Eleger alguém com desodorante vencido, com foco no passado, nos passa a percepção de que tudo seguirá como dantes no quartel de Abrantes.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste

Engraçado este GDF! Com o preço da gasolina nas alturas, a PCDF compra dezenas de viaturas com alto consumo.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul

Novo Fla x Flu: para uns,

o petróleo é nosso. Para outros,

o petróleo é nosso problema.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico

Pazuello reconhece que

variantes do coronavírus são

três vezes mais infectantes. E daí?

Cadê as vacinas, general da logística?

Euzébio Queiroz — Octogonal