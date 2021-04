Páscoa exige nossa reflexão

CB Correio Braziliense

O Brasil vive, neste início de abril, a Páscoa mais triste da sua história. Nesta data, em que católicos de todo o mundo refletem sobre o sentido da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, o país assiste, atônito, a uma escalada assustadoramente letal da covid-19. É tempo, também, de todos nós, governantes e população, de forma geral e independentemente de religião e de preferências políticas, refletirmos sobre os nossos erros.

Na verdade, já passa, e muito, da hora de cada um de nós procurar corrigir comportamentos equivocados. Afinal, vale para todos o mandamento cristão de desejar e de praticar, em relação ao próximo, o que queremos para nós mesmos. Vale, sobretudo, para aqueles que, a despeito de todas as advertências, cederam e continuam a ceder à criminosa tentação de participar de aglomerações e festas clandestinas. Essa postura irresponsavelmente letal, avaliam especialistas, foi uma das principais causas da multiplicação do número de mortes e de casos da doença entre nós.

Para quem tem fé, é hora de intensificar as orações e de reforçar o cumprimento dos protocolos sanitários. Seja você um cristão ou não, saiba que atitudes como uso de máscara, correta higiene das mãos e distanciamento social são pequenas ações que, neste momento, podem contribuir, decisivamente, para alcançarmos feitos que a muitos de nós, neste momento, cada vez mais grave, só nos parecem possíveis por meio de milagres.

Mas são milagres — na verdade, realizações — que, à luz da ciência e da nossa vontade, força, fé, energia, podemos alcançar. Desde que sigamos os protocolos sanitários, será possível frear a assustadora escalada da pandemia entre nós. Dessa forma, podemos chegar ao milagre de uma retomada célere do crescimento econômico. Além do milagre da multiplicação dos pães, com os postos de trabalho que serão abertos e permitirão que parte dos 14,3 milhões de desempregadas e desempregados do país consigam ocupação remunerada e possam prover o sustento de suas famílias.

Enquanto cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros não tiver sido imunizado, é importante que todos façam a sua parte, de forma a reduzir drasticamente a taxa de transmissão e, consequentemente, o número de mortos pelo vírus. Nesta pandemia, a mais devastadora dos últimos 100 anos, a semana encerrada, ontem, confirma março como o mês mais letal da pandemia no Brasil, um marco do luto nacional: foram 31 dias em que o coronavírus tirou a vida de nada menos que 66.573 pessoas.

A situação do país, com UTIs lotadas e brasileiros morrendo na fila sem conseguir um leito de terapia intensiva, é de uma dimensão e dramaticidade sem precedentes entre nós. O quadro agrava-se a cada dia. Do primeiro diagnóstico positivo da doença em solo brasileiro, oficialmente confirmado em 26 de fevereiro do ano passado, até o último dia 31, o país totalizava 321.515 mortos. E registrava, até estão, mais de 12,7 milhões de infectados. E o pior: sem sinal de melhora no curto prazo.

Desde que o Brasil se transformou no epicentro da pandemia no planeta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) expressa preocupação com a evolução do coronavírus no país e chama a atenção do governo federal para tomar sérias e agressivas medidas para conter a estonteante disseminação da covid-19. Na quinta-feira, diante do agravamento da situação, a Bolívia decidiu interromper a entrada e a saída de pessoas na fronteira com o Brasil. Na América do Sul, até ontem, o Paraguai era o único país que ainda se mantinha aberto a cidadãos brasileiros.





A via dolorosa de Tite

Em tempos de Páscoa, Adenor Leonardo Bachi é quem precisa tirar coelhos da cartola. Aos 59 anos, Tite vive, talvez, a maior encruzilhada da carreira. A 597 dias da Copa do Qatar-2022, a Seleção não pode ser convocada. Consequentemente, não treina nem joga. A safra de jogadores não é a pior, mas está muito aquém da excelência que o país produzia até pouco tempo. Há uma base do sexto lugar na Rússia e do nono título da Copa América, em 2019. Porém, alguns discípulos do mestre estão em crise. Procura-se novo time titular para as Eliminatórias.

O processo seletivo da América do Sul para o Mundial está suspenso. O Brasil tem culpa nisso. É o epicentro da pandemia no planeta. Na semana passada, deveria ter enfrentado a Colômbia, em Barranquilla, e a Argentina, no Recife. Tite vive o avesso do que protagonizou na estreia.

Em 1º de setembro de 2016, goleou o Equador por 3 x 0, na altitude de Quito. Escalou Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Willian (Philippe Coutinho), Gabriel Jesus e Neymar. Dez deles enfrentaram a Suíça no primeiro jogo da Copa 2018. As exceções: Daniel Alves (cortado) e Marquinhos, reserva na Rostov Arena.

O novo ponto de partida foi a Copa América 2019. Mas aquele time-base também obriga Tite a reinventá-lo. Daniel Alves não é mais lateral-direito. Aos 36 anos, Thiago Silva lida com lesões. Arthur perdeu o foco dentro e fora de campo. Trocou o Barcelona pela Juventus fazendo bico, mas não joga bem faz tempo e foi flagrado em festa clandestina na Itália. Éverton Cebolinha não é, no Benfica, aquele do Grêmio. Philippe Coutinho era reserva no Bayern de Munique, e o Barcelona tenta se livrar dele. Na França, Neymar não para de apanhar e de se machucar.

O Brasil só jogou quatro vezes depois do início da pandemia. As principais seleções do Velho Mundo foram a campo, no mínimo, em 10 oportunidades. Atual campeã mundial, a França disputou 11 partidas. A Europa ganhou as últimas quatro copas com Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018). A tendência é de que o novo normal aumente a superioridade das potências do lado de lá sobre as de cá do Oceano Atlântico. Se houver Copa, Argentina, Brasil e Uruguai dificilmente impedirão o quinto título europeu consecutivo.

A Seleção foi eliminada por França, Holanda, Alemanha e Bélgica nas últimas quatro edições. Arrisca chegar ao Qatar sem duelar com as potências do Velho Mundo. Depois da queda em 2018, enfrentou apenas um adversário europeu — a República Tcheca (42ª no ranking).

Alguém crucificará Tite lembrando que Luiz Felipe Scolari levou o Brasil ao penta, em 2002, com 365 dias de trabalho. Sim, mas, naquela época, a safra tinha Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo... Quando tentou repetir o milagre na Copa 2014 com uma safra semelhante à de Tite, protagonizou o maior vexame canarinho.





Catástrofe 2

A covid-19 já causou a morte de 323 mil pessoas no Brasil. Ela, sozinha, já matou 115 mil pessoas a mais do que todas as outras pandemias e guerras que o país enfrentou. Não podemos aceitar isso como normal e banal. Isso é um crime contra toda a população. É uma aberração sem tamanho. Para se ter a real dimensão dessa tragédia — que muita gente até hoje não leva a sério — basta comparar os mortos pela covid-19 com as mortes de todas as outras epidemias e pandemias ocorridas nos últimos 150 anos, no país. Vejam: várias epidemias da febre amarela, 20 mil mortes. Varíola, em 1904, 4 mil óbitos. Gripe espanhola, 30 mil. Sarampo, 23 mil. Aids, nas décadas de 1980-90, 115.321 mortes. H1N1, em 2009, 2.060. Dengue, epidemia em 2015-2016, 1613 óbitos. As vidas perdidas nessas pandemias e epidemias somam 196.534 pessoas. Nas guerras que o Brasil participou desde sua independência, em 1822, morreram 12.457 pessoas: Guerra da Cisplatina, 1825-1828, dois mil soldados; Guerra do Paraguai, 1865-1870, 5.000 mortos; Guerra de Canudos, contra Antônio Conselheiro,1896 a 1897, 5.000 óbitos. Segunda Guerra Mundial, 457 mortos. A soma desses 12.457 militares mortos nessas guerras, às 196.534 pessoas que morreram em epidemias e pandemias, totaliza 208.991 mortes. Portanto, até agora, a covid-19 sozinha, já causou a morte de 115 mil pessoas a mais do que a soma dos óbitos de todas as outras pandemias, epidemias e guerras que o Brasil já enfrentou. Está mais do que claro que a covid-19 é a maior catástrofe sanitária e humanitária que o país já viveu. Se não for debelada, com distanciamento máscara e vacinas, surgirão outras variantes mais perigosas e não haverá saúde, garantia de vida e emprego para ninguém neste país.

» Ricardo Pires, Asa Sul



» Nota de falecimento: faleceu de covid-19 por falta de oxigênio e UTI, um insigne cidadão de 8.516.000 km2. A comunidade internacional lamenta a perda de seu espírito carnavalesco.

» Eduardo Pereira, Jardim Botânico



Faixa de pedestres

Oportuna matéria por Adriana Bernardes e Larissa Passos (Correio 2/4) sobre o aniversário do que elas chamam de “um dos símbolos da capital”, o respeito da faixa de pedestre. Mas ao dizer que “decretou-se” que motoristas respeitariam a faixa de pedestres, a matéria menosprezou o papel do engenheiro Luis Miúra, que faleceu no ano passado. Ele foi o idealizador e coordenador desta obra pedagógica, ao lado de outros, especialmente, da equipe do Correio Braziliense, sem cujo apoio teria sido impossível a educação da cidade. Parabéns a Adriana e Larissa, mas não poderia deixar de lembrar o papel do Miúra nesta obra pedagógica, que não foi decretada, foi construída, com o apoio do nosso Correio.

» Cristovam Buarque, Asa Norte



Lockdown

É absurda a decisão do governo do Distrito Federal de suspender o lockdown quando há um aumento do número de infectados pelo coronavírus e a rede hospitalar está em colapso. O governador parece ser muito sensível às pressões de empresários e, sobretudo, das escolas particulares, símbolos da mercantilização da educação. Faltam vacinas, pois o GDF, alinhado com o governo de extrema direita, não agiu como a maioria dos governadores que tentaram comprar vacinas diante da inépcia do Palácio do Planalto, que está pouco se lixando para a mortandade causada pela pandemia. O DF está refém da inexistente política de saúde pública do governo federal. Ibaneis, diferentemente do presidente, é advogado, tem formação e decepciona quando segue o torpe e letal comportamento do inquilino palaciano. O DF chegou a mais de 6 mil mortes, quase 345 mil infectados e rede hospitalar sem leitos suficientes para suprir a necessidade de atendimento, sem contar que os profissionais de saúde estão no limiar da exaustão. Hoje, o lockdown se impõe em defesa da vida.

» Paula Vicente, Lago Sul



Diva

O colunista Paulo Pestana mencionou o filme sobre Billie Holiday e sua canção de protesto, Strange Fruit, que vale a pena recordar. Ladies and gentlemen, com vocês: Miss Billie Holiday! Luzes se apagam suavemente no palco. A banda abre os primeiros compassos, o público se arrepia com o instrumento inesperado: uma voz pungente, jamais ouvida, sem qualquer educação musical, tinindo feito trombeta de anjo. É uma negra entoando uma canção que fala de corpos linchados, pendendo das árvores como frutas estranhas. Corpos embalados pela brisa, que rescende a carne queimada e ao perfume das magnólias do sul. Uma gardênia é tirada do cabelo e lançada à platéia branca. Enquanto ela sai, a orquestra ataca com outra música mais rápida, para disfarçar a emoção escancarada da plateia em prantos. Strange Fruit foi a primeira canção de protesto já gravada. Ladies and gentlemen, preparem seus corações para ver e ouvir Billie Holiday, em pungente interpretação: “Southern trees bear strange fruit,//Blood on the leaves and blood at the root,// Black bodies swinging in the southern breeze,// Strange fruit hanging from the poplar trees...

» Thelma B. Oliveira, Asa Norte





Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

39% da população do DF foi infectada pelo coronavírus. Avançando para imunidade coletiva?

José Matias-Pereira – Park Way



Bolsonaro pode se vacinar hoje... Acho que ele não vai: tem medo de virar jacaré!

Vera Cruz – Asa Norte



Cuidado, jovens! A covid-19 mata, independentemente da idade. Não custa abrir mão da diversão agora. Vai passar logo!

Sandra Regina – Ceilândia Norte



Chorei de emoção ao ver, na capa do Correio, Jesus e Maria, de máscara, na Capelinha! Dias melhores virão!

Élton Souza – Planaltina

Charge

crédito: Quinho

Antirracismo, uma luta de negros e brancos

crédito: Gomez

Março não é apenas o mês em que, no dia 8, celebramos a luta das mulheres por seus direitos, mas é, também, o mês em que, no dia 21, reafirmamos a luta pela eliminação da discriminação racial em todo o mundo. Nesse dia, lembramos do massacre ao protesto negro contra o brutal regime do apartheid da África do Sul, ocorrido em 1960. Contudo, o nosso foco é o dia da luta contra a discriminação racial, pois o racismo que o define, mesmo sendo negado oficialmente, é praticado diariamente em nosso país desde que o primeiro preto escravizado botou os pés aqui.

Na realidade, em nossa história, a escravidão apenas mudou do chicote para a caneta e, desta, para a exclusão social. Tanto a Abolição quanto a Proclamação da República em nada mudaram o domínio do latifúndio e a extrema concentração de renda do capitalismo brasileiro. Sem reforma agrária, sem emprego, sem moradia e sem acesso à educação, as elites dominantes impuseram a exclusão social às populações negras.

Desse modo, não se trata apenas do preconceito racial de alguns indivíduos, mas de racismo estrutural, que nasce da ordem econômica e social do país e se espalha pelas instituições, pelas famílias e pela sociedade em geral.

Mais do que dizer que existe racismo no Brasil, precisamos afirmar que o nosso país foi formado a partir do racismo, pois da Colônia à República fomos construídos econômica e culturalmente pelo trabalho de negros. Não é preciso ter conhecimento histórico profundo para se reconhecer isso.

Sem querer admitir a discriminação racial, as elites brancas falsificam o conceito de meritocracia para tentar encobrir seus privilégios. Mas meritocracia só é possível quando há igualdade de oportunidades para todos e num regime de exclusão social isso não é possível.

O preço para o Brasil ser “branco” é a manutenção da brutal exclusão social e violência institucional contra a maioria negra da população. É preciso realimentar sempre essa desumanidade social para tornar o negro invisibilizado nas favelas e periferias da ordem burguesa. Somente nessas condições de profunda injustiça social e opressão racial é que as elites constroem para si mesmas a imagem de um país “branco”. Branco nos melhores empregos, nos altos escalões do serviço público, nas melhores escolas, nas universidades, nos aeroportos, nos shoppings. Branco na publicidade, na televisão etc. Com raras exceções, o negro só se torna visível quando sofre violência.

Mas o Brasil tem essa fisionomia racial e força cultural porque, desde os primeiros anos de escravidão, sempre houve resistência e luta pela liberdade. Expressão dessa resistência histórica, o movimento negro tem obtido vitórias importantes, como a de incluir na Constituição o racismo como crime inafiançável.

Agora, somos vítimas de enorme retrocesso, mas conquistamos políticas públicas de promoção da igualdade racial e de gênero, pois a discriminação da mulher negra, tanto por racismo quanto por machismo, é a face mais revoltante da exclusão social.

Em 18 de novembro de 2015, em Brasília, mais de cinquenta mil mulheres negras de todo o país mostraram força e mobilização com a realização da Marcha das Mulheres Negras — Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver.

Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a proporcionalidade dos fundos eleitorais e do tempo de rádio e televisão para as candidaturas negras, fruto de consulta feita em nome do movimento negro. Isso é um exemplo, entre outros, da conquista de espaços de poder e de representação política por parte do povo negro.

É uma luta incessante, em múltiplas frentes, pela valorização da nossa história, cultura e autoestima. Querem nos fazer um povo sem história para melhor nos oprimir, mas os talentos negros brotam na literatura, nas ciências e na apropriação de nossa trajetória, de nossos heróis e do nosso protagonismo.

Finalmente, é importante dizer que a luta por uma sociedade e um governo antirracistas não diz respeito exclusivamente ao povo negro, mas interessa cada vez mais à sociedade como um todo. E não somente no Brasil, mas no mundo todo com o movimento “Vidas Negras Importam”, que surgiu dos protestos contra a morte de George Floyd (estadunidense estrangulado em Minneapolis, no dia 25 de maio de 2020, por um policial que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem policial).

Há nesse anseio multirracial contra a violência — a que os segmentos negros são submetidos — o desejo de uma sociedade de paz, inclusiva, de direitos e com respeito às diferenças.





Manifesto pela vida na Páscoa

Os tempos de morte apocalíptica, somados à perversão pública dos ensinamentos do Nazareno, clamam por uma Páscoa repleta de manifestações firmes dos responsáveis por orientar a cristandade nas suas muitas vertentes teológicas a respeito de quem é Cristo e sua posição na história humana. O silêncio crucifica Jesus e a cristandade fiel nesse gigantesco gólgota em que o Brasil se transformou.

Não se trata de manifestos políticos a respeito da tragédia humanitária, com feições de genocídio. Não. O clamor, aqui, tratado é espiritual. É a espera de afirmação contundente dos líderes religiosos cristãos de que Jesus somente pode ser conectado à defesa da vida.

Incabível o silêncio de tais lideranças em face da pública e frequente associação de Cristo a pessoas e ideias com Ele incompatíveis na essência, como os que manifestam desprezo pela vida mediante a exaltação da morte por doenças, armas, violência, descaso aos semelhantes e desrespeito humano de toda sorte.

Urge proclamar em voz alta: Jesus é vida. E mais: Deus acima de todos, mas pela vida e não pela morte!

Assim é desde o gênesis: Javé Deus plasmou o homem, pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivo. João retrata com ênfase a presença de Emanuel no mundo: Eu vim para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância.

Sopro de vida, não de morte. O sopro de vida da presença de Deus na história humana tem muitas vertentes. A de agora consiste em salvar vidas com remédios, hospitais, vacinas, além de solidariedade e de compaixão, retratadas nas medidas sanitárias de convívio.

Qualquer transigência será farisaica.

Não é possível mais silenciar ante a invocação de Deus e de Cristo por aqueles que, ao mesmo tempo, propagam em favor da morte e da violência, contrariamente à divindade em Jesus.

A Páscoa que se avizinha convida por veemente manifestação dos líderes cristãos contra os que invocam a inevitabilidade da morte para justificar as centenas de milhares de cadáveres e os milhões de concidadãos que sofreram as agruras dessa doença terrível, sem contar os que ainda sofrerão. Lembre-se das palavras de Jesus quando tentado no deserto para pôr em risco sua própria vida: não tentarás ao Senhor teu Deus.

A cristandade não pode ser farisaica. Ser significará afastar Jesus e seu povo, ao acolher, sem qualquer ressalva, aqueles que colocam a vida do próximo em risco pela ausência de cuidados sanitários, pois Ele expulsou do templo os que subvertiam a máxima que cita: minha casa será chamada casa de oração! Oração para quê? Para a vida. Então, o templo não deve acolher em silêncio, quiçá com alegria, os que propagam a morte, por exemplo, pela presença sem conduta protetora à saúde do próximo. Cumpre seguir Cristo na advertência e, se necessário, na expulsão.

Dentre os ensinamentos de Jesus, tem-se no Sermão da Montanha passagem relevante neste contexto: Felizes os promotores da paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Soma-se a este o mandamento acrescido pelo Nazareno ao lado do amor incondicional a Deus: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes, diz.

Estão os líderes cristãos lembrando aos poderosos do país que Jesus não está à disposição dos promotores da morte e da violência, mas, sim, do amor ao próximo e da paz?

Deveriam, em clara e alta voz espiritual. Não política apenas. As portas dos templos e dos corações cristãos devem ser franqueadas somente aos que professam em Jesus a paz e a vida. Nesse momento de morticínio e sofrimento catastrófico dos brasileiros, negar essa coerência por questões e interesses humanos momentâneos, financeiros ou políticos, é revelar-se falso profeta, os que chegam perto de vós sob a aparência de ovelhas, mas por dentro, de fato, são lobos vorazes. Pelos seus atos, os haveis de conhecer, indica Cristo.

Jesus propaga o amor ao próximo, à vida e à paz, mesmo diante do martírio que sofreu do espancamento no tribunal até a crucificação. Incabível à cristandade silenciar e muito menos acolher os que defendem a tortura, porque estará entregando Cristo ao mesmo flagelo pelo enfraquecimento da força do seu sofrimento junto aos fiéis e aos não fiéis. Incabível lamentar a paixão de Jesus na Páscoa e tolerar, às vezes celebrar de bom grado, os que fazem apologia ao suplício do próximo, a quem se deve amar como si mesmo. Quando, ao longo de dois milênios, a cristandade se desviou dos postulados de Jesus, os verdadeiros protetores dos ensinamentos do Nazareno a trouxeram de volta ao seu esteio natural.

Nessa Páscoa, os cristãos brasileiros precisam ecoar alto o suficiente para lembrar aos poderosos a primeira saudação do Cristo ressuscitado: A paz esteja convosco.





Visto, lido e ouvido Desde 1960

Virose ontem e hoje

Cabe a essa geração de brasileiros, que há mais de um ano vem experimentando as agruras de uma pandemia, adaptar-se aos novos desafios impostos por essa virose mortal, ou ao menos, seguir o exemplo e os ensinamentos de outros concidadãos que, entre 1918 e 1920, enfrentaram a grande gripe espanhola, que, só no Brasil, deixou mais de 35 mil mortes, numa época em que a população do país era de aproximadamente 30 milhões de indivíduos.

Por todo o mundo, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas, o que faz dessa pandemia a mais mortal de todas as viroses já enfrentadas pelos seres humanos. Passado um século dessa tragédia sanitária, quis o destino algo de sobrenatural, que, em 2020, o mundo viesse a atravessar mais um longo corredor da morte. Numa época em que os serviços sanitários e de prevenção eram ou precários ou inexistentes, a chegada dessa virose, vinda possivelmente de navio, direto de Portugal, começou a se alastrar pela população a partir do porto de Recife, no outono de 1918. Em poucas semanas, já havia sido registrado casos na Bahia, em São Paulo e no Rio de janeiro. Naquela ocasião, era impossível um tratamento eficaz no combate à gripe espanhola, resumindo-se as recomendações médicas à hidratação e a uma alimentação moderada à base de caldo de galinha, xaropes, tônicos e outros procedimentos sem base científica e de pouca eficácia.

Não surpreende que muitos doentes tenham morrido em decorrência da mutação rápida desse vírus da gripe. À semelhança do Sars-covid-19, a gripe espanhola atingia os sistemas respiratório, nervoso, renal e circulatório, provocando sensação de falta de ar e dificuldades para respirar. Para os pesquisadores que vieram a estudar esse vírus, anos mais tarde, a gripe espanhola foi causada por uma mutação aleatória no vírus da gripe comum, dando origem ao já conhecido H1N1. A aspirina foi um dos medicamentos mais utilizados naquela época para o alívio das dores e para baixar a febre, não possuindo capacidade de deter a doença.

Hoje, como há 100 anos, alguns médicos recomendavam que as pessoas evitassem lugares públicos com muita gente transitando, como estações de trem, mercados, teatros ou escolas. Algumas pequenas cidades foram totalmente abandonadas pela população com receio da doença. Como os antibióticos e a vacinação só viriam uma década depois, o melhor e único método possível contra o vírus era simplesmente evitar a doença, evitar os contatos, isolar-se do mundo.

Também como hoje, as receitas milagrosas se espalhavam por toda a parte. Jornais, revistas, panfletos, discursos e outros meios de comunicação eram usados para espalhar os tratamentos infalíveis, como o uso do tabaco, balas de erva, tônicos e xaropes diversos, benzedeiras, rezas, incensos e outras mandingas do folclore nacional. Coincidência ou não, a mistura de cachaça, mel e limão passou a ser empregada, com relativo sucesso nessa ocasião. Do mesmo modo em que uma parte dos médicos aconselham o uso da hidroxicloroquina no tratamento precoce da covid-19, naquela época ficou famosa a prescrição de sal de quinino, normalmente usado para combater a malária, como remédio para a gripe espanhola, o que levou esse produto a desaparecer do mercado e dos boticários.

Assim como hoje, as autoridades daquela época menosprezaram as consequências da virose, retardando demasiadamente a adoção de medidas públicas. Somente depois que os números de mortos começaram a assustar e a chamar a atenção de todos, é que foram iniciadas algumas ações para conter o vírus, como é o caso do distanciamento físico e preventivo entre as pessoas. A grande diferença que se observa entre as medidas adotadas naquela ocasião e as que estão sendo implementadas hoje, um século depois, é que o nono presidente da República, naquela época, Venceslau Brás, convocou o cientista Carlos Chagas para comandar os programas de combate à gripe espanhola, sendo que essa feliz escolha resultou na instalação rápida de diversos hospitais emergenciais, além de dezenas de postos avançados de atendimento de socorro.

Durante aquele período, foram impostos ainda o regime de quarentena em diversas instituições públicas e privadas. Escolas foram fechadas. O trabalho interrompido. As disputas e jogos cancelados e as atividades artísticas suspensas em várias cidades do país. Segundo relatos da imprensa, o temor do contágio era imenso. Corpos e mais corpos amontoavam-se nas ruas, por dias e dias, decompondo-se à céu aberto, à espera de recolhimento e enterro.



A frase que foi pronunciada:

“Ao examinar a doença, ganhamos sabedoria sobre anatomia, fisiologia e biologia. Ao examinar a pessoa com a doença, ganhamos sabedoria sobre a vida.”

Oliver Sacks, neurologista, escritor anglo-americano

História de Brasília

Ao mesmo tempo, esses horticultores precisam ter mercado garantido para a sua produção, o que teria que ser feito por cooperativas, visto que é impossível ao homem, produzir e vender suas próprias verduras nessas condições. (Publicada em 28/01/1962)