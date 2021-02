Vergonha sem fim

RF Roberto Fonseca

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A pandemia do novo coronavírus segue repleta de atos que envergonham qualquer cidadão. Depois das centenas de fura-filas no processo de imunização denunciados em todo o país, que motivaram a abertura de investigação formal por parte do Ministério Público, chegou a vez de ficarmos em estado de choque com as situações de falsa aplicação da vacina. Já são quatro casos registrados e em apuração em três diferentes estados: Rio de Janeiro, Goiás e Alagoas.

Sinto vergonha alheia quando vejo vídeos com as denúncias nas redes sociais. Não é só apenas um atentado à saúde. É um crime contra pessoas em situação de vulnerabilidade ao vírus. Trata-se de uma situação esdrúxula. Sem sentido nenhum. Veja bem o que disse uma das profissionais flagradas no Rio. Ao ser confrontada pelo delegado sobre o que a levou a fazer isso, a técnica de enfermagem disse não saber “explicar a razão de não ter pressionado o êmbolo da seringa”. Perdeu o emprego e vai responder por infração de medida sanitária e peculato culposo.

Não consigo entender qual o ganho de quem age de tal forma. A ideia é aplicar a dose na surdina em outra pessoa? Ou vai jogar fora? Para complicar ainda mais a investigação, se o autor do crime não confessar, jamais será possível saber se ficou naquela falsa aplicação ou se repetiu o comportamento em outros que deveriam receber o imunizante. Sem contar que há a possibilidade de idosos ou outros integrantes dos grupos prioritários pensarem que foram vacinados e, na prática, não.

Logo no início do surgimento dos primeiros casos do novo coronavírus, o presidente do Insper, Marcos Lisboa, deu uma entrevista em que afirma que a “pandemia opõe o Brasil solidário ao oportunista”. Verdade maior não há. Exemplos temos aos montes de pessoas físicas ou jurídicas que, valendo-se de regras emergenciais, aproveitaram-se do caos econômico e social instalado para obterem vantagens contratuais, mesmo sem qualquer alteração em suas condições financeiras. A conta ainda nem chegou, mas já começamos a pagar. E tenho receio de que há a possibilidade de agravamento da crise sanitária. Vamos ver.