Mais uma tristeza em um ano tão triste. Quino nos deixou. Mafalda, Manolito, Filipe, Susanita, Miguelito, Guille... todos nós estamos nos sentindo órfãos. Descanse em paz, Quino.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Precatório é o pagamento de um calote. Calotear o calote é trocar “pago quando puder” por “pago quando quiser”.

Ricardo Santoro — Lago Sul



Tradução: terrivelmente evangélico = não cristão.

Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico



Nossas oligarquias não falham em se manter no poder, porque suas políticas de destino social falham propositalmente.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico

