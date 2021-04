Visto, lido e ouvido

CC Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Para uma esquerda que se acreditava morta e enterrada, desde a deposição da ex-presidente Dilma e da prisão do também ex-presidente Lula, as seguidas trapalhadas políticas cometidas por próceres dessa nova direita, sobremaneira os desatinos ciclotímicos do atual chefe do Executivo, ao minar a credibilidade do atual governo, vão emprestando combustível para o soerguimento do que parecia impossível: a volta do lulopetismo e da sua trupe ao poder e de tudo o que isso possa significar para o país. Para aqueles que observam a cena de perto, essa é uma possibilidade mais remota do que um retorno das esquerdas ao Palácio do Planalto.

Do mesmo modo que foi possível a Bolsonaro surfar na onda do antipetismo e se eleger presidente, para a surpresa de muitos, Lula e seus seguidores estão sendo claramente favorecidos pelos desacertos do atual governo e podem vir também a aproveitar a mesma onda. A diferença, dessa vez, é que essa onda ou maremoto pode ser formada por centenas de milhares de mortos pela covid-19. Como tragédias e dramas políticos parecem ser o nosso forte, assim como de todo o nosso continente, o pano de fundo é sempre formado pelas populações que amargam os desacertos, sejam de governos da direita, sejam de esquerda.

Nesse caso, pouco importa o matiz ideológico de quem venha a comandar o país. É a população que é chamada a pagar a conta dos seguidos estragos operados na economia. Da herança deixada por Lula e Dilma, depois de mais de uma década no poder, e que, por baixo, estimava-se em 12 milhões de desempregados em 2014, hoje foram acrescidos mais 2,3 milhões de brasileiros. O Brasil vai se aproximando rapidamente dos 15 milhões de desempregados. Trata-se do maior contingente nessas condições desde 2012.

Com a pandemia, que vai se prolongando sine die, esses números, segundo alguns economistas, será ainda maior, o que poderá gerar problemas econômicos e sociais que se estenderão ainda por pelo menos uma década. Graças a informalidade e a outros tipos de ocupações paralelas e emergenciais, muitas famílias brasileiras têm conseguido, dia a dia, se livrar da pobreza extrema. Não é necessário ir aos números mostrados pelo IBGE e outros órgãos de pesquisa para entender o problema do desemprego e do subemprego. Uma volta pelo centro de Brasília dá uma mostra dos resultados de uma economia que encolhe diante de nossos olhos. São mendigos, pedintes, malabaristas, camelôs e outros brasileiros lotando as ruas da capital, em busca de algum trocado, algum auxílio, emprego ou alimento.



A frase que foi pronunciada

“Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente, serão governados por aqueles que gostam.”

Platão



ATL

» Luta incessante para a permanência da Academia Taguatinguense de Letras. Recebemos a notícia que o GDF está querendo ocupar a sede para a Gerência de Cultura da Administração Regional. Há tradição que precisa ser respeitada.



Notícia boa

» Até agora, foram 11.074.483 casos de pessoas que tiveram covid-19 e escaparam com vida.



Botânico

» Aline De Pieri é uma entusiasta pelo Jardim Botânico de Brasília. Projetos de revitalização da área, a volta da arte entre a natureza, loja de suvenirs e as portas abertas para estudos científicos são os passos dados. A diretora do Jardim Botânico quer que as pessoas percebam que ali não se trata de apenas um parque dentro da cidade, mas de um local onde a arte e a ciência convivem em harmonia.



De olho

» Qualquer analista sabe muito bem que, se as Leis Anticorrupção fossem aplicadas conforme o desenho desejado pelos cidadãos, praticamente todos os partidos políticos seriam varridos do cenário nacional. O que poucos sabem é que a corrupção, que, à primeira vista, parece favorecer alguns grupos políticos, é, na verdade uma ferrugem poderosa que irá corroer as bases nas quais se assenta, levando-os à derrocada, cedo ou tarde, de forma irreversível, transformando-os em zumbis a vagar pelos corredores do poder.



Público

» No dia 8 de abril, às 4 da tarde, pelo Youtube, a população da capital poderá acompanhar a 6ª edição do Café com Governança e Compliance. O foco da discussão será a transparência da gestão pública com o objetivo de fortalecer as políticas de compliance. A transmissão será ao vivo pela TV CGDF. Já confirmada a presença do advogado Daniel Lança e de Rejane Vaz de Abreu, subcontroladora de Transparência e Controle Social da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). O controlador-geral do Distrito Federal, Paulo Martins, fará a abertura do encontro, que será conduzido pela subcontroladora de Governança e Compliance, Joyce de Oliveira.

História de Brasília

Se há um homem em imprensa que sempre agiu com o máximo de lisura, respeito e ética profissional tem sido Wilson Aguiar. À frente do O Cruzeiro internacional, na crônica parlamentar, na secretaria de imprensa do Brasil em Washington, ou no O Povo, do Ceará. Sempre um profissional equilibrado e honesto, sendo injusta, a adjetivação dos nossos confrades.

(Publicada em 28/01/1962)