CB Correio Braziliense

A teoria de estocar vento, da ilustre ex-presidente, foi adotada pelo pessoal da área da saúde, que, agora, usa o estoque para vacinar a população.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras

O presidente não estende a mão à democracia porque sempre bate continência.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico

O Botafogo conta agora um técnico que não só bota fogo, chamusca.

Carlos Almeida — Águas Claras

As intervenções do Planalto na economia estão secando as bombas do Posto Ipiranga.

Fernando Moreira — Águas Claras