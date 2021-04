Incerteza ronda a vacinação

CB Correio Braziliense

Depois de muita relutância, o Ministério da Saúde admite que a imunização contra a covid-19 pode parar. Faltam insumos para que o Instituto Butantan, que responde, atualmente, por nove em cada 10 vacinas aplicadas no país, siga produzindo as doses necessárias. A situação também é preocupante na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que, sistematicamente, tem jogado para baixo a previsão de entregas ao plano nacional de proteção à saúde da população prometido pelo governo.

Na última quarta-feira, o Butantan paralisou a produção de vacinas por falta de IFA (ingrediente farmacêutico ativo, e a previsão é de que a China entregue a matéria-prima dentro de uma semana. A Fiocruz diz ter o insumo para até o início de maio. Não por acaso, a imunização dos brasileiros tem sido muito lenta. Até agora, 22,6 milhões receberam a primeira dose e só 6,8 milhões, a segunda. Curitiba e Goiânia suspenderam a vacinação por falta de doses. No Distrito Federal, há incertezas quanto à continuidade do processo de imunização.

Em contrapartida e esse quadro, o número de óbitos cresce dia a dia, e beira 4 mil vítimas a cada 24 horas. Especialistas anteveem que, diante do aumento exponencial de infectados, do colapso nas redes hospitalares pública e privada, da escassez de oxigênio e medicamentos, serão 5 mil mortes diárias em todo o país. Acrescente-se, ainda, a vacilante política de estados e municípios na decretação de medidas restritivas, pois acabam cedendo às pressões de diferentes segmentos produtivos e políticos. O relaxamento do isolamento social agrava a situação.

O governo federal, por sua vez, contrário às orientações dos sanitaristas, é o primeiro a contestar a suspensão das atividades econômicas para conter a propagação do vírus. Faz sinalizações opostas às orientações até mesmo do Ministério da Saúde. Instiga a população a ignorar as recomendações da ciência e a retomar suas atividades normalmente, como no período pré-pandemia, pois teme que a economia naufrague. Abriu mão da sua prerrogativa de coordenar, em âmbito nacional, o enfrentamento da epidemia, embora o Brasil tenha o melhor programa de imunização do planeta, com eficácia reconhecida pelas nações desenvolvidas.

O ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, afirmou que o governo “não tem vara de condão” para solucionar os atrasos na entrega de vacinas. Ninguém espera mágicas do poder público para estancar o morticínio. Exige, no entanto, que providências sejam adotadas com a rapidez que a tragédia sanitária impõe. São mais de 350 mil mortos e, no atual ritmo, o semestre poderá fechar quase 500 mil, projetam epidemiologistas.

A responsabilidade, em grande parte, é do governo federal. Recusou propostas de laboratórios, como as da Pfizer, apresentadas em meados do segundo semestre de 2020, por entendê-las “draconianas”. O início da imunização foi postergado pela incapacidade de fechar contrato com os laboratórios, quando países europeus e Estados Unidos avançavam na vacinação. A primeira dose foi aplicada no Brasil em 17 de janeiro — mais de um mês depois do início da campanha no Reino Unido.

De lá para cá, o plano nacional de vacinação, quantidades de vacinas e datas não se confirmaram por uma sucessão de desencontros entre os discursos e a realidade, ou melhor, os contratos não foram fechados no momento certo e necessário. Torna-se urgente — para ontem — que as autoridades governamentais mobilizem todas as forças e mecanismos diplomáticos disponíveis para que haja insumos e vacinas, evitando a descontinuidade do processo de imunização da população. O surgimento de novas cepas, transformando o Brasil em celeiro de variantes, o coloca à margem dos países que privilegiam a vida, sem a qual a economia também morre.

Reescreva a própria história

Existe um lugar em nós que é sempre quentinho. Como colo de mãe, abraço de amigo ou cama macia com edredom. Chama-se zona de conforto. Se você pode passar dias e noites morando nesse espaço aconchegante, por que mesmo haveria de querer mudar? Eu te digo: porque é necessário, sempre é necessário sair e ver o mundo. Ainda que ele, muitas vezes, pareça feio, difícil, frio e escuro.

Se a pandemia não tirou você da zona de conforto, há algo errado por aí. Desconfie se a tristeza não bateu na porta, se a angústia não pediu abrigo, se o desespero não gritou em algum momento. Pede pra sair. Há um mundo lá fora e você precisa olhar para ele. É preciso enxergar mais na frente, ao lado, atrás. Ver por todos os ângulos e, ainda assim, perceber o quanto muitos de nós somos privilegiados. Aí a gente se dá conta de que há muito a ser feito, mesmo confinados, isolados, desmotivados e pouco esperançosos.

Para mim, a zona de conforto é como uma trincheira de guerra. É difícil sair dela quando tem tiro para todo lado. Ao mesmo tempo, sei que não é um lugar seguro de estar neste momento. O que nos traz segurança é paz de espírito, e ela inclui enfrentar os temores mais profundos, estender a mão para ajudar o próximo, cuidar da família e dos amigos, buscar soluções diferentes para problemas contínuos.

Há inimigos lá fora. Gente de todo tipo, que nega a pandemia, que negligencia cuidados básicos, que celebra a escalada de mortes. No poder, há quem atente contra a vida de tantos, colocando a ciência debaixo da lupa dos ignorantes e postergando nosso encontro com a vacina que salva vidas. É preciso enfrentá-los o quanto antes. Para isso, se fortaleça.

Também há inimigos dentro de nós. Assim é a mente, serpente que não perde uma oportunidade de dar o bote. Acalmá-la é essencial. Eu, que já tive uma experiência sublime com a prática de meditação, sugiro o curso da Sociedade Vipassana. Acesse a página da entidade (https://sociedadevipassana.org.br/) e entenda o que o Programa de Redução do Estresse, que começa ainda em abril, pode fazer pela sua saúde física e emocional.

Existem outros remédios para sair da zona de conforto. Um hobby, uma prática manual, um talento escondido que pode aflorar. Dona Valeriana, mãe de um amigo, nunca teve e-mail, celular ou redes sociais, mas tinha o bordado como passatempo. Na pandemia, trabalhou como nunca. Para surpresa do filho, ela criou uma loja no Instagram e pôs o ofício no mundo. Segue lá: @ponto.a.ponto17.

Quantos de nós são capazes de sair do lugar e tentar algo novo? Sempre é tempo. E essa é a melhor forma de lidar com a pandemia. Não dá mais pra ser igualzinho a antes. A inércia hoje é estupidez. Aprenda qualquer coisa nova, mexa o corpo, saia da casinha e mostre ao próximo que ele também é capaz.