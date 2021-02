O direito da raça negra em permanecer no planeta

CB Correio Braziliense

Sou Loma Pereira, cantora negra que deu start na carreira em 1970, um período difícil para mulheres ainda mais negras, entretanto, com garra e perseverança conquistei o reconhecimento do público gaúcho. De gosto musical eclético, fui a única intérprete negra a se lançar no mercado de trabalho dos festivais de música nativista no estado.

Quero falar primeiro de minha infância e como cheguei aonde estou. Órfã de pai, um belo negro pernambucano, telegrafista da Marinha Mercante, e de mãe descendente de açorianos, doméstica, criada entre nove irmãos numa família em que mulher não podia estudar. Aos 14 anos, dona Lourdes, tão logo menstruou, casou-se com alguém, 16 anos mais velho. Dona de um temperamento que não engolia sapo, valente e decidida, dois anos depois fugia para a capital.

Nos idos de 1950 e 1960, empregada doméstica, fosse branca ou negra, era tratada como escória. Davam-lhes comida, parcas moedas e carga horária das sete da manhã às 11 da noite. Dormir no emprego era obrigatório e se tivessem filhos, o problema era delas. Aquelas “senhoras distintas”, psicologicamente também maltratadas, projetavam suas neuroses na criadagem — o que minha mãe também não engolia.

Esgotada de pular de casa em casa, embarcou num navio com destino a Santos. Na viagem conheceu meu pai, apaixonaram-se e o que era para ser Santos virou Recife. Tornaram-se companheiros e, assim, nasci na Veneza brasileira. Em meses, meu pai morreu e minha mãe, temerosa de que os sogros me tomassem dela, retornou a Porto Alegre. Dessa vez, com uma filha negra sob zelosas asas brancas.

Renegada pela família, retornou ao trabalho que lhe restava e naquele ambiente adoentado eu cresci. Naquele troca-troca de emprego, assiduidade e permanência na escola eram luta campal. Embora a fome e a solidão me castigassem, na rua, sobreviver consumia a maior parte dos meus dias. Sentia a falta da minha mãe, da escola e da convivência com crianças da minha idade. Intuí que chorar aliviava. A gana de viver e ver meus sonhos realizados ia se fortalecendo na certeza de existir ambientes mais saudáveis para se viver.

Recordava sempre minha mãe a me dizer: “Nós podemos muito, minha filha! Sejam lá as circunstâncias que se apresentem!” Tornei-me valente também. E sonhadora! Gostava de cantar, sentia que a música me fazia feliz! Uma vez em Santos, minha mãe me levou para assistir artistas do rádio famosos na época. Tinha seis anos e foi maravilhoso ouvir Cauby Peixoto, Dalva de Oliveira e Ângela Maria bem de pertinho. Era um prazer seguir a banda marcial nos festejos da Igreja de Mont Serrat. Também curtia pelos autofalantes das ruas as marchinhas carnavalescas.

Em Porto Alegre, minha mãe empregou-se como servente na Escola Jesus de Nazaré, onde estudavam crianças do Lar São Domingos. Aos 12 anos, vivia o sonho de permanecer na escola. Tendo aulas de música com a professora Cecília, fui selecionada pro coral. Que deleite ouvir a harmonia que resultava dos arranjos vocais. Experimentei aquela troca de energia, diga-se de passagem, bálsamo às feridas da alma.

O resultado do trabalho foi tão evidente que logo o coral de crianças era o mais requisitado da cidade. O maestro Pablo Komlós, regente da Orquestra Sinfônica, vendo-nos num programa infantil da TV Piratini, convidou-nos para interpretar a ária Os Palhaços da ópera Aida, encenada todo ano. Como num conto de fadas, a decisão de ser cantora brotou naquele espetáculo. Sabia que seria uma jornada solitária. Ano seguinte, integrava o cast de artistas mirins do programa Vovô Bicudinho na TV Gaúcha, participando de apresentações de Natal, dessa vez no Teatro Leopoldina. Sem toca-disco, precisava escolher repertório, então um amigo querido da Rádio Gaúcha que me conheceu tietando artistas da Jovem Guarda nos bastidores do GR SHOW (Glênio Reis), ofereceu-me a discoteca da rádio. Segui em frente por trilhas facilitadas ou íngremes, encarando preconceito de cor, competitividade absurda, mas ciente do meu valor.

O reconhecimento do público, de colegas e produtores aditivou meu talento a quem sou grata por me manterem em cena há 48 anos. Embora o preconceito tenha erguido barreiras nessa trajetória, eu as transpus, derrubei ou contornei. Conscientizei a mim e ao público sobre nossas raízes, propaguei a riqueza cultural trazida de África ao litoral norte do estado e com a benção da Rainha Ginga, canto sua história ancestral, danço ao som da batida do tambor de maçambique, do quicumbi. Assim comunico nossa riqueza cultural e as belezas da morada das águas.