Visto, lido e ouvido

CC Circe Cunha (interina)

Com a possibilidade, aberta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da entrada do ex-presidente Lula nas eleições de 2022, o cenário político que já era incerto e confuso, ameaçado ainda por uma pandemia viral que vai recrudescendo a cada dia, ganhou mais um elemento perturbador, o que, de certa forma, confirma o dito de que nada está definitivamente ruim que não possa piorar mais um pouco.

É com esse cenário, cujo o pano de fundo é a aproximação dos 300 mil mortos por covid-19, que seguimos cambaleante rumo às próximas eleições. Dessa situação grave, não tenham dúvidas, há por todos os lados aqueles que sabem muito bem como extrair vantagens, principalmente, quando em campanha. Desses velhos conhecidos, que vão armando o circo para agitar os próximos pleitos para presidente, armando palanques, se preciso for, até nos cemitérios lotados, Lula é aquele que tem mais expertise nessas piruetas tétricas. Para ele, caixão e palanque são a mesma coisa. Ainda mais se esses caixões vierem de graça de um adversário que perdeu o timing para agir, demonstrando apatia e desprezo pela realidade.

Caso se confirme a tendência dessa polaridade, estaremos em maus lençóis mais uma vez, por opção nossa. De bom, nesse pandemônio, se é que se pode achar algo de bom nessa dança macabra, é que a entrada de um Lula redimido pelo STF, graças ao poder das indulgências, obrigou Bolsonaro a sair da toca e agir.

A ação, nesse caso, foi mais uma troca de ministro da Saúde. Sai Pazuello e entra um Queiroga, que vai logo avisando: vai dar continuidade à gestão de Pazuello, executando a política do governo Bolsonaro para a área da Saúde. Se vai seguir o que vinha dando errado, para quê mudar a direção do estabelecimento?

Nesse contexto, a “marolinha” de Lula em 2008 tem o mesmo sentido falso da “gripezinha” de Bolsonaro em 2020. Em meio a essa dicotomia, conhecedores da fragilidade política que erigimos e toleramos, bem como das frivolidades que envolvem cada um de nossos grupos políticos, os partidos de centro também se movimentam em busca dos nacos de poder que os dois pseudo-antagonistas irão deixar cair no chão em caso de vitória.

Por enquanto, ainda não surgiu um nome que venha preencher esse vazio para se estabelecer como uma terceira via. De certo, irá aparecer.

Se o brasileiro médio, aquele que mais tem sofrido com a pandemia, não aprender agora, com a morte rondando a porta de sua casa, disposta a levar um dos seus entes queridos, como aconteceu com aproximadamente 300 mil brasileiros, a esperança de mudança, pela dor e pelo sofrimento, não vai operar o milagre desejado da mudança e da cidadania. A hora é agora.

A frase que não foi pronunciada

“Saber o que é certo e escolher ignorá-lo

é um ato de covardia.”

Kakashi, personagem fictício da série de mangá e anime Naruto, escrito pelo mangaká Masashi Kishimoto.

Sarcelles

» Nossa artista plástica Leda Watson foi convidada pelo Departamento de Educação e Cultura e de Patrimônio de Sercelles, na França, para participar da 20ª Bienal Internacional de Gravuras. Atenção pauteiros, fica a dica.

Regresso

» Maria das Dores adoraria trabalhar. Sente falta de ter obrigações fora de casa. Morando com a cunhada, seria perfeito. Acontece que Maria está inscrita em programas do governo local e, se tiver a carteira assinada, perde os direitos. Alguma coisa está errada nessa rotina. Seria melhor mesmo ter pessoas perfeitamente saudáveis dependentes de favores governamentais enquanto podem trabalhar?

Coisa estranha

» Por falar nisso, corre um vídeo do Luciano Huck pelas redes sociais no qual moradores de Vergel do Lago, em Maceió, podem receber R$ 200. Basta uma inscrição no link enviado por SMS. Dados de inscritos não vão faltar, com certeza. Mas o que será feito com esses dados é o que todos perguntam.

Pelo WhatsApp

» Cristiany Bororo, de etnia indígena, está no Santuário dos Pagés. Em passagem por Brasília, tem muitos produtos bem elaborados que estão à venda na Aldeia no Noroeste. Veja no Blog do Ari Cunha como encomendar lindos cestos e outros objetos.

Governador

» Muitos e-mails cobrando a contratação dos administradores da Sedest. Melhor época que uma pandemia para a contratação desses profissionais, não há.

História de Brasília

Quando as coisas estavam piores em Brasília, acusava um

lucro de 600 a 700 mil cruzeiros diários. Pelo menos era

o que informava a um grupo com o qual se associara.

(Publicado em 26/01/1962)