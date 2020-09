Lava-Jato mira em propinas em contratos de navios da Petrobras. O bicho-papão está a bordo.

José Matias-Pereira — Park Way



A caráter: segundo a pesquisa do Ibope, a aprovação da maneira de governar do presidente está em 50%, ou seja, rachadinha...”

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



O Brasil já teve ciclos exploratórios em madeira, açúcar, ouro, borracha e café. Agora é o agronegócio. Nossa natureza é surrada incansavelmente.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



As ações da Polícia Federal e da Advocacia-Geral da União para punir os autores dos incêndios no Pantanal e na Amazônia queimam a narrativa fake do presidente.

Giovanna Gouveia — Águas Claras