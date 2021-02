Combustíveis em alta desafiam o governo

CB Correio Braziliense

Em janeiro deste ano, a gasolina teve reajuste de 13% e o diesel 4,4% nas refinarias. Para este mês, estão previstos mais dois aumentos. As sucessivas altas no preço dos combustíveis, inclusive do etanol, se tornaram insuportáveis para os consumidores em geral e, em particular, para os caminhoneiros, que ameaçaram greve geral, a exemplo da que ocorreu em 2018, durante o governo Temer, e paralisou o país, com graves reflexos na economia nacional.

Diante da insatisfação da categoria, aumento da inflação, puxado, sobretudo, pela elevação do preço dos alimentos, o governo propõe a fixação de valor único para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a ser cobrado sobre os combustíveis nas refinarias, e não dos postos de gasolina, como ocorre hoje pelos governos estaduais. Para o governo, a mudança, dará maior previsibilidades aos consumidores.

Na prática, o Executivo joga o problema para os estados. A reação dos governadores foi imediata e mereceu uma nota do Comitê Nacional de Secretários de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), que rejeita a proposta do governo federal. Para os secretários, os aumentos de preços dos combustíveis nada têm a ver com a política tributária dos estados, e responsabilizam a Petrobras.

Para os secretários, “são fruto da alteração da política de gerência de preços por parte da Petrobras, que prevê reajustes baseados na paridade do mercado internacional, repassando ao preço dos combustíveis toda a instabilidade do cenário externo do setor e dos mercados financeiros internacionais”. Ainda, segundo o Comsefaz, “não houve ou há alteração, por parte dos estados, na incidência dos seus impostos ou na política de administração tributária dos combustíveis”. Na visão dos governadores, a proposta do governo afetará, negativamente, a política fiscal dos estados.

Em pelo menos 157 países onde há produção de petróleo, os preços dos combustíveis são reajustados com menor frequência. As estatais do setor administram a política de preços atentas à paridade internacional em longo prazo, evitando repassar ao consumidor a volatilidade do mercado de petróleo. Não é o que ocorre no Brasil, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep). No Reino Unido, por exemplo, quando o preço do barril de petróleo disparou em 2020, o reajuste do diesel na bomba ficou em 4%. Na Rússia, o aumento foi de 1,5%. No Brasil, a alta foi de 7,5%. Para os especialistas, falta transparência da Petrobras em relação à composição dos preços.

O imbróglio está colocado. Numa economia de livre mercado, o governo federal não pode intervir, sejam quais forem os motivos, e tabelar o preço dos produtos. Cabe ao mercado a regulação dos preços. Diante da crise, o governo fica entre a cruz e a caldeira. O que fazer para aplacar a indignação dos cidadãos e dos caminhoneiros à véspera de um ano eleitoral? Na outra ponta, estão os acionistas da Petrobras, que não querem ver seus lucros minguarem. A busca de solução desafia equipe econômica. A resposta não pode demorar. E a fatura não pode cair apenas no colo dos governadores.

A guerra não acabou

Sim, as doses de vacina injetaram um ânimo de esperança que enche nossos corações de alegria. Ver os idosos vacinados e imaginar que muito em breve sairão da clausura forçada imposta pela covid-19 é um grande alento, uma trégua na tristeza e no isolamento, que privou tantos da alegria genuína da convivência com os seus. A liberdade e o direito de ir e vir assegurados pelo enorme esforço da comunidade científica mundial são o maravilhoso recado do universo neste momento. Devemos honrá-lo e sermos gratos. Mas a guerra não é finda, nem ganha.

A pandemia do coronavírus legou a nós a dor extrema das despedidas sem abraço e sem consolo. Ao luto dolorido das famílias destroçadas, somam-se a exaustão dos profissionais da linha de frente, a depressão e o pânico de muitos, a falência de tantos mais. Continuam a espera angustiante por leitos de UTI, corredores lotados de doentes sem toda a assistência que mereciam, micro e pequenos empresários respirando por aparelhos, pessoas passando fome sem auxílio, desempregados sem oportunidades reais, pequenos produtores sem conseguir vender a colheita. Quantos mais? A lista de perdas é enorme e continua a crescer.

Havemos de recuperar a consciência de que não se brinca com a vida, de resgatar a empatia com as dores e as necessidades do outro, a irmandade com os mais necessitados. Nosso cenário ainda é feito de esqueletos de uma guerra cruel, há escombros por toda a parte e muitos órfãos e sobreviventes precisando de uma mão para apoiar, para puxar dos vazios profundos, do escuro, do poço que parece não ter fundo. Precisamos oferecer colo, solidariedade, generosidade, gentileza. Ninguém solta a mão de ninguém. E todo mundo mantendo o uso de máscara e todas as medidas preventivas.

Há muito a ser feito. A vacina é o caminho da reconstrução. Pavimentar esse caminho, oferecendo esse insumo, que hoje é o único capaz de salvar vidas, é obrigação das autoridades, do Estado, dos governos. Não há desculpas para o que deixou de ser feito. Não há espaço para o negacionismo, para a incompetência, para a politização ridícula. Quem errou a mão, quem reverberou as vozes da ignorância, foi autor e cúmplice de uma imensa tragédia humanitária.

Sou uma pessoa de fé e acredito na única redenção possível: o compromisso público e diário, o trabalho exaustivo e constante, para poupar vidas e para evitar ainda mais sofrimento. Ou faz isso ou inscreve seu nome como vilão da história. Aos políticos e demais autoridades de todos os poderes constituídos, digo: salvem sua biografia e trabalhem pelo bem. Em algum momento, a conta será cobrada. A população já pagou a sua.

ANVISA

Como médico e pesquisador, queria declarar meu respeito à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nesta fase de discussão a propósito da liberação das vacinas, pelo que tenho acompanhado, parece-me que tem sido exemplar a sua atuação. Aliás, devemos lembrar outras duas situações em que ela teve atuação ética, apesar da pressão, por motivos não muito claros de entidades médicas, que deveriam defender a boa medicina. Em março de 2016, o Senado aprovou o projeto de lei (PLC 3/2016), que autorizava o uso da fosfoetanolamina para tratamento de câncer, antes da aprovação da Anvisa. O texto original da Câmara dos Deputados, tinha como autores 26 deputados, imagina! A pesquisa científica criteriosa não mostrou eficácia ou benefício clínico para os doentes. Outra lei aprovada pelo Congresso foi a de um deputado do Rio de Janeiro, que liberava o uso de anfetaminas e sibutramina para “tratamento” da obesidade. Isso foi para contestar a decisão da Anvisa, em 2011, que havia afirmado que ficou comprovado que os efeitos adversos eram perigosos, que as pessoas ficavam dependentes, que havia riscos para os sistemas cardiovasculares e que os benefícios eram limitados. A perda de peso, por exemplo, não era consistente. É bom lembrar que essas drogas são proibidas em todo mundo. Ambas as leis foram sancionadas pela presidente da República, apesar do parecer contrário da Anvisa. Pelos antecedentes de bons serviços prestados ao brasileiro, merece nosso apoio.

Luiz Augusto Casulari Roxo da Motta, Lago Norte



Lava-Jato

Extinção da Lava Jato é um descalabro inaceitável e indesculpável. Frustração maior é tomar conhecimento de que pessoas idosas e experientes inutilizaram o trabalho árduo desta juventude, considerada por um deles de inexperientes.

Josuelina Carneiro, Asa Sul

» Senhores corruptos, políticos ou não, estejam à vontade para exercerem a atividade mais rentável no nosso país. Não há mais o obstáculo que foi colocado no caminho dos senhores em 2014 e que começou a ser destruído em 2019. Operação encerrada. Caminho livre. Podem recomeçar sem medo. Ninguém mais lhes fará mal algum. Aproveitem bem os frutos que vierem a colher. Comam caviar do esturjão-albino ou do esturjão-beluga; comam trufa branca; bebam o café cujos grãos tenham sido digeridos e depois defecado pelo civeta de palmeira asiática; tomem a tequila Pasión Azteca Platinum, Diva Vodka e uísque Macallan. Quando estiverem reunidos em seus palacetes, comemorando o sucesso nas suas colheitas, gritem bem alto: “Pra nós, tudo! Para o povo, nada! Aos corruptos que sofreram condenações, peço desculpas pela alegria que tomava conta do meu coração nos momentos em que eram tornadas públicas as penas.

Jeovah Ferreira, Taquari



Vermífugo

É intrigante que uma indústria farmacêutica do porte da Merck deprecie um produto seu, que sempre foi campeão de vendas como antiparasitário e agora mais ainda, como suposto curativo da covid-19, suposição amparada em inúmeros trabalhos por todo o mundo. A estranheza dissipa-se, porém, quando se sabe que ele vem promovendo um futuro produto, o molnupiravir, que alegadamente vai curar a covid-19 em 10 dias. E, lógico, vai custar muito mais do que o valor irrisório da ivermectina.

Roberto Doglia Azambuja, Asa Sul



Deboche

A Constituição da República Federativa do Brasil diz, no parágrafo único do seu art. 1º: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. A Constituição está certa. Todo o poder emana do povo. Todo poder emana das decisões do povo. Das suas escolhas, e dos indivíduos que elege. Ele está lá: “representantes eleitos”. Reparem: “representantes”. Nenhum parlamentar veio do espaço. Nenhum prefeito, nenhuma autoridade, nenhum vereador, senador, deputado estadual ou federal. Todos são, sem exceção, como todos nós: povo brasileiro. Povo é o desembargador sem máscara que dá carteirada no guarda municipal, e o anônimo que registra a cena. Povo é um coletivo que nos inclui, não uma abstração filosófica para justificar teorias político-sociais a respeito do comportamento alheio. Nós somos exatamente isso, esse Centrão disforme, amorfo, imoral, ávido pelas suas boquinhas. É um espelho horrível, que evitamos olhar: “Ah, não me interesso por política, não gosto”. Mas não adianta desviar o olhar, ou buscar a ilusão de que povo é uma entidade que fica lá longe (ou do outro lado). A realidade não deixa de existir quando a avestruz enterra a cabeça no chão. Na verdade, a avestruz não enterra a cabeça no chão. A avestruz faz ninho no chão e confere com frequência como estão os ovos, o que deu aos seus observadores ocidentais a falsa impressão de que enterrava a cabeça para fugir do perigo. A ideia de que um político pode fazer o que quiser desde que seja popular é um dos grandes alicerces da imoralidade da vida pública brasileira. É exaustivo perceber que todos são iguais perante a lei, mas os de sempre continuam sendo mais iguais do que os outros. Parece deboche, e vai ver é mesmo.

Renato Mendes Prestes, Águas Claras

Desabafo

Alguém precisa avisar ao presidente que indicar remédio ineficaz e que causa efeitos colaterais também mata pessoas.

Ana Luiza Lima — Octogonal

Acabou a Lava-Jato. Centrão em céu de brigadeiro para comandar o país. É hora do vale-tudo!

Joaquim Honório — Asa Sul

Inflação em alta e a Petrobras planeja novos reajustes dos combustíveis. Nem é preciso saber onde vamos parar. Já estamos estacionados.

Fernando Moreira — Águas Claras

O carnaval está proibido. Mas Haddad vai colocar o bloco na rua? Será que vai ter foliões?

Alfredo Gonzaga — Jardim Botânico

Boulos ficou indignado com Lula, que lançou o Haddad. Quem vai contar a ele como o PT funciona?

Vera Cruz — Asa Norte

A corrida do século

crédito: Editoria de arte

O ano de 2021 será de esforços da União Europeia para alcançar a China e os Estados Unidos na implementação de redes de telecomunicações super-rápidas (5G). Atenta a isso, a UE canalizou 20% de seu fundo de EUR 750 bilhões (USD 914 bilhões) para a melhoria das funcionalidades digitais — o que expressa aquele desejo. As operadoras de telefonia celular europeias relutam há tempos em começar a investir em redes 5G, que poderiam dar fábricas inteligentes a automóveis autônomos, devido à falta de clareza política sobre aceitar as exigências dos EUA de excluir a Huawei e fabricantes chinesas.

“A Europa, infelizmente, ficou para trás”, disse à Reuters Pekka Lundmark, executivo-chefe da fabricante finlandesa de equipamentos de rede Nokia. “Mas a implementação já está se acelerando e acho que, em 2021, ganhará mais velocidade.” A fabricante de equipamentos sueca Ericson prevê que a cobertura 5G da Europa deverá crescer, nos próximos cinco anos, do atual 1% das assinaturas de telefonia celular em todo o continente para 55% nos países ocidentais e 27% nos países da Europa Central e do Leste, o que poderá respaldar a tão ansiada recuperação econômica.

Embora um consumidor individual possa usar o 5G para fazer telefonemas e navegar na internet, a principal vantagem da tecnologia está na criação de novos negócios, na automatização de fábricas e na gestão de infraestruturas decisivas, como redes de energia elétrica. As assinaturas mundiais de telefonia celular 5G deverão alcançar até 202 milhões até o fim deste ano, com a China respondendo por quase 80% deste total, disse a Ericsson em relatório divulgado no mês passado. Prevê-se que a América do Norte ficará com 4%.

É pouco provável que as pressões dos Estados Unidos (EUA) sobre seus aliados para evitarem a utilização de equipamentos da Huawei em suas redes se dissipem. Os EUA acusam a Huawei de facilitar a espionagem chinesa, denúncias desmentidas pela empresa e pelo governo chinês. A Europa não deu ouvidos a Trump. O novo presidente dos EUA, Joe Biden, no entanto, pode se mostrar mais aberto do que seu antecessor em se empenhar em conversações, o que reduzirá as preocupações das operadoras de que mudanças de política pública repentinas possam significar a inutilização de bilhões de dólares de equipamento 4G atualmente em funcionamento.

As operadoras de telecomunicações vinham planejando migrar para o 5G sua infraestrutura 4G preexistente. Seria a maneira mais barata e rápida para começar a modernização. O 5G terá capacidade de transmitir dados com uma velocidade nada menos do que 20 vezes maior que as redes atuais. Mas quase a metade desse equipamento em operação é de fabricação da Huawei, o que obriga as operadoras a procurarem outros fornecedores... Medo da China! E, por outro lado, impossibilidade prática.

A Nokia e a Ericsson lucraram bastante com essa mudança, ao conquistar contratos de antigos clientes da Huawei, alguns dos quais discutem acordos com a Samsung, uma recém-chegada ao mercado europeu — mas o imenso potencial da chinesa Huawei prevalecerá. A Huawei reconheceu o dilema com que se defrontavam os clientes que tiveram de surfar na disputa EUA-China e atribuiu isso à imbecil política de Trump. Mas com Biden as relações podem mudar. Não adianta reagir contra o inevitável.

Na guerra mundial iniciada em 1939, Churchill fez o que pôde para os EUA entrarem, em vão. Eram isolacionistas e mal tinham saído da crise de 1929 (aquela da bolsa de Nova Iorque). Somente em 1942, Franklin Delano Roosevelt — contra a opinião pública americana — incentivou o Japão, mediante ameaças, a destruir a esquadra ancorada em Pearl Harbor, no Havaí — e conseguiu! Era o que queria. Os EUA entraram na guerra contra o eixo (Japão, Alemanha, Itália) por causa do ataque japonês a Pearl Harbor. O ingresso dos EUA mudou os ares do conflito, tirou o país da recessão de 1929 (terrível), ativou a indústria parada e lançou a hegemonia americana com empréstimos bancários. Roosevelt (no livro Tempos Muito Estranhos) é, ao meu sentir, um estadista não festejado pela hipocrisia anglo-saxônica. Escondem o essencial. Os EUA tornaram-se credores da Europa e saíram da recessão.

Grande e inteligente, Franklin Delano Roosevelt, durante 14 anos ininterruptos soube governar os Estados Unidos. Este sim foi um estadista. Trump é lixo e mentira, um safado insurrecto contra as instituições democráticas, mas não prevalecerá, embora parte dos americanos sejam gananciosos e inclementes. Trump disse que vai organizar um movimento civil contra Biden. Deve mesmo ser processado por insurreição. Se o país está dividido, esmagar o autoritarismo fascistoide trumpista é fundamental. Biden, abra os olhos. Em vez de união, pise na cabeça da cobra como quer Nancy Pelosi, líder no Congresso Americano.

Cooperativas são ainda mais importantes em tempos difíceis

Muito foi comentado quanto aos impactos desastrosos da pandemia da covid-19 sobre toda a economia, e como a crise sanitária fez com que o mundo buscasse reinventar novas formas de organização, sobretudo no trabalho. Adaptação, embora seja uma capacidade inata ao ser humano, foi uma habilidade exigida de todos nós, em grandes doses, ao longo de 2020.

Destaco, nesse contexto, o importante papel de um segmento que surgiu com força no Brasil, na década de 1990, mas ainda é visto com um certo ar de novidade: o cooperativismo. O modelo cooperativista, desde sempre, nos ensinou o que é trabalhar em rede, de modo colaborativo e sustentável, somando forças para alcançar um resultado que seja bom para todos. Uma visão de negócio, trabalho e sociedade que não pode ser desprezada, em especial neste momento em que precisamos fazer com que a economia volte a girar, para ter emprego e renda.

No setor agrícola, sua importância ganha ainda maior dimensão. De acordo com dados do Censo Agropecuário do IBGE, de 2017, 48% de tudo que é produzido no campo passa, de alguma forma, por uma cooperativa. Além disso, o agronegócio, se não salvou, ajudou, e muito, para reduzir o tombo da economia brasileira em 2020. E promete ser o motor de recuperação econômica nos próximos anos.

As cooperativas, certamente, poderão continuar colaborando muito com o desenvolvimento local das cidades, com a agricultura, a pecuária, a piscicultura e outros segmentos econômicos. E não estamos falando apenas das cooperativas agropecuárias. As cooperativas de crédito são para o produtor rural importantes canais de incentivos para aquisição de maquinário e, principalmente, com a oferta de serviços de tecnologia. Aliás, essas cooperativas têm exercido um papel crucial na inclusão do campo, na era digital, disponibilizando aos produtores serviços tecnológicos de ponta, como mapeamentos digitais que eles não teriam condições de adquirir por outra via, além de cursos técnicos de excelência em agronegócio, que colocam o pequeno e médio produtor em contato com práticas inovadoras e mais eficientes.

Pelo que oferecem, não há dúvidas de que as cooperativas têm espaço garantido — e relevante — em especial neste momento difícil da economia, oferecendo serviços a um custo bem mais baixo à sociedade. Sem falar no enorme potencial inexplorado nesse setor no Brasil, quando comparado a países europeus nos quais o cooperativismo é muito mais forte.

O último Censo Global do Cooperativismo, realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), apontou a existência de mais de 2,6 milhões de cooperativas em todo o mundo, somando mais de 1 bilhão de membros e clientes, gerando acima de 12,6 milhões de postos de trabalho. A França é o país com maior número de cooperados e, de acordo com a edição de 2016 do Observatório Mundial das Cooperativas, lá estão as três maiores cooperativas mundiais.

No Brasil, segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, o retorno gerado à sociedade, em 2018, chegou a R$ 16 bilhões. Entre 2011 e 2018, o número de pessoas que se uniram a esse tipo de iniciativa cresceu 62%, causando um incremento de 43% na criação de empregos, de acordo com dados do anuário do cooperativismo 2019.

Não são números tímidos, mas ainda há muito que explorar no vasto campo das cooperativas, que não está apenas no setor agrícola e financeiro, mas também na indústria, habitação, saúde, dentre outros.

Quanto às cooperativas de crédito, novas possibilidades surgem com um projeto de modernização da Lei Complementar 130, aprovada em 2009. O projeto visa garantir condições mais favoráveis para que elas possam ampliar seu alcance de atuação e enfrentar a atualidade econômica do setor. O próprio Banco Central sinalizou que pretende flexibilizar as regras do segmento para dobrar a participação de cooperativas de crédito no sistema financeiro até 2022. Hoje, o segmento representa cerca de 10% do setor e a meta é que a fatia chegue a 20%.

Recentemente, outras duas resoluções também trouxeram boas novas para o setor. A sanção da Lei nº 14.109/2020, que facilitará a conectividade no campo, e a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei Complementar 146/19, que institui o Marco Legal das Startups.

A primeira libera recursos represados do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para serem utilizados como linhas de crédito, investimentos estatais ou garantia para projetos do setor e inclui as cooperativas na permissão de utilização desses recursos. As próprias cooperativas de infraestrutura poderão oferecer os serviços de assistência técnica, levando a Internet às cooperativas agrícolas e às propriedades rurais.

O Marco Legal das Startups, como teve as cooperativas incluídas em seu artigo 4º, tem potencial de desburocratizar o setor, criando incentivos como regime tributário simplificado e linhas de crédito específicas, o que é essencial para atrair cada vez mais cooperados. Como se vê, são boas as perspectivas para o cooperativismo, em 2021, o que nos dá algum alento, sobretudo na fase pós-pandemia que se desenha com a chegada da vacinação. As cooperativas darão um suporte essencial em suas respectivas comunidades, permitindo que seus trabalhadores prestem serviços e tenham melhores condições de competitividade. Muito além disso, oferecendo à sociedade produtos de qualidade a preço justo.

Visto, lido e ouvido

Política de saúde ou saúde da política

Nem tudo é política ou deveria ser alvo de interesses de políticos. Muito menos de interesses eleitorais. Um exemplo bem notório e claro é trazido até nós pela pandemia da covid-19. Desde seu surgimento, essa questão grave de saúde pública de âmbito nacional e mundial tem sido alvo de interesses políticos. Alguns legítimos, quando se trata de mobilizar adequadamente o Estado para o enfrentamento da virose, organizando as ações de governo e a população para encarar esse inimigo da vida.

Na maioria dos países desenvolvidos foi o que se viu, com alguns tropeços, aqui e ali, por se tratar de uma doença desconhecida e que apanhou todos de modo súbito e sem tempo de reação. Noutras partes do globo, mais precisamente por aqui, a questão da pandemia da covid-19, acertou em cheio e de modo avassalador um país que trabalha com barganhas.

Estávamos em pleno período em que os aliados de primeira hora eram abandonados pelo caminho. O passado triste da politicagem entranhada nas engrenagens do Estado estava voltando, com a adesão entusiasmada do Executivo ao ancien régime. O Centrão, ao avistar as portas escancaradas do Palácio do Planalto, voltou em grande revoada e tudo restava como sempre fora. É nesse cenário que a pandemia encontrou o Brasil e os brasileiros. Estávamos diante do uma questão absolutamente nova e extraordinária e que vinha sacudindo o mundo, usando de velhos e falsos estratagemas desenhados por uma classe política, que notoriamente nunca se interessou, de fato, para as agruras cotidianas da população.

Ao se colocar como antípoda da metodologia e dos protocolos sanitários e científicos, o chefe do Executivo sinalizou para seu governo e para a população mal informada, que todos deveriam seguir em sentido diametralmente oposto ao que o resto do planeta estava cautelosamente adotando. Contrariado por alguns poucos mais conscientes, preferiu o enfrentamento direto, desprezando e ridicularizando quem se prevenia contra o mal. Alguma razão teve para isso, a história desvendará. Certo é que, paralelamente, corre para daqui alguns meses, os arranjos em relação à licitação 5G com a lupa da Huawei apontada a cada movimento atual.

Passado mais de um ano dessa quarentena descontrolada, onde trabalhadores demitidos nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram que colocar a família para dormir no carro porque perderam a casa, ou mesmo o aumento da violência, no Brasil, o que se tem em mãos é uma montanha de mais de 230 mil brasileiros mortos e uma enxurrada de pedidos de impeachment estacionadas no Congresso e outras ações junto a justiça, acusando o chefe do Executivo de crime de responsabilidade entre outros delitos. Por outro lado, até hoje não se viu concretamente nenhum país ter a coragem de entrar em um tribunal internacional contra o país que mais faturou com o desastre viral. São mistérios que só o dinheiro pode explicar.

Para piorar esse cenário, se é que isso é possível, a má política associada a ações desastradas partidas de todos os lados, vem fustigando as instituições para que adotem métodos e prazos de controle dos novos medicamentos fora dos padrões e normas.

A quem interessa medidas provisórias feitas às pressas que aceleram de maneira irresponsável o uso emergencial dos imunizantes recém chegados? Nas palavras do próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, a situação é gravíssima, já que atropela todos os protocolos científicos, pondo em risco a própria população.

Em outra frente, o fundador da Anvisa, o renomado cientista Gonzalo Vecina Neto, e outros notáveis pesquisadores e médicos resolveram dar entrada em mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, engrossando uma fila de mais de meia centena destas ações, junto a um Legislativo que, notoriamente, já escolheu ficar ao lado do atual mandatário, pelas vantagens claras que essa posição aufere a muitos desses adesistas.

Certo dizer é que uma vacina não se produz em apenas um ano. O tempo é crucial para a eficiência e eficácia. Talvez o dinheiro esteja por trás da pressa. Ao povo do mundo e para aqueles que acompanham de perto essa tragédia, fica ao menos a lição de que o mix entre as necessidades da população e os interesses de grupos políticos, resultam sempre em perdas para os primeiros, inclusive de vidas.

A frase que foi pronunciada

“O Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles não apresentam documentação na Anvisa?”, indagou Bolsonaro a um grupo de apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília. “Pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Quem quer vender (que tem)”, concluiu.

Presidente Bolsonaro



História de Brasília

Um telegrama audacioso do proprietário da Padaria Royal a este colunista dá bem uma ideia do escaruco de um mau comerciante estrangeiro para com as leis nacionais.(Publicado em 26/01/1962)