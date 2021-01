Injeção vital para a economia

CB Correio Braziliense

Fim da politização e do negacionismo, além do esforço efetivo para que o Brasil tenha acesso a doses de vacinas contra a covid-19 já disponíveis em dezenas de países é o mínimo a esperar do governo federal e de lideranças políticas, independentemente de cor partidária. O momento de esperança renovada da população de vencer a doença, com a chegada da CoronaVac e do imunizante da Oxford/AstraZeneca, embora em doses muito pequenas, traz também a expectativa dos investidores sobre os rumos da economia brasileira. Como justificar que a maior nação latino-americana e uma das maiores economias do mundo não conseguiu contratar vacinas como seus pares do mundo em desenvolvimento?

A competição com os destinos do dinheiro no planeta será difícil para um Brasil que se permitiu atrasar no enfrentamento da pandemia. Empresários e economistas de grandes corretoras e bancos já vêm admitindo a importância da imunização como mecanismo essencial na recuperação da atividade econômica. Quanto maior for o atraso no processo, mais demorada será a recuperação do país, que teve, em 2020, baixa de investimentos, curva ascendente de preços e desemprego recorde.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) observou, em comunicado, que a vacinação significará retorno seguro ao trabalho, com afastamento dos riscos da doença e a consequente reativação de setores da economia. Imunizar implica dissipar incertezas e injeta confiança, segundo a CNI, fator necessário para dar gás novo ao consumo e capacidade de o país reverter perdas de renda da população.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou, neste mês, pesquisa mostrando que 64% da população pretendem se vacinar. De acordo com a entidade, o brasileiro mantém a convicção de que a vida financeira vai melhorar, apesar da ressalva de que os pés ficarão pregados ao chão. A instituição considera imprescindíveis as medidas sanitárias e de combate à doença.

Em Belo Horizonte, a Câmara de Dirigentes Lojistas destacou, esta semana, que a vacinação representa alívio, esperança de dias melhores e de retomada do crescimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu a vacinação como fator importante para sustentar a recuperação da economia ao garantir a volta da população ao trabalho presencial. Muito mais do que isso já deveria justificar que o governo incentive a vacinação.

Em relatório de dezembro, o Credite Suisse estima que, somente no quarto trimestre, o Brasil chegará ao nível de 70% da população imunizada ou acima disso. Com vacinação atrasada, fim do auxílio emergencial, desemprego recorde e recuperação muito vagarosa do emprego, o começo do ano será fraco, como prevê o Banco Inter, que admite queda de 0,5% frente a janeiro, fevereiro e março de 2020.

As estimativas para o crescimento do Brasil feitas pelo FMI são de 2,8%, em 2021, e de 2,3%, em 2022. Trata-se de um percentual medíocre comparado às taxas de 6%, em 2021, e 5,1%, em 2022 projetadas para os países emergentes. A projeção foi feita em outubro passado. A aposta na expansão da economia mundial é de 5,2%, neste ano, e 4,2%, em 2022. A Bolsa brasileira, a B3, terminou 2020 com valorização de 2,92%, mas os investidores estrangeiros retiraram R$ 33,9 bilhões. Números, portanto, não faltam como alerta.



Sobre fraldas e máscaras

Vinícius de Moraes avisou: “Filhos, melhor não tê-los”. Talvez, a máxima do poetinha, entre outros motivos, tenha sido inspirada pelas excessivas despesas com fraldas descartáveis dos rebentos (se bem que nem sei se havia esse luxo no tempo dele). Se existe, realmente, o pecado original pode ser justificado pelo terrível passivo ambiental provocado pelo cômodo objeto plástico destinado a embalar os excrementos dos bebês. Imaginem o impacto ao meio ambiente de tantos descartes dessa natureza. Minhas avós, contemporâneas do escritor bossa-nova, não desfrutaram da regalia. Podem descansar com a consciência tranquila. Particularmete, senti um alívio danado — ao menos financeiro, pois a pegada ecológica mantém-se trágica — quando, após quase quatro anos (em dois ciclos distintos), vi o carrinho de compras do mercado livre do nefasto item. Felizmente, ouvi notícias de que uma certa moda sustentável traz o apetrecho de tecido de volta.

Ressaltando que a castidade e um devido planejamento familiar são as formas mais adequadas para evitar infortúnios com fraldas — que, evidentemente, devem ser objetos de atenção, também, dos nobres papais —, ouso uma comparação, aparentemente, absurda. Tão bom quanto se livrar dos itens descartáveis para uso dos bebês será a alforria em relação às máscaras, que, neste momento, são imprescindíveis para frear as infecções pelo novo coronavírus. Indispensável para salvar vidas e para reduzir a sacrificante carga de trabalho dos profissionais de saúde, na linha de frente desta guerra que provocou a morte de quase 220 mil brasileiros, a proteção facial passa longe de uma peça confortável para o vestuário, especialmente em um país tropical de elevadas temperaturas.

No entanto, ainda que o esforço coletivo precise continuar por mais algum tempo — as vacinas estão na praça, mas levará meses para que os resultados positivos, de fato, apareçam e mudem o cenário —, a máscara de muita gente caiu de forma vergonhosa antecipadamente. A começar pelo “líder supremo”, que, em vez de dar o exemplo e orientar a população para uma gestão menos traumática da crise, esforçou-se como pôde para aumentar o número de óbitos, provocando aglomerações, incentivando a desobediência ao necessário distanciamento social, contestando informações científicas, receitando medicamentos de eficácia duvidosa e, por fim, naufragando com a mais hedionda política diplomática praticada em séculos no país. Que a história o condene, devidamente, como o mais inepto e deselegante chefe de Estado brasileiro.



Desabafo >> Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

No domínio da internet, a hiperconexão é uma forma de alienação.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Criancinhas de Manaus: “Chorem por mim”,

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



Lá se vão dois anos de calamidades. É incompreensível que o Congresso Nacional ainda esteja dividido entre o povo brasileiro e o desgoverno violento e retrógrado de Bolsonaro,

Isadora Costa — Águas Claras



Passeatas pelo impeachment de Bolsonaro ocorreram em várias cidades brasileiras. Será que o povo está despertando da letargia? Tomara!

Fernando Moreira — Águas Claras



Aras quer abrir inquérito contra o ministro Pazuello. Isso é placebo. O procurador-geral da República se tornou advogado particular do presidente.

Gilberto Borba — Sudoeste

>> Sr. Redator

Nada contra a Bíblia

Com a bravura de sempre, o cineasta Vladimir Carvalho se ergue em defesa da recuperação do Teatro Nacional, indiscutível monumento de arte contra a ideia menor eleita pelo governo Ibaneis Rocha como prioridade: o controvertido Museu da Bíblia, sugerido não se sabe por quem para espaço nobre no Eixo Monumental, como se fosse mais uma peça de arte a desfilar na cidade entre peças de Niemeyer e Athos Bulcão. Pense em coisa maior, governador! A história o espreita.

» A.C. Scartezini,

Lago Sul



Debate

Ainda precariamente educado para o debate, o Brasil deve aprender a conviver com o contraditório e com a diversidade de opiniões. Sem o devido respeito ao livre pensamento, não existe democracia. As expressões de deseducação, intolerância e preconceito — independentemente da origem ideológica — não atendem aos preceitos saudáveis da cidadania. Apesar das turbulências, no horizonte sempre se apresenta a utopia: a esperança de dias melhores. Não por acaso, “quem se desilude morre por dentro. Dizia: é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza”, salienta o escritor português Valter Hugo Mãe, em As coisas mais belas do mundo (2019). A democracia move vontades calcadas em valores éticos fundamentais: liberdade, igualdade, participação, diversidade e solidariedade. Como edificar um Brasil democrático? Com a palavra, o poeta Bráulio Bessa, em Um carinho na alma (2019): “O poder de um povo está na mente,/é a chave que abre essa prisão,/é a luz que aponta a direção/pra seguir por qualquer estrada escura./Um país desnutrido de leitura/só se salva comendo educação”.

» Marcos Fabrício Lopes da Silva,

Asa Norte



Futuro

Vivemos neste momento, a mais importante decisão para o futuro do país, as eleições para as presidências do Senado e da Câmara num clima de desgaste e descrédito muito intenso às entidades envolvidas. Pandemia conduzida de forma no mínimo irresponsável pelas três áreas (governo federal, estadual e municipal), dívidas internas e externas numa progressão preocupante, condução da área diplomática, provocando animosidade gratuita (coisa de incompetência ou má-fé), e como se não bastasse o Big Boss da PGR com a conversa de intervenção federal e decretação de estado de defesa e de sítio. Senhores congressistas, nosso presidente tirou grandes patriotas de postos-chave e os substituiu por bananas, que só fazem o que o presidente quer e não o que é melhor para o país. Acho que nem preciso desenhar. Basta lembrar o início da Venezuela de Chávez e, agora, de Maduro. Mais de 70% da população brasileira, espera que o Congresso enxergue a importância de se colocar um freio nesse cara, e olhe, caso não encontrem ABS, podem usar daquele usado em equinos, ele suporta bem. Brincadeira à parte, escolham pensando no Brasil, sem se deixar vender por meia dúzia de dinheiros, caso contrário vão se arrepender. Esse Madurinho está preparando uma maneira de não deixar o governo em 2022. Ditadura não presta nem de direita nem de esquerda. Fiquem ligados.

» Valter Eleutério da Silva,

Taguatinga



Joe Biden

Acontecimento marcante no alvorecer da terceira década do século 21, a posse de Joe Biden, 46º presidente americano, e de Kamala Harris, primeira mulher, pessoa negra e descendente de asiáticos na Vice-Presidência dos EUA, foi a brisa na face dos que creem na democracia e na diversidade. Os Estados Unidos polarizados, mas no voto negaram a Trump o segundo mandato, numa rejeição robusta ao projeto de poder fundamentado em ódio, mentira, racismo e enfraquecimento das instituições. Emerge na nação mais rica do planeta a promessa de um governo comprometido com direitos, equidade, verdade, preservação ambiental, confiança na ciência, união, esta última, a palavra mais citada pelo eleito na sua posse. A cerimônia em Washington, num Capitólio restituído de simbolismo após ser profanado, duas semanas antes, pelo ataque de supremacistas brancos pró-Trump, foi amostra do que pode vir a ser o país reunificado pela dupla diversa em gênero, raça e idade içada ao topo da política. Biden e Kamala ofereceram uma celebração com bênçãos de padre e reverendo; Lady Gaga, ativista pelos direitos dos LGBTQIs, interpretando o hino nacional; Jennifer Lopez, popstar de origem latina, cantando; Amanda Gorman, uma poeta de 22 anos, declamando versos compostos para a ocasião. Não há como negar que a vitória de Kamala Harris é uma vitória de todas as mulheres negras, que gostariam de se ver representadas como mulher de cor no cargo. Isso torna mais imaginável. Uma vez que as meninas podem ver, as meninas podem ser.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras

Charge

crédito: Quinho/EM

O luto, a fome, a resposta e a esperança

crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press

Vivemos tempos incertos e tristes. Insensibilidade, mortes evitáveis, fome. A situação é complexa. É fácil nos sentirmos impotentes. Mas a resposta dada ao que a vida nos impõe é ,justamente, o que muda quase tudo. Em agosto de 2013, minha filha, Rafaela, e minha neta, Clara, faleceram em um acidente, no Canadá. Cruzei o continente para buscar os corpos, velá-los, enterrá-los. São rituais necessários para elaborarmos nossas perdas. O luto tem tempo e intensidade variáveis para cada pessoa. Eu convivo com ele desde então, e a pandemia o aproximou ainda mais de mim. Penso nos pais que não conseguiram velar seus filhos, nos filhos que não conseguiram velar seus pais, naqueles que não se despediram de quem amavam, nas famílias que não disseram adeus aos seus e continuo aprendendo com a dor e o luto.

Não se supera a morte de um filho, de um neto ou de alguém que amamos. Apenas entendemos como conviver com a perda. Eu consegui encapsular essa dor. Não busco mais explicação para o vazio que persiste e me assombra. Mesmo depois de partir, minha filha me ensinou que a angústia do outro é também a minha angústia.

Rafaela era nutricionista e sonhava amparar e nutrir crianças vulneráveis no Brasil. Depois de concluir o mestrado no Canadá, ela estava de malas prontas e decidida a lutar por elas. O acidente a impediu. Realizar os planos da Rafa me mantém vivo, e foi também a minha resposta ao que a vida me impôs. Depois de um ano de morte das meninas, começamos a tecer uma rede de solidariedade que permitiu criarmos o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara (IDV). Eu, minha esposa, familiares, amigos e todos que abraçam a causa do IDV trabalhamos dia e noite para garantir uma infância digna às crianças que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, na Chácara Santa Luzia — região de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e maior Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do DF.

Proporcionar a elas todas as refeições diárias necessárias ao crescimento saudável, água limpa para beber e tomar banho, atividades socioeducativas e os cuidados que toda criança tem direito passou a ser uma resposta coletiva. Até 2020, conseguimos. Os primeiros meses da pandemia tocaram o coração de muitas pessoas dispostas a ajudar. O IDV ficou de portas fechadas, mas de janelas abertas. Mesmo a distância, devido ao isolamento social, a garotada foi bem assistida.

A solidariedade esteve ao nosso lado e a seriedade do trabalho executado permitiu sermos catalisadores de doações de alimentos, de produtos de limpeza, de higiene e de máscaras. Até dezembro passado, assistimos mais de quatro mil pessoas, entre crianças e adultos, acolhidas ou não pelo Instituto. Todos beneficiados pela corrente de amor ao próximo que cerca o projeto. Distribuímos 40 toneladas de alimentos, 670 kits de higiene pessoal com sabonete, creme dental e escova de dentes, esponjas, álcool em gel 70%, além de 767 kits de material de limpeza.

Então, o ano virou. As perspectivas para 2021 são sombrias, e minaram as doações. Nosso desafio, agora, é manter o IDV de pé. O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos e sem envolvimento político-partidário ou religioso. Nós dependemos da ajuda de quem estende a mão ao próximo. Nós dependemos de recursos financeiros para pagar contas de água, luz, aluguel, impostos, salários, além das doações de alimentos para continuar levando cidadania às crianças que têm fome. E como sabemos, quem tem fome, tem pressa.

Acredite, a covid-19 agravou realidades que já eram dolorosas de enfrentar, difíceis de aceitar e cruéis de se conviver. Na Chácara Santa Luzia, as moradias são paupérrimas. Os meninos e meninas amparados pelo IDV moram às margens do maior lixão a céu aberto da América Latina — desativado em 2018, mas ainda insalubre. Esses lares não estão no mapa do DF e nem se sabe quantos são, de fato.

Segundo um levantamento da Codeplan, em 2018, a região tinha quase quatro mil domicílios. Parecem invisíveis, mas estão lá, em meio à lama nos meses chuvosos e à poeira nos meses secos. Estima-se que mais de 10 mil pessoas vivam na invasão, sem água potável, em meio ao esgoto que escorre a céu aberto e largadas à própria sorte. A garotada e suas famílias são a realidade de um Brasil que não tem respostas à fome, ao abandono, à discrepância social. Isso tudo a uma distância de 15Km do centro de Brasília.

Segundo o IBGE, 41,7% das crianças com até 14 anos viviam na pobreza no Brasil, em 2019. Antes da pandemia, duas em cada cinco crianças sobreviviam na miséria. Um estudo do Núcleo de Inteligência Social (NIS)/PUC Minas, em parceria com a ChildFund Brasil, aponta que 4,8 milhões de crianças brasileiras com menos de um ano a 11 anos de idade viviam em estado de vulnerabilidade multidimensional até 2019. O número total correspondia a uma população semelhante à de países como Costa Rica, Irlanda ou Nova Zelândia. Alguém aposta em alguma resposta em 2020?

O luto ampliou minha compreensão sobre ter esperança e a entender que essa esperança deve ser ativa. Ou seja, é sobre sermos atuantes, protagonizarmos as transformações que desejamos ao nosso redor. A esperança ativa é uma prática. Não é ter, é fazer. Também percebi, ao longo dessa caminhada, que muitas pessoas querem ajudar e não sabem como. Se você está nesse grupo, ou se conhece empresas e pessoas que podem ajudar, convido a conhecer nosso projeto e a ter esperança ativa como a gente. Precisamos, urgentemente, aumentar a nossa corrente do bem e continuar a proporcionar uma infância digna para as crianças da Chácara Santa Luzia. Atualmente, amparamos 66. Temos mais de 200 na fila de espera para entrar no projeto.

É possível melhorar a vida dos vulneráveis em nosso país sem sermos assistencialistas, sem mirarmos holofotes e palanques. Se o momento, que é extremamente delicado, demanda assistir com comida e itens de higiene e limpeza aos que estão sem esperança e ainda mais vulneráveis do que nunca, assistiremos. Descobri, ao vivenciar o desespero de famílias famintas e tristes, a oportunidade de me sentir mais útil e produtivo. Mudei a forma de falar, tornei-me ainda mais objetivo e um pedinte contumaz. Recorro a todos, amigos de longa data, novos amigos e futuros amigos. O IDV não seria uma resposta sem eles. Perdi a vergonha e imploro sem timidez a você também. Vem responder com a gente?

A Ford e o Brasil

Não há dúvida, o mundo encolheu. Viagens de Portugal ao Brasil eram feitas apenas por mar, até pouco tempo atrás. Duravam semanas no século XVI, e muitos dias, no século 20. Hoje, por via aérea, levam poucas horas. E as comunicações, então! Muitos leitores haverão de se lembrar da dificuldade de se fazer ligações telefônicas para uma cidade próxima, um interurbano, como eram respeitosamente chamadas. Era algo bem diferente do que fazemos hoje para nos comunicar, quando basta teclar o celular com um ou dois dedinhos.

É verdade que o encolhimento do mundo (seja pela facilidade de locomoção, seja pela rapidez nas comunicações) tem cobrado um preço alto: a produção de mercadorias baratas em alguns países tem desmontado indústrias em outros, provocando desemprego em regiões até pouco tempo atrás prósperas, como Detroit, nos EUA, ou o ABC, no Brasil. Mas não se pode negar o aperfeiçoamento de processos produtivos, uma maior eficácia e a automação que está substituindo músculos por cérebros.

Com a globalização, o capital (que sempre circulou, mesmo em épocas em que não era tão venerado como agora) passou a transpor fronteiras com mais agilidade. Com um simples celular, as pessoas podem aplicar seu dinheiro em Bolsas do mundo todo. Expectativas de lucro fazem as ações chegarem a valores altíssimos. Resultados abaixo do esperado podem empobrecer investidores inexperientes. Há uma globalização de comportamento econômico, diferentes regiões do planeta tendem a seguir um padrão global.

Os hábitos das pessoas ligadas aos assuntos do dinheiro — e quais assuntos não o são? — acompanham o comportamento do capital e se internacionalizam. São os mesmos tecidos, é o mesmo tipo de gravata, a marca de calçado. Ternos bem cortados e gravatas discretas para os homens, saias e blusas com cores “do ano” para as mulheres acompanham o linguajar, sempre carregado de palavras em inglês. O padrão globalizado não admite idiossincrasias locais, estas acabam perdendo espaço a favor de códigos de comportamento internacionais, que circulam com a mesma rapidez com que circula o capital.

Nos negócios e nos costumes não se admitem desvios. A lógica da produção, circulação e consumo capitalistas extrapola sua área e tende a se expandir para outras (que não a produtiva). O mundo do esporte, da cultura, da educação, do turismo e até das relações pessoais é analisado a partir de uma lógica oriunda na economia global. Produtividade, racionalidade do trabalho, eficiência, protocolos etc, hoje, fazem parte do vocabulário e da prática social de todos, não apenas de pessoas em escritórios e fábricas. Os exemplos saltam aos olhos de quem quer enxergar.

Ao lado dos que têm o inglês como sua língua materna, centenas de milhões de cidadãos mundiais adotaram essa língua (ou um arremedo dela) como código internacional de comunicação. Mesmo pessoas que possuem línguas aparentadas (como brasileiros e argentinos, ou poloneses e russos), preferem usar o inglês para se comunicar. Afinal, é nessa língua que se fazem negócios, é nela que são escritos os artigos científicos, é com ela que diplomatas trocam gentilezas. Ou esgrimam.

Comunicações mais rápidas, viagens mais frequentes, língua comum, maior contato entre cidadãos de diferentes países, práticas semelhantes em empresas e no ensino técnico — tudo isso está tendendo a diminuir as idiossincrasias locais a favor de protocolos globais, seja no que se refere à vestimenta e ao respeito a horários, seja como simples códigos de comportamento. Espanhóis e argentinos, ao contrário de seus hábitos locais, estão começando o jantar antes das 10h da noite; americanos já estão abrindo mão de seus breakfeast engordurados, regados a café aguado e insossos cubinhos de flocos; alguns estão até aprendendo a almoçar sentados, utilizando talheres, em vez de engolir em minuto e meio um sanduíche comprado de um ambulante e passado de mão em mão sem a mediação de um guardanapo!

Brasileiros se deram conta de que não fica bem oferecer em garrafa térmica uma horrível bebida escura e amarga, com café moído de origem duvidosa. Aos poucos, também, nos demos conta de que a festejada cachaça não passa de bebida ordinária (não chega aos pés do rum cubano) e que um jantar regado a chardonnay fica bem mais adequado do que tentar enfiar goela abaixo do pobre nossa limonada alcoólica chamada caipirinha.

Plantar um pé de alface em vaso para consumo próprio pode ser uma declaração de intenções, mas não é uma atitude política, porque inconsequente. O mundo está globalizado, e isto é irreversível. Contudo, vemos gente que se apresenta como de esquerda, progressistas, chorando pela saída da Ford, uma montadora americana. Sim, lamentamos todos a perda de locais de trabalho, mas de que tipo de indústria estamos falando?

Sabemos que carros movidos a combustível fóssil estão condenados. Por que não aproveitar e estudar seriamente o desenvolvimento de veículos para o futuro, como carros movidos a energia renovável? Carros autônomos. Melhor ainda, que tal dotar as cidades brasileiras de transporte coletivo de boa qualidade, como muitas cidades europeias já têm? Que tal repensar a organização espacial urbana, de forma a permitir que mais gente more perto de seus locais de trabalho? O tempo das caravelas já passou. Que tal olhar para frente?



Brasileiros-árabes: papel, presença e perspectivas futuras

O Brasil é um continente em si mesmo: ocupa quase 44% da América Latina, com mais de 8,5 milhões de km². Sua população ultrapassa 210 milhões de pessoas, das quais 12 milhões são de origem árabe, ou seja, 6% da população. É o quinto maior país do mundo, tem a nona maior economia e é o único de língua portuguesa nas Américas. Variadas narrativas buscam explicar a ligação do nosso mundo árabe com o Brasil.

Algumas delas remontam ao período da colonização portuguesa. Evidências de inscrições e referências islâmicas, por exemplo, foram encontradas em cidades importantes, como o Rio de Janeiro, assim como registros de que guias muçulmanos, com experiência em ciências do mar, teriam acompanhado expedições ao Brasil. Não por outro motivo, o pesquisador Ali El Kettani defende que os árabes estavam no Brasil antes da chegada dos portugueses.

Quanto à atual presença árabe, registros indicam que, mesmo antes de 1850, quando as correntes migratórias ganharam impulso para o país, havia forte evidência de manifestação da cultura árabe em muitas cidades. Essa presença foi robustecida após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a chegada de imigrantes majoritariamente da região do Levante, que compreende hoje a Síria, o Líbano, a Jordânia e a Palestina. Vemos hoje, ainda, o impacto dessa presença árabe em nomes de famílias de destaque, em segmentos importantes da sociedade brasileira, como na política, nas artes, na academia, no mundo empresarial e nas ciências, entre outros.

Um bom exemplo dessa herança pode ser observado pela rica e vasta contribuição da língua árabe à língua portuguesa. Nove por cento do vocabulário têm origem do árabe, como demonstram centenas de vocábulos de uso corrente pela população: “azeite”, “arroz”, “açúcar”, “almofada”, “enxaqueca”, “fulano”, entre tantos outros.

Da mesma forma, há palavras que usamos em árabe de origem portuguesa. Na Jordânia, por exemplo, usamos a palavra “garout” para nos referirmos a “menino”, como no português usa-se “garoto” para o menino e “garota” para a menina. Outra contribuição de relevo deu-se na gastronomia, com a incorporação de pratos da sofisticada culinária árabe: grão de bico, tabule, quibe, babaganuch, esfiha, arroz majadra, entre aqueles mais apreciados pelos comensais brasileiros.

Pesquisa realizada pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, no segundo semestre do ano passado, revela a força da presença árabe na sociedade brasileira:

» Dos 11,6 milhões que formam a comunidade de árabes-brasileiros, 29% são de origem libanesa, 13% sírios, 6% marroquinos, 5% palestinos e 5% egípcios.

» A comunidade árabe-brasileira tem alto nível de escolaridade, com forte presença nos setores empresarial, jurídico e de engenharia, medicina entre outros.

» No que tange à prática religiosa, católicos constituem 50% dos árabes-brasileiros; muçulmanos somam 20% e evangélicos 17%.

» “Buscar uma vida melhor”: este foi o principal motivo que levou os imigrantes árabes a escolherem o Brasil para morar. Mais: 35% dos árabes-brasileiros ainda defendem, hoje, que o Brasil é um país seguro e tolerante.

» 72% da comunidade árabe-brasileira demonstra interesse em aspectos da tradição árabe. Embora a difusão cultural se enfraqueça à medida que as gerações se sucedem, a culinária segue sendo uma das mais importantes heranças culturais transmitidas de geração para geração. Assim, 94% de membros da comunidade árabe-brasileira reconhecem suas origens árabes; 48% se definem como árabes e em 24% das famílias árabes, um membro fala árabe.

» Das cinco gerações da comunidade árabe-brasileira apenas a última demonstra pouco interesse relativo por sua identidade cultural ou por um sentimento de pertencimento.

» No que concerne ao bem-estar e à prosperidade econômica, a situação da comunidade árabe é superior à média nacional, com 10% dos empresários de destaque de origem árabe. Em geral, a visão da comunidade árabe-brasileira sobre a contribuição que deram ao Brasil é positiva. 76% dos entrevistados, por exemplo, acreditam que ajudaram a construir a economia brasileira, com geração de empregos e oportunidades.

» 82% dos muçulmanos na comunidade falam árabe, sobretudo devido ao vínculo estreito da língua com a religião. Entre os católicos, o percentual é de 10%, e entre os evangélicos, 6%.

» Cerca de 56% da comunidade árabe falam apenas o português; 44% falam outras línguas, 26% inglês e 24% falam árabe. O domínio do árabe aumenta na primeira e na segunda gerações e entre aqueles com faixa etária entre 24 e 34 anos.

O ensino da língua árabe e a divulgação da cultura árabe são, sem dúvida, dois eixos importantes no esforço de promoção da herança árabe no tecido social brasileiro e no fortalecimento das relações entre árabes e brasileiros. Da mesma forma, os meios de comunicação têm também papel significativo a desempenhar na promoção da cultura e da civilização árabe.

Contam, para tanto, com recursos de amplo alcance que poderiam gerar iniciativas e projetos culturais e de entretenimento: canais de satélite em árabe, programas, documentários, filmes e séries árabes traduzidos ou dublados. No plano audiovisual, identifica-se também espaço significativo para investimentos no que tange à difusão cultural, com eventuais projetos cinematográficos, televisivos e conteúdo de mídia. Para o espectador brasileiro e árabe-brasileiro, iniciativas culturais poderão aproximar as duas comunidades, com suas ricas narrativas, tradições e intercâmbio de conhecimento.

O caminho mais fácil para fortalecer a difusão da cultura árabe se dá pelo engajamento do setor privado, tanto dos países árabes quanto do Brasil, em projetos e iniciativas de cunho cultural. Ganham os países, que fortalecem seus laços diplomáticos; ganha o setor privado, que exerce sua responsabilidade social; ganha a população, que terá diante de si um extraordinário universo cultural a descobrir e um mundo novo a explorar. Para tanto, a parceria público-privada terá papel crucial no êxito de qualquer empreendimento cultural.