Caetano, Beth, Paula, Adnet, 342

Deputado Baleia Rossi (MDB-SP)





Recebi o apoio de Caetano Veloso a minha candidatura a presidente da Câmara dos Deputados. É difícil expressar em palavras como a mensagem dele me motivou. Beth Faria, Paula Lavigne, Marcelo Adnet e 342 Artes também divulgaram manifestações que me incentivaram. Agradeço de coração. Eles são referências e ídolos da sociedade – e meus também.



As declarações desses artistas não representam necessariamente um endosso a mim como homem público ou como pessoa. Significam, sim, engajamento na causa que minha candidatura encarna. Os doze partidos que estão comigo nessa disputa defendem que a Câmara seja independente do Executivo. Do outro lado, está um grupo quer a subserviência total do Legislativo ao governo.



Cabe tentar explicar o que a independência ou subordinação se expressam no dia a dia do Parlamento e o impacto que uma ou outra opção podem ter na vida das pessoas. Para isso, é bom analisar os últimos dois anos, no qual a Câmara mostrou independência em relação ao governo.



Com gestão independente, a Câmara aprovou o projeto mais importante do governo: a reforma da Previdência. Ela forneceu um horizonte para reversão do déficit público, devolveu a confiança dos agentes econômicos na solvência do país e permitiu a redução da taxa de juros.



Sem a previdência, o atual governo estaria imerso numa barafunda. Mas o não alinhamento permitiu que a Câmara moderasse algumas pautas que carecem de consenso na sociedade. Permitiu que a Câmara representasse as agendas dos eleitores que não votaram no atual presidente, que ela fiscalizasse o governo e servisse de freio e contrapeso a algumas de suas decisões. Essas são suas funções constitucionais.



E o que significa uma Câmara alinhada ao governo como um puxadinho do Planalto? A Câmara apenas chancelaria os atos do Executivo, em vez de analisá-los, o que é sua função. A função de contrapeso ao governo desapareceria. Quem não votou no governo deixaria de ter representatividade no Legislativo.



Longe dos holofotes, o relacionamento dos deputados com o governo mudaria. Toda a interlocução seria feita pela Presidência da Casa. O governo não precisaria conversar com os deputados individualmente porque o presidente da Câmara não passaria de um vice. Teria um chefe que mandaria na Casa a partir de seu gabinete no Planalto.



O enfretamento da pandemia da Covid-19 requer ações firmes do Legislativo. A crise social provocada precisa da Câmara para ser equacionada. Assim como a saúde, a economia precisa de medidas urgentes que lhe deem novo empuxo. Uma delas é a reforma tributária, da qual sou autor.



A Câmara é e será essencial para garantir a preservação de conquistas sociais, como fez em 2020 com o auxílio emergencial e com a garantia recursos para a educação básica por meio do Fundeb. Depende da Câmara a preservação ambiental. Sobretudo, depende da Câmara a salvaguarda da democracia e de suas instituições. E essas missões não podem ser terceirizadas para o governo federal, qualquer que seja.



A manifestação espontânea de Caetano Veloso mostra como o Brasil mudou. Até agora, as eleições do Legislativo eram disputadas longe dos olhos do eleitor. Mesmo a imprensa dava pouco espaço a escolha dos chefes do Legislativo. Esse tempo passou. A eleição está sob os olhos de um país mais maduro e participativo. A Câmara sabe isso porque é a caixa de ressonância da sociedade e está pronta para cumprir seu papel.