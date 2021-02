Negacionismo intolerável

CB Correio Braziliense

O negacionismo como conceito ideológico foi popularizado pelo historiador Henry Rousso, hoje com 66 anos, nascido no Cairo e naturalizado francês. Estudioso da Segunda Guerra Mundial, ele denunciou vários intelectuais na segunda metade do século 20 que ganharam popularidade e adeptos difundindo o argumento de que o Holocausto — o extermínio de milhões de judeus em câmaras de gás pelos nazistas — foi uma farsa histórica bancada por interesses econômicos e políticos associados ao Estado de Israel e ao sionismo internacional. Esses intelectuais misturaram levianamente negacionismo com revisionismo histórico, este é um trabalho sério que revê fatos por meios de exames críticos de fontes confiáveis.

Não foi coincidência a reação de Rousso dentro da França, porque é exatamente naquele país que o negacionismo fincou raízes, principalmente com o oportunismo da extrema-direita com figuras como Jean-Marie Le Pen e sua filha, Marine Le Pen, que cobiçaram a presidência da República. Mesmo sendo uma falácia absurda para desmentir o Holocausto, fato é que o negacionismo se espalhou como praga e chega renovado aos dias de hoje pegando carona na mais grave crise sanitária da humanidade dos últimos cem anos, e, de novo, como instrumento da extrema-direita.

A diferença é que, agora, os falsificadores do passado com discurso antissemita são falsificadores do presente, com absurdas teorias de conspiração sobre o novo coronavírus e manipulação de fatos históricos por meio de fake news. Foi assim na mais poderosa nação do mundo com Donald Trump, do qual o mundo, felizmente, se livrou agora. Antes fosse, entretanto, o negacionismo da pandemia e da vacina mera ignorância e baixeza intelectual e cultural dos seus patrocinadores. É muito pior, trata-se de má-fé e, portanto, deveria ser enquadrado judicialmente pelas autoridades.

Afinal, a pandemia, que apenas no Brasil levou à morte mais de 220 mil pessoas, é gravíssimo problema de saúde pública. Em 1905, quando ocorreu no Rio de Janeiro a chamada “Revolta da vacina”, era, de certa forma, uma resistência discutível porque a medicina ainda engatinhava e também havia interesses políticos envolvidos, mas, hoje, não há nem sequer um argumento razoável que justifique a recusa de vacina diante de tão grande mortandade.

O negacionismo difundido pelas redes sociais pode ser uma praga tão letal quanto o novo coronavírus no corpo humano. Por isso, é preciso que as instituições democráticas no Brasil, principalmente o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e os setores do Executivo, que ainda não estiverem contaminados por essa política sórdida de menosprezar a pandemia, assumam o protagonismo e discutam e desenvolvam políticas públicas para considerar intolerável o negacionismo e buscar meios legais de puni-lo com rigor. Negacionismo não é liberdade de expressão, deve ser visto como crime contra a saúde pública e por violar o principal direito fundamental do ser humano: a vida.





A criança brinca com a taça de cristal. Ela a coloca em direção ao sol e vê como brilha. A criança se encanta. De repente, impõe força desmedida e a taça se quebra. Perde toda aquela beleza e se transforma em cacos. A criança chora por entender que não se pode mais recuperar o que foi estilhaçado. Assim é a democracia. Algumas semanas atrás, conversei com o historiador político Allan Lichtman, professor da American University, em Washington. O Capitólio tinha acabado de ser invadido por um bando de trogloditas que se escoraram na pretensa liberdade e na noção distorcida de que o Parlamento é a casa do povo. Lichtman disse que a democracia é preciosa, e, como a maioria das coisas preciosas, mostra-se frágil.

Nos últimos dias, ela foi colocada a prova em dois países. Na Rússia, do quase czar Vladimir Putin, o líder opositor Alexei Navalny foi preso pouco depois de retornar a Moscou. Não contente, o Kremlin deteve a esposa de Navalny e aliados. Mas a democracia foi vilipendiada, violentada, surrupiada e enojada depois que as forças de segurança russas prenderem (pasmem!) 5.300 manifestantes que pediam a libertação imediata de Navalny. Fosse um protesto a favor de Putin, provavelmente o evento transcorreria sem problemas.

Em Mianmar, antiga Birmânia, o Exército usou bem mais do que um cabo e um soldado para expulsar do poder um partido eleito democraticamente, sob a alegação não comprovada de fraude. A líder da principal legenda governista e Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi, foi detida e trancafiada em local desconhecido. Sob o pretexto de preservarem a estabilidade, os militares impuseram estado de exceção com validade de um ano e chegaram a interromper as comunicações telefônicas e as conexões sem fio de internet. Sequestraram o poder e feriram de morte a democracia. A população é quem paga o preço, vítima do açodamento da instabilidade de uma nação.

No Brasil, o negacionismo, o controle das instituições, o estímulo à polarização política e o discurso do ódio contra a imprensa colocam em risco uma democracia jovem e ainda inexperiente. As presidências das duas casas do Congresso acabam de ser eleitas após conchavos políticos e suspeitas de emendas parlamentares de cifras vultosas. Um “presente” do Executivo para forçar alianças. Enquanto isso, a população carente amarga o fim do auxílio emergencial. É bom que cuidemos de nossa taça de cristal, antes que ela se estilhace, levando nossa liberdade, nossos sonhos e nossa luta pelo pluralismo de ideias.

Não demorou muito para o presidente Jair Bolsonaro fazer um experimento ao oferecer um aperitivo por meio de liberação de emendas e cargos para deputados e senadores para apoiarem Arthur Lira (PP-AL) na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado (DEM-MG). Os deputados e senadores mataram na nascente a proposta do gênio palaciano e, de pronto, beberam e aprovaram o aperitivo. Essa estratégia demonstrou que o presidente, ao oferecer esses drinks aos parlamentares, é um gesto inicial para tentar reverter a sua realidade política, que está em queda na aprovação de seu governo e, ao mesmo tempo, ser usada para barrar uma possível abertura de impeachment. Obviamente, para resolver a situação negativa da sua gestão, colocará em prática a ferramenta do famigerado toma lá dá cá. Desta forma, o presidente Bolsonaro deverá se organizar minimamente se não quiser parecer com a velha política nefasta na sua possível reeleição em 2022. Em determinados momentos, nesses 700 dias de governo, a sociedade se deparou com inconsistências, ineficiências e, no limite, paralisia administrativa por ausência de cancha política e falta de traquejo que o cargo exige. Afora, as estripulias dos seus filhos que maculam a imagem da família, inserindo neste rol o genitor que ora está sentado na cadeira presidencial.

De pronto, abri o Correio Braziliense (2/1) e, na coluna Sr. Redator, estava um cidadão já conhecido dos leitores, cuja maior característica é defender o governo atual. Mas, desta vez, ele vem falar mal do ex-presidente da Câmara e anuncia a sua saída de forma irônica. Ora, é oportuno ressaltar que o Maia não agradava a gregos e a troianos, inclusive nunca gostei de suas atitudes no comando daquela Casa. Posto isto, observamos que o escriba bolsonarista, de forma esperançosa, pede mudanças nas atividades e nos privilégios conhecidos e praticados pelos sugadores do erário público deste país. No entanto, esquece e, em momento algum, aborda a origem do novo presidente da Câmara, figura carimbada do Centrão, cujos procedimentos são conhecidos e manjados por todos brasileiros pelo que, com certeza, a moleza continuará e, possivelmente, em maior proporção.

» Hoje, o nosso presidente Jair Bolsonaro retorna ao seu verdadeiro lugar na política. Reencontra-se e se mistura com partidos e figuras do que há de mais podre na política brasileira. Aquele que veio em 2018 vendendo um falso discurso, que era novo, hoje se vende ao Centrão e trai os seus eleitores. Quanto a mim, ele nunca enganou. Com vinte e oito anos de parlamento que foram completamente inúteis ao povo brasileiro. Por causa da sua ganância pelo poder, vende-se a qualquer preço e deixa de lado os interesses da sociedade.

O Brasil vive um momento de crise — de atitude, caráter, ausência de civilidade, estado letárgico. Quando o governo resolve agir, fenômeno raro, o faz de forma atabalhoada e de forma incoerente. Isso conduz a um desfecho que poucos gostariam que acontecesse, a destituição do presidente Bolsonaro, que aconteceu anteriormente nos governos de Collor e Dilma, quando o vice assumiu. A destituição de um presidente só acontece em casos extremos, como os que presenciamos, embora os que presenciamos, apesar de os congressistas, com raras exceções, não se apresentem idôneos para julgar. Como disse o ministro Luiz Fux: “A racionalidade sobreviverá ao obscurantismo”. Essa letargia (ausência de reformas) conduzirá o país a deficit fiscal sem solução, quando se depara com um Estado gastador, principalmente com seus recursos humanos.

No Brasil, diz-se que um negócio muito vantajoso é um “negócio da China”. Há sites chineses que oferecem toda sorte de objetos e quinquilharias. Muitas vezes, em condições vantajosas, ou de itens que não são, aqui, encontrados. Mas existe, também, muita má-fé, malandragem e golpes. Os mais comuns: o objeto não tem as características e o desempenho anunciados. A quantidade enviada é menor do que a adquirida. Com o auxilio dos Correios brasileiros, descobri o mais sofisticado: o vendedor frauda o código de rastreamento da sua compra, você acompanha, e o objeto é dado como entregue, mas você não recebe. Esse mesmo código é utilizado em várias compras de diferentes destinatários, mas só é enviado para um. O vendedor afirma que enviou e põe a culpa no nosso Correios, que, por sua vez, afirma que entregou de acordo com o endereço. Você pede ao site restituição, mas eles fazem ouvidos moucos. Pesquisando no site Reclame Aqui, verifiquei que os chineses não respondem a uma única demanda. E você fica no prejuízo. E onde estão as nossas autoridades, que são lenientes com esse golpe perpassado por estrangeiros em nosso país ? Gostaria de ouvir também a opinião do zeloso embaixador da China no Brasil, que rechaça qualquer insinuação depreciativa atribuída a chineses.

Frente ampla para 2022 ficou ainda mais estreita com as eleições no Senado e Câmara. Sonhos adiados.

Dizem que quem não chora não mama. O Rodrigo Maia sempre fez jus a essa máxima. Sempre chorou e mamou muito.

O patropi que falava tupi, hoje sofre de uma incontinência verbal capaz de tumultuar o merecido descanso de Houaiss e Aurélio.

O vice-governador do DF diz que não faltará vacina na capital. Como ele pode garantir? A incerteza é a única certeza que temos no governo do capital

Diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), instituição ligada à Fiocruz, e integrante do conselho de médicos do Todos pela Saúde

Vacina é o tema do momento e não poderia ser diferente. A vacinação em massa contra a covid-19 teve início há duas semanas e, nesse contexto, é importante dizer que as mais recentes vacinas são resultado de muita pesquisa e complexas tecnologias. Foram meses de trabalho até serem disponibilizadas à população. Os recursos aplicados em vacinas no mundo alcançaram a cifra de US$ 37 bilhões em 2019 e estima-se que, até 2025, haverá um crescimento médio anual de 7,5% nesse valor. Se contarmos as vacinas contra a covid-19, essas devem mobilizar até US$ 30 bilhões em 2021. No Brasil, sem contar as vacinas para covid-19, estima-se um mercado de R$ 8 bilhões. E somente as duas vacinas para a covid-19, da Fiocruz e do Butantan, representarão números próximos a R$ 9,5 bilhões até o fim de 2021, com base nos dados e preços de aquisição conhecidos.

A covid-19 provocou uma revolução na criação de vacina. A crise aguda global acarretada pela pandemia mobilizou instituições científicas e tecnológicas mundo afora. A concentração de esforços e grande cooperação entre importantes centros e empresas deram resultados. A bagagem científica e tecnológica prévia facilitou resultados em prazo recorde. Mas foram os países que têm políticas, sistemas e investimentos governamentais expressivos em ciência e tecnologia que conseguiram as vacinas. No caso brasileiro, o que vemos é o contrário: cortes. Resultado: temos vacinas com transferência de tecnologia, o que é, sim, uma conquista, graças à Fiocruz e ao Butantan, mas também royalties por décadas serão pagos ao exterior.

Produzir uma vacina no Brasil implica soberania e segurança estratégica, como ambas as instituições já o fazem para a maior parte das vacinas do SUS. Apesar disso, precisamos nos lembrar de que essa produção precisa ser, além de tudo, colaborativa, já que nenhuma imunização – seja ela qual for – possui todos os insumos provenientes de um único país. No caso da covid-19, há algo fantástico em termos científicos, tecnológicos e capacidade produtiva. Dados disponibilizados pelos principais produtores mostram que, até o fim de 2021, haverá uma oferta superior a 7 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19. Um grande feito. Os efeitos sanitários, sociais e econômicos são inimagináveis.

Chega de politização patética e falaciosa. Iniciamos a vacinação e ainda temos desafios fundamentais, como o fluxo contínuo de vacinas a serem entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do SUS. Poderia ter sido antes, mas não estamos atrasados em termos de perspectiva populacional. É importante começar a vacinar, mas fundamental é cobrir rapidamente contingentes expressivos da população. Os dados apresentados por Fiocruz e Butantan estimam que, até o fim de abril, é possível alcançarmos mais de 50 milhões de pessoas vacinadas. Serão dezenas de milhares de pontos de vacinação. Como comparativo, temos um histórico do PNI de mais de 80 milhões de pessoas vacinadas em 3 meses contra a H1N1 em 2010.

Passa a imperar o racional, e o PNI vai coordenar a vacinação pelo país, condição sem igual no mundo. Espera-se que, depois de tantos desvarios, União, Estados e municípios estejam coordenados e alinhados para a vacinação pública, gratuita e para todos. Isso só é possível por meio do SUS. Aqui, um destaque: o SUS é um enorme feito político-institucional nacional. Se a vacina é uma conquista, o SUS o é também. Que esta pandemia permita à sociedade e aos governos entenderem em definitivo o SUS como fundamental. Sem ele, estaríamos vivendo uma barbárie, mesmo com tantas fragilidades e carência de recursos. Além disso, o risco de vacinar primeiro quem pode pagar seria um absurdo social, uma imoralidade.

Estejamos alertas de que o início da vacinação tem pouca relação com o controle imediato da pandemia. Interromper a circulação do vírus no Brasil é coisa para meados do segundo semestre em diante, quando enorme parcela da população estiver vacinada — a tão falada imunidade de rebanho, agora pela vacina, e não pela doença. As vacinas da Fiocruz e do Butantan revelam eficácia de 100% para casos graves e hospitalização, o que significa efetiva proteção da pessoa vacinada. Entre as pessoas vacinadas, aqui usando como exemplo a vacina da Fiocruz, mais de 70% não serão mais infectados pela covid-19. Menos de 30% poderão ser infectados, mas estarão protegidos contra casos graves ou hospitalizações. Não se esperam mais óbitos entre todos os vacinados.

A vacina nos traz segurança, mas está longe de trazer relaxamento frente à pandemia. As medidas de proteção devem continuar as mesmas ao longo de 2021. Vamos conviver, no início da vacinação, com o recrudescimento da pandemia, como já observado praticamente em todo o país. É tempo de esperança com o início da vacinação. Momento de comemorar conquistas da ciência, mas também de repensar o nosso modo de vida e de desenvolvimento. Ultrapassar 2 milhões de mortes no mundo e mais de 210 mil no Brasil não pode ser sinal de civilização que se cuida.





Senador por Sergipe e líder do Cidadania no Senado

Os terríveis balanços diários do impacto da pandemia nos confrontam diariamente com o avanço implacável da contaminação — número de doentes e número de mortos país afora. Não são quaisquer números os estampados na tela da TV ou nas matérias de jornais. São vidas de brasileiras e brasileiros, encerradas abruptamente. O que não vemos diariamente sendo comunicado é outra camada da tragédia: o volume de pessoas que, a cada dia, tornam-se mais pobres, chegando a níveis de miserabilidade, sem condições de prover para si, e para seus familiares, o mínimo para sobreviver. Não se engane. Este também é um impacto desta pandemia.

O auxílio emergencial, uma improvável, mas extremamente eficiente obra do parlamento em parceria com o Executivo, reduziu a taxa da pobreza do nosso país para 4,5%, índice histórico. E o que se faz? Extingue-se abruptamente o benefício, empurrando em plena pandemia 63 milhões de brasileiros para a pobreza, dos quais 27 milhões para a extrema pobreza. A frieza dos números é insuficiente para retratar o drama. Estamos falando de brasileiros que contam com cerca de R$ 8 por dia para alimentação, moradia, transporte e todas as despesas cotidianas. É miséria absoluta.

Estamos, assim, vivendo um momento paradoxal. Encontra-se uma saída, ainda que temporária, para minimizar o drama de nossa população mais vulnerável, em meio a uma devastadora pandemia, e o Poder Executivo aponta seu dedo para o auxílio emergencial como algo que, agora, conspira contra a ordem das contas públicas. Esquece, por conveniência, que essa política pública de caráter emergencial, adotada desde o início da pandemia, evitou o caos social e econômico absoluto, além de ter protegido a população brasileira mais vulnerável que não disporia de recursos para sobreviver.

O auxílio emergencial contribuiu, de maneira inquestionável, para a redução dos prejuízos econômicos e sociais da pandemia. Economistas de todas as vertentes são unânimes a respeito da importância da continuidade do auxílio emergencial como forma de reduzir o aumento da extrema pobreza, do desemprego e da desaceleração da economia no Brasil. Não é aceitável que algo que protege diretamente mais de 60 milhões de brasileiros e que minimiza os prejuízos à economia seja descontinuado por insensibilidade social do executivo federal. É hora de proteger os que mais precisam e garantir a sustentabilidade da recuperação econômica nos próximos anos.

É verdade, o Congresso, mais uma vez, poderia ter assumido o protagonismo na pauta, mas se esquivou de antecipar o fim do recesso para discutir como sobreviverão as pessoas mais pobres do país. É fundamental que agora, no início desta legislatura, que esta seja a prioridade dos parlamentares eleitos. Defendo, por isso, a aprovação imediata do retorno do benefício, interrompido em dezembro. Como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista pela Renda Básica, tenho defendido, inclusive, que pensemos a longo prazo e, consequentemente, trabalhemos numa proposta que garanta uma renda mínima para a população mais carente do nosso país.

Especialistas têm ecoado que, com o possível fim do auxílio emergencial, a expectativa para 2021 é de radical reversão econômica e aumento da pobreza. A equipe econômica, chefiada por Paulo Guedes, respaldada pelo teto de gastos, acabou sumariamente com um auxílio cujo orçamento equivale a 10 anos de Bolsa Família sem apresentar nenhuma — nenhuma — proposta consistente para a população menos favorecida. O economista Pedro Fernando Nery, uma das vozes a serem ouvidas, diz que o fim repentino do auxílio emergencial representa o aumento do desemprego — podendo superar 20 pontos percentuais — da pobreza e da desigualdade num patamar mais alto do que antes da pandemia. A conta não fecha: se a cada R$ 1 investido no auxílio emergencial, R$ 1,70 voltam para o PIB. Como não considerar esta uma medida estratégica? A quem interessa levar em conta apenas os custos e não considerar os retornos sociais e econômicos?

Em março de 2020, quando relatei o projeto do auxílio emergencial no Senado, ressaltei que o impacto fiscal deste benefício temporário seria plenamente absorvível, por não constituir despesa obrigatória de caráter continuado para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pensando além do espaço fiscal e com um olhar social, trabalhamos em emendas de redação que possibilitaram a inclusão de milhões de brasileiros, criando um mecanismo que salvou a vida de milhões de pessoas que ficaram desamparadas por conta da pandemia.

A sociedade não aceita falsos dilemas entre o rigor fiscal e o auxílio emergencial, já que existem diversas soluções, como crédito extraordinário ou remanejamento orçamentário para custear a retomada do benefício. Além disso, o auxílio também continuará a impulsionar a economia do país — com impactos significativos no crescimento do PIB brasileiro. Se o país exige atitudes, imagine quem não pode esperar. Quem tem fome, tem pressa, e é nosso dever garantir o mínimo de dignidade para que brasileiros e brasileiras possam viver.





Política dos venais

Quem tinha alguma dúvida de que o atual governo, pelo que prometeu durante as eleições, adotaria práticas políticas totalmente opostas ao que vinham sendo praticadas até então e inauguraria um novo modelo de ética pública nas relações com os outros Poderes com as eleições terminada agora para o comando das duas Casas Legislativas, ficou com a certeza de que nada definitivamente mudou.

Pior, essas práticas nefastas para o Estado e que podem ser resumidas na palavra cooptação, foram intensificadas em alto grau e abertamente diante de todos. O que nunca foi motivo de dúvida era a capacidade dos nossos políticos venais se renderem a essas práticas. De fato, a “vendinha” do Palácio do Planalto mais uma vez escancarou suas portas, atraindo o que há de pior e de mais barato estava à venda no Parlamento e, com isso, logrou colocar em posições chaves mais do simples aliados, pessoas dispostas a convalidar as disposições e disparates de interesse do Executivo e, sobretudo, aquelas que diretamente dizem respeito ao atual presidente e seu clã.

Tomando o calendário político ao pé da letra, é possível afirmar que o atual governo tem início precisamente nessa data. O que virá a seguir não deixa margem para dúvidas, será a repetição do mesmo, já visto, nessas últimas décadas, ou seja, o atropelamento de todas as pautas de interesse da população. Com as eleições gerais previstas para o próximo ano, começa agora, de fato, a temporada de campanha para esticar, por mais quatro anos, o mandato do atual chefe do Executivo. E é aí que a movimentação, nesse que é um bazar aberto de compra e venda de votos e consciências, irá fervilhar, obedecendo as leis gerais de mercado e de oscilações entre oferta e procura.

Há apostas sobre os preços que irão disparar, com cada projeto aprovado a valor de ouro. São anunciadas pela imprensa como as commodities políticas, com suas oscilações cotadas com moeda forte. Projetos como a prisão em segunda instância, fim do foro de prerrogativas entre outras propostas de cunho moralizadoras, permanecerão no fundo da gaveta acumulando poeira.

Reformas fiscais e outras de grande interesse para a economia do país também quedarão inertes. Para aqueles cidadãos mais otimistas e que nunca perdem a esperança em dias melhores, a movimentação havida nessas recentes eleições no Legislativo, a formação de blocos distintos em apoio a candidatos contra e a favor do Palácio, deixou passar uma pequena fresta de luz, que demonstra a possibilidade de, numa futura reforma política, isto é, quando os representantes da população se derem ao decoro de fundirem-se todas essas miríades de legendas políticas em apenas dois blocos e, portanto, dois partidos com assento no legislativo.

Ao menos tornaria mais barato para os pagadores de imposto a manutenção de tantas legendas, povoadas por tantos indivíduos que não aproveitam a oportunidade para deslanchar o Brasil.



“A infelicidade tem isto de bom: faz-nos conhecer os verdadeiros amigos.”

Honoré de Balzac



