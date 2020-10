Abismo na educação

CB Correio Braziliense

A pandemia do novo coronavírus aprofundou, ainda mais, o fosso existente entre o ensino público e o particular, o que deverá ser demonstrado pelos exames de desempenho dos estudantes, a começar pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), em janeiro próximo. As duas modalidades de ensino nunca estiveram tão distantes, como mostram a eficácia, ou não, das aulas remotas durante o distanciamento social e até a adoção, ou não, desse modelo. Na avaliação de educadores, as consequências negativas vão se estender por muito tempo.

Muitos tentaram adiar o Enem sob o argumento de que os jovens não estariam preparados para o teste, mas o governo mostrou-se irredutível e a possibilidade de uma prova mais fácil foi descartada. Com isso, caberá às cotas o papel regulador da entrada na universidade do maior público do Enem, os alunos da escola gratuita. Hoje, é consenso no meio educacional que o sistema de cotas suaviza as desigualdades no setor, mas não promove seu desaparecimento.

Educadores, como o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e integrante do Conselho Nacional de Educação, José Francisco Soares, lembram que a educação brasileira privilegia o estudante que tem maior nível socioeconômico e condição de pagar um estabelecimento de ensino particular. Na avaliação deles, o setor tem a obrigação de trazer a questão da desigualdade para o centro do debate.

Também chama a atenção dos especialistas o crescimento de um outro tipo de desigualdade, que não era tão grande: a diferença entre os próprios alunos da escola pública. O raciocínio considera os que frequentaram escolas que lidaram melhor com a situação — e/ou tiveram acesso a cursinhos — e os que não tiveram essa oportunidade, o que aumentou a disparidade entre eles. Para o próximo Enem, já estão confirmadas quase 5,8 milhões de inscrições no Brasil

Nos meios acadêmicos, entende-se que ao insistir com o Enem em janeiro, o Ministério da Educação retirou a possibilidade de tentar equilibrar o que foi oferecido para os jovens. “Havia a possibilidade de a prova ser aplicada em maio, o que daria a probabilidade aos alunos do ensino público de tentarem algum resgate de conteúdo no próximo ano”, disse a educadora Daniele Passagli.

O que preocupa é que a distância entre o ensino público e privado continuará sendo muito grande por muitos anos, a partir do momento em que a rede particular se reinventou a partir de recursos que são menos acessíveis para a rede pública. Inegável que os estudantes da escola privada têm, em quase toda sua totalidade, acesso à internet e a computador, o que não acontece com a maioria da escola pública. Daí a necessidade de trazer para o centro do debate, urgentemente, formas de diminuir o abismo responsável pela criação de dois tipos de estudantes no país.



A Eslovênia ganhou mais uma referência desde que Melania Knauss-Trump tornou-se primeira-dama dos Estados Unidos. Casada com o presidente Donald Trump, a ex-modelo, de 50 anos, nasceu em Novo Mesto, município do pequeno país de 20.273km e 2,09 milhões de habitantes localizado na Europa central. Mas, nem só do sucesso de Melania vive a potência esportiva.

A ex-república iugoslava curte uma fase iluminada. Coleciona resultados impressionantes em diversas modalidades. Vamos a eles... Lembra do tempo em que celebrávamos dobradinhas do Brasil na Fórmula 1 nas inesquecíveis manhãs de domingo? A Eslovênia acaba de experimentar essa sensação na maior e mais badalada prova ciclística do mundo — o Tour de France. Tadej Pogacar, 22 anos, conquistou o título. O vice-campeão é o compatriota dele, Primoz Roglic, 30.

Atual campeã europeia de basquete, a Eslovênia tem duas feras na NBA, a badalada liga norte-americana. Luka Doncic, 21 anos, é um dos astros do Dallas Mavericks. Foi um dos cinco mais votados para se exibir no time titular da Conferência Oeste no All-Star Games deste ano, em Chicago. O armador Goran Dragic, 34, virou uma das peças-chave do Miami Heat, finalista da temporada contra o Los Angeles Lakers. Lesionou-se no primeiro jogo, mas deve voltar à quadra.

A revolução eslovena no esporte se estende aos bastidores. O Chicago Bulls acaba de contratar uma mulher para ser scout (olheira) da franquia na Europa. Vanja Cernivec ficou com o emprego.

Trocando as mãos pelos pés, lembro que o Atlético de Madrid tem um baita goleiro no futebol: Jan Oblak, 27 anos. Por sinal, a Eslovênia classificou-se para a Copa em 2002 e em 2010.

Tina Maze é uma das melhores esquiadoras de todos os tempos. O alpinismo tem Janja Garnbret como uma das celebridades. No ano passado, a atleta de 21 anos entrou para a história da modalidade ao conquistar todas, repito: todas as etapas da Copa do Mundo de Escalada.

Levando-se em conta o tamanho do país, a Eslovênia é um sucesso no esporte. Acumula 19 medalhas em seis participações nos Jogos Olímpicos — quatro de ouro, seis de prata e nove de bronze. Outras 15 nos Jogos de Inverno: dois ouros, quatro pratas e nove bronzes.

O que devemos aprender com a pátria de Melania Trump? O Instituto Nacional de Estatística da Eslovênia, o IBGE deles, aponta que 64% da população praticam esporte. A república parlamentarista tem um sistema educacional sólido. Investe no esporte escolar desde o ensino primário. Nos últimos 20 anos, o governo ampliou o apoio aos atletas profissionais.

Li antes de escrever que a Eslovênia é um belo destino turístico. Pretendo conhecer. Por enquanto, resta aplaudir a estratégia esportiva do país dos astros Pogacar, Roglic, Doncic, Dragic, Oblak, Maze, Garnbret...

Celso de Mello aposenta-se. Um novo ministro virá. O presidente Jair Bolsonaro, o apontador da vez, teria definido o critério, a linhagem, o perfil para o substituto do decano. Alguém, que sente à mesma mesa, um sujeito com quem tome cerveja. Bolsonaro não será o primeiro a pretender aparelhar o Supremo. A história, inclusive a recente, está aí para contar. O STF está cheio de ministros que bebiam cerveja com os presidentes que os indicaram. Esse é, precisamente, um dos maiores problemas da Suprema Corte: o grande volume de juízes que topavam e topam happy hours com políticos. A sociedade almeja que o STF saia da mesa do bar. Precisa ser menos confidente. Precisa propor menos acordos. Precisa parar com o malte único no balcão de poderes políticos. Precisa largar o WhatsApp e os microfones. A sociedade sabe que Bolsonaro poderia contribuir para um Supremo abstêmio. Cervejada puro malte, patrocinada pelo ministro do STF Gilmar Mendes, foi a chancela do indicado à Suprema Corte, o desembargador Kassio Nunes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF). Tudo indica, porém, que a bebedeira continuará, talvez mesmo aumentando. A ressaca irá para o cidadão trabalhador!

Traduzem como virtude os juízes garantista. A fim e ao cabo, eles tomam decisões que favorecem os criminosos, alargando as brechas das leis que levam à impunidade. Tem sido assim com os políticos e grande empresários pilhados pelas operações especiais de combate à corrupção. Os danos e as vítimas dos corruptos fazem parte da parcela invisível para os poderes. Não são ouvidas nem ressarcidas dos danos que os desvios do dinheiro público causaram em suas vidas: morrem na filas dos hospitais, não têm acesso à água potável, seus filhos são excluídos das escolas e por aí vão os prejuízos sociais e econômicos que os criminosos deixam como legado. Mas, eles conseguem se safar das sanções penais e desfrutar do dinheiro obtido criminosamente. O provável futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocupará a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, o piauiense Kássio Nunes, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundos meios da comunicação, Nunes seria mais um garantista na Alta Corte. O perfil ideal para o clã Bolsonaro. Três dos filhos trilharam a carreira do líder da família. O trio vive no fio da navalha pelos seus embróglios nada decentes ou republicanos no exercício do cargo para os quais foram eleitos. Todos são personagens de investigações policiais ou de processos judiciais. Será que o futuro ministro poderá salvá-los?

O Brasil, há uns 20 ou 30 anos, vive um novo ciclo na economia, o do agronegócio, que se intensifica e parte para áreas do país antes preservadas como a Amazônia e o Pantanal. Com o atual governo, este ciclo que traz desmatamento, queimadas e destruição do que resta da floresta tem se intensificado de uma maneira exponencial. Em poucos anos, meses mesmo, fazendeiros ávidos por lucros estão acabando com as matas nativas e transformando o que antes era verde em deserto. Se nada for feito pelo Judiciário e pelo Legislativo, estaremos a viver e a presenciar a maior destruição do meio ambiente que o planeta já passou e que está ocorrendo aqui mesmo, em nosso solo! A triste pergunta que fica é o que vai sobrar para da natueza para futuras gerações, antes exuberante e que agora arde nas chamas das queimadas !

Ironia do futebol: graças ao pavoroso covid-19, que contaminou dezenas de jogadores importantes do Flamengo, é que os torcedores puderam conhecer a excelente safra dos meninos da base do clube carioca. Mostram em campo que têm futuro. Pena que não demora e serão assediados por clubes estrangeiros e vão embora.

Susan Sontag chamou atenção para a insensibilidade alheia aos sofrimentos fora do alcance da visão dos sobreviventes. Após a guerra, ou após o 11 de setembro, ou na atual pandemia, mortos nos chegam de montão, pelos jornais ou pelos canais midiáticos. Não passam de números, ou de corpos invisíveis, enrolados em plástico ou jogados em valas comuns. Nada que um bom café da manhã não nos faça esquecer aquelas imagens ou aquelas notícias incômodas. Não causam pena nem nos tiram o apetite.

Feminismo negro: em prol de um projeto de nação

Chega de apenas sustentarmos a velha bandeira dos anos 70: “Nós, mulheres negras, somos duplamente discriminadas”. O tempo passou e novas mensagens foram incorporadas à luta do feminismo negro. Alguém de nossa família, no passado, já foi açoitado, para que, hoje, a violência contra a mulher negra seja ainda motivo de debate.

Temos motivos de orgulho nessa trajetória. Homens e mulheres negras chegaram ao Brasil, transportados em péssimas condições, procedentes de tribos diferentes, famílias desfeitas, sem nenhum registro geográfico. Sim, somos vencedores. Após esse período, sem direito à terra e à dignidade, sobreviveram.

Chegamos aos tempos atuais. Ainda são inúmeras as dificuldades, mas, agora, existe certa solidariedade, um companheirismo. Entre as mulheres negras, isso tem sido notório. Aderiram direto à campanha “uma puxa a outra”.

O cenário brasileiro, marcado por disparidades sociais e econômicas, se transforma num desafio não só para negros. Tem que ser enfrentado por meio de políticas públicas e privadas de promoção de igualdade racial e combate ao racismo, envolvendo estratégias para eliminar a mortalidade, como também o encarceramento da juventude negra.

Neste momento de crise, precisa haver maior diálogo entre poder público e sociedade. A comunidade negra precisa ser ouvida. Sua voz tem de ser levada em conta. Enquanto permanecermos apartados, não se terá um projeto de nação. A indiferença quanto à luta pela igualdade racial faz que a sociedade como um todo não progrida.

Sabemos que as cotas implantadas são importantes para alavancar jovens negros nas universidades, mas logo após a formatura se deparam com um mercado de trabalho adverso e discriminatório. A meritocracia de araque impera, atravancando espaços que poderiam ser ocupados pelo jovem negro egresso da universidade.

Na área da segurança pública, por exemplo, teríamos que contar com uma política de combate às drogas, que seduzem a juventude, às vezes, por um boné de grife ou um tênis de marca importado. Negros da periferia têm sido recrutados pela ilusão do consumismo.

Suas mães são diaristas, manicures, garçonetes, cozinheiras, ambulantes, dando conta do trabalho e dos filhos. Não têm condições de acompanhar a trajetória imediatista do adolescente.

As mulheres negras são segmento da sociedade que mais sofre a discriminação. Historicamente falando, a abolição é algo recente, e nas muitas transformações que ocorreram no país as negras têm sido tratadas com desprezo, desdém, não com dignidade.

Violentadas, em meio a famílias desestruturadas, com salário ínfimo, sem poder estudar, tendo que trabalhar muito jovem, num mercado de trabalho que as rejeita, enfim uma série de fatores que não contribuem para uma vida com saúde física e mental.

Só mais recentemente são vistos estudos acadêmicos sobre o adoecimento da população negra, a exemplo da depressão e da ansiedade, nem sempre tratadas ou mesmo diagnosticadas, em função do desconhecimento e da falta de acesso ao tratamento. Com a entrada no mercado de trabalho de médicos, psicólogos, enfermeiros negros, que entendem o problema, ficou mais fácil enxergar as causas dessas doenças.

Existe ainda o mito de que negros são mais resistentes à dor. É corriqueiro o relato de violência obstétrica entre as negras. Sem falar nas moradias precárias, com dificuldade de acesso à água potável e esgoto, e saúde pública deficiente.

Mas, a mulher negra é aguerrida. Ao longo dos anos, vem estruturando uma rede de contatos e solidariedade. As mulheres se mexem e furam a bolha que as mantém afastadas do conforto, da serenidade, como se estivessem em constante guerra.

Nessa trajetória de luta, as negras tiveram alguns espelhos. Como Angela Davi e bell hooks, feministas negras dos EUA. Mas uma grande mentora nacional foi Lélia Gonzalez, motivadora do feminismo negro. Evoluímos mais um pouco e já temos duas filósofas negras brasileiras reconhecidas: Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro, a última muito aplaudida pelos jovens.

Temos de elaborar um projeto de nação plural e abrangente que contemple periferias e favelas, que dialogue com a vida real do povo negro. Que a população negra saia do lugar subalterno e protagonize, em conjunto, as mudanças que se fazem necessárias para reduzir a vulnerabilidade da juventude negra, que diminua a violência racial, a taxa de homicídios e o encarceramento da juventude negra.



Águas do DF: dos conflitos às parcerias

Recurso fundamental, a água tem sido objeto de conflitos de toda sorte ao redor do mundo. Aqui mesmo, no DF, entre 2016 e 2018, vivemos momentos de tensão ao redor do tema quando enfrentamos uma crise hídrica. Nenhuma crise é boa ou desejada, mas é sempre oportunidade para a revisão de valores e atitudes, bem como de construir mecanismos para que ela não volte a ocorrer. Nesse contexto, em vez de fonte de conflitos, a água se tornou elemento de integração e união na busca do bem comum. E os indícios são fortes de que aprendemos essa lição.

Percebam que passamos por 120 dias sem chuvas, um dos períodos mais longos da história, mas nossos reservatórios ainda apresentam níveis de armazenamento de água bem acima do esperado. As chuvas da última estação úmida ajudaram e a população vem consumindo a água de forma mais consciente. Porém, depois de uma sequência de anos secos, não restam dúvidas de que os avanços na gestão e na infraestrutura hídrica têm papel extremamente relevante para o bom quadro atual.

Destacam-se as ações implementadas, de forma coordenada e integrada, entre a Adasa, a Caesb, a Seagri e a Emater, respectivamente, o órgão gestor dos recursos hídricos e os representantes dos dois setores que mais utilizam água no DF: abastecimento humano e irrigação. A boa notícia é que as ações em conjunto não cessaram com a superação da crise, agregando ainda mais parceiros pelas águas do DF.

Nos últimos dias, mais um grande passo foi dado para o aumento da segurança hídrica no DF, a entrega da obra de tubulação do Canal Santos Dumont, na Bacia do Ribeirão Pipiripau, que, há mais de 20 anos, convive com frequentes conflitos pelo uso da água entre agricultores e a população de Sobradinho e Planaltina, afetando mais de 200 mil pessoas.

Ainda em 2019, foram feitos cortes no abastecimento dos usuários da água da bacia. Poderia ser apenas mais uma obra, mas a forma pela qual se cumpriu esse desafio merece ser registrada, pois é exemplo de ação conjunta, articulada, de longo prazo, envolvendo diversos atores, incluindo a população urbana e os produtores rurais.

Em razão dos conflitos, em 2010 foi implementado um grande projeto na bacia, o Projeto Produtor de Água do Pipiripau, com a atuação conjunta de 17 instituições. Foi criado um grupo de trabalho específico para promover a reforma do Canal Santos Dumont, a maior estrutura de captação de água para irrigação na bacia, com o objetivo de reduzir as perdas hídricas ao longo de seus 20km de extensão. Foi aí que tudo começou.

A primeira reunião do grupo com os produtores foi um choque, pois eles se mostraram incrédulos com mais uma “promessa” de solução do problema. Depois disso, a Embrapa Cerrados coordenou a avaliação das perdas no canal, e a Adasa financiou o projeto executivo, tudo em parceria com as equipes da Caesb, da Seagri e da Emater.

Com o projeto em mão, foram algumas tentativas frustradas de obtenção de recursos. Contudo, com a crise hídrica, a Adasa instituiu a Tarifa de Contingência, que foi recebida e operacionalizada pela Caesb. Nesse contexto, foram adquiridos os tubos para a reforma de vários canais para fins agrícolas no DF, entre os quais, o Santos Dumont.

Os tubos de menor diâmetro foram instalados em ação articulada entre a Seagri, a Emater e os próprios produtores. Para a instalação dos tubos no Canal Principal, de maior diâmetro, foi necessária a contratação de empresa especializada, o que se viabilizou com o uso de recursos do pagamento pelo uso da água ao Comitê de Bacia Federal do Rio Paranaíba, que, conforme a lei, devem retornar em ações de melhoria das condições hídricas da bacia onde são captados, como em um condomínio.

O rápido desenvolvimento do DF nos impõe grandes desafios, mas, atuando em parceria, estamos muito mais preparados para enfrentá-los. Vamos em frente. Juntos pelas águas do DF.

Nada de novo no front amazônico

Pai, lembra o filósofo de Mondubim, é aquele que cuida. Com isso, ficou estabelecido, desde o aparecimento da humanidade sobre o planeta, que o indivíduo capaz de exercer, legitimamente, algum tipo de ascensão sobre seu semelhante, é somente aquele que, desde sempre, agiu no sentido de protegê-lo contra os perigos e as hostilidades do meio. Da mesma forma e por analogia direta, um Estado só pode exercer soberania efetiva sobre uma porção de um determinado território, se cuidar para que essa terra permaneça protegida contra as investidas de estrangeiros e outras ameaças, internas e externas.

Para isso, o uso da força, no caso as Forças Armadas, é, até hoje, o meio prático para dissuadir os pretensos invasores da empreitada. A imposição da força, que é um argumento definitivo e um ultimatum longo da lenta formação dos Estados nacionais, essa foi a fórmula mais empregada para manter ou conquistar maiores porções de territórios. Ainda hoje, é esse o meio mais utilizado para esse fim, mesmo diante das leis modernas e dos tribunais internacionais.

O exercício da soberania é sempre uma relação de poder amparado pela força. Obviamente, o desenvolvimento da ciência da diplomacia, como sendo uma espécie de exército com punho de rendas e com as finesses e a retórica da argumentação, serviu para atenuar o clima de beligerância entre as nações, evitando conflitos e outros males desnecessários. Mas, ainda assim, a soberania sobre todo e qualquer território requer, além de argumentações da diplomacia e do princípio da Uti possidetis, que estabelece que o direito de um país sobre um território é dado pela ocupação dessa área por populações, a força intimidatória da persuasão.

Não é preciso ir muito longe em nossa história para comprovar o quanto a questão da territorialidade brasileira se deve aos esforços sobrehumanos de Portugal em arregimentar tropas para fazer valer seus direitos sobre o imenso continente por ele descoberto, e em terras longínquas e inóspitas, expulsar diversas tentativas de invasões por outros povos. O quanto de vida e recursos essa empreitada teria custado à pequena metrópole, durante séculos, é ainda uma página em branco a ser pesquisada.

Por outro lado, sem disparar um tiro sequer, o patrono da nossa diplomacia, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco (1845-1912), conseguiu a proeza de definir as fronteiras atuais do Brasil dentro de uma América do Sul que, em sua época, era um continente em permanente instabilidade política e militar. O zelo com que cuidava das disputas territoriais do Brasil com seus vizinhos deu ganho de caso na definição de fronteiras com Argentina, Equador, Colômbia, Peru, Uruguai, num tempo em que Ministério das Relações Exteriores ganhava uma dinâmica própria e que serviria como bússola a orientar toda a trajetória de respeitabilidade de nossa diplomacia, reconhecida em todo mundo pela excelência de seus profissionais.

Mas, isso foi no tempo em que havia a atenção e apoio do chefe de Estado para essas questões vitais de Estado. A entrada do século 21 e a ascendência de governos, totalmente despreparados para o exercício do cargo, reduziriam a atuação desse importante ministério a zero, lançando-o em missões que preenchiam apenas os anseios ideológicos de cada governante, dissociados das reais necessidades do país.



“Ah se eles soubessem o que eu penso!”

Presidente Bolsonaro, sobre a posse



» Bancas de revistas, uma marca da cidade vai se apagando aos poucos. Transformadas em lojas de conveniência ou barracas de castanhas, tiram totalmente a possibilidade da leitura entre amigos. Novos tempos.

» É raro ver alguma obra em Brasília, inclusive novas casas em terrenos antigos, onde o proprietário queira manter as árvores do cerrado. Geralmente, são cortadas e descartadas para dar lugar ao paisagismo pré-moldado. São troncos tortos como as pernas do Garrincha, como diz o poeta Nicolas Behr. Vale a preservação.

» Por falar nisso, os primeiros que deveriam receber instruções sobre a preservação de árvores nativas são os motoristas de trator. Sem noção sobre o meio ambiente eliminam o que veem pela frente. Seria uma campanha publicitária e tanto se a DF Tratores, SM Tratores e outras empresas do ramo distribuíssem folhetos elaborados pela Emater sobre o cerrado.

» Brinquedo novo para a criançada que enfrenta a pandemia é uma iniciativa que tem mérito. As primeiras damas Michelle Bolsonaro e Mayara Noronha Rocha se uniram com o apoio dos governos federal e distrital, além da preciosa colaboração dos funcionários públicos e comunidade. Quem quiser colaborar é só entregar o brinquedo nas administrações regionais, em batalhões da Polícia Militar e em unidades do Corpo de Bombeiros até

7 de outubro.

» Juvenal Pereira, renomado fotógrafo, guarda um presente para os leitores e amigos. Em dezembro publicará a revista Rota 55.



Vou pedir ao Nauro Esteves para redesenhar a área interna das superquadras, para que os carros possam atingir os postos de assistência apenas por um lado, mantendo interrompido o tráfego na W-1. (Publicado em 17/1/1962)