Artigo: Urgências para o Brasil

Vacinação em massa é a medida para pôr fim ao colapso nos sistemas de saúde em quase todos os estados brasileiros. Se não seguir firme nessa direção, o governo vai alimentar ainda mais a desconfiança de empresários, investidores e consumidores, dificultando a retomada econômica. Confiança é hoje o sentimento mais urgente para que a economia responda, não com uma tímida volta das atividades, mas com a aceleração dos investimentos e a geração de empregos para estancar o distanciamento social que se agrava e nos empurra para um quadro arriscado num futuro próximo.



Os movimentos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário no sentido de mostrarem união no combate à pandemia de covid-19 no seu momento mais crítico são uma reação ao alerta feito por economistas e empresários de que, sem o controle da doença, não haverá recuperação da economia. As ações de enfrentamento ao coronavírus seguem de forma descoordenada no país, e grandes empresários já manifestam temor de que a reunião dos presidentes dos Três Poderes tenha sido apenas jogo de cena. Não é mais possível que, depois de mais de 300 mil mortes, políticos pensem em si próprios.



A perda de vidas já seria mais que suficiente para que todas as medidas necessárias para enfrentar a pandemia fossem consenso nas esferas de poder, que, muitas vezes, gastam energia com discussões inócuas, enquanto os indicadores de confiança na indústria, no comércio e entre os consumidores despencam. São um sinal de que o Brasil terá novamente queda da atividade econômica no primeiro trimestre deste ano. Não há mais tempo. A contenção da doença é para ontem, e é essa ação que levará o país a reagir economicamente, como alertam os mais de 1.500 nomes que assinam a carta de empresários e economistas divulgada no início desta semana.



A esse quadro de desconfiança se junta o fato de haver mais de 50 milhões de brasileiros desempregados, subutilizados ou desalentados, uma perda de riqueza que pode chegar a R$ 130 bilhões (2% do PIB) e uma inflação que, em 12 meses até março, chega a 5,52% e estoura o teto da meta fixada para o ano, de 3,75% com tolerância entre 2,25% e 5,25%, segundo o IPCA-15, prévia da inflação oficial. A escalada de preços, que corrói a renda do trabalho e pressiona o custo das empresas, levará o Banco Central a elevar novamente os juros em, no mínimo, 0,75 ponto percentual na próxima reunião do Copom.



O Brasil flerta com uma crise que viveu recentemente e da qual ainda não se recuperou totalmente. Sem uma ação firme e coordenada dos governos nas três esferas, o vírus seguirá seu caminho de contaminação e morte até que as vacinas alcancem pelo menos todos dos grupos de maior risco para a doença. Com atraso na imunização, será necessário mais tempo de confinamento e paralisação de atividades econômicas, empurrando o PIB do país para baixo por mais um ano. E, como país, vamos empobrecendo... empobrecendo. Mas até quando?