisas sérias e responsáveis. Nesse sentido, os estudos ao redor do mundo, assim como as regras de distanciamento, o uso de máscaras e álcool em gel ainda exigirão de todos uma dose extra de paciência.



Há quem use como régua para medir a qualidade do futebol português os cinco prêmios de melhor do mundo de Cristiano Ronaldo; o sucesso de treinadores como José Mourinho, na Europa, e Jorge Jesus, na América do Sul; os superpoderes do agente Jorge Mendes; a influência do badalado diretor esportivo Antero Henrique em transferências como a de Neymar, do Barcelona para o PSG; as quatro taças conquistadas por Benfica e Porto — dois de cada — na Champions League; o título lusitano na Euro-2016, o terceiro lugar na Copa de 1966 na era Eusébio, sob a batuta do brasileiro Otto Glória, ou a quarta posição em 2006, com Figo e CR7 nos papéis de protagonista e coadjuvante, respectivamente, de Luiz Felipe Scolari.

Todos os argumentos são válidos, mas convido você a enxergar além-mar. Portugal tem, hoje, uma das seleções mais promissoras do Velho Mundo. Em curto prazo, os atuais campeões da Euro e da recém-criada Nations League podem ser bi. Daqui a 26 meses, deve ancorar no Catar como um dos favoritos à conquista da Copa 2022. Não despreze nem faça piada com eles.

A atual esquadra lusitana deixou de ser a seleção do Cristiano Ronaldo. Aos 35 anos, ele continua sendo o cara, óbvio. Tem 101 gols em 163 jogos pelo país. A máquina está a nove de quebrar o recorde de Ali Daei, autor de 109 pelo Irã. O admirável e competente trabalho de renovação aliado à ousadia do outrora retranqueiro Fernando Santos fortaleceram o entorno do gênio.

O time usado na vitória por 2 x 0 sobre a Suécia, na última terça-feira, impõe respeito no papel e na prática. Ostenta jogadores de alto nível em clubes de ponta. O lateral-direito Cancelo, de 26 anos, é uma das peças de Guardiola no Manchester City. O esquerdo, Raphael Guerreiro, 26, atua no Borussia Dortmund. Um dos titulares da zaga, Rúben Dias, 23, defende o Benfica. Bruno Fernandes, 26, do Manchester United, virou referência no meio. Na frente, Bernardo Silva, 26, do Manchester City, e o diamante João Félix, 20, do Atlético de Madrid, assessoram CR7.

Forte na base, Portugal ganhou a Euro Sub-19 em 2018. Reforço do Barcelona, Trincão foi um dos artilheiros do torneio com cinco gols. A seleção também foi vice em 2017 e 2019. Chegou à final da Euro Sub-21 em 2015, e conquistou a Euro Sub-17 em 2016. A mistura da nova geração aos veteranos Cristiano Ronaldo, João Moutinho e Pep deu química. Até Fernando Santos virou ofensivo. Escalou Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo no ataque contra a Suécia!

Os últimos quatro campeões da Copa são europeus: Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018). Brasil, Argentina e Uruguai estão fragilizados. Portugal sonha alto. Planejou o salto. Penso cá com meus botões: imagine esse elenco nas mãos de Jorge Jesus...



Luiz Fux

Gostei do discurso do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele deu esperança à sociedade quando se comprometeu a lutar contra a corrupção e citou a Operação Lava-Jato como conquista dos brasileiros. Entendi que vai usar os recursos de que dispõe e o poder do alto cargo que ocupa para ajudar o Brasil a sair do lamaçal de roubalheira que impede os brasileiros de avançar para novos estágios de desenvolvimento e bem-estar social.

Marcos Arno,

Lago Norte



» A fala do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) foi recheada de erudição e sensatez. Além da citação de Kalil Gibram, talvez até mais, me comoveu a história da família dele. Destaco, sobretudo, a referência ao pai, imigrante grato pela generosidade com que o país recebe os estrangeiros que aqui chegam em busca de uma vida melhor. O conselho paterno para que ele recusasse o convite de ir para o exterior e continuar no Brasil rendeu frutos. Oxalá agora o filho obediente possa atuar com mais vigor na retribuição, ajudando os brasileiros a construir a cidadania que eles merecem.

Rafael Vice,

Samambaia



» Cada macaco no seu galho. Foi esse o claro recado do presidente do STF, Luiz Fux, aos demais Poderes. Executivo e Legislativo têm de fazer a sua parte e não jogar a responsabilidade no colo do Judiciário. Funções têm ônus e bônus. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional assumam. Também o Judiciário: é bom que se mantenha restrito à função que a Carta Magna lhe atribuiu sem avançar. Respeito aos limites é saudável e necessário.

Marta Alencar,

Ceilândia



Quem diria! O mico-leão-dourado se prestou à farsa. Ele, morador da Mata Atlântica, virou amazônico. Ainda bem que descobriram. O engano pegou mal.

Katia Nunes,

Guará



Como é que pode? O Brasil, o celeiro do mundo, e os brasileiros correm o risco de ficar sem arroz, o componente do seu principal prato? Tenha paciência. O fato surreal tem nome – imprevidência e incompetência. Como se não bastasse, o governo ameaça com respostas velhas e falidas. Quem se lembra da caça do boi no pasto?

Antonio Santos,

Sobradinho



O fogo na Amazônia e no Pantanal é apenas uma fagulha no charuto dos delituosos da natureza. O arroz brasileiro está sendo exportado porque, ao agronegócio, o que importa é o lucro. Tem disso: o voto secreto impor à democracia a vileza da extrema-direita.

Eduardo Pereira,

Jardim Botânico



Dia 12 de setembro é uma data importante, dia do aniversário do grande presidente Juscelino Kubitschek, que faria118 anos e faleceu num acidente até agora não bem explicado. Que sua obra, sua maneira de governar, e seu ideal e trabalho que fez o Brasil avançar sirvam de exemplo para os dirigentes de nosso país.

José Ribamar P. Filho,

Asa Norte

Arroz e feijão viraram prato de banquete. Depois dizem que no Brasil está difícil a progressão social.

Ana Carla — Lago Sul



O mico-leão-dourado mudou de habitat? Esqueceram de avisar ao próprio.

Anastacio Silva — Taguatinga



Descoberta de um milhão de dólares: ficar em casa abriu o apetite do brasileiro.

Maria Souza — Planaltina



Pobre Rio! A sucessão de escândalos não tem fim. Mas, talvez, tenha um lado positivo. As frustrações e vergonhas podem ter uma vantagem: ensinar o fluminense a votar.

Carlos Cote — Guará



Quem aguenta? Calor, seca e máscara o dia inteiro: Brasília está inabitável!

Marcelo Costa — Guará I

JK 118 ANOS

“Sou um homem de governo, meus amigos trabalhadores, mas nunca me vereis tomar a causa do poder contra a justiça, da riqueza contra a miséria, da opressão da força contra as liberdades populares.” JK, 1956

Não tive a sorte de conviver com JK, mas acompanhei de perto o entusiasmo do meu pai lendo e recortando as matérias dos jornais e revistas sobre a construção de Brasília. Aprendi em casa o significado de ser um bom presidente. Vivi, na prática, a construção da nova capital do Brasil quando, aos 12 anos, atravessei o Eixo Rodoviário com a minha família. Naquele 30 de julho de 1962, vi as imagens dos recortes de jornal se transformarem em realidade.

A Brasília real, feita de amplos espaços, concreto e vidro, ficou gravada na minha memória para sempre. Acredito que ali começaram a ser construídas as ideias que mais tarde iriam moldar minha visão de mundo. Uma mistura de coragem para empreender e força para realizar, aprendidas com o maior líder político da história nacional, o presidente Juscelino Kubitschek.

Por isso, celebrar os 118 anos de nascimento de JK me faz relembrar o significado da política na vida nacional, a importância de uma liderança generosa para a nação e o respeito às regras democráticas para a construção de um país justo, humano e feliz. JK representa um dos episódios mais férteis da história brasileira. Seu Plano de Metas fez o Brasil crescer 50 anos em apenas cinco, fato sem precedentes na vida política nacional. Afinal, metas não são palavras vazias, mas planos concatenados, feitos por equipes competentes e estrategicamente traçados para gerar resultados.

Juscelino é tudo isso e muito mais. Praticou a democracia com talento, respeitando as instituições, dialogando com os Poderes da República, construindo pontes entre os diversos tecidos sociais do país. E aqui relembro um dos trechos do discurso proferido, em 1957, na Associação Comercial de Santos: “(…) A circunstância de ter participado da luta política em campos opostos não exclui a possibilidade de um entendimento, de uma colaboração entre cidadãos que visam um único objetivo, que é servir o Brasil da melhor maneira”.

Ousado nas ideias e atento às práticas, JK conseguiu interiorizar o Brasil, que até então só enxergava o Oceano Atlântico, sem visualizar o rico e fértil interior do país. Construiu Brasília, transferiu a capital e abriu as imensas fronteiras brasileiras, integrando a nação. Estimulou a indústria nacional e, para torná-la mais eficaz, construiu hidrelétricas para gerar a energia necessária e abriu estradas para transportar a produção. Tudo bem pensado, planejado e realizado dentro das regras democráticas, respeitando a Carta Magna.

Se, hoje, o Centro-Oeste é esta força econômica que alavanca o PIB nacional por meio do agronegócio, devemos a JK, que, ao interiorizar o país, abrindo estradas e oportunidades aos brasileiros, abriu, também, novo ciclo produtivo no Brasil.

Generosamente, soube ouvir os adversários e dialogou com a imprensa combativa e avessa aos seus planos. Resistiu com elegância a todos os ataques, executou com eficiência todos os planos e entregou o prometido na data acordada.

E aqui, mais uma vez, abro um parêntese para citar um trecho dos grandes discursos do presidente, pronunciamento feito à nação em 31 de dezembro de 1956: “(…) Não sou o inventor de Brasília, mas, no meu espírito se arraigou a convicção de que chegou a hora, obedecendo ao que manda a nossa Lei Magna, de praticarmos um ato renovador, um ato político, criador, um ato que, impulsionado pelo crescimento nacional a que acabo de me referir, virá promover a fundação de uma nova era para a nossa pátria”.

JK nos faz sentir saudade dos anos em que o Brasil cresceu economicamente e também floresceu nas artes, nos esportes e na cultura. Com seu jeito leve e gentil, soube amar a música, respeitar os artistas, estimular os esportes e mostrar ao mundo todas as maravilhas do nosso país. Não por acaso foi carinhosamente chamado Presidente Bossa Nova, afinal, seu espírito modernista inspirou Tom Jobim, João Gilberto e Vinicius a recriarem o samba com uma batida diferente. Foi, também, chamado de Presidente Pé Quente porque, em seu governo, a Seleção Brasileira conquistou a Copa de 1958, e Maria Esther Bueno projetou-se internacionalmente nos torneios de Wimbledon e US Open.

São tantas belas histórias e tantas realizações que, neste setembro de 2020, quando Brasília celebra 60 anos de vitórias e JK, 118 anos de nascimento, é com muito orgulho e gratidão que celebramos o maior presidente da história nacional. O político que projetou o Brasil no mundo, integrou o país e fez do Brasil motivo de orgulho para os brasileiros.

Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro, esse é o conceito de Sankofa (sanko = voltar; fa = buscar), base de um provérbio africano. Como símbolo, pode ser representado por um pássaro mítico que voa para a frente tendo a cabeça voltada para trás, carregando um ovo no bico. O retorno ao passado se faz necessário e urgente no Brasil, com destaque para a escravidão compreendida entre os séculos 16 e 19, no intuito de entender este presente tão duro e cruel a que está submetida a população negra e remeter a um futuro carregado de esperança, embora incerto e utópico.

Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais como o sequestro da humanidade, os castigos, a impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é promover o diálogo entre passado e presente, sob as asas do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sustentado por bases mais justas e equitativas.

O Brasil é o segundo país negro do mundo. Dos 12,5 milhões de escravizados, 4 milhões, aproximadamente, ficaram no país. Data de 1535 a chegada dos primeiros escravos. Só a cidade do Rio de Janeiro recebeu cerca de 2 milhões, destinados, principalmente, aos engenhos de açúcar. Sobre esse comércio transatlântico de seres humanos, difundiu-se a ideia de que se estava fazendo o bem aos escravos, resgatando suas almas para o reino de Deus.

Muitos navios negreiros ou tumbeiros recebiam nomes, tais como Feliz Destino, Feliz Dias a Pobrezinhos, Regeneradora... para reforçar tal máxima. Hoje, qualquer semelhança é mera coincidência quando o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, defende a extinção do movimento negro, desmente a existência do racismo no país e afirma que a escravidão foi benéfica para o negro.

Diante das atrocidades cometidas aos povos originários e escravizados em nome de supremacia branca e soberana, em nome do poder e dos privilégios, ainda assim, as lutas e os movimentos por liberdade foram constantes, têm-se os quilombos como prova. Já libertos, a privação imposta aos negros não foi apenas do acesso à escola, mas, também, ao trabalho, justificada pelo etnocentrismo e pela perspectiva científica racista de então. Para isso, os dispositivos legais foram fundamentais para manter a exclusão.

A Constituição de 1824, no rol de direitos e prerrogativas, versa que a escola é direito de todos os cidadãos, exceto para os escravos. Aos portugueses, seus descendentes e libertos, era estendida a cidadania, porém, os estudos para os ex-escravizados, “livres” eram garantidos só mediante rendimentos, cerca de 800 mil réis, e posses. Como se teria tal quantia?

A estrutura vigente também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra que, segundo dados do IBGE, é 56,10% da população (somando pretos e pardos). No cenário educacional, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019 (Pnad Contínua) revelam que a necessidade de trabalhar é um dos principais motivos que levam jovens a abandonarem os estudos. Dez milhões de jovens, entre 14 e 29 anos de idade, não completaram a educação básica, sendo 71,1% pretos e pardos.

A abolição da escravatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos corporais e outras humilhações se fazem presentes quando um jovem negro é executado sumariamente, quando o imaginário coletivo define o negro como perigoso e incapaz, quando a cor da pele é uma sentença: 75% das vítimas letais são negras (dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Se, antes, em cada praça, havia um pelourinho, hoje o Brasil abriga a quarta população prisional do mundo, 61,6% são indivíduos pretos e pardos (Infopen).

A viagem sugerida no início do texto, entre o ontem e o hoje, impõe-se diante do descaso, da barbárie, da dor. Questiona-se: como esse povo chegou até aqui? A narrativa negra sustenta-se na gira, na devoção às divindades ligadas à natureza, na força da herança ancestral, na dança e na defesa da capoeira, no canto e no som do atabaque que ecoa a cada luta. O silêncio fortalece a desigualdade racial, a institui e a estrutura. É preciso conhecer e combater qualquer medida que impeça o negro de sonhar, de respirar, de viver.



Recebi há muitos anos, de Helival Rios, um link da sociedade Canadá para um filmete contando a história doO homem que plantava árvores. Quem leu o livro de Jean Giono (1895-1970), com o mesmo título publicado em 1953, deparou-se com a frase: “... os homens poderiam ser tão eficazes como Deus em algo mais que a destruição.” Com isso, o autor quis dizer que os homens poderiam, se assim se dispusessem, imitar o Criador, erguendo e cuidando de todas as formas de vida sobre a Terra, e não destruindo e reduzindo a cinzas como faz a morte, ao deixar escombros e aridez por onde passa.

A observação de Jean veio a propósito da incansável atividade de Elzéard Bouffier, o personagem principal, que, durante a maior chacina de nossa história, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), continuava, dia após dia, plantando carvalhos numa região agreste dos Baixos Alpes franceses, já abandonada pela população local, devido ao desmatamento secular promovido pelos carvoeiros.

O contraste entre quem cuidava de recuperar a vida da região e o morticínio irracional da guerra de 1914/18 é flagrante e mostra, de forma crua, como os homens podem, ao mesmo tempo, abandonar de lado a vida em sua plenitude e seguir os passos da morte, mesmo sabendo dos resultados dessa opção.

O texto, que chegou ao Brasil, num curta-metragem, foi publicado em livro e parece cada vez mais atual, justamente por mostrar a capacidade do ser humano em mudar o mundo ao seu redor, tanto para o bem, quanto para o mal. Nesses tempos em que o nosso planeta experimenta, por meio do fenômeno do aquecimento global, o que talvez seja o seu maior desafio de todos os tempos, e que pode pôr um fim à existência da própria espécie humana na Terra, nada mais hodierno e premonitório do que as mensagens contidas nesse texto escrito ainda no século passado.

Buscar o exato significado para as árvores, num tempo em que ainda se acredita não existir nenhum, é uma tarefa e um desafio que pode nos colocar, hoje, entre permanecer por essas paragens ou ter que sair de fininho para outros mundos para não perecer. O desafio gigante que, na obra, é realizado por um só homem durante mais de 30 anos em que plantou naquela região milhões de árvores, pode ser uma das respostas para esse dilema da atualidade.

Embora pareça uma tarefa impossível, essa de recuperar o planeta da degradação imposta pelas consequências da Revolução Industrial em sua ânsia por adquirir matérias-primas, o livro mostra que bastou a persistência de apenas um indivíduo para mudar a realidade local. “Um único homem, reduzido a seus recursos físicos e morais, foi capaz de transformar um deserto em uma terra de Canaã”, diz o autor.

O que conhecemos, hoje, por meio da palavra muito em moda, como a resiliência, que é capacidade de resistir e se adaptar às mudanças, tanto pode ser aplicada ao homem quanto à própria natureza, desde que lhes seja ofertada a oportunidade. A esse fenômeno, que muitos classificam como um sinal e uma semente da própria vida, é que pode estar a redenção, ou não, da humanidade.

Obviamente que os exemplos a seguir não devem se resumir a uma obra de ficção. Mas pode nela se inspirar para promover as mudanças necessárias e urgentes que o momento exige. Toda grande obra pode ter seu início apenas movido pela inspiração trazida pelos belos exemplos, sejam eles reais ou não. O primeiro passo é o das ideias, dado ainda no mundo abstrato dos projetos mentais. Pode vir a ser realidade concreta, pelo esforço físico, o que é uma mera consequência da capacidade de pensar. Nesse caso, pensar num mundo em que a vida seja ainda uma possibilidade real e que valha a pena.



“As árvores são poemas que a terra escreve sobre o firmamento. Derrubamos para transformá-las em papel registrando nosso vazio.”

Kahlil Gibran, ensaísta, poeta e pintor de origem libanesa



» Se os algozes têm a proteção da lei, as pessoas atacadas pela violência resolveram se unir formando o grupo Vítimas Unidas. Recebem ameaças constantemente, a ponto de terem pedido socorro à ministra Carmen Lúcia quando presidia o STF.



» Em parceria com o Memorial JK, o Conselho Editorial do Senado lançou o segundo volume de Memórias do Brasil com os discursos de JK feitos em 1957. O primeiro volume, lançado em 2019, trazia os discursos de 1956, primeiro ano do mandato presidencial de Juscelino. Veja no Blog do Ari Cunha a transmissão da TV Senado aberta pelo senador Randolfe Rodrigues.



» O assunto da abertura de hoje e de amanhã está coincidentemente tratado nas historinhas de Brasília publicadas em 1962 que podem ser lidas abaixo da coluna. A capital tinha um defensor, o titular Ari Cunha que sempre procurou o que era melhor para a cidade.



Continuam fumando livremente, os cigarros ou charutos que bem entendem os passageiros da TCB. Efeito excelente vem surtindo a nossa campanha, por apadrinhamento das árvores da W-3. Afora as firmas já publicadas, aderiram à campanha a Mercearia Pirapora (6 árvores), Lourival Almeida, da Drogaria Juvenal, na Quadra 9, Floricultura Brasília, Bimbo — refeições rápidas, Vasp, Síntese, Arte e Decorações, da quadra 8.

(Publicado em 16/01/1962)