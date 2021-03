OS Otávio Santana do Rêgo Barros*

Racsagadam (8° 55’ S 47° 31’ E?), 23 JAN 2057 01:00 AM

Caro Kafka,

Resolvemos adiar a viagem de férias. O vírus extremus 5, em sua mutação 22jb, permanece sem controle na região e a única maneira de evitar o contágio é recorrer ao velho e eficaz isolamento. Hoje, assistimos a um seriado ambientado na década de 20, O Insuspeito, uma recomendação da akva streaming. Aliás, ótimos avatares (você pode até mudar o desenrolar da trama).

O filme retoma os bastidores do julgamento na suprema corte de Lisarb, conhecido como o acordão, e as consequências para a vitória do partido Decente nas eleições do ano seguinte. A trama tem início em 13, quando a população, revoltada com a corrupção endêmica nos poderes, sai às ruas, depredando lojas e órgãos público. Somou-se à raiva, a frustração da expectativa de crescimento que se vislumbrara com a explosão da commodity petróleo. Aquele combustível sujo que não usamos mais.

O ministério público e a polícia judicial de Lisarb aliaram-se a um magistrado obstinado em combater a corrupção — na época, os juízes podiam julgar sem o auxílio da inteligência artificial diógenes (IAD) — e desarticularam uma poderosa quadrilha, de dar inveja a Al Capone, que furtou bilhões de reais. O chip intramuscular ainda não era a forma usual de pagamento.

Envolvente amigo, a cada capítulo, a série revela as transformações na sociedade lisarbense com a prisão de políticos corruptos (o principal deles, uma liderança das fábricas de Odranreb), de funcionários públicos e de gestores dos maiores conglomerados industriais.

As inesperadas mudanças levaram ao poder um político do chão de fábrica do congresso em Lisarb. Ele hipnotizara a sociedade com promessas que se ajustavam à perfeição aos anseios de tantos eleitores.

Percebeu-se, logo, ser incapaz de conduzir o país, marcadamente por decisões intempestivas e vacilantes, comunicação grosseira e, sobretudo, o rompimento com os princípios basilares que forjaram a narrativa para a sua vitória: ambiente econômico liberal, relacionamento político de alto nível e combate à corrupção.

O thriller nos atrai pelas intrigas nos bastidores do poder e mostra a influência nefasta de familiares e assessores sobre o mandatário. Você viu o seriado House of Cards?

Apesar das dificuldades, tudo parecia levar à renovação do mandato daquele político. Parecia, mas... O mundo foi então tragado pela pandemia histórica da covid. Meus pais tiveram, sofreram muito, graças a Deus escaparam.

No último capítulo da temporada, o roteirista dá uma violenta guinada na trama. Um ministro da suprema corte de Lisarb, que se autointitulava o insuspeito, valendo-se de duvidosos detalhes técnicos, anulou todas as provas de um processo que condenara o líder sindicalista de Odranreb. Da noite para o dia, esse cidadão, que tanto mal fizera a Lisarb, estava apto a concorrer ao pleito eleitoral.

A imprensa se agitou, pretendentes ao cargo se agitaram. Com a polarização exacerbada entre os polos (eles refutavam o título de extrema-direita e extrema-esquerda), surgiu uma terceira via: o partido Decente.

Impossível aquela confraria enfrentar e obter êxito contra a estrutura pré-histórica construída, firmemente instalada e acionadora dos cordões das marionetes mambembes na política de Lisarb.

Em pouco tempo, o Decente foi angariando simpatia das fatias moderadas, além de absorver grupos menos radicais outrora vinculados àqueles candidatos dos extremos. Demonstravam energia. Tinham reais projetos de crescimento para o país. Convenceram. Venceram!

Acabamos a primeira temporada, ficando aquele gostinho de “quero mais”. Amanhã, vamos maratonar a segunda temporada.

Levantamo-nos há pouco da mesa, depois de tomarmos o fantástico café da Dora. O filme foi assunto único. Discutimos como nossos pais e avós foram tão ingênuos para acreditar que aqueles políticos tinham preocupação com fazer o bem sem olhar a quem. Quimeras.

A história de Lisarb foi repleta de maus políticos, corrompidos e corruptores. Por que aqueles, em especial, seriam diferentes?

Mesmo com a vitória do Decente, muita coisa precisava ser melhorada. Foi por isso que nos mudamos aqui para a Ilha na década de 30. Temos saudades.

Amanhã te comento a segunda temporada, abraços!

Franz

...

Semelhanças com fatos e personagens de nosso tempo são mero devaneio literário deste escrivão.

Paz e bem!

*General de Divisão R1