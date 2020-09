CB Correio Braziliense

Palmas para Paulo Pestana, o melhor contador de histórias sobre Brasília e sua gente. Quem fez e

quem está fazendo. A crônica sobre Ozanan Coelho foi muito bonita e esclarecedora.

Waldemiro Schneider — Brasília



Composição da comissão que julgará impeachment do governador do Rio confirma que sua chapa esquentou.

José Matias-Pereira — Park Way