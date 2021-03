Artigo: Por trás da fama

AI Adriana Izel

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Existe uma falsa impressão de que a vida das pessoas famosas é perfeita. Ainda mais em tempos de Instagram, onde todo mundo compartilha apenas bons momentos sempre repletos de muitos filtros. Os documentários e as biografias servem exatamente para ir contra essa máxima, revelando o lado humano e falho das estrelas.

No sábado passado, o roqueiro Ozzy Osbourne foi o tema do filme As nove vidas de Ozzy Osbourne, exibido no canal A&E. A produção mostra os momentos de sucesso, mas não foge das polêmicas e das situações complicadas da vida do artista, como os problemas com as drogas. O próprio Ozzy classificou o conteúdo como triste e honesto, sendo um verdadeiro modo de conhecê-lo de verdade.

Honesto também é a melhor palavra para definir o documentário de Demi Lovato, que estreia hoje, gratuitamente, no Youtube. Dancing with the devil parte da overdose que a artista sofreu em 2018 após consumir um coquetel de opioides misturados com fentanil. Em quatro episódios, a estrela da Disney revela como os traumas do passado, a depressão, um problema com bebidas e drogas e a pressão da fama a levaram para um caminho sombrio. É realmente chocante assistir aos relatos da cantora e de pessoas próximas.

O Globoplay foi outro canal que lançou um documentário revelador. A personagem escolhida foi a cantora Britney Spears, que tem a história compartilhada em Framing Britney Spears — A vida de uma estrela. No caso da diva pop, ela está afastada da vida profissional desde que o pai Jamie Spears se tornou responsável legalmente — por meio de uma tutela — pelos assuntos pessoais e financeiros da artista sob alegação de problemas de saúde mental. O lançamento do documentário, inclusive, reacendeu o movimento #FreeBritney, que pede a “libertação” da cantora, já que a tutela tem um nível de controle considerado excessivo na vida da princesinha do pop.

Todos esses três conteúdos surgem para comprovar que os famosos estão longe de serem modelos perfeitos. Eles têm dores, como qualquer um. Ao terem as histórias compartilhadas de forma tão verdadeira, podem inspirar pessoas, agora, de outro modo, fazendo com que quem esteja vivenciado algo parecido possa buscar ajuda. Numa conscientização tão importante quanto o legado musical de cada um deles.