Sr. Redator

Saúde mental

Que resposta boa Ismailda, em sua carta (29/9) que ressalta o papel dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Muito, muito obrigada por externar por todos nós sua indignação a esse infeliz pronunciamento, sobre os em situação de rua e os Caps. Nós que defendemos o fim das instituições fechadas, que lutamos pela efetiva integração das pessoas em sofrimento psíquico nos arrepiamos diante de falas como essa.Na verdade, o mestrado da Juju mostrou exatamente esta rejeição e preconceito à doença mental. Em Campinas, foram instalados os primeiros Caps e houve casos dos vizinhos lacrarem a casa onde ele funcionava. Como as pessoas podem nutrir sentimentos tão desprovidos de humanidade? Juju conheceu tudo isso de perto e nunca deixou de se indignar!

» Professora Angela Almeida,

Universidade de Brasília



Educação

O governo Bolsonaro, ao tentar novamente desviar recursos do Fundeb para essa nova Bolsa Família, está ensaiando com as famosas pedaladas fiscais. O Fundeb, por lei tem que ser usado unicamente na área educação e seu orçamento não pode ser compartilhado com outras áreas.

» Washington Luiz Souza Costa,

Samambaia



Ipê-branco

Muito bem noticiado pelo Correio Braziliense na reportagem Branco, a cor do momento (30/9, pág. 19). Outubro chegando. As floradas de ipês-brancos deixam a capital mais charmosa no início do décimo mês do ano. Ao mesmo tempo em que a seca marca presença, com baixos índices de umidade relativa do ar, a época conta agora com uma nova cor, que representa paz e elegância. Os brasilienses que passam por perto dos ipês podem aproveitar para tirar foto.

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



Artes

Nasceu, assim, nosso Cantinho das Artes bem ali; bem assim no nascente e no pôr do Sol; agora, pensei e li. Nasceu mesmo bem na calma(...)! Projeto que veio de Deus e caiu bem na palma...Não veio cedo nem tarde: é assim no tempo preciso que veio pelo seio da nuvem, veio pelo Espírito Santo...não veio nem cedo ou tarde... e desceu pela sombra e pelo Sol que arde! É o cantinho feito para o nacional e importado vinhos; e estes em repousos em bons ninhos! Músicas? Pode-se baixar na web, até o nosso bom maracatu. Há por lá castanhas do Pará, nozes, mel, cajuína e o fruto cru, torrado do caju... Se houver outros pedidos, falaremos em bom ato de nossa mostra candanga em artesanato. Não vou me importar se alguém quiser falar que não há espaço ao fume; contudo, há a opção, no Cantinho, do cosmético e perfume. Deixarei você em meditação ficar; logo, ali vai encontrar seu produto do bem-estar. Na ornamentação e tal, há plantas, artes plásticas, fotografias, arte na bandeja, e mais surpresas... há o acolhimento na mediana altura(...); e há mostra da artesanal rapadura. Nesse leque do singelo contexto, podemos ressaltar a paixão pela revisão de texto.Deus ilumine a arte e cultura; dê longa vida aos produtores/empreendedores/admiradores das artes e a nós todos!

» Antônio Carlos Sampaio Machado,

Águas Claras



Meio ambiente

Dizem que só loucos queimam dinheiro. O Brasil perdeu a sanidade mental, e insiste que os desatinos são lucidez. Por que digo isso? O presidente da República teima em negar que as imagens são miragens quando retratam as queimadas e o desmatamento crescentes na Amazônia. Aponta o dedo acusador para as organizações não governamentais e, sabe-se lá de onde, afirma que o país é alvo de conspiração internacional. A quem o presidente pensa que vai convencer com sua falácia desmedida? Os potenciais investidores nacionais e estrangeiros estão revendo seus interesses no país. Avisaram, e não foi só uma vez, que não colocarãp nenhum tostão no Brasil enquanto prevalecer a atual política ambiental, que premia os predadores do patrimônio natural. Apesar da profunda crise econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus, o governo despreza trilhões de reais. Se isso não perda de lucidez, não sei que nome dar a tão imensurável desastrosa política. As autoridades mentem para a sociedade brasileira e internacional. Trafegam na contramão da humanidade.É um fiasco atrás do outro, numa sequência vergonhosa. Quem estaria lucrando com esta política de terra arrasada?

» Fernando Moreira,

Águas Claras



Precatórios

Tudo se alega para não pagar os famosos precatórios, que são títulos líquidos certos e exigíveis e em fase pronto para pagamento pelo Poder Público, após longos anos de luta no Poder Judiciário para reconhecer esses créditos. Agora, após o governo federal separar o dinheiro, reconhecido no orçamento, resolveu lançar mão do mesmo para tapar buraco do programa de assistência Renda Cidadão, além de recursos do Fundeb, que alimenta a educação. Essa medidas vão entupir o Judiciário com ações, uma vez que são inconstitucionais. A Carta Magna estabelece que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, sendo que nesse caso por se tratar de cláusula pétrea, não se sujeita a alteração à PEC (Proposta de Emenda Constitucional).

» José Lineu de Freitas,

Asa Sul

Dê a sua opinião

