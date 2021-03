Visto, lido e ouvido

CB Correio Braziliense

Uma das curiosidades com relação à recente decisão do ministro do STF Edson Fachin é que, observando-se com maior acuidade, a maioria daqueles que saudaram a restituição da ficha limpa ao ex-presidente Lula e, por tabela, uma iminente condenação do ex-juiz Sérgio Moro, o que se constata é que essa parcela é formada, majoritariamente, por indivíduos ou grupos com sérios problemas com a Justiça. Isso para não dizer que estão enrolados até ao pescoço com a lei.



Trata-se aqui de uma gente que passou a crer, não se sabe como, que esse veredito exótico trará consigo uma espécie de anistia geral e irrestrita, varrendo, para debaixo do tapete da mais alta Corte, operações conjuntas do Ministério Público e da Polícia Federal, com as dezenas de operações que miraram os mais escabrosos casos de corrupção já vistos neste país. Assim, o que parecia ser uma miragem distante ou um pesadelo, vai sendo perdoado e remetido ao arquivo morto dos tribunais.



Obviamente, estão nesse grupo também todos aqueles que foram condenados ou tornados réus nessas investigações. Não é um grupo pequeno. Pelo contrário. São muitos e variados. Além da grande quantidade de políticos que foram arrolados nesses casos criminosos e que juram de pés juntos de que tudo não passa de uma trama armada por forças conservadoras e de oposição, é possível encontrar ainda empresários dos mais variados calibres e que sempre tiveram no Estado uma mina abarrotada de ouro. Unidos em favor do ex-presidente, estão, logicamente, todos os ministros que por ele e por sua sucessora foram guindados às altas cortes.



Com uma retaguarda dessa magnitude jurídica, qualquer possibilidade de condenação, pelos crimes que for, passa a ser estranha e até inaceitável. Compõem esse bloco de entusiastas, também, os mais caros escritórios de advocacia do país, sabedores, desde o início, que todo esse volumoso e rumoroso processo acabaria sendo atalhado por forças superiores, bem alojadas nos altos postos da República. À essa multidão de torcedores da impunidade ao patrono dos butins, vem se juntar, outras forças políticas internas, como o Centrão e externas, na figura de tiranos como Maduro, Ortega ou os herdeiros dos irmãos Castro, além do ditador da Coreia do Norte.



Juntam-se na confraternização desse descalabro uma parte significativa da imprensa nacional e internacional, para os quais Lula é um perseguido político, maltratado pelo seu próprio povo. O mais inquietante é constatar que será com essa multidão de malfeitores e afins, que o ex-presidente marchará para as eleições de 2022, num verdadeiro revival da volta ao inferno. Bem sabemos que observado de perto, ninguém é normal. Mas com essas companhias, o que se presume é que vale o ditado repetido pelo filósofo de Mondubim: “diz-me com quem andas e eu ti direi quem és”.

A frase que foi pronunciada:

“‘Quis o destino que você pegasse essa brincadeira na distância do tempo e fizesse uma peça linda. E numa hora em que este país deveria tomar um rumo, para nos dar uma saída. É tão misteriosa a vida e a relação humana. Eu quero te agradecer em nome do Fernando (Torres), do Sérgio (Britto), do Ziembinski, do (Paulo) Padilha. Já estão todos mortos’’

Fernanda Montenegro, em declaração à Jorge Furtado, sobre a comédia Meus lábios se mexem que relembra a censora Solange Hernandes, a dona Solange.

Sem futuro

» Uma postagem do deputado federal Felipe Barros informa que a filha de Fernandinho Beira-mar assumirá o cargo do vereador Danilo Mercado, assassinado em Duque de Caxias. O Rio de Janeiro não surpreende depois que foi capaz de votar em um animal chamado Tião e quase o fez prefeito da cidade. Brincar com o voto é desdenhar o futuro.



CIL

» Agência Brasília divulga que estão abertas as vagas para estudo de línguas estrangeiras gratuitamente. Veja o passo a passo para participar do sorteio no blog do Ari Cunha.



312/313 Sul

» Nas Entrequadras da Asa Sul, onde normalmente há mercados do bairro, a comunidade lutou por uma biblioteca. Lá está ela. “Certo dia, a comunidade que sentia fome de leitura teve uma ideia. Encheu o espaço com uma valiosa mercadoria: livros de toda a natureza”, diz com orgulho a gerente da Biblioteca Pública de Brasília, Sheila Gualberto.

Emocionante

» Um vídeo de Caio Coppolla para quem está perdendo a crença no Brasil, compartilhado no blog do Ari Cunha. O que essa nação precisa são ações motivadas por virtudes motivadoras: a esperança e a verdade.

História de Brasília

Composição de Raimundo Pontes Cunha Neto, de cinco anos, numa escola em Brasília: “a chuva serve para apagar a poeira.”

(Publicado em 25/01/1962)