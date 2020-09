Sem jeitinhos

CB Correio Braziliense

Sociólogos afirmam que os povos têm marcas. Fruto de fatos que lhes carimbaram a trajetória, tornam-se característica contra a qual parece inútil lutar. O traço — tão natural que poucos se dão conta da excepcionalidade — impera em diferentes níveis políticos, econômicos e sociais. Entre os brasileiros, chama-se jeitinho.

Tido por muitos como sinal de criatividade, é prática cujas raízes remontam ao período colonial. Os pobres, impossibilitados de ascender socialmente, convidavam poderosos para lhes batizar os filhos. O “compadre”, então, concedia um ou outro favor aos pais do afilhado.

Até o Congresso apelou para a esperteza. Na busca de atalhos para obter vantagens particulares, criou o “jabuti”. São emendas estranhas ao que dispõe medida provisória ou projeto de lei em tramitação. Como o réptil que dá nome ao procedimento não sobe em árvore, alguém o põe lá. O alguém é o deputado ou o senador.

Foi o que ocorreu com o Projeto de lei 1.581/2020. O texto, aprovado em agosto, regulariza descontos em pagamento de precatórios. Emenda do deputado David Soares (DEM-SP) — filho do fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus — concede perdão às dívidas tributárias de igrejas e templos, além de isenção das contribuições previdenciárias.

Em outras palavras: as igrejas ganhariam triplamente. Ficariam isentas do pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), seriam anistiadas das multas recebidas por não pagar a taxação e ainda perdoadas pelo não pagamento da contribuição previdenciária.

O presidente Jair Bolsonaro vetou parte do perdão das dívidas constantes da proposição. Medida acertada, sugerida pela equipe econômica. Como reconheceu nota a Secretaria-Geral da Presidência da República, “alguns dispositivos não atenderam as normas orçamentário-financeiras e o regramento constitucional do regime de precatório”.

Embora fosse o esperado, pelas redes sociais, o presidente explicou que o veto se impunha para evitar o cometimento de crime de responsabilidade. E sugeriu que o Congresso o derrube. Espera-se que não o faça.

O Brasil precisa reduzir as isenções, que aprofundam as desigualdades e as injustiças que o afastam das práticas republicanas. Se todos são iguais perante a lei, o desafio é outro: pôr fim aos mais iguais. Sem jeitinhos.

Hábito da leitura

Aprendi a ler e a escrever em casa, com o meu pai, numa das greves da rede pública do Distrito Federal. Lembro que achei difícil. Mas não demorei a me interessar pelos livros. Neta de um escritor e afilhada de um leitor ávido, gostar de ler parecia um caminho natural. E foi. Mas a sede de leitura surgiu assim que terminei o primeiro exemplar de Harry Potter. A partir daí, já estava encantada pelo mergulho na imaginação que um livro proporciona e pela ansiedade de chegar à última página.

Por ter essa paixão pela leitura, seja de livro, seja de jornais e revistas, fico sempre surpresa quando alguém me diz não gostar de ler. Na última sexta-feira, fiquei triste ao perceber que o hábito de leitura está caindo no país. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Itaú Cultural, mostrou que, de 2015 a 2018, houve uma queda de mais de quatro milhões de leitores, em sua maioria, das classes A e B.

A pesquisa sai em meio à uma polêmica envolvendo a taxação dos livros, prevista em 12%, na proposta de reforma tributária apresentada pelo ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional — atualmente, os livros são isentos de impostos. Isso acarretaria no aumento do preço das obras, o que dificultaria o acesso aos mais pobres e também a margem de lucro das livrarias, que, já vivem um momento de crise. A tributação incide em todo tipo de livro, da Bíblia aos didáticos.

Por mais que o estudo mostre essa redução na leitura, também expõe que, diferentemente do que foi pensado e dito por Guedes em relação ao consumo de livros, o hábito de leitura das classes C, D e E, por mais que ainda seja menor do que nas classes A e B, foi o menos afetado. Ou seja, são as pessoas de mais baixa renda que se mantêm firmes na leitura. E são exatamente esses leitores que, caso a reforma seja aprovada com essa parte referente aos livros, os mais impactados e os que poderão, na próxima pesquisa, estar na estatística de queda.

Um país que não lê é um país que renega sua história. Os livros nos dão saber e, mais que isso, nos dão esperança de imaginar dias e narrativas melhores do que as que vivemos. Numa pandemia, então, quem não quer se perder nas páginas de um bom livro?

Juazeiro

Em 18/3/2001, o saudoso dr. Ozanan Coelho, então chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap, veio, em pessoa, no SCLRN 715, Asa Norte, convidado por moradores, participar de evento em prol da urbanização da praça da quadra. Trouxe em mãos uma muda de juazeiro, vinda da sua terra natal, no Ceará. Plantada por nós, foi zelosamente cuidada. Anos mais tarde, foi construído um posto policial, por solicitação dos moradores, adjacente ao juazeiro, preservando-o. Em maio de 2016, dr. Ozanan, amigo da natureza e das pessoas, faleceu. Foi sepultado com um ramo desse juazeiro posto no peito, que levei ao seu velório. Em 2018, o posto foi criminosamente incendiado, danificando seriamente a árvore, que, no entanto, sobreviveu. Atualmente, estava com galhos verdes, entremeados com secos, resultado do incêndio. Dia 11 último, uma equipe da Novacap, supostamente a pedido da Administração de Brasília, decepou a maravilhosa árvore, dizendo aos moradores que “estava morta”. Uma escandalosa e deslavada mentira. E com que satisfação eles cortam uma árvore! Em um minuto, perdeu-se irrecuperavelmente um ícone histórico. Fica o registro. Se nosso amigo Ozanan fosse vivo, não fariam esse ato covarde.

Humberto Pellizzaro, Asa Norte

Bíblia

O artigo Sociologia e Religião (13/9) afirma: “Mas os crentes dos credos judaicos, cristãos e muçulmanos leem as Bíblias (Velho e Novo Testamento) como se elas tivessem sido feitas num só dia, ditadas por Deus, e, sobre cada versículo, ouvem as mais díspares explicações, interpretações e versões por parte de sacerdotes, conforme seus credos e o sabor das circunstâncias”. Discordo totalmente. Eu sou católico desde criança e nunca ouvi explicações tão fracas. Eu aprendi que a Bíblia foi organizada, durante muitos séculos, por várias fontes que interpretavam as manifestações de Deus. As traduções, em muitos idiomas, adaptaram expressões próprias sem afetar o sentido geral. No meu entendimento, as expressões acima comprometeram todo o desenvolvimento do artigo. Não foi feliz.

Severiano Torres Bandeira, Lago Norte

Toma lá dá cá

Dizem por aí que a polarização é um mal que assola o país. Onde o aconchego moderado, proporcionado pela união das forças políticas do Centrão, deve ser o objetivo a ser alcançado para o bem de todos. Enunciado desse modo pelo presidente Bolsonaro, o problema do Brasil soa como resolvido de antemão. Na prática, porém, não é bem assim. Os moderados realmente precisam unir esforços e se organizar para fazer frente a radicalização que não tem levado a lugar algum. Beleza, não fosse a ausência de plano para a execução da proposta. Seus defensores se apresentam como liberais na economia e progressistas no tocante aos costumes, coisa que atende os ditames da obviedade, mas, não produz um passo concreto na direção do avanço e do progresso. Em nome da sempre desejada transparência, parlamentares aderiram ao chamado Centrão, por meio do toma lá dá cá, propositura condenada em campanha por Bolsonaro, que, hoje, é aplicada abertamente, sem receio de se indispor com seus eleitores. Situação que, por ora, pode ser qualificada como real ou utópica, em busca de um rumo e, sobretudo, de um prumo político para ter uma base no Congresso. Só assim, para conseguir transformar numa realidade a aprovação dos projetos apresentados nas duas Casas Legislativas. É preciso ter proposição, precisão, conteúdo e capacidade de convencimento para combater ideias tortas externadas de maneira errada. Isso se faz com argumentos e, principalmente com um plano de ação e uma gestão política proativa, hoje ainda inexistente.

Renato Mendes Prestes, Águas Claras

Distrital

A CPI da Pandemia ainda não foi aberta na Câmara Distrital, porque o presidente da casa, Rafael Prudente, não a colocou em pauta. Senhor Prudente, a sua prudência está sendo imprudente para que a população saiba a verdade.

Saulo Siqueira, Asa Norte

Covid

Considerando os casos de covid-19 registrados em todo o mundo, Brasil, Índia e Estados Unidos representam 54% do total. Esses três países contabilizam 44% de todos os óbitos registrados no planeta. Todos os outros países, que totalizam 5,88 bilhões de pessoas, registraram 46% dos casos e 56% dos falecimentos por causa do novo coronavírus. Os números nos mostram que os países europeus souberam lidar melhor com essa pandemia, que causou tantas mudanças abruptas e caos econômico nas maiores potências mundiais. Pesquisadores e cientistas estão correndo contra o tempo para disponibilizarem vacinas, o mais rapidamente possível. O ano de 2021 deverá ser de vacinação em massa, para tentar conter esse vírus perverso e desumano.

José Carlos Saraiva da Costa, Belo Horizonte (MG)

Vacina de Oxford volta para a pista de corrida da ciência contra a covid-19. Alerta aos participantes: evitem atalhos!

José Matias-Pereira — Park Way



Até que enfim, Bolsonaro veste a máscara: estimula parlamentares a derrubarem o próprio veto sobre os templos religiosos.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Quanto o brasiliense vai pagar pelo sepultamento da CPI da Pandemia?

Arthur de Castro — Asa Sul



O comportamento dos deputados distritais leva a crer que, em breve, teremos a Caixa de Pandora II.

Fernando Moreira — Águas Claras



Aviso: o alto escalão da Secretaria da Saúde do DF precisa, urgentemente, ser isolado no complexo da Papuda, senão, contaminará os outros detentos.

Saulo Siqueira — Asa Norte

Mão grande

As polícias e o Ministério Público assumiram protagonismo inédito na política nacional. No Rio de Janeiro, a cada dia, ocorre um espanto. O prefeito é acusado pelo Ministério Público. O governador está afastado por seis meses. O vice-governador também está às voltas com acusações pesadas. Um candidato a prefeito está na condição de réu. Os cinco últimos governadores estão presos ou estiveram na cadeia em tempos recentes. Foram atingidos personagens da política carioca, como Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, que se apresentou voluntariamente aos policiais. Está presa.

Confusão absurda. A regra básica na convivência entre os antagônicos no cenário carioca é a propina. Todo mundo mete a mão. O prefeito Marcelo Crivella, que é pastor evangélico de alto coturno, não se conteve dentro da temperança sugerida nos sermões. Chegou ao cúmulo de telefonar para seu secretário Rafael Alves para saber da situação da operação de busca e apreensão na Riotur. Quem atendeu ao telefonema foi o delegado que estava executando a operação. Ridículo. O Secretário de Educação, Pedro Fernandes, não está atrás das grades porque foi infectado pela covid-19. Ficará em casa até se recuperar.

Enfim, no Rio, toda a cúpula da política local está caminhando aceleradamente na direção do xilindró. Verdade que o fenômeno não ocorre somente na antiga Cidade Maravilhosa, hoje, dominada por traficantes de drogas, milicianos e políticos corruptos. O ex-governador Sérgio Cabral, grande ladrão, espécie de ícone na especialidade, está condenado a quase 300 anos de reclusão. Ele mostrou-se frio, impetuoso, objetivo na tarefa de assaltar os cofres cariocas. Foi investidor obsessivo em joias, obras de arte, ouro, títulos no exterior e manteve dinheiro em paraísos fiscais.

O cenário no Rio de Janeiro é pavoroso. Mas os cariocas não possuem a exclusividade no quesito corrupção. Há profundas preocupações com o ocorrido, por exemplo, no estado do Pará. O governador Helder Barbalho comandou pessoalmente a compra dos respiradores para atender os infestados pelo vírus. Os poucos aparelhos que desembarcaram em Belém estavam fora das especificações. Não foram utilizados. Em Santa Catarina, a situação também não é das mais cristãs. No Distrito Federal, a cúpula da Secretaria de Saúde foi afastada depois de uma operação de busca e apreensão. O ex-secretário está na Papuda.

Um divórcio no estado de Mato Grosso revelou o descontrole orçamentário do estado. O desembargador Dirceu dos Santos, do TJMT, foi obrigado a dividir recursos e bens com a ex-esposa, Maria Souza da Silva. O processo revelou que ele possui mais de R$ 18 milhões em bens, fazendas, apartamentos, imóveis de todos os tipos inclusive, um em Miami, Flórida. Outra curiosidade revelada no processo é a de que o salário médio dos desembargadores naquele estado situa-se em torno de R$ 50 mil, acima do teto constitucional. O que ocorre em quase todos os tribunais no país.

Nesse cenário tumultuado e viciado em todo o país, surge nova figura. O ministro Luiz Fux, filho de judeus que saíram da Romênia, assumiu aos 67 anos a presidência do Supremo Tribunal Federal. É considerado reservado, rigoroso e sensível à opinião pública, um aliado da Operação Lava-Jato, que poderá inaugurar fase mais dura no comando do tribunal. O ministro sucede a Dias Toffoli, que impôs derrotas à Lava-Jato durante a sua presidência, como a paralisação de investigações com base em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Receita, além da determinação para que a força-tarefa de Curitiba compartilhasse o banco de dados com a cúpula da Procuradoria Geral da República.

Na Vice-Presidência, estará a ministra Rosa Weber. O tribunal será comandado na sequência por Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, relator da Lava-Jato. Fux é juiz de carreira. Começou como promotor no Rio de Janeiro e depois, em 1983, alcançou o Tribunal de Justiça do Estado. Chegou ao Superior Tribunal de Justiça indicado por Fernando Henrique Cardoso e ao Supremo Tribunal Federal por decisão de Dilma Rousseff. Luís Fux é pai de Rodrigo e Marianna Fux, ela desembargadora do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Ele, carioca da gema, intelectual, guitarrista, faixa preta de jiu-jitsu, torcedor do Fluminense, conhece bem a realidade política do estado. É boa novidade, capaz de colocar a cidade do Rio de Janeiro no caminho para retomar o título de Cidade Maravilhosa.

1920: um rei na capital federal

Há 100 anos, em 19 de setembro de 1920, a capital do Brasil recebeu um soberano estrangeiro pela primeira vez: tratava-se do rei dos belgas, Alberto I. A visita de Estado a convite do presidente Epitácio Pessoa permanece praticamente única na história diplomática mundial. O rei tornou-se Cidadão Honorário e Marechal do Brasil e recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. Ele inaugurou a Avenida Niemeyer, no Rio, um viaduto, muitas ruas e escolas receberam seu nome e o da esposa, a rainha Elisabeth.

Durante paradas, revistas militares e desfiles nas ruas, dezenas de milhares de soldados, marinheiros e policiais saudaram o Rei-Soldado, herói da Grande Guerra na Europa. Incentivados pelos feriados decretados para a ocasião, milhões de brasileiros foram às ruas para ver o casal real passar, muitos também correram para a praia de Copacabana para vê-los nadando com maiôs — atividade até então incongruente para um burguês e para um rei.

A oferta de tal luxo ao líder de um pequeno país europeu é menos surpreendente do que parece se soubermos que, antes da guerra, a Bélgica era o terceiro maior investidor no Brasil (e o é ainda hoje, segundo o critério de controlador final do Banco Central do Brasil). Como resultado da visita, a Belgo-Mineira foi criada no ano seguinte e lançou a siderurgia moderna do Brasil.

Mas, além da economia, no Rio, em Belo Horizonte e em São Paulo, muitas das maiores mentes artísticas, criativas e inovadoras do país estiveram envolvidas no evento, com jóqueis, iatistas, aviadores, chefs, ginastas... e 1.500 jogadores de futebol reunidos para uma partida de exibição no estádio do Flu.

A galeria de retratos das celebridades da época envolvidas durante o mês que durou a visita inclui Heitor Villa-Lobos, Donga e os Oito Batutas, os aviadores Alberto Santos-Dumont e Edu Chaves, Raul Pederneiras, o jovem Carlos Drummond de Andrade, dezenas de virologistas e biólogos dos institutos Oswaldo Cruz/FioCruz e Butantã e o Jardim Botânico do Rio, que o rei e a rainha visitaram longamente.

Recebido no Parlamento e no STF, o rei se encontrou com os grandes políticos da época — entre eles, meia dúzia de ex-presidentes e futuros presidentes. Grande amigo de Pessoa, que conhecera na Conferência de Versalhes, e do seu grande rival, o senador Ruy Barbosa (que jantou com ele no último dia da visita), o rei pôde agradecer a este e a outros que — como seu colega Irineu Machado — trabalharam na defesa da Bélgica desde a invasão em 1914.

O rei e a rainha passaram inúmeros dias na capital federal e lá encontraram diversas vezes o governador Carlos Sampaio, mas eles não vieram ao Centro-Oeste porque o DF ainda era a Guanabara. No entanto, os passos do geodesista belga Louis Ferdinand Cruls, que havia marcado a futura capital um quarto de século antes, interessaram ao monarca, que conheceu outros “pioneiros”, incluindo o engenheiro e explorador militar, o futuro marechal Cândido Rondon — cujo amigo, Tasso Fragoso, fora nomeado seu ajudante de campo.

Rondon, nas memórias, chama Alberto de “o homem que salvou a civilização”. Ao lado de Fragoso, o rei teve como oficial de ligação na visita outro pai de Brasília: o futuro marechal José Pessoa, que havia lutado na Bélgica na 1ª Guerra Mundial com dois tenentes da Missão Aché. Na ausência do Planalto Central, Alberto, amante da natureza e fã de alpinismo (morreu, a propósito, ao cair de uma falésia, em 1935), aproveitou a estada para escalar paredões de montanhas de Minas Gerais e dos estados do Rio e São Paulo.

Dizem que o alpinismo criou o único pequeno incidente diplomático da viagem, no Rio, quando os anfitriões mostraram ao rei a magnífica escadaria que haviam esculpido para ele e a rainha na pedra do Morro da Tijuca, e o rei respondeu que preferia escalar a encosta da montanha. Dizem também que o rei se mostrou fascinado pelos cavalos (era chamado de Rei-Cavaleiro), pela feijoada e pela cachaça. Quanto às paisagens do sertão central, amou-as tanto que manteve, na parede do quarto no Palácio de Laeken, a pequena tela Curtume, de João Vidal (trecho à beira da Estrada de Ferro Central do Brasil), do pintor mineiro Honório Esteves, recebida em Belo Horizonte.

(Informações sobre comemorações do centenário: @embaixadadabelgica)

Quando o futuro chega sem avisar

O mundo vive um período de quebra de paradigmas e de adaptações em todos os setores. A pandemia do coronavírus tornou-se grande divisor de águas, com proporções e consequências ainda desconhecidas em um século já marcado por grandes transformações no mundo do trabalho, na economia e na velocidade de evolução das tecnologias.

A área de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) também teve mudanças. Acostumados a atividade tradicionalmente presencial, de negociação, persuasão e participação ativa na formulação de leis, regulamentos e políticas públicas por meio de reuniões, encontros e troca de informações, os profissionais de RIG se viram diante do enorme desafio de adaptar as ações a ambientes virtuais e conversas remotas.

Buscaram se adaptar e se capacitar, e mantiveram em alta o diálogo técnico entre a iniciativa privada e o poder público, essência da atividade. Graças ao preparo dos agentes em identificar riscos e oportunidades, bem como em traçar estratégias aptas para o gerenciamento de crises, setores da economia e da sociedade duramente impactados pela pandemia conseguiram garantir algum fôlego para o seu enfrentamento.

A aprovação da medida provisória do setor aéreo foi exemplo da importância da troca de informações entre setor privado e público. O texto foi discutido na Câmara em curto espaço de tempo, com medidas de socorro às companhias aéreas e às concessionárias de aeroportos, entre elas, a preservação de empregos no setor e o amparo aos consumidores.

A criação de linha de crédito para profissionais liberais, como advogados, corretores e arquitetos, a fim de mitigar as perdas financeiras causadas pela crise sanitária foi mais um exemplo de adequação da política proposta pelo governo. Nesse caso, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), com base em informações levantadas pelos profissionais de RIG para conferir maior efetividade ao que foi proposto.

A aprovação histórica do Novo Marco do Saneamento, que pode modernizar o setor e garantir o fornecimento de água e esgoto para 90% da população brasileira até 2033, também pode ser exemplo de que foi possível realizar o entendimento entre público e privado, ainda que de forma remota.

Estamos avançando. O texto da primeira parte da reforma tributária abriu a discussão de pauta muito esperada e necessária para a retomada do desenvolvimento do país. Simplificação, redução de custos, transparência, segurança jurídica, combate à evasão e à sonegação e criação de mais empregos e investimentos, por exemplo, são princípios esperados com a reforma. E os profissionais de RIG se movimentam pela aprovação do melhor texto possível.

O lançamento do guia de Práticas Recomendadas para a atividade de RIG, elaborado em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é mais um passo da Abrig na regulamentação da atividade de RIG e na direção de atividade cada vez mais valorizada, técnica, acessível e democrática. Não é fácil lidar com tamanha transformação e gerenciar crises nas proporções que todos estão enfrentando diante de um futuro que chegou sem avisar.

As tecnologias ajudam e são essenciais, o home office veio para ficar, em muitas atividades, porém, nada substitui a presença física quando o assunto é o diálogo constante com os tomadores de decisão. As atividades das comissões do Congresso garantem a participação da sociedade, fundamental para a democracia. A participação remota deve ser tão excepcional quanto as outras medidas impostas para o enfrentamento da pandemia e, caso se prolongue, prescindirá de adaptações para garantir que o acesso seja amplo.

Seguimos firmes, lutando pela regulamentação da atividade de relações institucionais e governamentais e atuando intensamente, por meio da argumentação técnica e empírica, na busca da construção de entendimentos e da convergência de ideias, tendo como base princípios de ética, transparência e integridade. Somos parte ativa dos processos de decisão política que vão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E nos orgulhamos disso.