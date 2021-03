CB Correio Braziliense

Homem sobe nu em estátua de Osório, no Rio, e diz que só desce quando for vacinado. Se for jovem, pode demorar um pouco.

José Matias-Pereira – Park Way

Não se mirem no exemplo daqueles que ignoram os alertas e aglomeram os familiares nos corredores dos hospitais.

Eriston Cartaxo – Setor Noroeste

Bispo Macedo se vacinou em Miami, após pedir às suas ovelhas que não se preocupassem com o vírus. Resta saber se vai virar um jacaré ou continuará um lobo...”

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior – Jardim Botânico