O que deve estar pensando Sérgio Reis, que apoia o governo, sobre as queimadas no Pantanal e o fato de o menino do Meio Ambiente ter aberto a porteira?

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico

Magnata chinês que contestou presidente pela covid-19 pega 18 anos de prisão. Democracia comunista.

José Matias-Pereira — Park Way

Bolsonaro diz na ONU que liberou US$ 1 mil aos brasileiros atingidos pela covid-19. E daí? Esqueceu da proeza: hoje, são quase 140 mil mortos pelo vírus que ele rotulou de “gripezinha”.

Euzébio Queiroz — Octogonal

Essa empresa de ônibus chamada Marechal está ultrapassada. Sugiro que mude o nome para General, que é mais compatível com a atualidade.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras

O governador do Rio de Janeiro foi afastado do cargo atolado até o pescoço, acusado de corrupção na saúde. Governador Ibaneis, mostre que a saúde do DF é transparente abra a caixa preta desse órgão.

Saulo Siqueira — Asa Norte