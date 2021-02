Futuro de Trump em julgamento

CB Correio Braziliense

Por 56 votos a 44, o Senado norte-americano considerou constitucional julgar o pedido de impeachment do ex-presidente Donald Trump, acusado de insurreição contra o parlamento. Dificilmente, o magnata perderá seus direitos políticos, efeito que teria se condenado fosse pelo Congresso. Para isso, seriam necessários 17 votos de republicanos. Mas apenas seis divergiram da compreensão do partido de que não havia ilegalidade na aprovação do processo de impedimento contra o ex-presidente.

Em 6 de janeiro, a 14 dias de deixar a Casa Branca, Trump estimulou eleitores a impedir os congressistas de chancelar a vitória do democrata Joe Biden. Em discurso para uma multidão, Trump reafirmou que jamais aceitaria a derrota para Biden e insistiu que teria ocorrido fraude nas eleições. “Lutem como o inferno”, recomendou aos seguidores.

Foi a senha para que centenas de pessoas invadissem e vandalizassem o espaço onde senadores e deputados estavam reunidos. Os parlamentares foram forçados a se abrigar nos andares inferiores do prédio, ante a violência da turba invasora. O movimento teria sido organizado por extremistas de direita. Cinco pessoas foram mortas, entre elas, um policial do parlamento, e 135 acabaram presas.

O ato de violência, considerado insurreição incentivada por Trump, deu origem ao segundo pedido de impeachment contra o bilionário. Diante da repercussão mundial, com críticas da maioria dos chefes de Estado da Europa e da Ásia, inclusive de governos aliados e até de republicanos, o então presidente voltou à cena para reconhecer a vitória de Biden e defender uma transição pacífica. Mas o comportamento amistoso chegou tarde.

O episódio colocou em xeque a robustez da democracia americana, um paradigma para as nações sob o mesmo regime de governo. Mas esse foi apenas mais um dos muitos maus exemplos que Trump dispersou pelo mundo ao longo do seu mandato. Na memória mundial ficaram imagens da crueldade do republicano, ao separar filhos de pais imigrantes, apoiado no lema de campanha “America First” (América em primeiro lugar). As crianças eram colocadas em jaulas; e os adultos, algemados, como criminosos.

Trump implicou com o México e reiniciou a obra de um muro para impedir o fluxo migratório. Em nenhum momento, expressou consternação diante da onda de assassinatos de afro-americanos por policiais brancos. Pelo contrário: ordenou às forças de segurança que interviessem para conter as manifestações contra o racismo.

Durante a pandemia, Trump subestimou a letalidade do novo coronavírus e colocou os Estados Unidos em primeiro lugar em número de mortos no planeta. Discordou das orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e retirou os Estados Unidos da instituição. Aliás, ele sempre se colocou contra as entidades multilaterais e optou pelo isolacionismo, ressaltando o lema “America First’, para o delírio insano dos ultradireitistas.

Foi um governo trágico, que garantiu a Trump o título de pior presidente da história republicana. Mas ele segue sendo um ator político importante e promete voltar ao poder. Ainda resta esperança que, amanhã — data provável de encerramento do julgamento —, republicanos ajuizados interrompam definitivamente a carreira do bilionário e atendam ao desejo de mais de 50% dos norte-americanos favoráveis à condenação de ex-inquilino da Casa Branca, segundo pesquisa do site Five Thirty Eight.





Onde estão os meninos?

Já se passaram 46 dias desde que Lucas Matheus, 8 anos; Alexandre, 10; e Fernando Henrique, 11, saíram de casa, em Belford Roxo (RJ), para jogar bola e desapareceram. São 46 dias de angústia e desespero das famílias. E nenhuma evolução na busca por eles. Imagino o quanto os parentes estão se sentido solitários na agonia. Não há uma mobilização nacional para a elucidação desse drama devastador. Nem de autoridade nem da sociedade.

Não há uma comoção geral. As próprias redes sociais poderiam ser um instrumento de cobrança, em massa, por avanços na investigação, mas, qual nada. Melhor perder tempo com futilidades. Três crianças desaparecidas, há quase dois meses, não sensibilizam. Afinal, são pretas e pobres.

Na segunda-feira, familiares dos meninos reuniram-se com representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e ouviram promessas de ajuda. Colaboração que, se de fato ocorrer, já começará bem tarde.

Outra promessa, feita pelo governo, é de enfrentamento do problema no país. Na terça-feira, o presidente assinou decreto que regulamenta a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Conforme informações do MMFDH, o texto determina a implementação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O banco de dados — segundo a pasta — terá a cooperação técnica e operacional dos entes federados com o objetivo de dar suporte à Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas.

Haverá uma versão pública do cadastro, que poderá ser acessado pela internet. Nele, será possível encontrar informações como características físicas dos desaparecidos e fotos. Os dados sigilosos serão acessíveis somente a órgãos de segurança pública. O MMFDH e o Ministério da Justiça trabalharão em conjunto — pelo menos é o que diz o documento.

Na assinatura do decreto, a ministra Damares Alves fez uma declaração impactante: “Não vamos mais perder crianças no Brasil”. Mas frases de efeito não resolvem. Ministra, por que não começam o trabalho buscando resgastar os três meninos de Belford Roxo, o sofrimento mais recente nesta chaga nacional? As famílias não perdem a esperança de encontrá-los vivos. Essa confiança deveria nortear, também, as autoridades públicas e impulsioná-las a agir. Para ontem.





Covid-19

O CB publicou em 9/2 um gráfico com o número de casos e de óbitos pela covid-19 no DF. Esses dados permitem algumas interpretações. Os menores de 10 anos ou estão melhor protegidos pelas famílias ou têm uma imunidade natural, com 20 casos por mil habitantes e três óbitos para cada grupo de 100 mil pessoas. O maior número de casos situa-se entre os 20 e os 49 anos: 185.862 casos no total 281.546 de ocorrências no DF, representando 66% dos infectados. Entretanto, apenas em 420 dos atingidos pela doença chega ao óbito. Mas, em contrapartida, na faixa etária daqueles com mais de 70 anos, um em cada sete doentes não resiste e vem a falecer. Cinquenta e três por cento das mortes — 2.273 dos 4.225 óbitos totais —, acontecem nesse grupo de idade. Conclusões: protejam os idosos, principalmente aqueles com mais de 70 anos, e contenham com mais isolamento, mais máscaras e mais cuidados higiênicos os mais afoitos, entre os 20 e 50 anos. E, principalmente, que todos se vacinem.

» Sylvain Levy

Asa Norte



Lava-Jato

O bom da decisão do STF de liberar a Lula as mensagens da Lava-Jato é que, a partir do dia de ontem, gravar ligações telefônicas sem autorização judicial passa a ter valor legal! Mas porque só Lula terá direito às mensagens de Moro? Quero conhecê-las também! Livre a publicação dessas mensagens! Corram para buscá-las, jornais e revistas! O Brasil precisa conhecê-las!

» Cauby Pinheiro Junior,

Águas Claras



Charles de Gaulle

Por mais que que a diplomacia francesa tente desmentir a frase dita pelo então presidente da França, Charles de Gaulle, referindo-se ao nosso país: “O Brasil não é um país sério”, independentemente de ter sido dita, ou não, ela não deixa de ser verdadeira. Para provar o que digo, basta citar dois exemplos. Primeiro, os professores, da maioria das escolas públicas em todo o país, prometem entrar em greve se for determinado que devem trabalhar. Segundo, este ano não haverá carnaval, mas a maioria da população vai gozar dos dias que seriam determinados como feriados se houvesse a festa de momo e, para culminar, solicitam ponto facultativo na segunda feira, que não consta no calendário como feriado. Esse bando de lesa-pátria ainda se dá o direito de criticar um presidente que trabalha, enquanto os demais políticos ficam em recesso por causa de uma “gripezinha”.

» Ruy Telles,

Sobradinho



Bolsonaro X Mourão

Continuam patéticas as declarações do presidente Bolsonaro a respeito do seu vice, general Hamilton Mourão. Após não ter convidado Mourão para uma reunião ministerial, e ser questionado sobre o seu relacionamento com o vice-presidente, declarou que “vice é como sogra, é pra toda vida”! Como disse o jornalista Reinaldo Azevedo, “pra toda vida como, se o presidente já está na terceira sogra?” E continua, “e o vice é somente por um mandato, ou alguém tem dúvida de que o general Mourão será defenestrado, caso Bolsonaro seja candidato à reeleição?” Infelizmente, quem perde com essa animosidade é o país, e serve também para causar uma certa cisão dentro das Forças Armadas.

» Paulo Molina Prates,

Asa Norte



Renan Calheiros

Denise Rothenburg tem razão (CB,10/2): o senador Renan Calheiros “é líder experiente e independente”. Como novo líder da maioria, Calheiros mostrará as virtudes de sempre, firmeza de atitudes e espírito público. Com Renan Calheiros é bobagem espernear, xingar, berrar, ameaçar. A mediocridade política não tem espaço com o parlamentar alagoano. Ele é forjado em desafios. Está acostumado a enfrentar obstáculos. Sobretudo aqueles que parecem não ter solução. Ainda não nasceu quem vai intimidar ou dobrar Renan Calheiros com histerismo e patetice. Político calejado, Renan é paciente. Ouve e dialoga com educação. É contundente quando as situações exigem. Ex-ministro da Justiça, ele respeita e exige ser respeitado. No grito, ninguém consegue dobrá-lo. Ex-presidente do Senado e do Congresso por quatro mandatos, o calejado Calheiros faz política com o cérebro, e não com o fígado.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte





Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Briga de foice no escuro entre Dória e Aécio é sinal de que a política do ‘café com leite’ chegou ao fim?

José Matias-Pereira — Park Way



Muito inteligente e interessante o artigo de Valdir Oliveira. Interpretação perfeita de nossa vida de gado. É para guardar.

Carlos Alberto Rayol — Lago Sul



O apoio das Forças Armadas ao capitão presidente resultou em frequentes humilhações de generais.

Joaquim Honório — Asa Sul



Ibaneis Rocha diz que plano de vacinação só quando houver vacina. Faltam insumos e Minitério da Saúde.

Juarez Almeida — Jardim Botânico



Sabe-se que oito em cada 10 sobreviventes enfrentam as sequelas deixadas pela covid-19. Está na hora de a imprensa trazer à tona quais são essas marcas para o resto da vida.

Jorge de Oliveira — Taquari





crédito: Kleber

O negacionismo estrutural

crédito: Gomez

Fala-se muito em negacionismo, a respeito da condução da política sanitária pelo governo federal. Mas o fenômeno não se limita a esse ramo da administração. Entendido como técnica de governo destinada a produzir uma realidade fictícia, na qual possa esconder sua incompetência, o negacionismo do governo Bolsonaro é geral ou estrutural. Esse negacionismo estrutural cria uma realidade paralela, em que vige um sistema diferente de causalidades e responsabilidades daquele do mundo verdadeiro.

Do ponto de vista ideológico, a origem desse negacionismo é tipicamente reacionária, porque, pretendendo recuar para um tempo desaparecido, começa por ter de negar postulados básicos da racionalidade moderna na descrição do funcionamento do mundo. Para se infiltrar na sociedade, ele carece de atacar a imprensa, a ciência e a academia, que são as instâncias responsáveis pela geração de consensos sociais sobre o que seja a verdade no mundo moderno.

A base da democracia é a ideia de progresso baseado no equilíbrio instável entre autoridade, liberdade e igualdade. A modernidade é orientada pela noção de uma sociedade civil mais ou menos homogênea, que se manifesta por meio da opinião pública, para acima das diferenças parciais. A base da opinião pública radica naquelas três instâncias capazes de gerar consensos amplos sobre o que seja a verdade e o que definem o perímetro dentro do qual é possível divergir.

O negacionismo estrutural afirmado do alto visa precisamente a destruir a busca racional da verdade como fundamento da vida coletiva, tornando impossível o diálogo entre os diferentes. Ele nega a relativa homogeneidade da nação e busca dividi-la entre amigos e inimigos inconciliáveis. Trata-se de pensar a divergência política não como um antagonismo regulado por procedimentos, mas como guerra aberta, que exige suspensão da normalidade democrática e recursos excepcionais de segredo de Estado. A produção da verdade passa a ser um recurso de Estado, que passa a responsabilizar tudo o que de mal ocorre ao demônio, à natureza ou a seus inimigos.

Na prática, não há bobos nem inocentes nessa história. O negacionismo estrutural foi desenvolvido, deliberadamente, pelos radicais reacionários para encobrir pela desinformação, o que eles produzem de mais ruinoso e contraditório. O importante é conciliar o inconciliável. Conciliar um governo eleito com a bandeira da ética com o que a classe política possui de mais apodrecido, sob a promessa de aparelhamento administrativo e blindagem da máquina pública. Ou conciliar a ideia de um governo eleito sob a bandeira da desestatização com a decisão de reestatizar, no meio de uma pandemia, rodovias há décadas sob o regime de concessão, colocando-as sob a responsabilidade do Dnit, como se estivéssemos no regime militar. Onde está a coerência?

Para acobertar a contradição e a incoerência, o fracasso e o absurdo, é que se presta o negacionismo estrutural empregado pelo poder. Por isso, atacam a imprensa, a ciência e a academia. Do púlpito dos padres ultramontanos, o reacionarismo clássico do século 19 prometia aos seus adversários o mármore do inferno. O fascismo do século 20 também soube usar o cinema e o rádio para difundir seu próprio negacionismo. Hoje, as mentiras negacionistas são difundidas pela mesma violência por meio das redes sociais. A democracia, baseada na ideia de progresso, precisa aprender a se reciclar para adquirir anticorpos contra o vírus do negacionismo estrutural.





A falta que a cultura faz

A tendência de achar que a força e o poder estão no excesso costuma reduzir à insignificância todas as outras coisas que seriam consideradas normais.

Normalmente, a pessoa que nos rodeia aos milhares não sabe muito bem para que vale a cultura. Não é, no entanto, um medíocre. Ninguém o força a pensar o que não quer, não aceita participar do mal por ignorância e costuma ser pessoa que sabe bem o que depende e ou não depende dela. Mas, quando um poderoso é insensível às suas deficiências e cego em relação ao futuro, por desprezar o passado, costuma ser um erro irreparável para o presente do país.

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, indiferente à história da capital do país e da Praça dos Três Poderes, está cometendo um erro ao eleger adversários entre seus desiguais. Como se sua vitória intimidasse o passado, calasse historiadores e tornasse refratário à política todo o ambiente da cultura e do patrimônio histórico nacional.

Não é o primeiro presidente que não consegue dar nobreza à vitória e tornar amena a dissidência. Já vi presidentes da Câmara, insuflados por presidentes da República, preferirem comprar inimigos do que prestigiar amigos. Presidentes de origem popular mudarem os heróis nacionais, trocarem quadros das paredes, virarem mesas e pintarem corredores com cores inadequadas. Dois pelo menos tentaram o mesmo que Lira agora parece conseguir. De nenhum deles me assusta a impertinência, mas a perseverante obediência passiva ao preconceito sobre a importância da história.

O comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados está ali há 60 anos. Idealizado por Oscar Niemeyer, é fruto de uma visão ampla e informada da vida democrática e uma marca do parlamento brasileiro. Sempre o Brasil foi signatário de acordos em que a visão de que as notícias e as decisões do poder do parlamento precisam de cobertura privilegiada e rapidamente chegar a toda a sociedade. Não é possível aceitar a ideia de que as intenções dos fundadores da capital nos enganaram.

Vencer uma eleição não é confundir o excesso de consciência dos próprios interesses com o poder que acabou de adquirir por presidir a Câmara por dois anos. O presidente da Câmara está equivocado se imagina que tem o poder de mudar a história do sexagenário Plenário que presidirá e que é parte da decisão história da Unesco de tombar a primeira cidade modernista do mundo.

Não se deu conta de que a inimiga mais poderosa da boa decisão é a desinformação. E que, quem não admira nada do passado, não pode melhorar no presente.

Foram várias as decisões que levaram a Unesco a proteger Brasília de empreiteiros predadores e políticos carnívoros. Primeiro, foi reconhecer que o Brasil conseguiu construir do nada uma das mais importantes capitais do mundo. Não é possível destruir por nada o maior esforço dos brasileiros em toda a sua história começada a ser escrita em 17 de abril de 1823 na província do Rio de Janeiro. Foi o presente e a grandeza dos líderes dos anos 1950 e 1960 que nos legaram a decisão da Unesco.

A ONU mudou seus conceitos e passou a ver como essencial ao futuro reconhecer uma cidade moderna, não catalogada no patrimônio mundial, como apresentou a corajosa formulação de José Aparecido de Oliveira, primeiro governador da capital.

Talvez Arthur Lira não se dê conta de que sua vitória não o faz uma obra-prima da política brasileira. Mas que possa estar usando sua momentânea situação favorável para tirar proveito de uma situação que pode levar a Unesco a desistir de considerar Brasília relevante. Minha sugestão é que tire melhor vantagem da trégua ou não esquarteje a história.

Ao abandonar, depois de sessenta anos, a Praça dos Três Poderes e ficar de costas para o Executivo e o Judiciário, quem sabe o Presidente Arthur Lira não perceba que vai ficar exatamente de frente para a Torre de Televisão, tudo o que quer evitar.

Recua Arthur. Em seu discurso de posse, fizeste uma bela homenagem a Niemeyer sobre a sutileza do Plenário. Mantenha a lógica e se convença de que a suprema atitude viril é enfrentar os desinformados e os convencer da obediência ao bom senso e ao dever.





Visto, lido e ouvido Desde 1960

O veneno da reeleição

Dos males produzidos pela ação política irrefletida, talvez o maior e mais danoso para o país até hoje tenha sido o instituto da reeleição, aprovado, em 1997, por meio da Emenda Constitucional 16, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo denúncias publicadas na imprensa naquela ocasião, o projeto só passou porque teria havido venda generalizada de votos no Congresso, no valor de R$ 200 mil para cada parlamentar referendar o projeto do governo.

A peripécia quase custou o mandato de FHC, que, mesmo fortemente acuado pelas oposições, conseguiu abafar a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o assunto . É possível encontrar, nessa suposta compra de votos e de consciências, um ensaio do que viria a ser o mensalão, anos depois, já no governo petista. De uma forma ou de outra, o tal do presidencialismo de coalizão demonstrava, na prática, que lado político ideológico não interfere quando o assunto é saber quanto custa um voto e quem vai pagar.

Todo o longo processo de reconquista da democracia não teve o condão de despertar na classe política o senso de responsabilidade e ética com a coisa pública. Em nosso caso, para a consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, conforme a teoria ensina, era preciso muito mais do que afastar os militares do poder, anistiar os cassados e outras providências burocráticas. Era preciso, e ainda é, a conscientização, um termo atualmente em desuso, da classe política nacional, afastando dos centros de decisão do país todos aqueles que insistem em cometer ilegalidades e outros atos contra a cidadania, o Estado e a democracia.

Com isso, é possível constatar — depois de um quarto de século desse experimento, que veio ao mundo de maneira enviesada e sob suspeita de fraude — que o processo de reeleição tem feito muito mal ao país, sobretudo quando se verifica a repetição do que parece ser uma crise institucional cíclica e sem solução. Pior é que a possibilidade de recondução de presidentes e governadores, mesmo aqueles que a população quer ver longe, abre espaço para a continuidade da compra de votos, transformada agora num inocente ato de liberação de emendas.

Para aqueles que se beneficiam com o instituto da reeleição, o dia seguinte à posse do primeiro mandato marca, também, o primeiro dia de comício para o próximo quadriênio de governo, o que significa o uso, descarado, de toda a máquina pública para fazer campanhas continuadas. Os efeitos deletérios da reeleição, como um veneno, vão matando aos poucos e de forma cruel o cidadão. Tem um custo muito maior, ainda, para os contribuintes, que se vêm obrigados a custear uma extensa folha de obrigações que inclui, além dessas emendas a fundo perdido, os fundos partidários e eleitorais para um grande número de partidos, transformados em verdadeiras empresas privadas movidas e azeitadas por um processo eleitoral contínuo e sem fim.



“Eu sou candango. Quem nasceu na capital nos anos 60 também ajudou a construir essa capital.”

João Daniel Ramos, defendendo a candanguice.



Valorizar quem é bom

» Uma injustiça sem precedentes: José Vicente Santini é um funcionário exemplar, capacitado e sua competência parece estar incomodando alguém. Enquanto a notícia é Santini ter usado o avião da FAB para viajar da Índia para a Suíça, deveria estar estampado para os brasileiros que ele trouxe bilhões de reais em investimentos e acordos para o Brasil. E, para finalizar, o TCU, que é o órgão competente para julgar a viagem, foi unânime: a viagem foi de interesse do país.

Capacitação

» O pessoal que gosta de hip hop tem oportunidade interessante em Brasília. O grupo Azulim vai capacitar empreendedores culturais a partir desta sexta-feira. Veja todos os detalhes no Blog do Ari Cunha.



Boa

» Atenção ciclistas: o autódromo está com as pistas liberadas, todos os dias, das 5h às 7h30, pelo portão 3.

História de Brasília

Já que o assunto é IAPC, aqui está outra: o ex-presidente, e atual conselheiro Antônio Monteiro da Cruz mantém, em Brasília, um apartamento fechado, o de número 101, do bloco 11, da superquadra 106. A lista telefônica completará outras informações que deseje o Grupo de Trabalho. (Publicado em 26/01/1962)