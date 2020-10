Responsabilidade é a ordem

CB Correio Braziliense

Imaginemos que um brasileiro estivesse durante nove meses isolado em lugar sem acesso a jornal, rádio, tevê, internet e pessoas em situação diferente da dele. No feriadão do Dia da Pátria, ele abandona a reclusão e desembarca no Rio de Janeiro. Além do belo cenário da natureza banhado por um Sol radiante, vê a paisagem humana que sempre viu.

Adultos e crianças congestionam a areia da praia, enchem os calçadões, ocupam as mesas das barracas, lotam bares e restaurantes. Ambulantes exibem mercadorias que atraem os passantes, interessados na compra deste ou daquele produto. Vendedores de bebidas, picolés e guloseimas circulam com desenvoltura entre os banhistas.

Por desconhecer a tragédia de 2020, o até então recluso brasileiro vê o normal pré-pandemia. O normal hoje, porém, é o novo normal — ponte que permitirá a passagem até o retorno aos anos que antecederam a crise sanitária com a qual os cinco continentes convivem sem dispor de vacina ou de medicamento eficaz.

Em janeiro, a China anunciou a descoberta do novo coronavírus, que, em velocidade inédita na história das pandemias, espalhou-se mundo afora. Da Ásia chegou à Europa e, de lá, à América. O saldo: mais de 1 milhão de mortos e quase 34 mil infectados no mundo. No Brasil, a perda de vidas se aproxima de 145 mil e o número de infectados beira 4,5 milhões.

Governos, cientistas, organizações internacionais, apanhados de surpresa, tiveram de enfrentar o desafio às escuras. Buscaram — e buscam — respostas capazes de proteger as pessoas. Descobertas tidas como corretas hoje mostram-se erradas ou insuficientes amanhã.

As medidas que mostraram eficácia até agora são três: manter o distanciamento social, higienizar as mãos e usar máscaras. Graças a elas, evitou-se tragédia maior, cujo clímax seria o colapso da rede hospitalar e a perda evitável de vidas. Longe está, porém, de significar relaxamento de cuidados.

A necessária abertura da economia e de espaços públicos exige responsabilidade, consciência e colaboração. A chegada da primavera, com dias mais longos e temperatura agradável, parece empurrar adultos e crianças para a rua. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos. Depois de meses de estabilidade e cifras baixas, os casos de coronavírus voltaram a crescer. É a segunda onda, que precisamos evitar. A ordem: compromisso e responsabilidade.



Sim, a pandemia de coronavírus ainda é uma realidade. Países da Europa começam a entrar na segunda onda do flagelo da covid-19 e nós, brasileiros, nem sequer saímos da primeira. Deliberadamente, a maior parte dos chefes do Executivo optou por negligenciar. Até mesmo aqueles que, no começo, adotaram medidas louváveis no enfrentamento ao novo coronavírus, meses depois, taparam os olhos à espera da imunidade de rebanho.

Imunidade de rebanho? Sim! Às custas de vidas e do sofrimento de centenas de milhares. Uns morreram. Outros viveram com sequelas; outros tantos, uns não terão sintomas, outros tantos, travarão uma dura batalha para vencer o vírus.

Escândalos de corrupção pipocam em diferentes estados. São, ainda, mais lamentáveis, pois, não podemos dizer que estamos surpresos. O país que elegeu boa parte dos políticos com o discurso de “não aguentamos mais tanta corrupção” e “agora é a vez da nova política” assiste passivamente os recursos públicos serem pilhados num dos momentos mais terríveis deste e do século passado.

A sociedade brasileira vive um momento de torpor. Perda de direitos trabalhistas, reformas que levam à concentração ainda mais voraz de renda. Meio ambiente ardendo em chamas ou tombando ao som das serras elétricas; povos tradicionais sendo massacrados, retrocessos bárbaros no Código de Trânsito Brasileiro, na cultura... para onde quer que se olhe, a barbárie está a espreita. Não temos um projeto de nação. O que está por toda parte, é um projeto de desconstrução do Brasil de agora e do futuro. E o pouco que se tinha está ruindo a passos largos.



Fortes indícios: no Pará, quadrilha criminosa está roubando pra Barbalho..!”

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Penca de governadores visitados pela PF comprova que compras para combater pandemia abriram janela para corrupção?

José Matias-Pereira — Park Way



Eta, “gripezinha” danada... Matou mais de um milhão no mundo e, no Brasil, passou dos 141 mil. “Imprecionante”!

Eduardo Azevedo — Lago Sul

Saúde mental

Que resposta boa Ismailda, em sua carta (29/9) que ressalta o papel dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Muito, muito obrigada por externar por todos nós sua indignação a esse infeliz pronunciamento, sobre os em situação de rua e os Caps. Nós que defendemos o fim das instituições fechadas, que lutamos pela efetiva integração das pessoas em sofrimento psíquico nos arrepiamos diante de falas como essa.Na verdade, o mestrado da Juju mostrou exatamente esta rejeição e preconceito à doença mental. Em Campinas, foram instalados os primeiros Caps e houve casos dos vizinhos lacrarem a casa onde ele funcionava. Como as pessoas podem nutrir sentimentos tão desprovidos de humanidade? Juju conheceu tudo isso de perto e nunca deixou de se indignar!

» Professora Angela Almeida,

Universidade de Brasília



Educação

O governo Bolsonaro, ao tentar novamente desviar recursos do Fundeb para essa nova Bolsa Família, está ensaiando com as famosas pedaladas fiscais. O Fundeb, por lei tem que ser usado unicamente na área educação e seu orçamento não pode ser compartilhado com outras áreas.

» Washington Luiz Souza Costa,

Samambaia



Ipê-branco

Muito bem noticiado pelo Correio Braziliense na reportagem Branco, a cor do momento (30/9, pág. 19). Outubro chegando. As floradas de ipês-brancos deixam a capital mais charmosa no início do décimo mês do ano. Ao mesmo tempo em que a seca marca presença, com baixos índices de umidade relativa do ar, a época conta agora com uma nova cor, que representa paz e elegância. Os brasilienses que passam por perto dos ipês podem aproveitar para tirar foto.

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



Artes

Nasceu, assim, nosso Cantinho das Artes bem ali; bem assim no nascente e no pôr do Sol; agora, pensei e li. Nasceu mesmo bem na calma(...)! Projeto que veio de Deus e caiu bem na palma...Não veio cedo nem tarde: é assim no tempo preciso que veio pelo seio da nuvem, veio pelo Espírito Santo...não veio nem cedo ou tarde... e desceu pela sombra e pelo Sol que arde! É o cantinho feito para o nacional e importado vinhos; e estes em repousos em bons ninhos! Músicas? Pode-se baixar na web, até o nosso bom maracatu. Há por lá castanhas do Pará, nozes, mel, cajuína e o fruto cru, torrado do caju... Se houver outros pedidos, falaremos em bom ato de nossa mostra candanga em artesanato. Não vou me importar se alguém quiser falar que não há espaço ao fume; contudo, há a opção, no Cantinho, do cosmético e perfume. Deixarei você em meditação ficar; logo, ali vai encontrar seu produto do bem-estar. Na ornamentação e tal, há plantas, artes plásticas, fotografias, arte na bandeja, e mais surpresas... há o acolhimento na mediana altura(...); e há mostra da artesanal rapadura. Nesse leque do singelo contexto, podemos ressaltar a paixão pela revisão de texto.Deus ilumine a arte e cultura; dê longa vida aos produtores/empreendedores/admiradores das artes e a nós todos!

» Antônio Carlos Sampaio Machado,

Águas Claras



Meio ambiente

Dizem que só loucos queimam dinheiro. O Brasil perdeu a sanidade mental, e insiste que os desatinos são lucidez. Por que digo isso? O presidente da República teima em negar que as imagens são miragens quando retratam as queimadas e o desmatamento crescentes na Amazônia. Aponta o dedo acusador para as organizações não governamentais e, sabe-se lá de onde, afirma que o país é alvo de conspiração internacional. A quem o presidente pensa que vai convencer com sua falácia desmedida? Os potenciais investidores nacionais e estrangeiros estão revendo seus interesses no país. Avisaram, e não foi só uma vez, que não colocarãp nenhum tostão no Brasil enquanto prevalecer a atual política ambiental, que premia os predadores do patrimônio natural. Apesar da profunda crise econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus, o governo despreza trilhões de reais. Se isso não perda de lucidez, não sei que nome dar a tão imensurável desastrosa política. As autoridades mentem para a sociedade brasileira e internacional. Trafegam na contramão da humanidade.É um fiasco atrás do outro, numa sequência vergonhosa. Quem estaria lucrando com esta política de terra arrasada?

» Fernando Moreira,

Águas Claras



Precatórios

Tudo se alega para não pagar os famosos precatórios, que são títulos líquidos certos e exigíveis e em fase pronto para pagamento pelo Poder Público, após longos anos de luta no Poder Judiciário para reconhecer esses créditos. Agora, após o governo federal separar o dinheiro, reconhecido no orçamento, resolveu lançar mão do mesmo para tapar buraco do programa de assistência Renda Cidadão, além de recursos do Fundeb, que alimenta a educação. Essa medidas vão entupir o Judiciário com ações, uma vez que são inconstitucionais. A Carta Magna estabelece que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, sendo que nesse caso por se tratar de cláusula pétrea, não se sujeita a alteração à PEC (Proposta de Emenda Constitucional).

» José Lineu de Freitas,

Asa Sul

Os legados da pandemia para a educação

Com a queda da curva da covid em boa parte do país e com a perspectiva da chegada da vacina nos próximos meses, as escolas públicas e particulares se preparam para a retomada das aulas presenciais, não obstante as dúvidas que persistem em boa parte das famílias. Contudo, vale lembrar que, em algumas cidades do país, as escolas já reabriram, sem que houvesse nenhum impacto quanto ao contágio entre alunos e professores em decorrência do vírus.

As escolas seguiram corretamente as recomendações sanitárias locais, além dos cuidados quanto à higienização contínua do ambiente. Cuidaram do acolhimento socioemocional de alunos e professores e estabeleceram importante canal de comunicação com os pais, que também precisam colaborar para a reabertura. Por exemplo, uma criança sintomática não deve ser encaminhada à escola.

A retomada está sendo guiada por vários estudos em países que já efetivaram, em escala, a reabertura das escolas, mas também pelas orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CP no 11/2020, e agora pela elaboração de resolução regulamentando aspectos da Lei no 14.040/2020, que trata da volta do ensino presencial.

No momento, há grande preocupação com o eventual impacto da pandemia na segurança alimentar das crianças mais vulneráveis do ponto vista socioeconômico. Muitas delas têm na merenda escolar a principal refeição. Há também indícios do aumento de violência física e de gravidez precoce. Quanto aos jovens, a preocupação é com o aumento do abandono escolar para complementar a renda familiar, pois muitas famílias tiveram a renda impactada pelo aumento do desemprego. Antes mesmo da covid, o abandono escolar no ensino médio era preocupante, da ordem de 500 mil jovens por ano.

Considerando que o custo médio por ano de cada aluno é de R$ 6.300, o país perdia até então cerca de R$ 3,15 bilhões só do ponto de vista educacional, numa simples conta de padeiro. Com a covid, a perda deve aumentar. E aqui não estamos considerando o custo social do abandono escolar juvenil que, em geral, se traduz em médio prazo no aumento da taxa de mortalidade juvenil, infelizmente.

Outro legado preocupante que a covid deve deixar é o aumento da desigualdade educacional, pois muitos alunos até aqui não tiveram acesso às aulas remotas por falta de conectividade. Cabe sim ao Ministério da Educação, em colaboração com estados e municípios, conforme apregoa o art. 8° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), buscar soluções para a redução das desigualdades. Um dos caminhos poderia ser por meio dos recursos do Fundo de Universalização dos Sistemas de Telecomunicações (Fust), que se estima ter hoje em caixa algo em torno de R$ 32 bilhões.

Para minimizar os impactos esperados nas aprendizagens essenciais para o ano em curso, o CNE aponta a necessidade de estabelecer um continuum curricular 2020-2021. Contudo, estou preocupado com os eventuais impactos da covid nos resultados da Prova Brasil do próximo ano e, consequentemente, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para estados e municípios. Penso que deveríamos seguir o exemplo da OCDE quanto ao adiamento da realização do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2021 para 2022.

Seguindo esse mesmo princípio, não vejo sentido em iniciar em 2021 o Enem Seriado, como quer o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Concordo com a iniciativa, mas a implantação deveria ser feita a partir de 2022, especialmente quando o cenário futuro aponta para fortes restrições orçamentárias. Gastar o dinheiro público de forma eficiente é dever do agente público – no caso, o Inep.

Por fim, muitos apostam, inclusive eu, que o ensino não será mais o mesmo. Daqui para a frente, o ensino mediado por diferentes tecnologias se integrará de vez ao ensino presencial. O conceito do aluno de tempo integral (ATI) poderá ser posto em prática quando não for possível ter uma escola de tempo integral. Essa concepção de ATI poderá ser grande aliada para pôr em prática o projeto de vida do estudante, na perspectiva do seu desenvolvimento pleno, em conformidade com o art. 205 da Constituição Federal.



O Dia do Idoso

“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Art. 230 da Constituição Federal de 1988



O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro. A data foi escolhida em decorrência da entrada em vigor, em 2003, da Lei 10.741, que instituiu o Estatuto do Idoso. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera idoso o indivíduo com 60 anos ou mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem, no Brasil, mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, o que corresponde a aproximadamente 13% da população.

A combinação da queda da taxa de fecundidade com a elevação da expectativa de vida tem provocado o rápido envelhecimento populacional. De acordo com estudos demográficos, estima-se que o número de idosos deve chegar a 25,5% dos brasileiros até 2060.

O quadro impõe uma série de desafios. Se, em outros países, o envelhecimento da população ocorreu de forma mais lenta, em contexto econômico mais favorável e foi acompanhado do progressivo fortalecimento das estruturas de atendimento ao idoso, no Brasil foi totalmente diverso. Construir políticas públicas que assegurem qualidade de vida a uma população longeva e numerosa, provendo condições de segurança, saúde, lazer, cultura requer planejamento e capacidade de gestão.

A legislação constitucional e infraconstitucional prevê uma série de direitos aos idosos. Considerada um marco na busca por maior igualdade entre os cidadãos, a Constituição Federal de 1988 decretou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Trata-se de valor e princípio máximo do ordenamento jurídico brasileiro, com o qual todos os demais devem se compatibilizar. Dessa premissa, portanto, decorre a atenção especial que é devida ao idoso em todos os aspectos, nas necessidades pessoais e na vida social.

A publicação da Lei 10.741, em 2003, representou grande avanço para a garantia dos direitos fundamentais dos idosos, entre os quais estão o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Sua concepção geral informou várias políticas públicas consolidadas, posteriormente, em diversos campos da atuação governamental.

Em linhas gerais, podemos afirmar que, nas últimas décadas, o Brasil tem avançado significativamente no campo das políticas públicas voltadas para a população idosa. Conquistas importantes precisam ser destacadas, como as ocorridas no campo da seguridade social, que inclui previdência, assistência social e saúde.

A ação coordenada de governo federal, estados e municípios é fundamental para que sejam oferecidos os cuidados de curta, média e longa duração aos longevos. Assim como em outros campos de atuação do poder público, faz-se necessário intensificar a transversalidade das ações e promover, cada vez mais, a articulação intergovernamental a fim de proporcionar as condições para o envelhecimento com dignidade. Em tempos de pandemia, a atenção, sobretudo no campo da saúde, tornou-se ainda mais importante.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão do Ministério Público Federal que tem a missão de defender os direitos constitucionais do cidadão por meio de atuação extrajudicial que garanta o seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública, acompanha os desdobramentos das políticas públicas para os idosos no país. E tem, entre as metas mais importantes, a preservação e a ampliação do diálogo com os movimentos sociais comprometidos com a preservação da saúde e da qualidade de vida dos longevos.

As pessoas mais velhas precisam ser reconhecidas pelo que já fizeram pela coletividade. Entretanto, é necessário ir muito além: é fundamental que se criem, cada vez mais, espaços e oportunidades para que suas experiências de vida e de trabalho, assim como suas vivências culturais e afetivas sejam compartilhadas com toda a sociedade.

No livro A velhice, de 1970, a filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir afirma que o envelhecimento é, sobretudo, um fato cultural, não apenas biológico. É nos escritos da autora de O segundo sexo que podemos aprender, entre outros ensinamentos, que a velhice não pode ser paródia de fases anteriores da vida. Precisa ser vista e valorizada como etapa produtiva e, sobretudo, rica em experiências culturais e vivências afetivas.



Visto, lido e ouvido Desde 1960

Metade do ambiente

Como a história tem provado inúmeras vezes, um dia todos esses personagens que hoje ocupam, envaidecidos, as manchetes de jornais, serão deixados na poeira da estrada. Alguns, no entanto, serão lembrados pelas obras que deixaram, sejam elas boas, sejam ruins, para as próximas gerações. O tempo tem provado que, por suas ações e declarações, garantiram o lugar do mais esdrúxulo dos ocupantes do primeiro escalão desse governo.

Visto de longe, o ministro do Meio Ambiente mais parece um daqueles personagens da chamada quinta coluna, infiltrado na área para sabotar, ainda mais, quaisquer medidas de proteção e preservação da natureza. Salles é. hoje, sem dúvida, um personagem que merece figurar nas páginas da história como alguém, colocado nessa posição para agir de modo infenso às questões sensíveis do meio ambiente, isso numa época em que esse é o principal tema a ocupar a agenda mundial.

Trata-se de um personagem que vai, aos poucos garantindo, para si, uma unanimidade, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, como o ministro que mais retrocessos tem promovido na área do meio ambiente. Com certeza, nenhuma de suas ações parece partir de uma convicção própria, pois seria um absurdo supor que alguém com a nobre missão de proteger fauna e flora, em tempos de aquecimento global, pudesse agir contra o próprio meio ambiente. Mas esse paradoxo encontra uma explicação quando se verifica que a presença de Salles na pasta, obedece a uma determinação muito específica desse governo, que encara questões do meio ambiente como um empecilho para o que entende como progresso ou desenvolvimento, ou seja lá que sentido essas palavras tem para esse grupo.

Aos poucos a boiada de Salles vai avançando mata adentro. Dessa vez, a manada tocada pelo dublê de ministro e peão, depois de invadir territórios demarcados dos indígenas, para abrir caminho para os mineradores, madeireiros e pecuaristas, adentra agora pelos manguezais e restingas no litoral brasileiro, para abrir clareiras para a especulação imobiliária e outros interesses contrários à preservação desses ecossistemas que são conhecidos como um grande berçário da vida marinha.

Na decisão, destaca o “evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente”, caso as decisões do Conama sejam mantidas. As normas revogadas fixam parâmetros de proteção para Áreas de Preservação Permanente, tais como restingas, manguezais e outros ecossistemas sensíveis, com o objetivo de impedir a ocupação e o desmatamento. As regras valiam desde 2002.

Ao desmonte e esvaziamento de órgãos de fiscalização do meio ambiente, segue-se agora, o desmanche do Conama, tornado mera instância do Estado, para aprovação da anti agenda do atual governo para essa área.

Qualquer sistema, por maiores e mais sofisticados que sejam seus mecanismos, tem seu ciclo. Com o meio ambiente e o lucro parece não ser diferente. No plano íntimo de cada um de nós há ainda mudanças que se anunciam necessárias, mas que ainda não vislumbramos bem.

Hoje, as famílias estão sendo postas à provas duríssimas e isso, decerto, provocará reflexões, o que , por sua vez, abrirão portas para transformações. Temos claro que é impossível pensar em mudanças do sistema, seja ele qual for, sem mudanças nos indivíduos. Os sistemas refletem quem somos, gostemos ou não da premissa.

Pouco antes da eclosão da pandemia vivíamos o dilema do aquecimento global. Esse fator externo também contribuirá para mudanças tanto no comportamento íntimo de cada um, como terá seus reflexos no sistema capitalista, principalmente em quesitos como o consumo e a distribuição de renda.

O ultraliberalismo e o hipercapitalismo, seus princípios éticos, parecem estar com os dias contados. Aqui, no Brasil, as lições trazidas pela crise são inúmeras e soluções deverão ser adotadas. A começar por uma mudança de rumos do meio ambiente. Até que ele se torne inteiro.



A frase que foi pronunciada

“Se queres ser mestre na fé, faz-te discípulo da natureza.”

Padre Antônio Vieira, religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus.



Cientistas

» Na Universidade de Columbia raios ultravioleta podem funcionar como um desinfetante promissor contra o coronavírus, destruindo partículas sem causar danos aos humanos. A UnB também tem produzido projetos do combate ao vírus. Um deles é um equipamento capaz de filtrar as moléculas do coronavírus. O preço do investimento é o diferencial.



Mais feliz

» No Setembro Amarelo, o mestre em ciência da educação e professor da PUC Minas Gerais Renner Silva, na disciplina ciência da felicidade e bem-estar, criou um aplicativo no qual os gestores podem medir o índice de felicidade corporativa em suas organizações. A partir do diagnóstico elaborado pela ferramenta, que pode ser aplicada em qualquer empresa, os gestores podem adotar as ações e iniciativas indicadas para restabelecer o equilíbrio e a saúde mental dos trabalhadores. Veja os detalhes no Blog do Ari Cunha.



História de Brasília

