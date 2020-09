Aliança pela vida

CB Correio Braziliense

O governo brasileiro, após entendimento com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aderiu à Aliança Global por vacina contra a covid-19 (Convax Facility), administrada pela Aliança Gavi. Por meio de medida provisória, foram liberados R$ 2,5 bilhões, e o país terá acesso equitativo a doses de imunização ao novo coronavírus. Em nota, o Palácio do Planalto informou que espera adquirir o equivalente para imunizar 10% da população até o fim de 2021. A participação no consórcio, entretanto, não elimina os acertos bilaterais em curso com outras nações para que o país possa, também, produzir o imunizante e, assim, ampliar a proteção sanitária dos brasileiros.

A pandemia da covid-19 parou o mundo. Tornou real versos do poeta e compositor Raul Seixas: “o dia em que Terra parou”. Embora a crise sanitária tenha eclodido em janeiro último, em Wuhan, no interior da China, a OMS reconheceu a sua dimensão planetária em 11 de março. De lá para cá, cientistas de todos os cantos do planeta debruçaram-se na busca por uma vacina.

O primeiro caso confirmado no Brasil foi em 25 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein (SP), num paciente que retornou da Itália. Em sete meses, o novo coronavírus infectou 4,7 milhões brasileiros e matou 141,4 mil, sendo o terceiro país em número de casos e o segundo, de óbitos, atrás dos Estados Unidos, com 204.311 mil mortos e mais de 7,1 milhões de infectados. A Índia, com uma população de 1,3 bilhão de pessoas — seis vezes maior do que a do Brasil — registrou quase 6 milhões de casos e 94,5 mil mortos.

O Brasil tem notória experiência na produção de vacinas por meio da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan. É reconhecido, mundialmente, pela qualidade do medicamento e pelo tamanho da rede nacional de imunização. Além de produzir 25 vacinas, o país é um dos maiores exportadores.

Mas a expertise brasileira no campo da imunização não é suficiente para conter o avanço da doença. A flexibilização do isolamento social, a aglomeração de pessoas em praias, bares, restaurantes, transportes públicos e em outros locais não têm arrefecido a crise sanitária na dimensão desejada pelos especialistas. Além disso, nem todos seguem à risca as medidas de proteção individual, como lavar sempre as mãos, usar máscaras no contato interpessoal, tornando-se ou fazendo mais vítimas do inimigo.

O processo acelerado dos cientistas para chegar à vacina é recorde. Em média, a produção do remédio leva dois anos ou mais, até que todas as fases sejam cumpridas antes de chegar à população. O esforço dos cientistas fortalece a esperança de o cotidiano chegar próximo ao que todos entendem como normal. Mas a batalha não será vitoriosa se não houver adesão em massa.

Os negacionistas estão de plantão e, desde os primeiros informes alvissareiros, fazem campanha contra a vacina, assim como fizeram contra a imunização do sarampo, da poliomielite e outras infecções virais e bacteriológicas que estavam sob controle e até entendidas como erradicadas. É preciso estar atento e forte. É tempo de defender a vida.



De mãe para filhos

Quem gosta de cinema vai me entender. Apresentar aos filhos um filme que você ama e eles curtirem não tem preço. Passei, recentemente, por essa experiência com a minha caçula ao apresentar a trilogia de De volta para o futuro, uma das minhas preferidas. Valeu até o sacrifício de assistir à versão dublada, tamanha a felicidade dela com as aventuras de Marty e Doc.

O sucesso foi tanto que ela quis logo emendar os três filmes e, no final, não se deu por contente: “Diz que tem um quarto, por favor”, foi a reação depois da maratona. Na aula on-line, ouvi quando ela perguntou à professora e aos amiguinhos se eles já tinham visto a obra de Steven Spielberg. O coração da mãe transbordou, claro.

Felicidade parecida eu tinha passado com o mais velho, quando ele assistiu a ET: o extraterrestre – e ainda tivemos o privilégio de ver em um telão, ao ar livre, no tempo em que aglomerar não representava perigo. O meu filho, então com uns 6 anos, nem conseguia ficar sentado, tamanho o envolvimento com a comovente trama da amizade de ET e Elliot – mais uma criação de Spielberg.

Mais que introduzi-los a clássicos da sétima arte, o meu prazer maior foi ter a oportunidade de estarmos juntos nesse momento de descoberta de um novo universo, cheio de magia. Claro que o cinema não é uma novidade para eles. Desde bebês, frequentávamos as salas que projetavam filmes infantis — nenhuma obra da Pixar passou batida por nós até hoje. Mas poder compartilhar algo que você via quando tinha a idade deles traz uma conexão ainda maior.

Estudos mostram que o contato com boas histórias ativa áreas do córtex motor, sensorial e frontal, regiões cerebrais fundamentais para assimilação de novas informações e para a construção de vínculos. Seguindo este raciocínio, a leitura, também, é peça fundamental nessa dinâmica.

Com o primogênito, acho que fiz um bom trabalho. Hoje, adolescente, ele compartilha comigo não apenas clássicos do cinema, como os lançamentos mais aguardados. Lembro-me de uma vez em que, quando ainda era filho único, fomos ao Píer 21, onde estava havendo um festival só com filmes infantis de vários países. Assistimos a cinco obras, uma atrás da outra. No final, já noite, e enjoado de tanta pipoca, ele mantinha o entusiasmo.

Com a caçula, pretendo trilhar o mesmo caminho. Depois de toda a fascinação por De volta para o futuro, tenho uma lista interminável de obras para apresentar a ela: De Indiana Jones a Forrest Gump, passando por Goonies e Harry Potter. Só não superei ainda o trauma da Caverna do dragão: quando mostrei o meu desenho favorito da infância ao meu filho, e ele, simplesmente, desdenhou, disse que era muito malfeito. Mas não dá para ganhar todas!



Sr. Redator

Democracia

O objetivo a ser alcançado pela sociedade brasileira é a construção de uma República democrática. Defino República democrática como um sistema político que se sustenta sobre um tripé de valores: liberdade, igualdade e participação popular. Chamo a liberdade de República, a igualdade de democracia. Participação é o agente catalisador, que produz o amálgama de liberdade e igualdade, que vem a ser a República democrática. O fato é que a tradição autoritária, escravocrata e senhorial obstou o desenvolvimento da cidadania e o aprimoramento dos direitos sociais no Brasil. Adverte o sociólogo Pedro Demo: “Entendemos por controle democrático a capacidade da população de manter sob seu controle o Estado e o mercado, de tal sorte que prevaleça o bem comum” (Cidadania pequena: fragilidades e desafios do associativismo no Brasil, 2001). O principal elemento constituinte da sociedade brasileira se fundamenta em um modelo latifundiário escravista, que perdura até os dias de hoje. Discutindo o racismo estrutural, sabemos que a mestiçagem está para a coexistência racial, assim como a diversidade está para a convivência étnica.Temos muito o que avançar em termos multiculturais e pluriculturais para, de fato, solidificar a democracia brasileira.

Marcos Fabrício Lopes da Silva,

Asa Norte



Correios

No último sábado, na Coluna Sr. Redator (26/9), um leitor reclama do atraso nas entregas de encomendas, afirma que os Correios têm prejuízo, mesmo com o monopólio postal. Compara o desempenho dos Correios públicos com empresas privadas e deduz que a questão da prestação de serviços nos rincões do país será autoajustada pelo mercado. Inicialmente, em relação ao atraso de encomendas, sugiro que assista ao julgamento do dissídio coletivo no dia 21 de setembro, no site do TST, pois comprovará no voto dos ministros que a empresa (governo) provocou essa greve, dificultando as negociações e, quem sabe, no intuito de desgastar a imagem dos Correios perante a sociedade. Buscou propagar esse discurso fácil e oportuno de que a privatização é a melhor solução para a melhoria na prestação dos serviços. Com todo respeito, tal narrativa demonstra pouco conhecimento do tema, uma vez que a empresa não utiliza recursos da União. Pelo contrário, recolheu bilhões em lucros aos cofres do governo federal nos últimos 10 anos. Poucos países no mundo estatizaram o serviço postal e, no Brasil, de dimensão continental, tal iniciativa prejudicará a maioria dos brasileiros. Os preços praticados pelos Correios regulam o mercado e aquecem o e-commerce no Brasil. Os Correios não têm monopólio do mercado de encomendas expressas, portanto, atualmente, as empresas privadas já demonstram desinteresse em prestar serviços nos rincões do país. Recentemente, o ministro das Comunicações divulgou na mídia que o governo pode arrecadar R$ 15 bilhões com a venda de uma empresa que fatura R$ 20 bilhões por ano. Portanto, reproduzo a pergunta do leitor para reflexão: “A quem interessa manter os Correios como empresa pública?”

Priscila Andrade,

Águas Claras



CPMF

As grandes empresas continuam sendo privilegiadas com redução de encargos, renúncia fiscal e vários outros benefícios, sem contar o que rola nos bastidores das negociações com órgãos governamentais, como bem mostraram as operações da Lava-Jato. Pressionado pelos ricaços, que só lucram e não recolhem impostos, a equipe econômica do governo quer arrancar do trabalhador, pagador de tributos, mais dinheiro para turbinar a campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, que, em franca negação da promessa de campanha, quer se manter no Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2023. É revoltante assistir ao que essa equipe econômica está fazendo contra os trabalhadores. O senhor Paulo Guedes faz grandes discursos, mas não tem nenhuma proposta decente para tirar o país do atoleiro. A única reforma até agora aprovada, a da Previdência, foi construída pelo Congresso. Ele não pode ser chamado sequer de coautor da lei. Mas, insiste em defender a miserável CPMF para arruinar ainda mais com os mais pobres, para os quais não há políticas sociais ou inclusivas.

Jorge de Oliveira,

Taquari



Variedades

Procede a ira do ex-deputado Alberto Fraga (Eixo Capital, 25/9). Os prendados filhos de Bolsonaro compram imóveis e pagam a vista, porque poupam desde criança. Já encheram mil cofrinhos. O ministro bajulador das Relações Exteriores saiu chamuscado do Senado. Disse o que não devia e ouviu o que não queria. O ministro da Educação meteu os pés pelas mãos, para o Estadão. Deixou cair a máscara de homofóbico. Recomendo, com entusiasmo, ao leitor Joares Antonio Caovilla (CB, 25/9), meu artigo no portal Diário do Poder, sob o título Sacripanta. Mais uma desastrada afirmação de Bolsonaro, jogando a postura e compostura presidencial para debaixo do tapete: “Os ministros do STF dormem de máscaras, mas pegaram o vírus”. Tudo indica que o plenário da Câmara será mais palco de deplorável sessão fraudulenta, como a de fevereiro de 2019, que elegeu Davi Alcolumbre presidente do Senado e do Congresso. Louvável que diversos senadores que, naquela ocasião, apoiaram Alcolumbre, acordaram do sono profundo e seguirão perfilados e fechados com a Constituição.

Vicente Limongi Netto,

Lago Norte

Desabafo

DF atinge imunidade de rebanho, diz Ibaneis. Ótimo, agora vamos ao abate.

Milton Córdova Júnior — Vicente Pire



Destemido é o Palmeiras, que prefere enfrentar a covid-19 do que o time principal do Flamengo!

Ricardo Santoro — Lago Sul



Comprar votos é crime, mas dar bolsas aos carentes em busca de votos é programa social.

Itiro Iida — Lago Norte



Bolsonaro, antes das eleições: combate à corrupção. “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Bolsonaro, após as eleições: desmonte da Operação Lava-Jato. “Brasil acima de tudo, minha família acima de todos”.

Humberto Schuwartz Soares — Vila Velha (ES)

Charge

O desenvolvimento da China traz oportunidades para o mundo

No dia 1º de outubro, a República Popular da China comemora os 71 anos da sua fundação. Setenta e um anos atrás, sob a liderança do Partido Comunista da China, o povo chinês, após árduos esforços, estabeleceu uma nova China, alcançou a independência nacional e inaugurou novo capítulo na história da nação. Setenta e um anos depois, o governo e o povo da China, unidos e perseverantes, encontraram um caminho de desenvolvimento condizente com suas realidades e conquistaram sucessos que impressionam o mundo.

A economia chinesa entrou numa nova fase de desenvolvimento de alta qualidade. Com mais de 40 anos da reforma e abertura, a China, outrora pobre e atrasada, cresceu até se tornar a segunda economia do planeta. Tem, hoje, o sistema industrial mais completo no mundo, valor adicionado de manufatura que tem sido líder mundial por 10 anos consecutivos e novas indústrias e modelos de negócios que se desenvolvem de forma acelerada. No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita passou a casa dos US$ 10 mil. A China responde por 30% da expansão da economia global e tem sido seu maior motor por 13 anos seguidos. Neste momento, a economia da China é a primeira a vencer o impacto da pandemia, e tudo indica que pode registrar crescimento até o final do ano.

Ciência, tecnologia e inovação constituem a nova força motriz do desenvolvimento chinês. Atualmente, os gastos com pesquisa representam 2,19% do PIB nacional, percentagem superior, por exemplo, à média da União Europeia. O país tem a maior quantidade de patentes, tanto em pedidos quanto em outorgas, além de empregar o maior número de profissionais em pesquisa e desenvolvimento.

A classificação da China no Índice Global de Inovação subiu para o 14º lugar, a mais alta colocação entre as nações em desenvolvimento. O país posiciona-se na dianteira mundial em áreas cruciais de inovação tecnológica como 5G, inteligência artificial e computação em nuvem. A estratégia de desenvolvimento movido pela inovação levará à sofisticação da manufatura e ao aumento de indústrias emergentes.

A vida dos chineses mudou para melhor. Hoje, a China tem o sistema de seguridade social com a maior cobertura do mundo. A expectativa de vida aumentou de 35 para 77 anos e mais de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. Diante dos desafios impostos pela pandemia, o governo tem como tarefas prioritárias assegurar o emprego e a subsistência básica. Trabalha para tirar da pobreza, ainda este ano, 5,51 milhões de habitantes que ainda vivem nesta condição, cumprindo, assim, as metas de erradicação da miséria absoluta e de construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

A China conseguiu novos feitos no campo dos direitos humanos. Como nação de diversidade étnica e religiosa, vem garantindo, por lei, os direitos da população nas esferas econômica, política, social, cultural e ambiental, além de respeitar a liberdade de crença de todos os grupos étnicos. Em Xinjiang, por exemplo, a população uigur mais do que dobrou nos últimos 40 anos. Esse foi o maior crescimento populacional entre todas as etnias da mesma região, 10 vezes maior do que o da população han no mesmo período. Existem, ali, mais de 20 mil mesquitas em funcionamento, o que equivale, em média, a uma mesquita para cada 530 muçulmanos, proporção maior até do que a registrada em muitos países islâmicos.

A abertura do país traz novas oportunidades para o mundo. A China é, agora, o maior parceiro comercial do Brasil e de mais de 120 países e regiões. Tem sido o segundo mercado de importação por 11 anos consecutivos no mundo e um dos principais fornecedores da manufatura global. A China dará mais apoio ao esforço mundial no combate à covid-19, ampliará ainda mais a abertura ao exterior e permanecerá como a força motriz para a recuperação da economia global. Tudo isso ampliará a margem de cooperação com o Brasil e os demais países, entregando resultados concretos para beneficiar ainda mais os nossos povos.

Atualmente, todos os países enfrentam os mesmos desafios de combater a pandemia, estabilizar a economia e assegurar a subsistência da população. Mais do que nunca, o mundo precisa de solidariedade e parceria para que todos avancem juntos. Mais do que nunca, devemos repudiar a retóricas de unilateralismo e mentalidade de guerra fria. Com ações concretas, a China vai assumir sua responsabilidade e trazer, com seu progresso, mais oportunidade para o mundo.



A agenda econômica pré e pós-pandemia

O Boletim Macro do FGV/Ibre divulgado em 20 de fevereiro, ou seja, há cerca de sete meses, sugeria para 2020 crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 2%, mercado de trabalho melhorando ao longo do ano e deficit primário do governo central rodando em 1% do PIB. Diante do quadro descrito à época, a dívida bruta encerraria 2020 abaixo de 80% do PIB. Com a aprovação da abrangente reforma da Previdência em 2019, o país entrava em 2020 com a perspectiva de que a situação fiscal perderia o protagonismo.

Embora as contas públicas ainda merecessem atenção, o medo da insolvência já não assombrava tanto os analistas. A dívida bruta parecia ter se estabilizado no patamar de 80% do PIB. Com isso, o debate poderia avançar para a construção de uma agenda mais ambiciosa para o país. Era hora de impulsionar a produtividade e o crescimento sustentável.

Enfrentando as restrições impostas pela configuração brasileira — carga tributária bastante elevada para padrões internacionais e renda distribuída de forma extremamente desigual —, alguns dos principais atores políticos e lideranças nacionais partiram na busca de caminhos para deslanchar a economia. Grande número das proposições ganhou fôlego e começou a tramitar nas Casas Legislativas, sendo a de maior impacto a reforma tributária.

De forma sucinta, esse era o panorama econômico quando a covid-19 aterrissou no país, no fim de fevereiro. A pandemia teve de ser combatida com isolamento social e quarentenas, impondo um freio brutal à atividade econômica. A parada forçada, com impacto imenso no mercado de trabalho e no caixa das empresas, levou o governo a formular às pressas pacotes enormes de apoio a famílias e negócios.

As cifras fiscais desses programas são astronômicas. Como não podia deixar de ser, as contas públicas foram fortemente pressionadas. Agora, o deficit consolidado do setor público em 2020 marcha para 13% do PIB, e a dívida bruta do governo geral dirige-se para 100% do PIB. Com isso, o risco de insolvência voltou a preocupar. A covid-19 faz que a política fiscal retome o protagonismo da pauta econômica.

Nesse contexto, é vital que haja um sistema institucional que desacredite cenário de calote da dívida pública. Há a percepção de que a PEC 95, emenda do teto dos gastos, tem cumprido esse papel. No entanto, devido ao excessivo comprometimento com gastos públicos obrigatórios, o dispositivo do teto apresenta sérias dificuldades em ser respeitado.

Em função desse quadro, é fundamental criar um arranjo institucional que possa substituir o teto de gastos como garantidor da solidez das contas públicas. Afinal, não parece sensato imaginar que o país consiga administrar as expectativas quanto à solvência sem uma âncora fiscal politicamente estabelecida e ambiciosa.

A epidemia também colocou em foco dezenas de milhões de brasileiros “invisíveis” para a política social, que não faziam parte do cadastro único dos programas de transferência de renda do governo nem do mercado de trabalho formal. Ficou clara a necessidade de respostas do poder público, ainda mais em um momento no qual não há postos de trabalho suficientes disponíveis para a população. Enquanto o crescimento mais vigoroso da economia não vier, os empregos não aparecerão. Por isso, política mais robusta de inclusão tornou-se premente.

Diante de tantas fragilidades e urgências trazidas pela covid-19, respostas são aguardadas dos Poderes da República. Não é razoável, portanto, imaginar que a agenda nacional pós-pandemia retomará aquele momento de fevereiro deste ano, de política fiscal sob controle e foco concentrado numa pauta de produtividade e de crescimento de longo prazo mais vigoroso.

É claro que esses temas não devem sair da pauta, mas o momento é outro, e o Brasil terá de priorizar novamente o desafio de ancorar a solvência pública, sem perder de vista a situação dos mais vulneráveis e dos desempregados, ao mesmo tempo que cria as condições para a retomada rápida da economia.

Fogo no Pantanal tem jeito?

Os incêndios que devastaram recentemente o Pantanal — 16 mil focos, segundo o Inpe — foram amplamente divulgados pela mídia do Brasil e do exterior, com cenas apocalípticas de florestas e animais silvestres sendo dizimados pelo fogo.

É esperado que, no Pantanal, na estação seca, haja ocorrência de fogo. Contudo, a magnitude dos incêndios tem apontado para a ação de fazendeiros locais, que ateiam fogo para converter a vegetação natural em pasto ou plantação, com consequências devastadoras para a biodiversidade.

Os impactos das queimadas sobre a biodiversidade têm consequências negativas. Primeiro, ocorre a perda de habitats pela queima da cobertura vegetal. Além disso, a fauna silvestre perde espaço de vida, restringindo os recursos alimentares. Os animais não se distribuem ao acaso na natureza. Cada espécie defende ativamente seu espaço de vida, seu território, por intensa competição. Com o fogo, a relação fauna-flora-ambiente é destruída ou modificada.

Todos os anos, o Pantanal muda de ambiente terrestre para aquático e vice-versa, com perto de 80% das terras sofrendo inundação rasa. Quem visita a região, a pé ou a cavalo, na época seca, não imagina que aquela área poderá estar inundada na época da cheia. Com o início das chuvas, as águas carreiam nutrientes dos planaltos, o que compõe um ciclo biogeoquímico muito produtivo para a biodiversidade da planície pantaneira.

Quando centenas de focos de incêndios destroem ambientes naturais, grande parte da flora e fauna associadas se perde, com interações interrompidas ou alteradas. Adicionalmente, há o fenômeno de modificação da qualidade da água que ocorre no início da enchente. A grande massa de matéria orgânica que resta das queimadas é levada pelas águas da enchente e entra em decomposição, consumindo oxigênio no processo. As águas rasas ficam pobres em oxigênio, acarretando grande mortandade de peixes, fenômeno conhecido como dequada.

O bugio do Pantanal, que é um primata arbóreo e de hábito herbívora, depende da produtividade de folhas novas, flores e frutos das árvores, que, por sua vez, dependem do ciclo das águas para a produção desses itens. As queimadas para desmatamento que se expandem para os planaltos do entorno da planície, onde nascem os rios que abastecem o Pantanal, interferem no regime de inundação da planície, alterando o ritmo sazonal de produtividade das árvores, habitat dos bugios e outros animais silvestres.

As enormes colônias de garças, cabeças-secas, guarás, que se concentram nas águas aprisionadas das baías para se alimentarem de peixes e outros organismos ali abundantes, precisam, também, das árvores próximas para construírem os ninhais, esforço comunal de reprodução sincronizada. Sendo essas árvores queimadas, a reprodução não ocorre. E aqui também, mais uma vez, o prejuízo socioeconômico é evidente, pois, não havendo ninhais para serem fotografados no Pantanal, perde-se um dos motivos para o turismo na natureza.

O fogo que rapidamente devasta os campos na estação da seca, como se viu nos últimos incêndios, destrói os itens alimentares essenciais do cervo-do-pantanal, da capivara e de outras espécies de mamíferos. Há estudos que mostram que espécies de pequenos mamíferos, como roedores silvestres e marsupiais, são espécies especialistas em habitats, isto é, que são muito exigentes em requisitos do local onde vivem, e outras mais generalistas, isto é, menos exigentes. Com o advento dos incêndios, as espécies especialistas desaparecem, enquanto as generalistas ficam mais abundantes, alterando, mais uma vez, as comunidades ecológicas e as interdependências das espécies nos ecossistemas, simplificando o ambiente.

Essas evidências mostram o efeito deletério do fogo induzido pelo homem na biodiversidade do Pantanal. Há sempre o argumento levantado por alguns que o fogo é elemento que ocorre em biomas como o cerrado e Pantanal. Essa evidência, contudo, perde o sentido quando se analisa a escala, a frequência, a intensidade da ocorrência dos incêndios. E, nesta estação de 2020, eles foram de proporção devastadora. O jeito para o Pantanal ter a natureza protegida é conciliar a proteção com o crescimento socioeconômico sustentável.