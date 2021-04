Artigo: Carta para Henry

RC Rodrigo Craveiro

Criança linda, espero que você esteja em paz. Eu acredito em uma vida após a morte. Se existir o céu, que tenha campos floridos e sem espinhos. E uma grama bem fofinha para você pisar e não se machucar. Como Jesus disse, tenho a certeza de que você e outras criancinhas estão neste momento sob o olhar sereno e protetor de Nosso Senhor. Pequenino Henry, tenho chorado por você, mesmo sem tê-lo conhecido. Doeu no meu coração ver as imagens em que você, depois de mais uma sessão de tortura, manca ao caminhar. Dilacerou a minha alma saber que quem o gerou, o embalou, o amamentou, não lhe ofereceu o direito sagrado de viver. Qual filho não é tesouro para a mãe, pequeno Henry?

Sabe, menino? Sua passagem tão efêmera por esse plano não foi em vão. Você nos ensinou que todos os pais têm a obrigação de acolher, de dar amor, de respeitar, de abrigar, de ensinar o caminho da retidão com afeto e doçura. Não consigo imaginar, pequeno Henry, o vazio no peito de seu pai. É impossível vislumbrar como sua voz foi silenciada para sempre no coração dele. Como os dias dele serão castigados pela saudade eterna, pela vontade impossível de um abraço, pelo desejo de ter você pelo menos um dia ao lado dele... Espero que você, de onde estiver, seja um farol a iluminar os dias de seu pai.

Não consigo compreender, menino lindo, como o ser humano pode ser tão cruel, tão torpe. Como aqueles que lhe deviam amor lhe ofereceram medo, horror, dor. Eu espero que a Justiça seja muito rigorosa com sua mãe e seu “tio”, caso ambos sejam considerados culpados. Mas que a consciência deles os persiga pelo resto de suas vidas. Que vejam, por todos os dias, o seu rosto tão inocente, o seu corpinho frágil e a sua alegria de viver que eles roubaram.

Pequeno Henry, se encontrar por aí a menina Isabela Nardoni e o menino Bernardo Boldrini, abrace-os com ternura e diga-lhes que todos nós choramos por vocês. Espero, de coração, que os nossos legisladores aprovem penas mais severas a quem maltratar crianças. Que seu sofrimento, pequenino Henry, comova as nossas autoridades para impedirem que outras tragédias aconteçam. Que todas as crianças tenham uma vida linda, repleta de amor e de carinho. Durma e descanse em paz, pequenino Henry. Pise leve sobre os campos do Senhor. Sua dor também é nossa dor.