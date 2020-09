O recuo da democracia

CB Correio Braziliense

A democracia, como a conhecemos hoje, sofre um processo de encolhimento em todo o mundo, com a ascensão de líderes populistas autoritários que promovem o cerceamento ou o controle da imprensa, entre outras ações antidemocráticas. Esta é a conclusão de estudo do Instituto DeMaX, que mede os avanços e o recuo do sistema democrático nos cinco continentes. Pelos indicadores, o Brasil é exemplo de uma “democracia incompleta”, sendo incluído na tendência de “desmocratização”, ao lado de países como Turquia, Hungria e Sérvia, cujos regimes são tidos como autoritários.

O levantamento aponta, como fatores para a perda do rótulo de democracia, além do estrangulamento da imprensa, perda de liberdade religiosa, repressão a protestos legítimos, violação dos direitos humanos e a contestação de decisões do Judiciário. Em variados graus, 107 países perderam qualidades democráticas no ano passado, enquanto 69 avançaram no ranking global. O que chama a atenção é que, mesmo com o recuo da democratização, o retrocesso não significou o ressurgimento de ditaduras.

A pesquisa detectou crescimento expressivo dos regimes híbridos, que, geralmente, apresentam características autocráticas e democráticas, com uma mistura de eleições livres, modo de governo discricionário e Estado de direito debilitado. Em 2019, a DeMaX classificou 41 nações como híbridas. O Brasil não se encaixa nesse patamar, mas entra no grupo dos que sofrem a “desmocratização”. Para o instituto, a eficácia do governo brasileiro foi extremamente reduzida por causa do aumento da corrupção e o difícil relacionamento com o Poder Legislativo.

No estudo, que avalia mais de 200 itens englobando liberdade política, igualdade e controle legal em 179 países, o Brasil apresenta 43 pontos (de zero a 100), abaixo dos 50 necessários para ser considerado uma democracia eficiente, e muito aquém dos 75 pontos exigidos para as democracias plenas — os cinco melhores classificados são Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha e Holanda.

Na avaliação do diretor do instituto, Hans-Joachim Lauth, da Universidade de Würzburg, na Alemanha, “a má governança nas democracias, especialmente nas deficientes como o Brasil, também contribui para a perda de confiança da população nos atores políticos, o que vem sendo explorado por tendências autoritárias”. Ele considera que “uma recaída abrangente” rumo aos regimes autocráticos viola totalmente os padrões estabelecidos no mundo atual, o que significa a necessidade de defesa intransigente e permanente do Estado democrático de direito pleno.



O Brasil já teve ciclos exploratórios em madeira, açúcar, ouro, borracha e café. Agora é o agronegócio. Nossa natureza é surrada incansavelmente.

As ações da Polícia Federal e da Advocacia-Geral da União para punir os autores dos incêndios no Pantanal e na Amazônia queimam a narrativa fake do presidente.

Amazônia

O Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão colegiado ao qual compete coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal, está regulado pelo Decreto nº 10.239, de 11/2/2020, e é presidido pelo general Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República. Segundo o general Mourão, em 11/5/2020, há quatro meses, o Conselho, com a Operação Verde Brasil II, composta por militares e agentes de órgãos federais e estaduais, realizaram cerca de 134 mil ações de apreensões, inspeções, fiscalização, autos de infração e combate a focos de incêndio. Foram apreendidos mais de 800 toneladas de minério, mais de 29 mil m³ de madeira, 848 embarcações envolvidas em ilicitudes, 490 máquinas de serraria, 176 tratores, 14 aeronaves, combateu 355 focos de incêndio e aplicou multas a infratores, em valores superiores a R$ 1 bilhão. Infelizmente, o que se vê ou se lê é que o governo estimula as queimadas e despreza o meio ambiente pois, ao afirmar que limpeza com fogo por indígenas e pequenos agricultores são culturais, estava jogando a culpa neles pela “Amazônia em Chamas”, o que nunca aconteceu e nem acontecerá.

Educação

Não sei se é maioria, mas arrisco dizer grande parte sociedade acredita que um ministro da Educação seja alguém com uma formação impecável. Pela quarta vez, neste governo, vimos que os escolhidos são uma decepção atrás da outra. O Weintraub ainda detém a medalha de campeão. Um homem jovem que desembarcou de uma caverna dos primórdios da humanidade. Aí vem professor de uma univesidade respeitada, mas, na primeira entrevista, Milton Ribeiro deu um vexame do primeiro parágrafo até o ponto final. Como pode ser preconceituoso com os homossexuais daquele jeito? Disse que o indivíduo faz a “opção” por ser homossexual, algo tão absurdo quanto afirmar que a Terra é plana. Associou a homossexualidade a famílias desestruturadas. Ora, quanta estupidez! Tenho vários grandes e bons amigos que são gays, de ambos os sexos. São pessoas formidáveis, competentes na área de formação que escolheram e nada têm que as desabonem. Mas imagino o quanto sofreram com pessoas preconceituosas e desrespeitosas, como o ministro, que chegam ao absurdo de agredir verbal ou fisicamente os homossexuais neste país. Lamentável esse ministro da Educação, que ainda se diz cristão.

Rio de Janeiro

O comportamento corrupto dos sucessivos governadores e prefeitos do Rio de Janeiro reforça o estigma de que a Cidade Maravihosa é uma terra de malandros, vagabundos. Isso não verdade. Como não é verdade que Brasília seja uma terra de corruptos, apesar de abrigar muitos que foram enviados pelas unidades da Federação. Nasci no Rio e muito cedo vim para Brasília. Mas, nunca deixei de passar férias, mesmo que fossem poucos dias, na minha terra natal. Nos últimos anos, parei de viajar para aquela maravilhosa cidade e nadar nas duas praias que mais gosto, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, depois das águas do Nordeste. Mas, sinto muita tristeza ao ver que o Rio de Janeiro está depauperado com tanta roubalheira. Os eleitos não têm humanidade. Desprezam o povo trabalhador daquela terra. Banalizam os crimes, quando não estão entrelaçados com as organizações criminosas, que tornam comunidades inteiras reféns da violência. O pior, no entanto, é perceber que falta uma ação federal vigorosa para dar um fim a tantos desmandos e horror.

Reeleição

Se couber somente aos parlamentares decidir se a Constituição vale ou não no impedimento à reeleição, isso significa que o Supremo Tribunal Federal (STF) não será mais o guardião da Constituição Federal. Apesar de ser favorável à recondução de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que são conhecidos e doutrinados pela presidência, evitando com isso novas negociações com outros parlamentares eleitos, com alto custo e novas dificuldades para a atuação da presidência. Além disso, ainda fico em suspense porque, sem a vigilância do STF, o presidente estará livre para agir, com responsabilidade, mas sem atender, quando assim exigido, à Constituição Federal, por similaridade de tratamento.Os símios que me perdoem, mas será que continuamos a ser um país de macacos? O que valia ontem, hoje, não vale mais!

A cura está no respeito

Testei positivo. Entrei para uma lista que soma mais de 32 milhões de pessoas com covid-19 no planeta. Ou seja, sozinha não me sinto. Estou bem. Também estou serena. E, acima de tudo, consciente de minhas responsabilidades, do meu compromisso com o próximo e da minha solidariedade, do meu respeito com todos os que, há sete meses, estão na linha de frente do combate à doença. E aos que, como eu, saíram e saem todos os dias para trabalhar, mesmo quando as medidas de isolamento eram mais severas.

Com todos os cuidados, distanciamento e uso de máscara, peguei o vírus. E estar à prova dele, com o corpo em combate, só me torna ainda mais firme na única posição possível neste momento. Estou num lugar de empatia com o mundo; com o outro. Não há casa mais confortável do que a partilhada. Sou parte de um todo, de um conjunto que alguns preferem chamar de infectados, de rebanho, de imunizados — ainda que sejam nomes figurativos para classificar quem tem ou teve covid.

Sou um número, sou uma palavra, mas sou, também, acima de tudo, uma pessoa que respeita. Desde o início, o compromisso com a informação não me permite ignorar a ciência. Respeito as medidas de proteção e prevenção. Respeito médicos, enfermeiros, auxiliares, policiais, bombeiros, motoristas... Tantos são essenciais... Respeito os doentes e os enlutados. Desde sempre, comungo de uma genuína irmandade, manifestada em prece e sentimento, com todos aqueles que perderam parentes próximos e lutaram contra a doença. Respeito o poder do vírus, que já marcou o ano de 2020 e todos os outros anos que virão daqui para frente. Ao menos, para mim, que nunca ignorei os riscos.

Hoje, tenho muitas reservas, em especial aos governantes e aos falsos cidadãos. As meias-verdades, as frases de efeito, a manipulação dos números, a submissão ao sistema que oprime, o roubo descarado do dinheiro público, a falta de direção do governo federal, a mesquinhez do mercado, o negacionismo, as fake news, o crime de omissão eterna contra o meio ambiente... São tantas as coisas que me causam hoje asco e repugnância.

O coronavírus não foi, não é e nunca terá sido uma “gripezinha”. A pandemia não passou, não é passado. É presente e será futuro. Podemos conseguir uma imunidade maior, podemos liberar leitos nos hospitais, podemos ver caindo as mortes, podemos voltar a ter carnaval e fogos no réveillon.

Mas, ainda assim, as consequências da pandemia já são um legado para o mundo. Saudades, falências, crises pessoais e profissionais, desemprego, depressão e tantas outras experiências difíceis. Uma nova ordem mundial se avizinha. A cura que eu espero e que eu avisto, para mim e para o mundo, passa por respeito. Conto, também, com suas preces.



Reforma tributária

O tema é a reforma tributária. Os debates, dentro e fora do Congresso, assumem proporções semelhantes às discussões sobre a reforma administrativa. O leigo sente-se incapaz de entender os especialistas, empenhados na vã tentativa de convencê-lo sobre o acerto desta ou daquela emenda constitucional. Sabe, porém, que pagará a conta, que virá majorada.

O Código Tributário em vigor, nº Lei 5.172, de 25/10/1966, foi sancionado pelo presidente Castelo Branco com o referendo dos ministros Octávio Bulhões, da Fazenda, e Carlos Medeiros da Silva, da Justiça, autoridades em assuntos de economia e direito tributário. Ao tempo em que o projeto do Executivo foi discutido, o Legislativo estava dividido entre dois partidos: a Aliança Renovadora Nacional (Arena), como representante da situação, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), oposicionista. Ambos congregavam, salvo exceções, a elite política do momento.

A leitura do texto original revela a qualidade da codificação. Composto por 218 artigos e respectivos parágrafos, incisos e alíneas, o código caracteriza-se pela objetividade e clareza. As matérias foram distribuídas em dois Livros. O Livro Primeiro descreve o Sistema Tributário Nacional, e o Livro Segundo traça as Normas Gerais de Direito Tributário. Da lei espera-se que seja certa, precisa, conhecida e imutável, conforme escreveu Friedrich Hayek, jurista e economista austríaco. Rui Barbosa já deixara registrado na Réplica que “Se a lei não for certa, não pode ser justa. Para ser, porém, certa, cumpre que seja precisa, nítida, clara”.

Ao Código Tributário de 1966 faltou o requisito da imutabilidade. Antes de se tornar conhecido, o Decreto-Lei nº 57, de 18/11/1966, alterou dispositivos sobre lançamento e cobrança do Imposto Territorial Rural e instituiu normas sobre arrecadação da dívida ativa. A ele se seguiram o Decreto-Lei nº88, de 28/12/1966, regulando o sistema tributário dos Territórios, e o Decreto-Lei nº 195, de 24/2/1967, dispondo sobre a Contribuição de Melhoria. A partir daí, o retalhamento foi irrefreável por meio de leis, decretos-leis, decretos, resoluções do Senado.

Relembre-se que, em 31 de março de 1964, como resultado do golpe que derrubou João Goulart, o Brasil ingressou em período marcado por turbulência política e instabilidade jurídica. Para substituir a combalida Constituição de 1946, vítima de atos institucionais e complementares, em 24 de fevereiro, foi promulgada a Constituição de 1967, cujo Capítulo V, relativo ao Direito Tributário, repetiu a Emenda 18, de 7/12/1965.

A esta altura, o leitor concordará que a falta de direção e de racionalidade prevaleceu nas alterações impostas ao código de 1966. O Sistema Tributário nacional perdeu a harmonia que o caracterizava na época em que foi aprovado. Converteu-se em labirinto grego, algo simbólico, ineficiente e ininteligível, destinado a suportar o crescente custo Brasília. Para quem imaginou que, sob a Constituição de 1988 seria diferente, a decepção foi completa. Em recente artigo publicado no Correio Braziliense, relacionei as Emendas introduzidas ao Título VI da Constituição vigente. Até agora, são 26, iniciadas pela Emenda 3/1992, que alterou os artigos 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160 e 167.

Fosse empresa privada, organizada na forma de sociedade limitada ou anônima, o Estado brasileiro estaria falido. Não quebra porque dispõe da Casa da Moeda, do Banco Central, dos títulos do Tesouro Nacional, e não pode ser executado por dívidas. Quando em dificuldade, emenda à Constituição altera a legislação com a ajuda do Legislativo. Arcam com as consequências a classe média, pequenos empresários e milhões de desempregados, desocupados e desalentados.

Se houver reforma tributária, deve se iniciar pela desconstitucionalização de regras que ficarão melhor como legislação ordinária. Da Constituição constarão as normas destinadas à proteção do contribuinte, como anualidade, legalidade, irretroatividade, proibição da bitributação. Boa ideia consiste no abandono da codificação. Em vez de novo código, as diversas matérias serão objeto de leis ordinárias.

Lembremo-nos da Constituição de 1824: só é constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições dos Poderes públicos e aos direitos políticos dos cidadãos. Tudo o mais pertence à esfera da legislação ordinária.

O Brasil, política internacional

“Não podemos tomar partido na disputa entre Estados Unidos (EUA) e China para ter nossa identidade mantida. Os países não têm amigos, têm interesses. A agenda de costumes e a questão ambiental fizeram-nos ficar isolados em organismos internacionais, ao lado de países conservadores. Há um crescente desprestígio do Brasil”, afirmou Rubem Barbosa, um dos nossos luminares no campo da diplomacia, extremamente respeitado.

Os EUA destroem a própria obra quando atacam o edifício multilateral construído no pós-guerra em Yalta. A mentira eleitoral de Trump sobre a relação com a China não altera a realidade. Foram as cadeias produtivas, estimuladas pelos EUA, que fizeram a China mais barata. Hoje, arrependem-se, pois, globalização é sinônimo de Ásia e protecionismo de América.

Assim, em linguagem direta e informada, dois dos mais prestigiados embaixadores do Brasil em tempos recentes alertam o país para a vastidão das extensões presentes e suas consequências futuras no cenário internacional. Se continuarmos errando na linguagem e na ação diplomática em relação aos EUA e à China, seremos um poder declinante. As opiniões foram expressas em videoconferência organizada pelo Conselho de Economia e Política da Fecomércio de São Paulo.

A China foi se tornando uma potência no cenário mundial como força que desafia a hegemonia norte-americana. Os embaixadores consideram uma ironia dizer que a China é país emergente. A China é antiga, com seus quatro mil anos de história. Precisou de apenas duas décadas para reconfigurar o comércio internacional, passando a ser o principal parceiro para muitos países, até mesmo os EUA. É o nosso maior parceiro comercial.

Além disso, a China detesta a guerra fria, ainda mais a quente, pois não lhe são convenientes. É na paz que ela ganha a guerra comercial e, futuramente, a tecnológica, numa crescete assustadora. Conta, sem alarde, da imediata proteção da Rússia, potência espacial, em balística e dotada de tantos foguetes e ogivas nucleares quanto os EUA. Tanto Trump quanto os serviços secretos americanos sabem disso muito bem!

Entretanto, é claro que a China está fazendo o máximo para estruturar o escudo asiático de proteção nuclear, em razão do crescente posicionamento dos EUA em países do sul e no mar da China, em evidente política de intimidação e para manter o complexo industrial-militar que responde por parte significativo do PIB americano, para quem um mundo de paz seria um péssimo negócio.

Tio Sam, além de abusar e manter uma filmografia de guerra e propaganda dela justificatória, tem um orçamento militar que suplanta o PIB de países europeus aliados! (Com a cantilena de defesa da democracia é imperialista). Em verdade, a democracia americana herdou — isto é consenso na sociologia política — do imperfeito sistema distrital inglês — as distorções de votação através de delegados distritais. Para se ter uma ideia, se na Inglaterra um distrito tiver 51% em prol dos trabalhistas e 49% em prol dos conservadores, 100% dos votos contam em prol dos trabalhistas. É um sistema que propicia várias distorções (para quem se interessar ver René David: “Sistemas eleitorais”).

Em todo caso, a Grã-Bretanha é parlamentarista e o primeiro-m inistro é gestado no Parlamento, sujeito a controles e, sendo mais aberto às alterações sociais, respondendo de imediato às pressões populares. A possibilidade de convocar eleições para orientar o parlamento é muito mais democrática e perfeita do que o presidencialismo americano, que elege — sem chance de mudar — um chefe não apenas de Estado, mas também de governo, por quatro longos anos, uma desgraça política que a América do Sul, por mimetismo e falta de imaginação, adotou. A ideia parlamentarista deveria ser retomada pelos jovens políticos do Brasil.

Muito me agrada o regime semipresidencialista português, que julgo o mais perfeito. O presidente da República é eleito pelo voto popular (chefe de Estado). O Parlamento, pelos partidos ou coligação vencedora, indica o primeiro-m inistro (o chefe do Governo), cabendo ao presidente dissolver o parlamento em caso de grave crise institucional e convocar novas eleições.

Quem mantém relações diplomáticas e representa a nação portuguesa é o chefe de Estado (e não o chefe de governo voltado para a política interna). Parecido com o semipresidencialismo português é o semiparlamentarismo francês. Na França, o presidente tem maiores poderes e é eleito para sete anos de mandato. A Assembleia Nacional por maioria indica o primeiro-ministro. Quem pode cair, se perder a maioria, é o primeiro-m inistro, que tem atribuições e competências delimitadas. Seja lá como for, tanto a França quanto Portugal, no fundo, são parlamentaristas, com executivos fortes (semipresidencialismo e semiparlamentarismo equivalem-se). O presidencialismo é uma forma de governo inferior que só funciona nos EUA e, assim mesmo, com lacunas evidentes (rei eleito).



Educação e um tempo que passou

Pouco antes de falecer, em 1997, o educador, antropólogo, escritor e sociólogo Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília (UnB) e criador dos chamados Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), chamou a atenção para um fato que, hoje, vamos comprovando com tristeza: “Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”. Ele, na condição de brasileiro que antevia na educação a única saída para o término do subdesenvolvimento crônico do país, havia percebido e experimentado, na pele, as dificuldades impostas pelas elites nacionais para que a educação ocupasse um lugar de destaque absoluto entre todas as necessidades internas.

Na terceira idade, chegou à conclusão derradeira de que “a crise da educação no Brasil não era uma crise, mas um projeto”. Um projeto, diga-se, com começo, meio, fim e finalidades objetivas, quais sejam, a perpetuação do ciclo de dependência e subserviência da população aos donos do poder, tal como existia no Brasil da era colonial.

Não é por outro motivo que a educação pública, mormente o montante de recursos para ela destinado, segue aos tropeços, como bem confirma todo e quaisquer certames de exames e testes, tanto no país quanto em avaliações internacionais, em que o Brasil fica, invariavelmente, na lanterna de popa, com pontuações medíocres e que parece envergonhar apenas os brasileiros de bem.

Também não é por outra razão que ostentamos a quantia de quase um milhão de presos, fossem computados os encarcerados e cumpridos todos os mandatos de prisão em aberto. Por certo, esse número ultrapassaria essa marca, fossem colocados atrás das grades a miríade de políticos, empresários e outros membros da elite nacional apanhados, pela Justiça, em atos de corrupção .

As predições de Darcy Ribeiro sobre o descaso com a educação pública de qualidade podem muito bem ser sentidas por ocasião das rebeliões de presos, que obrigaram boa parte da população brasileira a ficar trancada em casa, com medo do que poderia acontecer.

Hoje, com as escolas fechadas e com parte dos presídios controlados pelas facções do crime organizado, o retrato do Brasil, diante do mundo civilizado, pode muito bem compor um cartaz publicitário para incentivar o turismo com os seguintes dizeres: “Bem-vindos à selva”. E pensar que tivemos educadores do quilate de Anísio Teixeira, (1900-1971), criador das escolas parques, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (Capes). Ao lado de Darcy Ribeiro, foi também um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB).

Além desses educadores de ponta e que poderiam verdadeiramente construir um país desenvolvido, tivemos, ainda, Paulo Freire (1921-1997), que conhecia a importância e o valor do conhecimento popular, integrado à pedagogia e é detentor de 27 títulos de doutor Honoris Causa pelas mais importantes universidades do planeta. Graças a ele é que foi implantado o Estatuto do Magistério

Ao lado desses educadores, destacam-se, ainda, Maria Nilde Madscellani (1931-1999); Florestan Fernandes (1920-1995); Miguel Arroyo; Jaqueline Moll e muitos outros que orgulham todos aqueles que entendem o verdadeiro papel da educação para a formação de uma nação soberana.

Essas lembranças vêm, a propósito, da recente entrevista do atual ministro da Educação ao jornal Estado de S. Paulo e cujo nome nem vale a pena ser citado, tal a coleção de platitudes e sandices que desfilou em sua fala e que demonstra, de maneira patética, o quão distante ainda estamos, em pleno século 21, do ideário dos educadores aqui mencionados e que enxergavam um Brasil que tinha tudo para dar certo lá nos idos do século passado.



A frase que foi pronunciada

“Duas coisas não podem ser violentadas: a história e a geografia. A história, que é a alma de um país; e a geografia, que é o seu corpo.”

José Sarney, ex-presidente do Brasil.



Promessa

» Não falta material para os senadores Major Olimpio, Weverton e Eduardo Girão. Eles prometeram criar um grupo para debater temas em que a corrupção foi comprovada. Um deles é a análise dos empréstimos à Venezuela, feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, que recebeu a resposta de que não era empréstimo, uma vez que não será pago.



Novidade

» Em breve, carros que prestam serviços de transporte, como os Uber, terão que ter um dispositivo para gravação do ambiente no interior do automóvel. Trata-se de uma alternativa de segurança tanto para o motorista quanto para o passageiro.



Passeio

» Brasília em Linhas, exposição do artista gráfico holandês M. C. Escher (1889-1972), no Espaço Niemeyer. Em função dos protocolos de segurança, a visitação está restrita a 20 pessoas por vez no salão, de segunda a sexta, das 10h às 16h.



História de Brasília

Muitos funcionários que esperavam ser transferidos da Asa Norte para a Asa Sul, com a conclusão dos novos apartamentos, estão se desiludindo dessa promessa, visto que os apartamentos a serem entregues já estão distribuídos em cotas para os ministérios que se transferirão. O que é fato é que os apartamentos da Asa Norte não são bons, nem a Asa Norte oferece conforto. Esta é a razão de estar sendo considerada a Asa Norte como área de triagem, o que é muito justo, pensando pelos funcionários.(Publicado em 17/1/1962)