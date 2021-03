Uma carta para mudar o Brasil

CB Correio Braziliense

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, alguns dos mais destacados economistas, empresários, banqueiros, acadêmicos e ex-autoridades do setor público se posicionam, juntos, em defesa de políticas mais eficazes de combate ao novo coronavírus e a ações voltadas a reduzir os impactos da crise sanitária nas atividades produtivas e a mitigar o sofrimento da população mais vulnerável. Eles afirmam que a grave situação a que chegamos deve-se mais à falta de prioridade dada à vacinação do que à ausência de recursos. E o fazem em carta aberta à sociedade, divulgada no domingo, ao referendar texto antes restrito a cerca de 200 economistas, em grupos de WhatsApp. O documento traz o mais abrangente e contundente diagnóstico produzido no país até agora.

“Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que, a partir de agora, as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas”, dizem, no manifesto. E destacam: “Esta recessão, assim como suas consequências sociais nefastas, foi causada pela pandemia e não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Este subutiliza ou utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica nas ações para lidar com a pandemia”.

Para deter a escalada da covid-19, eles propõem quatro grandes medidas: 1) Acelerar o ritmo da vacinação; 2) Incentivar o uso de máscaras mais eficientes contra o vírus, tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa; 3) Implementar o distanciamento social, no âmbito local, com coordenação nacional; 4) Criar mecanismo de combate à pandemia em âmbito nacional, sem descartar medidas restritivas como o lockdown. “A experiência mostrou que mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown terminaram por adotá-lo, em formas variadas, diante do agravamento da pandemia — é o caso do Reino Unido, por exemplo”, sublinham.

Logo no início do texto — que nesta semana deve ser entregue aos presidentes da República, Jair Bolsonaro; da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux —, eles destacam: “O Brasil é hoje o epicentro mundial da Covid-19, com a maior média móvel de novos casos. Enquanto caminhamos para atingir a marca tétrica de 3 mil mortes por dia e um total de mortes acumuladas de 300 mil ainda este mês, o quadro fica ainda mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde na grande maioria de estados, com insuficiente número de leitos de UTI, respiradores e profissionais de saúde. Essa situação tem levado a mortes de pacientes na espera pelo atendimento, contribuindo para uma maior letalidade da doença”.

Entre os que subscrevem o documento estão conhecidos nomes da economia nacional, como Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real; Pedro Parente, presidente do conselho de administração da BRF (das marcas Sadia e Perdigão); os empresários Pedro Passos, da Natura; Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza; Horacio Lafer Piva, da Kablin; e Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau; os ex-ministros da Fazenda Pedro Malan, Ruben Ricupero, Maílson da Nóbrega e Marcílio Marques Moreira; os ex-presidentes do Banco Central Persio Arida, Gustavo Loyola, Affonso Celso Pastore, Armínio Fraga, Ilan Goldfajn; os banqueiros José Olympio Pereira, presidente do Credit Suisse no país; Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do conselho do Itaú Unibanco; e personalidades do mercado financeiro, como Fersen Lambranho, da GP Investiments; e Luís Stuhlberger, da Verde Asset. Caso ignore-os, o governo federal ficará cada vez mais isolado.

Por trás da fama

Existe uma falsa impressão de que a vida das pessoas famosas é perfeita. Ainda mais em tempos de Instagram, onde todo mundo compartilha apenas bons momentos sempre repletos de muitos filtros. Os documentários e as biografias servem exatamente para ir contra essa máxima, revelando o lado humano e falho das estrelas.

No sábado passado, o roqueiro Ozzy Osbourne foi o tema do filme As nove vidas de Ozzy Osbourne, exibido no canal A&E. A produção mostra os momentos de sucesso, mas não foge das polêmicas e das situações complicadas da vida do artista, como os problemas com as drogas. O próprio Ozzy classificou o conteúdo como triste e honesto, sendo um verdadeiro modo de conhecê-lo de verdade.

Honesto também é a melhor palavra para definir o documentário de Demi Lovato, que estreia hoje, gratuitamente, no Youtube. Dancing with the devil parte da overdose que a artista sofreu em 2018 após consumir um coquetel de opioides misturados com fentanil. Em quatro episódios, a estrela da Disney revela como os traumas do passado, a depressão, um problema com bebidas e drogas e a pressão da fama a levaram para um caminho sombrio. É realmente chocante assistir aos relatos da cantora e de pessoas próximas.

O Globoplay foi outro canal que lançou um documentário revelador. A personagem escolhida foi a cantora Britney Spears, que tem a história compartilhada em Framing Britney Spears — A vida de uma estrela. No caso da diva pop, ela está afastada da vida profissional desde que o pai Jamie Spears se tornou responsável legalmente — por meio de uma tutela — pelos assuntos pessoais e financeiros da artista sob alegação de problemas de saúde mental. O lançamento do documentário, inclusive, reacendeu o movimento #FreeBritney, que pede a “libertação” da cantora, já que a tutela tem um nível de controle considerado excessivo na vida da princesinha do pop.

Todos esses três conteúdos surgem para comprovar que os famosos estão longe de serem modelos perfeitos. Eles têm dores, como qualquer um. Ao terem as histórias compartilhadas de forma tão verdadeira, podem inspirar pessoas, agora, de outro modo, fazendo com que quem esteja vivenciado algo parecido possa buscar ajuda. Numa conscientização tão importante quanto o legado musical de cada um deles.

Presidente

Foge da compreensão humana o comportamento hostil de um presidente em relação ao seu povo. Por que o líder se opõe à lógica da ciência, da medicina e até de seus principais auxiliares e recomenda que as pessoas se exponham a uma praga com elevado potencial de letalidade? O que move esse líder a recorrer ao Judiciário contra as medidas sanitárias para evitar a proliferação da doença que, em média, mata mais de 2 mil pessoas por dia? Por que ele não se soma aos que combatem à moléstia e busca sempre o conflito, com ameaças aos que querem salvar vidas? Custo a crer que as Forças Armadas, que reúnem oficiais com excelente formação intelectual, serão usadas para marchar sobre os que se insurgem em defesa da vida, para potencializar os danos letais da pandemia, ainda que este seja o desejo do comandante em chefe. Inacreditável que o Executivo brasileiro esteja sob o comando de um indivíduo com um instinto semelhante ao de um serial killer, cujo maior prazer é causar pânico e, por fim, liquidar com sua vítima. Hoje, estamos próximos a 300 mil mortos, e menos de 5% da população está imunizada. O governante-mor não está preocupado, efetivamente, com a economia, que depende de pessoas saudáveis para avançar. A cada discurso, declaração ou aparição pública, em que estimula aglomerações e desrespeito às medidas preventivas contra a peste, ele passa a imagem de regozijo com o aumento do número de mortos.

Wilson Cosme, Asa Sul

» Mesmo com toda a mortalidade galopante, com o Brasil em primeiro lugar em óbitos, no mundo, ele delira e pensa que está abafando: “Só Deus me tirará daqui!”. Onde andarão os preciosos representantes do indefeso povo brasileiro, que assistem de braços cruzados a esse genocídio?

Lauro A. C. Pinheiro, Asa Sul



Ameaças

Ao mesmo tempo em que o Brasil conta com a boa notícia de que pode se firmar como grande fornecedor mundial de alimentos até 2030 e, nesse contexto, como formador de agrolíderes (Correio Braziliense, Economia, 20/3), vem à baila a denúncia de que uma professora de Geografia da USP vem sofrendo ameaças por suas pesquisas e publicações na área de agrotóxicos e agronegócio. A situação leva a pesquisadora a cogitar sair do país. A cientista relatou ter sido alertada para se prevenir contra possíveis ataques à sua pessoa. Ela conta que foi misteriosamente roubado seu laptop e diz ter sido intimidada por uma associação de produtores. A ciência brasileira já perde pesquisadores por causa de burocracia e falta de investimentos e recursos na área. Agora vem esse tipo de perseguição contra o pensamento científico... Contra isso tudo, urgente se faz a reação conjunta de cientistas, da sociedade e, com sorte, do Congresso Nacional.

Marcos Paulino, Águas Claras



Mordomias

Enquanto nossos impostos pagarem carros oficiais, auxílio combustível, verba de gabinete, verba indenizatória, fundo partidário, fundo eleitoral, cartão corporativo, aposentadoria especial, servidores não concursados, poltronas de couro, rega-bofes a base de lagosta e outros tantos privilégios e mordomias, não vai sobrar mesmo para ajudar quem precisa.

Marcelo Guedes, Sudoeste



Hospitais

Com essa crise na saúde, a Polícia Militar tomou uma boa medida abrindo a Policlínica (Hospital da PM) para receber os doentes de covid-19. Enquanto isso, o Hospital da Polícia Civil, situado no Setor Hospitalar Sul, está vazio. O governador Ibaneis Rocha deveria abrir essa unidade hospitalar para também receber doentes graves da doença. Lá têm médicos especializados no assunto, como a Policlínica da PM. Por que a discriminação?

José Carlos Magalhães, São Sebastião

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Então, tá. Não é genocida. É entulho autoritário.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Asteroide que raspou o guard rail da Terra neste domingo passou com pé embaixo: 124 mil km/h. Medo da covid?

José Matias Pereira — Park Way



Afinal de contas, que tipo de esporte pratica a senhora Carol Solberg e qual sua classificação no Brasil e no mundo? Será que possui orientador/treinador?

Benedito Pereira da Costa — Asa Norte



Frequentemente temos boas notícias do Lewandowski, aquele que joga no Bayern de Munique.

Itiro Iida — Asa Norte



A expectativa era superlativa: acima de tudo, acima de todos. Mas está cada vez mais down in the high society.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste



A pergunta persiste: por que a Anvisa demora tanto com a análise das vacinas? Algumas estão salvando vidas pelo mundo todo...

Vera Cruz — Asa Norte

Tempos de desgovernos

A dimensão da tragédia que atravessamos decorre da simultaneidade do coronavírus com o desgoverno. Outros países passam por dificuldades, mas nenhum enfrenta ao mesmo tempo o alto número de mortes, a falta de leitos em UTI, de oxigênio e de vacinas. Nenhum tem um desgoverno incapaz de organizar a logística de atendimento hospitalar, nenhum tem o desgoverno de um presidente incentivando pessoas a se aglomerarem, sem máscaras, a acreditarem em remédios sem comprovação científica. Há um vírus aliado ao desgoverno.

Em plena pandemia, o Ministério da Saúde teve à frente um militar seguindo ordens de seu comandante, independentemente de bases científicas. A administração profissional do Ministério foi tomada de assalto e dominada pelo caos. Porque não basta dar ordem, é preciso identificar propósitos e seguir uma lógica. Agora, já há um novo ministro, sem que o anterior tenha saído, o que é mais uma prova de desgoverno.

Há, também, o desgoverno na política externa, que relegou o Brasil ao posto de pária internacional. Nosso desgoverno pratica a antidiplomacia ao nos confrontar com China, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, França. O Ministério das Relações Exteriores faz o oposto do que sempre caracterizou nossa política externa, que já ocupou papel de destaque.

O Ministério da Educação tem passado a maior parte desses dois últimos anos desgovernando nossa pobre educação. Nada trouxe de novo no plano federal, nem tenta coordenar os sistemas municipais e estaduais. As universidades estão abandonadas ou sendo confrontadas. Num momento em que o ensino a distância tem sido a única solução para manter as aulas em escolas públicas e particulares, respeitando o distanciamento social, não há ações coordenadas para investir em modernização do ensino.

O ministério que deveria zelar por nossos recursos naturais insufla ocupações de florestas por madeireiros e garimpeiros, ignora ou tolera incêndios. Nossos indígenas estão desprotegidos sob ações ou omissões do desgoverno genocida.

A pandemia trouxe desafios inesperados para a economia. Mesmo assim, sentimos o desgoverno também nessa área. Não se vê estratégia em execução, salvo os auxílios emergenciais que têm sido promovidos sobretudo pelo esforço do Congresso. Podemos dizer que, apesar do desgoverno, o Parlamento tem feito seu papel.

Com a aproximação das eleições presidenciais, sentimos, também, que há um desgoverno nas oposições. O momento seria para a construção de uma base sólida que oferecesse alternativa viável para enfrentar e vencer o atual desgoverno. Em vez disso, vemos candidatos disputando entre si a chance de estar no segundo turno, em 2022, com o desgoverno.

O desgoverno da oposição não permite aos líderes e aos partidos entenderem que, depois dos conflitos, discordâncias e acusações no primeiro turno, dificilmente o vencedor contará com o apoio seguro de candidatos e eleitores que perderão. A chance é grande de repetirmos o que ocorreu em 2018, quando o acirramento do antagonismo no primeiro turno provocou grande número de votos em branco, nulos ou abstenções.

A única forma de evitar esse resultado mais uma vez seria construir uma base eleitoral unida já no primeiro turno, reunindo todos os partidos e líderes que se opõem ao desgoverno atual. As discordâncias entre as propostas desses partidos devem ser discutidas a partir de 2023, olhando para 2026. Além de todos os partidos, como nos tempos decisivos nas lutas pela democracia, o candidato escolhido deverá ter apoio também de entidades representativas da sociedade. Para vencer e barrar tentações golpistas.

Essa unidade pode ser construída desde já, sobre cinco compromissos: a) enfrentar o coronavírus e as sequelas sociais, econômicas e educacionais nos próximos anos; b) recuperar as conquistas democráticas praticadas desde 1985; c) barrar a destruição de nossas reservas naturais, especialmente da Amazônia; d) recuperar nossa presença internacional; e) assumir que o presidente eleito não disputará reeleição em 2026.

Com esses cinco compromissos, deve-se aceitar o debate para escolher o candidato com maior chance de vencer as eleições, acima de qualquer preconceito, levando adiante um governo de transição, pós-desgoverno atual.

Em momentos extremos, são precisos gestos extremos. E, em um tempo de tanta desunião, o gesto extremo seria a união de todos os líderes divergentes em relação ao futuro, mas com um mínimo de identidade e sentimento para salvar o Brasil neste momento.

Feminicídio: um dos lados mais sombrios da pandemia

Um ano após o registro do primeiro caso de covid-19, o Brasil ultrapassou a marca de 250 mil mortos pela doença. Muitas vidas foram ceifadas precocemente por um vírus que não escolhe suas vítimas e ataca a todos, independentemente de cor, credo, religião, gênero ou classe social.

São muitas as faces sombrias desta pandemia. Uma delas, indubitavelmente, é o aumento da violência doméstica e do número de casos de feminicídio, crime bárbaro de assassinato de mulheres fruto da misoginia.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios no primeiro semestre de 2020 cresceu 1,9% em relação a igual período do ano anterior. Também houve aumento no número de chamadas ao telefone 190 para denúncias de violência doméstica.

O isolamento social fez com que as mulheres ficassem mais expostas a agressões físicas, sexuais e psicológicas. Em sua maioria, os agressores pertencem ao círculo social das vítimas, sendo comumente os parceiros ou ex-parceiros. O crime de ódio de gênero nunca foi tão evidente. Mulheres negras são as mais atingidas pela epidemia de violência doméstica.

No geral, o feminicídio é um crime premeditado pelo agressor, que persegue a vítima insistentemente. Uma outra questão, de suma relevância, é o local onde ocorrem os assassinatos, muitas vezes cometidos na própria residência da mulher.

A mecânica dos casos de violência acontece de forma gradativa. Uma determinada situação faz o homem violento desabrochar, resultando na agressão, seja ela psicológica, física, sexual, moral ou patrimonial. Na sequência, o agressor manifesta arrependimento, e afirma que o ato não se repetirá. Mas, passado um tempo, o ciclo recomeça.

A perpetuação da violência até o desfecho do feminicídio é decorrente das falhas encontradas em serviços de atendimentos especializados e outras instituições do Estado, da banalização de casos e experiências anteriores e até mesmo, da culpabilização e aceitação da mulher pela violência sofrida — em virtude do agressor ser alguém conhecido, próximo ou o provedor do lar, deduz-se injusta e equivocadamente a que a vítima foi quem “provocou” ou “se colocou” em uma situação de risco.

Diante do cenário cotidiano e extremo de casos de violência contra a mulher no país, é preciso colocar um ponto final na invisibilidade da desigualdade histórica entre homens e mulheres, especialmente nos campos político, cultural, econômico, e, principalmente, social. Efetivar os direitos e serviços existentes, replicar cenários vitoriosos e enfrentar o racismo institucional também são pontos essenciais para a coibição do feminicídio.

É conveniente recordar um dos principais avanços legislativos como a efetivação da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para prevenir e refrear a violência doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição Federal e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. E da Lei nº 13.104/15, que tornou o feminicídio um homicídio qualificado e o colocou na lista de crimes hediondos, com penas mais altas, de 12 a 30 anos.

Também veio em boa hora decisão liminar proferida pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que suspende a validade do uso da alegação de “legítima defesa da honra” pela defesa de acusados de feminicídio. Na prática, esse argumento — absurdo por sinal — poderia ser usado por homens que assassinam mulheres após serem traídos por elas.

Enormes são os desafios até o desfecho aguardado de crimes cometidos contra mulheres. No entanto, é necessário apontar a responsabilidade da sociedade e do Estado no acionamento dos mecanismos de proteção à mulher para combater mortes evitáveis e acabar com a vulnerabilidade e o desequilíbrio estrutural que custam sofrimento e vidas.

Concertação à la Pacheco

Oportuna e corajosa a iniciativa do mineiro Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, de propor uma “concertação” política entre os Poderes da República e da Federação para fazer frente ao esgotamento dos meios de combate à covid-19 e oferecer melhor socorro às vítimas dessa doença devastadora. Em bom mineirês, a tal concertação quer dizer: chamar quem governa o país para uma conversa séria que leve a providências práticas e urgentes. Como está é que não dá pra ficar. O presidente do Senado quer prevenir o acúmulo de rancores inúteis que levarão nossa sociedade, já estressada e desesperada, ao limite da ruptura institucional. É a situação em que todos brigam e ninguém tem razão.

Concertações, via de regra, ficam só na conversa e na tentativa. Mas o país destrambelhado suplica por ações. Para ir além da conversa, uma concertação deve ter regras básicas: 1 — todos devem, primeiro, ouvir as outras partes; 2 — não é para ruminar o passado nem apontar culpados; 3 — críticas sem soluções práticas não valem na conversa.

O senador Pacheco sabe que estará lidando com vaidades de pessoas assemelhadas a deuses. Todo jeitinho mineiro será necessário para manter cada qual à mesa de negociação. O presidente da República tem sua pauta: retomar a economia e recuperar milhões de empregos. É uma pauta fundamental que não precisa se opor aos cuidados dos prefeitos e governadores com a doença. Já sabemos que ajudas emergenciais são um tiro curto.

Valeram em 2020, mas duram apenas pelos meses de sua vigência. É preciso acionar muito mais os mecanismos de crédito direto às empresas. Sobretudo às pequenas, geradoras de postos de trabalho, inclusive informais. O BNDES e o BB têm muito mais a fazer sobre o que já fizeram em 2020. Empregos em novas obras de infraestrutura podem ser multiplicados. Investimentos que estão na prateleira dos ministros Tarcísio e Marinho. Isso depende de recursos que passarão a existir caso haja decisão para a urgente revisão dos orçamentos entre despesas correntes obrigatórias e as de investimento. O mesmo devem fazer governadores e prefeitos.

E a população? As pessoas não querem morrer na fila nem numa ambulância. As palavras-chave (que largamente faltaram até agora) são planejamento e logística. A ausência de diálogo efetivo entre os três níveis de gestão — Ministérios (não só da Saúde), governos estaduais e prefeituras – levou ao desperdício de se gastarem, no ano passado, cerca de R$ 44 bilhões (!) como despesas federais extraordinárias no combate direto à covid, para chegarmos sem leitos nem equipes médicas para fazer frente ao novo surto da doença em 2021.

Para dar exemplo corriqueiro: ganha um doce quem trouxer à mesa as informações consolidadas, por município, da oferta efetiva de leitos de UTI e de enfermaria, os pré-existentes em 15 de março de 2020 e os disponíveis hoje. Não sabemos. A falta de planejamento começa por se desconhecer o inventário das armas de que dispomos (e onde estão) para enfrentar a doença.

O horizonte da ignorância se alarga muito quando perguntamos quem produz e abastece os hospitais dos medicamentos e outros itens críticos para as equipes. E essas equipes, quantas são, como estão e quanto ganham para compensar os riscos que correm?

Conclusão preliminar para nosso preclaro senador concertante: o último dos nossos problemas é a falta de dinheiro, apesar dos monstruosos deficits fiscais incorridos. Nossa ignorância sobre o teatro da guerra é restrição muito maior. Nossa quase absoluta falta de coordenação territorial e temporal é outro drama mais grave. A falta de tempestividade nas medidas preventivas — como tem sido a epopeia das vacinas (não fosse pelo Butantan, seria muito pior!) mostra quanto podemos evoluir em tomar decisões na hora certa.

Essa é a grande hora da política com P maiúsculo. É hora da união entre adversários antes que estes se tornem inimigos e corra sangue nas ruas.

Uma última condição se torna essencial para fazer a conversa da concertação virar um conserto de verdade para o país: é o desapego. Desapego aos privilégios que hoje classificam todas as verbas do setor público como intocáveis enquanto falecem as empresas produtivas e morrem os empregos no setor privado. Desapego a vantagens e subvenções incompatíveis com um momento de tal emergência. Desapego a sonhos de permanência no poder e a privilégios nepotistas de todo tipo. O povo já vem pagando caro há tempo demais pela manutenção dos luxos da elite nacional. Pede-se saúde e pede-se empregos. Pede-se mais vacinas e mais gestão eficaz. Não é pedir muito.

Sorte para o jovem e brioso senador Rodrigo Pacheco! E mais sorte e saúde para o nosso Brasil.