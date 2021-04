Que soluções temos para o ciclo da pandemia?

CB Correio Braziliense

(crédito: Gomez)

A humanidade, ao longo de milênios, passou por muitas vicissitudes, ora provocadas por abalos sísmicos, tufões, tsunamis, guerras, ora causadas por focos viróticos ou pandemias generalizadas. Além de evidente crise de saúde, esses eventos são quase sempre seguidos por ondas de instabilidades mentais, sociais, econômicas e políticas. São, portanto, períodos de procura de soluções e de novas tecnologias que possibilitem o estabelecimento de uma nova ordem. Ainda, por se tratar de eventos que afetam muitos e exigem de todos, a procura a ser feita é de ordem coletiva, e não o desejo de alguns poucos iluminados.

No presente caso, a busca para vencer a covid-19 passa de 12 meses, computando milhares de mortos, lares destruídos, pessoas mentalmente fragilizadas, economias cambaleantes, sistemas de saúde esgotados. O pior: as cepas dos vírus aumentam, colocando em risco soluções encontradas, assustando, principalmente, aqueles que trabalham na linha de frente da pandemia, nos hospitais e nos bastidores da pesquisa, em laboratórios e universidades.

No Distrito Federal, o sistema de saúde está à beira do colapso. As UTIs chegaram ao limite de mais de 90% ou mais precisamente: 97% na rede de hospitais públicos; 98% nos hospitais privados, dando uma média de 97%, em 7 de abril. Essas são taxas preocupantes e variam de hospital para hospital. Em alguns hospitais, as macas com doentes estão espalhadas pelos corredores. Brasília chegou a mais 6 mil mortos e mais de 340 mil infectados.

Qual a solução? Vacinação em massa muito rápida e eficaz. No Brasil, vacinamos e colocamos fora de risco os profissionais da saúde e idosos com idade superior a 70 anos. Entre esses, a mídia revela queda substancial de mortos ou em situação de risco. Em relação aos jovens, a letalidade tem aumentado nas últimas semanas, o que desperta sinal de alerta às autoridades da saúde pública. Dada a necessidade de convívio social própria da idade, os jovens estão sendo infectados em aglomerações, sobretudo, no que ficou conhecido como “festas clandestinas”.

A necessidade de estar em festas e aglomerações revela uma profunda necessidade mental de estar novamente em um tecido urbano estável e transitável. No entanto, nos preparamos, neste exato momento, para um o lockdown de ordem mundial, com fechamento de atividades não essenciais, na tentativa de se evitar um avanço desgovernado e intratável da doença. A situação é, portanto, delicada. É a necessidade de isolamento contra a natureza humana de estar em grupo e em movimento. Só se pode pensar em uma solução que envolva auto-sacrifício, comprometimento de todos para que o lockdown seja rápido e efetivo. O entrave para isso está, principalmente, na economia e no pensamento capitalista de acúmulo de riqueza. Comerciantes e empresários realizaram protestos públicos para que o fechamento seja cancelado, argumentando que o fechamento de estabelecimentos comerciais impede o pagamento de salários e causa desemprego. De fato, muitos trabalhadores foram dispensados e estão sem emprego. A Pesquisa de Emprego e Desemprego da Codeplan, referente a janeiro de 2021, estima que haja 291 mil desempregados no DF.

No entanto, a situação se resolverá com ataque máximo à covid-19: vacinação em massa. Mas, para isso, a luz da verdade deve chegar para todos, não havendo mais quem viva no negacionismo, dando pouca importância ao colapso da saúde, à ciência, ao risco que corremos, cada um de nós, de sermos hospedeiros e transmissores, às vezes invisíveis, do vírus. Essas são reflexões necessárias, de ordem individual e coletiva.

Creio que ainda não vencemos a covid porque estamos, há muito tempo, lutando contra uma pandemia de embotamento mental: entre nós, falta conhecimento e sobra pensamento torto, enterramos o autocontrole e a compaixão e passamos a cultuar o egoísmo. A vacina para esse tipo de pandemia se chama educação, que também tem de ser em massa, rápida e eficaz. Se formos de fato inteligentes, nos damos conta disso agora, lutamos em duas frentes e estabelecemos uma nova ordem de vida.



A união de todos, pelo bem de todos Fausto Pinato Deputado federal, presidente das frentes parlamentares Brasil-China e dos Brics do Congresso Nacional.

A pandemia da covid-19 convocou mais uma vez a humanidade para um esforço conjunto e solidário pela vida. Em meio aos impactos sociais no mundo e, sobretudo, no Brasil, a ciência foi a nossa protagonista — e marchou unicamente rumo à concepção de vacinas em tempo recorde para salvar vidas. Agora que as temos, precisamos fazer a nossa parte, como lideranças, cidadãos e humanos.

O Brasil até hoje paga um alto preço pela ingerência na gestão nacional da pandemia. Sob forte interferência ideológica, o governo federal jogou fora o que ainda é mais precioso nessa batalha: tempo. Protelou o que pode para entrar na fila de fornecimento dos laboratórios internacionais, fechou portas para importantes parceiros, tomou decisões técnicas com supostos fundamentos ideológicos, deixou estados e municípios carregarem, quase sozinhos, a tarefa de combate à pandemia. Em diversos momentos este governo cruzou os braços e apontou culpados, tentando se eximir de suas responsabilidades. Crises após crises, o resultado não poderia ser outro. Chegamos à trágica marca média de 3,5 mil a 4 mil mortes diárias por covid-19, com mais de 350 mil brasileiros perdidos.

Uma recente pesquisa da Fiocruz indicou a existência de 92 cepas da covid-19 circulando entre nós. Os cientistas seguem descobrindo novas variantes, agora, nas regiões do interior, onde o vírus se espalha com mais velocidade e mata mais. O Brasil, lamentavelmente e como alertado, tornou-se um ‘covidário’ mundial.

Além das medidas de cuidados básicos, a vacina é a medida mais eficaz para estancar o avanço da pandemia. Entretanto, nós não superaremos os efeitos da pandemia se o Brasil continuar dependendo das remessas de vacinas do exterior. Temos um calendário lento de importação, que coloca o nosso país em um trágico compasso de espera. À medida que a pandemia também recrudesce nos países produtores de vacinas ou em países parceiros fiéis destes, naturalmente o Brasil perde cada vez mais prioridade para as remessas de doses.

Com as recentes mudanças nos comandos das pastas ministeriais, notadamente Saúde e Relações Exteriores, a história começou a mudar. O Brasil voltou a avançar, aproximando-se de grandes parceiros internacionais, como a China, parceiro histórico que sempre manteve suas portas abertas ao nosso país. O diálogo com outras nações também está progredindo, como com a Rússia, cujo acordo recente entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin nos deixa na expectativa de parceria na compra da Sputnik V, já em produção em larga escala no Brasil.

No entanto o tempo é curto, e ainda há muito o que fazer. O Brasil precisa ampliar mais o seu escopo de parcerias internacionais. Que fique claro: enquanto a grande maioria dos brasileiros economicamente ativos não forem imunizados, a economia não voltará ao ritmo de antes.

Já há algum tempo, venho dizendo: o Brasil ainda pode virar esse jogo. Há empresas farmacêuticas genuinamente brasileiras preparadas para produzir mais do que vacinas. Elas podem fabricar a matéria-prima, conhecida como IFA — Insumo Farmacêutico Ativo. A mudança do patamar de importador para fabricante de vacinas seria a chave para o Brasil tornar-se autossuficiente em todo o processo de imunização, somando esforços aos projetos já em andamento na Fiocruz e no Instituto Butantan para produzirem IFA. Essa também seria uma oportunidade para ajudarmos outros países da América Latina e do continente africano.

A Agência Nacional de Vigilância Nacional (Anvisa) conhece bem o potencial brasileiro, afinal, o órgão emitiu certificação a uma farmacêutica brasileira sediada em meu estado, São Paulo. O parque fabril desta empresa tem capacidade para produzir, anualmente, 450 milhões de doses de vacinas. A expectativa é de que, em 10 meses, a população brasileira esteja imunizada contra a covid-19.

Diante da possibilidade de tornar o Brasil mais eficiente na luta contra a pandemia, estou buscando apoio aos governos dos países do Brics, como China, Rússia e Índia, os três países do bloco produtores de vacinas para o mundo, a fim de viabilizar tratados de cooperação internacional com transferência tecnológica junto aos laboratórios internacionais. O diálogo, via embaixadas, e com o envolvimento de autoridades brasileiras e estrangeiras, está avançando rapidamente.

Os erros e acertos no combate à pandemia mostraram que somente com a união de todos é que conseguiremos vencer aquilo que é o nosso único inimigo neste momento. Não podemos permitir a divisão do país entre alas ideológicas. Precisamos trabalhar uns pelos outros e não uns contra os outros, independentemente de nossas visões do mundo.

Visto, lido e ouvido Desde 1960 Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Sistema de freios e contrapesos à mercê de lobbies políticos

Dentro do que a Constituição de 1988 assegurou como sendo um “sistema de freios e contrapesos”, capaz de impedir que qualquer um dos Três Poderes da República usurpe as prerrogativas e funções dos demais, ficou estabelecida, logo no artigo 2º, a separação dos Poderes do Estado, tornando-os harmônicos e independentes entre si.

Na prática, no entanto, o sistema tem funcionado de modo diferente do proposto pela Carta de 1988, ou, na melhor das hipóteses, de acordo com um sistema variável de interpretações subjetivas e ocasionais de cada magistrado do Supremo. Com isso, o tão pretendido constitucionalismo liberal, capaz de efetivar, na prática, o Estado democrático de direito, é posto de lado, prevalecendo, como recurso derradeiro, o que estabelecem e impõem aqueles que são incumbidos de servir de guardiões da Constituição e que, em última análise, se colocam como sendo os únicos capazes de verdadeiramente interpretar o texto da Magna Carta.

Com isso, a primeira vítima desse desarranjo legal acaba sendo o próprio equilíbrio de Poderes, ou, mais precisamente, o Executivo e o Legislativo, aos quais é imposto um freio legal e de arrumação, de acordo com a vontade soberana de cada um dos 11 juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal (STF). Na realidade, o que se tem aqui, pelo que tem acontecido com as decisões do tipo monocráticas dos juízes, são 11 supremos individuais, dois supremos correspondentes a cada turma, mais um supremo, formado pelo plenário.

O que se tem aqui deixa de ser um Estado virtuoso e de harmonia para se tornar numa espécie de regime político, regido por indivíduos togados e não eleitos. Por se tratar de uma das “cláusulas pétreas”, conforme artigo 60, parágrafo 4º, o sistema de freios e contrapesos acabou por se constituir numa muralha ou fortaleza inexpugnável, capaz de proteger os juízes de quaisquer investidas externas, mesmo aquelas que, supostamente, a sociedade, por meio do Senado, poderiam admitir como necessárias.

O mais preocupante é que o problema da harmonia e da independência não fica restrito apenas ao Judiciário. Prolonga-se para os demais poderes, como tem ficado patente no caso do presidencialismo de coalizão, em que o Executivo é literalmente cooptado pela vontade expressa do Legislativo. Como contrapeso dessa disfunção orgânica, o Executivo se vê forçado a atender aos reclames clientelistas do parlamento, sem os quais não consegue governar.

A pandemia e a necessidade premente por vacinas e outras providências de ordem sanitária deixaram bem claro, para todos que querem ver, que no Brasil não existe harmonia e independência entre os Três Poderes, conforme desenhado pela Constituição. Em seu lugar vai sendo erguido um sistema de freios e contrapesos, ditado por pressões políticas e outros lobbies poderosos. É o que temos, e é tudo o que não precisamos ter.



A frase que foi pronunciada

“Que tal se nas próximas eleições a população votar nos ministros do STF? Já que eles executam, legislam e julgam, não precisamos mais dos nossos representantes”

Carlos, ouvinte da Jovem Pan

Empreender

Num país carente de emprego e renda, mas com mão de obra abundante e disposta, algumas questões permanecem em constante contradição e parecem desafiar a lógica natural das coisas. Mesmo sendo considerado um país com grande pendor para o empreendedorismo e a livre iniciativa, o ambiente de negócios no Brasil é, sabidamente, desfavorável e desalentador em vários aspectos, a começar pela gigantesca engrenagem burocrática montada pelo Estado, que tem suas raízes fincadas ainda em seu distante passado colonial. Em tempos de pandemia, tudo poderia mudar.



Desburocratizar já

São 13 os procedimentos necessários para se iniciar um negócio no país, sendo que, se apenas uma pessoa fosse cuidar dos impostos de uma empresa, essa empreitada consumiria um total de 2.600 horas de serviço. Para fechar uma empresa, é bem mais complicado.



Fora

Em países como Cingapura, por exemplo, esse tempo cairia para 82 horas. Supondo-se que o neófito empresário vença os obstáculos colocados pelo Estado e abra as portas do seu estabelecimento, começa aí uma segunda maratona mais complicada ainda: a carência de mão de obra especializada.



Educar

Nossas escolas, com as exceções de praxe, ainda estão voltadas para a formação acadêmica tradicional, relegando, para segundo plano, as habilitações do tipo técnico, perfeitamente viáveis em tempos pandêmicos, basta ter criatividade. O desprezo pelas profissões técnicas vem ainda do tempo em que o trabalho manual era considerado apenas para as classes menos abastadas.



História de Brasília

Há muita gente que invade um terreno, é transportada depois para seu próprio lote, negocia-o e volta a invadir. No que se observe o que diz respeito ao problema social não se releve, entretanto, o problema é policial. (Publicada em 30/1/1962)