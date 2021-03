Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Bolsonaro

A imprensa destacou a mudança de tom do presidente no pronunciamento feito na noite de terça-feira. O tom mudou, mas o conteúdo é a mesma farsa de sempre em relação à pandemia do novo coronavírus. Ele nunca foi comprometido com a imunização dos brasileiros nem fez esforços para comprar vacinas, como quis fazer parecer no seu blá-blá-blá semanal. Pelo contrário. Achincalhou com a CoronaVac (covachina), pois resultou de iniciativa do seu, até então, primeiro adversário nas eleições do próximo ano — homens que tomassem a vacina poderiam começar a falar fino, e mulheres criarem bigode, entre outros disparates, próprios de quem nega a ciência e as orientações médicas. A guinada do presidente não passa de estratégia para 2022. É falsa e interesseira. Seus discursos, recheados de inverdades, são forçados pela pressão política de governadores e até dos integrantes do malfadado Centrão. Não dou uma semana para ele esculhambar com o conselho criado nesta quarta-feira, pois sente-se um imperador no Estado democrático de direito.

» Assis Bhenz Mesquita,

Lago Sul



Carta branca

O Presidente concedeu carta branca para o ministro Marcelo Queiroga atuar na área de Saúde. Só se esqueceu de mencionar o prazo de validade desta concessão.

» Itiro Iida,

Asa Norte



STF

Ao ver o embate entres os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques sobre a divergência de votos, quando Gilmar soltou um monte de verborragias contra seu colega de toga, gostaria de saber por que ele não fez o mesmo com o ex-ministro Joaquim Barbosa no julgamento do mensalão? À época, o então ministro Barbosa chamou o colega de cangaceiro de Diamantino (MT) e que se portasse como um ministro da mais alta Corte. Agora, ele se acovardou? Ou ele, de fato, acha que só o voto dele tem valor? Virou Deus? Lamentável.

» Joanir Serafim Weirich,

Asa Sul



Moro

A parcialidade do então juiz Sergio Moro, no caso do triplex do Guarujá, para mim, é mais uma infeliz decisão da nossa Suprema Corte. Com certeza, deve deixar alvissareiros muitos desses corruptos de colarinho branco, envolvidos ou na mira da Justiça. Também deixará triste aqueles que querem ver este país passado a limpo.

» Vilmar Oliva de Salles,

Taguatinga



Imposto de Renda

O governo não cumpriu promessa de corrigir a tabela do Imposto de Renda. Na prática, significa aumento de imposto. A isenção hoje é para quem ganha até R$ 1.903,98 por mês, mas o certo seria até R$ 4.022,89. Por isso, 10,5 milhões de pessoas a mais pagam IR. Os dados são do Sindifisco; quem ganha R$ 5 mil paga R$ 505,64 de imposto por mês, 545% a mais do que deveria. Quem ganha menos é proporcionalmente mais prejudicado do que quem ganha mais. O sindicato dos fiscais da Receita defende isenção para salários de até R$ 3 mil já em 2022 e correção do resto em até 10 anos. Precisamos sensibilizar nossos representantes no Congresso Nacional para iniciar um movimento para defender os consumidores e eleitores desse assalto no bolso dos brasileiros num momento em que há evidente retração da economia brasileira por causa da covid-19.

» Renato Dalla’Lana,

Sudoeste



Semáforos

E o Detran, hein? Renovou a frota, o que é louvável. O que a gente não entende é o órgão não renovar os semáforos, que são antigos e precisam ser modernizados, colocar novos semáforos em locais de difícil acesso de veículos, tendo em vista o crescimento populacional e o aumento da frota de carros, melhorar a sinalização horizontal e vertical e mais blitz durante o dia, porque só vemos isso à noite. Há faróis de trânsito ligados nos fins de semana, como no Setor Comercial Sul, Setor Bancário Norte e alguns da W3 Sul e Norte, inclusive depois das 23h, sem necessidade. Por que não comprar semáforos inteligentes? Tem horário nos fins de semana que não há fluxo de veículos no outro sentido. Então por que se manter os aparelhos ligados?

» Sebastião Machado Aragão,

Asa Sul