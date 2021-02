Perdas e fraudes na vacinação

CB Correio Braziliense

O país superou a marca de 2 milhões de vacinados contra a covid-19. Mas o resultado é pífio ante uma população de mais de 211 milhões de pessoas. O número de infectados chega a quase 9,2 milhões, e o de óbitos, próximo a 224 mil. Por dia, morrem mais de mil brasileiros. As autoridades ainda não deram a devida atenção às novas cepas do coronavírus que surgiram no Brasil, que têm ritmo mais acelerado de disseminação, o que levou vários governos da Europa a fecharem os aeroportos para os voos que partem do país. O volume de imunizantes que chegou em solo brasileiro até agora é insuficiente para uma imunização em massa expressiva, com efeito relevante na sociedade e na economia.

Apesar do quadro de calamidade, em pelo menos 16 estados e no Distrito Federal, promotores locais e federais investigam irregularidades na vacinação contra a covid-19. Em São Paulo, ocorreram cerca de 100 denúncias de pessoas que furaram a fila, ou seja, foram imunizadas, embora não fizessem parte do público prioritário. Boa parte dos exemplos está nas redes sociais. Um escárnio ante a escassez de doses, enquanto a epidemia, a cada dia, ganha mais fôlego. Entre os protagonistas desse comportamento desprezível estão autoridades de municípios e estados, servidores da saúde que abusam do cargo ocupado para privilegiar amigos e parentes.

Casos de desrespeito às regras do Plano Nacional de Vacinação são apurados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Pará, Amazonas e Distrito Federal. No Rio de Janeiro, ainda há investigação sobre o desperdício de doses. Cada frasco do imunizante da Oxford/AstraZeneca contém 10 doses. Após ser aberto, a validade é de seis horas. Há casos em que apenas uma dose foi aplicada e o restante, passado o tempo de duração, foi descartado. Algo, até então, impensável diante da escassez do medicamento no país. As negociações para a compra de mais vacinas ainda seguem em ritmo aquém da demanda: 440 milhões de doses para garantir a cobertura imunológica de toda a população brasileira.

A facilidade para burlar as regras do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 e permitir o desperdício está na fragilidade da fiscalização e da gestão para impor barreiras aos inescrupulosos fura-filas e no controle da aplicação das vacinas. O fura-fila não age sozinho. O profissional de saúde que aplica a dose também tem participação no erro, embora ciente da irregularidade — às vezes, não pode se recusar, coagido por um superior hierárquico. Enfim, todos estão errados.

Ainda não há como medir os impactos das irregularidades. Os especialistas defendem que o fura-fila receba a segunda dose da vacina, concluindo o ciclo da imunização. Apesar de ter cometido uma ilegalidade, o fura-fila precisa concluir o esquema de imunização para ficar protegido e não ser um vetor de transmissão do vírus.

Cabe ao poder público, no entanto, ser mais rigoroso nesse processo de imunização da população. Não pode baixar a guarda e ser leniente com mau-caratismo de alguns cidadãos, desprovidos de educação e senso de solidariedade. Ao mesmo tempo, deve deflagrar uma campanha nacional sobre a vacinação para que toda a população saiba, com muita clareza, qual a sua posição na fila e possa colaborar para que os desvios não ocorram e afetem um processo indispensável para que o país volte a funcionar em condições próximas à normalidade do período pré-pandemia. E isso é urgente.

A alma pequena

Armas de fogo são para covardes. Nenhum povo realmente civilizado deveria permitir o uso desses equipamentos por pessoas fora do meio da segurança pública. Ou seriam agentes credenciados pela lei para combater o crime, ou estariam, justamente, do lado dos bandidos. Simples assim. Afinal, qual é a finalidade essencial de um projétil, senão ceifar a vida? Portanto, o único porte legítimo estaria a cargo de policiais e demais militares autorizados — tendo em vista que a prerrogativa de uso extremo da força é exclusiva do Estado, em situações excepcionais e urgentes, com o objetivo de proteger um bem maior.

O momento, no Brasil, no entanto, é alarmante. Após a ascensão do governo Bolsonaro, as normas para acesso às armas foram flexibilizadas e está em curso uma verdadeira explosão na aquisição desses equipamentos em todo o país. De janeiro a agosto de 2020, houve aumento de 120,3% no registro de armas para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs). Em 2019, foram 225,3 mil inscrições. Apenas em oito meses do ano seguinte, o número subiu para 496,2 mil. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Até outubro passado, eram 2,2 milhões de registros ativos no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), do Exército brasileiro, que contabiliza, por exemplo, armas a policiais e bombeiros, além dos CACs, e no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal.

A despeito das pretensas lícitas intenções dos grupos civis autorizados pela legislação, é notório o favorecimento que as organizações criminosas fazem do discurso defendido pelo presidente Bolsonaro, que ganhou milhares de votos defendendo o armamento da população como medida de segurança pública. Os fatos falam por si. Na última semana, os jornais estamparam a vergonhosa prisão de militares em um esquema de fraudes de registro de armas. Eram cobrados de R$ 300 e R$ 3,5 mil para inserir dados falsos de atiradores no sistema. Uma bagatela para mafiosos especializados em assassinar o povo brasileiro – foram 25.712 mortes violentas de janeiro a junho de 2020, segundo o Monitor da Violência.

Aparentemente, os trágicos números não comovem mais uma significativa parcela da população do país — os dados diários da pandemia confirmam isso. Mas, talvez, seja necessário insistir um pouco mais na esperança de mudar os rumos em sentido positivo. Entre a pequena alma de um Messias com gestos mais próprios do anticristo e o grande espírito de um líder que conduziu uma nação à independência pelo caminho da não violência, o segundo exemplo é o único aceitável, com um mínimo de racionalidade.

Nas palavras de Mahatma Gandhi: “A não violência é a maior arma à disposição dos homens. Posso imaginar um homem armado até os dentes que no fundo é um covarde. A posse de armas insinua um elemento de medo, senão mesmo de covardia. Mas a verdadeira não violência é uma impossibilidade sem a posse de um destemor inflexível.” Que, em um futuro próximo, tenhamos sabedoria para nos livrar do destino sombrio que ameaça a vida do nosso povo.

Desabafo

Muito curioso, Bolsonaro falar em recriar o Ministério da Pesca, quando o maior adversário do seu candidato à presidência da Câmara é o Baleia.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras

Bolsonaro diz que Pazuello é um “tremendo” administrador. Dá pra se notar. O ministro é tão compente que “trememos” de medo de fazer companhia aos 223 mil que morreram.

Joaquim Honório — Asa Sul

O recente título do Palmeiras justifica a queda do Botafogo para segunda divisão, basta observar os escusos interesses estampados nas camisas.

Eriston Cartaxo— Setor Noroeste

Sr. Redator

Pandemia

A grave crise da covid-19, que completa um ano, tem exigido forte intervenção do Estado. Governos de diferentes matizes ideológicos buscam salvar vidas, direcionar recursos para os mais vulneráveis (auxílio emergencial acabou em dezembro/2020), preservar empregos e evitar a desorganização da economia. Ações focadas em segmentos menos favorecidos integram o cardápio de boas políticas neoliberais. Trata-se de uma ação típica em circunstâncias como as atuais, mas parte da esquerda comemorou o que lhe parece o fim do neoliberalismo. Será? Desde a Grande Depressão dos anos 1930, entende-se que o Estado é insubstituível no combate a crises súbitas e graves como a que vivemos. Somente ele reúne as condições institucionais para mobilizar vastos recursos fiscais, injetar liquidez na economia e atuar amplamente no campo social. Nem mesmo os ultraliberais se furtam a adotar medidas para enfrentar a situação. A esquerda costuma referir-se a políticas econômicas neoliberais em tom depreciativo. Busca traduzir a ideia de insensibilidade perante situações de pobreza, desigualdade e desemprego. O neoliberalismo, ao contrário do que se diz, não crê na autorregulação do mercado, mas, sim, no apoio e na vigilância das instituições do Estado para que o setor privado exerça a sua função de prosperidade. Nenhum pensador neoliberal apoiaria a intervenção estatal que caracterizou a política econômica do PT entre 2006 e 2015. Tampouco apoiaria a desastrada nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff, cujos enormes custos ainda hoje pagamos. A esquerda que celebra, sem razão, o fim do neoliberalismo deveria dizer se anseia o retorno triunfal da matriz.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras

Má gestão

A tutela que Bolsonaro exerce sobre o Ministério da Saúde é a causa de nossos problemas para enfrentar a doença. Ele sempre foi contra o distanciamento e o uso de máscara e nunca se dispôs a coordenar o combate à doença, que era sua obrigação, pois só o governo federal tem recursos técnicos e capacidade para isso. Ele deixou que cada estado tomasse seu caminho, enquanto falava que era só uma gripezinha, receitava cloroquina e dizia estar preocupado com a economia. Foi uma omissão criminosa e oportunista. Penando com a omissão do governo, o ministro Henrique Mandetta deixou o cargo para não ser cumplice do presidente no uso da cloroquina e no “genocídio anunciado”. Nelson Teich, um médico sério e responsável, substituiu Mandetta, em 16 de abril, mas ficou menos de um mês no ministério. De início, discordou do presidente quanto ao uso da cloroquina, sem o respaldo de um estudo sério. Mas o que definiu mesmo a saída dele foi a fatídica reunião ministerial de 22 de abril. Ele percebeu que aquela não era sua turma. Com a pandemia avançando, Bolsonaro nomeou o general Eduardo Pazuello, sem qualquer experiência na saúde. Pazuello fez uma equipe composta de militares, sem experiência na área. Estava claro que a partir daquela data, o verdadeiro ministro era o próprio Bolsonaro. O resultado está aí: chegamos a 222 mil óbitos e morrem mais de mil pessoas todo dia e temos nossa própria variante do vírus. Na falta de vacinas e orientação clara, cada cidade define suas prioridades. Os idosos, que são mais fragilizados, não sabem quando serão atendidos. O governo não valoriza a vacina do Butantan, a única produzida no Brasil e o instituto não pode se programar para atender ao país. Enquanto o governo bate cabeça, as mortes vão chegar logo a 300 mil e nenhum país quer nos receber. Não surpreende o Brasil ser considerado, por um grupo de cientistas, o país com o pior gerenciamento da pandemia no mundo.

» Ricardo Pires,

Asa Sul

Impeachment

Um leitor desta coluna fez um contraponto (28/1) ao meu entendimento sobre o presidente da República. Defendo sim, fervorosamente, qualquer pessoa que não usurpe o dinheiro público ou cometa corrupção. A frase: “Se fosse para votar em ladrão, teria votado no PT” não é minha. Daí, ao longo dos meus 67 anos, dou-me ao direito, como cidadão reto, de defender pessoas retas seja ela um gari (a quem tenho todo o respeito) seja a figura máxima da República. Repito: até o presente momento não há razão para se pedir o impeachment do atual presidente. E para os que não gostam (são poucos) do que escrevo neste espaço, que cite o nome do boi (digo, do gado) como falam os esquerdopatas e jumentos, muitos inúteis, idiotas e imbecis. Chorem porque pela carreata no dia 28, em Belém, o “mito” só entregará a faixa para Sérgio Moro em janeiro de 2027. Digo mais: se qualquer pessoa em quem confio meu voto me decepcionar, repudiarei imediatamente, contrariamente a muitos esquerdopatas.

» José Monte Aragão,

Sobradinho

Leite condensado

Parabéns ao Correio pela publicação da carta Leite condensado (29/1). O TCU inquire gastos ínfimos com nutrientes humildes para nossos militares, briosos e patrióticos, e não se pronuncia a respeito de despesas faraônicas e desnecessárias com preguiçosos improdutivos.

» Benedito Pereira da Costa,

Asa Norte

Manifestação

Fui surpreendida com uma Notificação de Autuação do Detran-DF pela infração “Usar buzina prolongada/sucessiva qualquer pretexto”. Aqui vale esclarecer que a tal “infração” se deu numa manifestação ocorrida pacificamente na Praça dos Três Poderes no último dia 17/01.O que se espera que aconteça em uma manifestação senão palavras de ordem, cartazes, bandeiras, barulhos e buzinas? O que se espera do policiamento presente senão garantir a segurança das pessoas e do patrimônio público? Achei que vivíamos num Estado democrático de direito.

» Maria Rita Andrade,

Lago Norte

Cuidado, professor e aluno — o tripé para a retomada das aulas

Não é novidade que a realidade da educação mudou muito em 2020. Aulas on-line do jeito possível, aulas presenciais para poucos (e apenas no fim do ano), zero aula para muitos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 7 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo o país ficaram mensalmente sem qualquer acesso a atividades de ensino no ano passado. Uma situação para lá de preocupante, que se soma aos que tiveram alguma atividade escolar, mas nada ou pouco aprenderam. Chegamos em 2021. É o momento de colocar em prática o que se sabe, com base em resultados empíricos, para recuperação do aprendizado dos alunos. E a palavra-chave para esse esperado avanço é “professor”.

Como protagonista de qualquer sistema de ensino de qualidade, o professor teve em 2020 um ano de reinvenção em todo o mundo. Foi obrigado a reorganizar sua vida, sua rotina, e aprendeu a lidar com ferramentas até então pouco conhecidas, sobretudo no que diz respeito ao uso da tecnologia. Se lá em março de 2020, no começo da pandemia, o educador brasileiro enxergava a tecnologia como um desafio, no fim do ano a reconheceu como aliada. Essa mudança foi verificada pelo Instituto Península, que acompanhou ao longo do isolamento as angústias, medos e conquistas dos docentes de todo o país, por meio de quatro fases da pesquisa “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil”.

Segundo a pesquisa, 44% dos professores brasileiros acreditam que, no futuro, a educação será no modelo híbrido, 54% ainda creem que a educação deve ser unicamente presencial e 2% apostam no sistema on-line. Eles ainda se mostram bastante preocupados com o aumento da desigualdade entre os alunos mais pobres e os que têm mais condições financeiras e com a evolução do aprendizado dos estudantes no modelo on-line.

Os estudantes ficaram quase 10 meses fora das escolas e, quanto mais tempo longe, maior a chance de evasão escolar. Com isso, perdermos como país a oportunidade de desenvolver nossas futuras gerações. É por isso que defendo a volta às aulas presenciais, de maneira planejada e com toda estrutura de segurança sanitária para alunos e educadores. Temos que iniciar o quanto antes o trabalho de recuperação da aprendizagem. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), principal instituição que defende os direitos universais das crianças, pediu em carta aberta para que prefeitos eleitos em todos os municípios brasileiros priorizem a reabertura segura das escolas. O Unicef é claro: além de dar início ao novo ano letivo, é essencial ir atrás de cada estudante que não teve acesso às aulas na pandemia.

Neste sentido, as secretarias de Educação e escolas precisam desenhar iniciativas de avaliação dos alunos, reforço e acolhimento e, sobretudo, garantir que eles não desistam de estudar. Também é nosso papel, como sociedade, insistir para que não haja uma desistência em massa. Todos devemos realmente tratar a educação como prioridade neste ano. Por isso também, sou a favor de medidas que reforcem a transparência e frequência na comunicação das Secretarias com os profissionais de educação e com as famílias.

Assim como a urgência da volta às aulas presenciais, com todos os cuidados para um ambiente seguro, prioridade também deve ser a vacinação dos professores contra a covid-19, que estarão em contato diário com as crianças e suas famílias. O importante é garantirmos que os mais 2 milhões de professores brasileiros estejam vacinados.

Está definido um caminho sem volta. Além da necessidade de infraestrutura e conectividade, mostra-se essencial um investimento na formação e desenvolvimento dos professores sob a ótica da nova realidade. A pandemia deixou claro o quanto os professores são essenciais e quão complexo é esse ofício.

Este é o momento para a criação de políticas públicas estruturantes e sustentáveis que pensem no professor como um profissional que deve ser valorizado, oferecendo condições de trabalho e carreira estruturadas. Precisamos desenvolver nossos docentes de maneira contínua e adequada a fim de atender a complexidade do mundo atual. Acolher os professores sempre foi necessário. Agora é fundamental, uma obrigação. O Brasil precisa desenvolver seus educadores para que eles desenvolvam seus alunos, ou melhor, o futuro do Brasil.

O que esperar das universidades em 2021

O ano de 2021 tende a ser melhor do que 2020 por causa do aprendizado da população sobre comportamentos preventivos, dos avanços no tratamento da Covid-19, do início da imunização e da retomada da economia. Mas ainda precisaremos conviver com a pandemia. As palavras de ordem ainda serão cautela e bom senso.

De um lado, precisamos continuar alertas quanto ao poder avassalador da doença. De outro, devemos aplicar tudo o que já aprendemos sobre prevenção para vivermos da forma mais normal possível. Não podemos ficar paralisados. O que esperar da educação superior nesse cenário, já que as IES (instituições de ensino superior) “aglomeram” diariamente milhares de pessoas em seus campi? O MEC (Ministério da Educação) e o CNE

(Conselho Nacional de Educação) emitiram recentemente portarias e resoluções para orientar o planejamento para 2021. A Portaria MEC nº 1.038 de 7/12/2020 estabelece que as aulas presenciais devem ser retomadas a partir de 1° de março de 2021 nas IES, recomendada a observância de protocolos para o enfrentamento da pandemia. Além disso, autoriza a utilização, em caráter excepcional, de recursos digitais, além de outros meios convencionais para a integralização da carga horária das atividades.

Mas que condições justificariam a utilização de recursos alternativos? A própria portaria diz: determinação das autoridades locais ou condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades letivas presenciais. Cautela e bom senso prevaleceram. Há a intenção da volta à presencialidade, mas não sua imposição irracional. Uma análise cuidadosa da portaria permite concluir que qualquer tentativa de associá-la à obrigatoriedade de retomada das atividades presenciais, independentemente das condições sanitárias, é manipulação.

Outra questão relevante é: se for necessária a utilização desses recursos alternativos, como garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a inclusão de todos os estudantes? A resolução CNE/CP n° 2 de 10/12/2020 responde ao questionamento com maestria. O documento estabelece uma série de diretrizes muito relevantes, preservando a autonomia das instituições para agirem conforme seu contexto.

É o que em inglês se chamaria de freedom within a framework, ou autonomia alinhada. Sou favorável a essa abordagem. As IES precisam agir com protagonismo, responsabilidade e autonomia alinhada diante de situações desafiadoras; não podem esperar que os órgãos públicos definam sobre como proceder. Isso representa a terceirização dos problemas, postura de quem não assume responsabilidades para transformar o mundo à sua volta dentro das condições que se apresentam. Nesse sentido, precisamos reconhecer, agradecer e elogiar o posicionamento do CNE.

Por fim, é preciso destacar a necessidade de estimular abordagens inovadoras para contornar os problemas da educação. Na Nova Zelândia, as “bolhas sociais” possibilitam o convívio presencial por meio da organização de grupos predefinidos e estáveis para reduzir o risco de contágio e gerenciar com eficiência a situação em caso de transmissão. Já o modelo de ensino HyFlex, que vem sendo discutido e implantado em várias universidades americanas, se propõe a entregar a mesma experiência de aprendizagem em diferentes modalidades de tal maneira que as pessoas possam se adaptar àquela que melhor lhe convier em relação à sua realidade, sem perda de qualidade.

Peter Drucker diz que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Que ambiente é melhor para isso do que as universidades, onde o conhecimento é produzido? É inaceitável que as IES fiquem em uma posição passiva. Precisam assumir seu protagonismo, atuando com autonomia e alinhadas a diretrizes que promovam o avanço seguro da educação em tempos de pandemia.

As crises nos trazem oportunidades de mudança, pois criam propósitos comuns, ampliam a disposição para colaboração e criam um ambiente favorável para romper barreiras históricas. 2021 pode, realmente, ser muito melhor para a educação do que 2020. Só depende das nossas escolhas. Meu convite às universidades é para que avancemos com coragem, criatividade e com a responsabilidade de quem assume seu estado de maioridade!

