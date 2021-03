Visto, lido e ouvido

CC Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Brasileiros em segundo plano



Estivéssemos em um conflito armado real, teríamos perdido a guerra logo nos primeiros combates, nos rendendo ao inimigo quase sem luta. Humilhados, assinaríamos um tratado de rendição incondicional, com todos os prejuízos que dele decorrem, nos tornado prisioneiros de nossa própria fraqueza. Substituindo os fuzis, as balas e a pólvora por vacinas, seringas e oxigênio e trocando a guerra pela pandemia, de fato capitulamos diante do mundo.

Diria o filósofo de Mondubim: o Brasil não foi à guerra, mas também não se acovardou. Cobriram a capital com um pano e escreveram: o Brasil mudou. Mudou o Brasil ou teríamos mudado nós? Eis a questão que se impõe, depois de termos sido considerados exemplo para o mundo no quesito vacinação em larga escala e em tempo recorde. Deu no que deu. Incrivelmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a quem cabia alertar o mundo sobre o potencial desse vírus, demorou para ativar o alerta vermelho. Vermelho, repetimos propositadamente. É bom lembrar que o mesmo fez o governo chinês. Escondeu a disseminação do patógeno o quanto pôde por razões próprias das ditaduras do gênero.

Desde o início da pandemia, o presidente do Brasil pregava a prevenção. Logo foi chamado de louco. Inclusive, essa é uma questão que, cedo ou tarde, terá que ser respondida à nação e julgada no devido tempo. Aqui mesmo em Brasília a coluna registrou o fato de uma doméstica ter ido ao posto de saúde com todos os sintomas da doença e ter sido orientada a voltar para a casa no mesmo transporte coletivo que a levou. Erros por cima de erros, externos e internos, não possuem o poder de recompor o que foi ceifado e enterrado.

Embora digam que a busca por culpados não irá recompor o passado, ao menos servirá para que fatos como esse não tenham os mesmos responsáveis, ansiosos por voltarem em 2022. É necessário, sim, que se faça uma retrospectiva didática dessa pandemia, em toda a sua extensão e dor, para que avivemos a memória de um tempo em que centenas de cidadãos perderam a vida por ação, omissão e inanição de nossos homens públicos. O Judiciário tomou para si um papel terrível de legislar, tirando o poder do Executivo enquanto se preparava para condenar inocentes e livrar Lula, que confessou: “Ainda bem que o monstro do coronavírus veio para demonstrar necessidade do Estado.”

Enquanto isso, médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, na linha de frente, morriam como formigas. Essa era, afinal, uma guerra, que, desde o início, já se podia crer perdida. Por tantas mentiras, altos interesses e larga desunião entre os Poderes.

Prevenção

» Hoje vai ser um dia movimentado no metrô de Águas Claras. O Corpo de Bombeiros fará uma simulação em uma das composições de trem. A partir das 13h30, no pátio do centro operacional, mais de 300 pessoas vão participar da simulação. O interessante é que o trabalho vai ser separado do local de trânsito para não interferir na circulação dos trens. Mesmo que as pessoas reclamem, a situação real parece mais propícia para servir de base à operação.



Leitores

» Vídeo que corre pelas mídias sociais mostra a presidente

da Comissão de Constituição e Justiça, Bia Kicis, cortando as asinhas de exaltados na Câmara dos Deputados.

Em todos os anos do governo petista não houve oposição.

E o PT, como oposição, não argumenta. Só ataca. Tristeza.



Sugestão

» A antiga Rodoferroviária está imensamente mal aproveitada. É um desperdício. Seria um bom

lugar para cursos profissionalizantes.



Novidade

» Juliana Seidl e Walter Alves, consultores e parceiros

da Maturi, lançam o Guia de Diversidade Etária para Líderes. No Blog do Ari Cunha, as instruções

para baixar o livro gratuitamente.



Cibernética

» Dicionário ativado para completar sozinho a palavra

é um perigo. Quando foi ver pela primeira vez um e-book, Ariano Suassuna não estava convencido a trocar o livro

real pelo virtual. Daí o vendedor tirou a carta da manga mostrando o dicionário online dentro do aparato.

Ao escrever ArianoVilar Suassuna, o danado do dicionário reconheceu Ariano Vilão Assassino.O paraibano morreu sem aproveitar as facilidades do e-book.



UnB

» Sem aulas, o batalhão da manutenção da Universidade

de Brasília continua com a mão na massa. Neste mês,

as mulheres da conservação e limpeza receberam uma homenagem. Uma matéria feita pela Comunicação Social. O Blog do Ari Cunha mostra o link.

História de Brasília

Efetivamente, as diárias foram pagas, no começo da transferência, para os funcionários que deveriam se adaptar em Brasília. E era merecido demais, porque as despesas com mudança sempre atingem o orçamento do funcionário pelo menos durante um ano.

(Publicado em 27/01/1962)