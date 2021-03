CB Correio Braziliense

Já que está faltando EPIs na rede

hospitalar de Brasília, como forma

de reciprocidade, seria bom que o governador Ibaneis solicitasse uma

doação ao prefeito de Correntes-PI.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras

“Cassino: o predestinado foi

encontrado aglomerado...”

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico

Culpado é todo aquele que vota cheio

de ódio, pondo culpa no sistema que ele mesmo alimenta sem a mínima cerimônia.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste

Novo Marco do Gás aprovado pela Câmara. Segue para a sanção. No caminho certo.

José Matias-Pereira — Park Way