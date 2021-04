CB Correio Braziliense

Bolsonaro promete até 2030 acabar com o desmatamento. Como a vacina, é um governo sem pressa.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



A Floresta Amazônica chora a derrubada ilegal de 65 mil árvores, garantida pela tropa bolsonarista Hamilton Mourão, Ricardo Salles e Telmário Mota. A Polícia Federal está de parabéns pela denúncia que fez.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



No ritmo em que vai vacinação contra a covid-19, a previsão do cientista Miguel Nicolelis de 500 mil óbitos até junho será antecipada para maio.

Joaquim Honório — Asa Sul



A carta de Bolsonar a Joe Biden, presidente democrata dos Estados Unidos, são páginas de pura falácia, sem qualquer conexão com as ações do antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



A CPI da Covid-19 vai abrir fissuras na blindagem do governo pró-morte. Quem sabe não chegará às entranhas?

Evaristo Carvalho — Lago Norte



Alexandre Garcia é jornalista competente e sério, pauta colocações em fatos relevantes e documentos incontestes. Isso incomoda os que defendem o “quanto pior, melhor”. Parabéns, Correio Braziliense.

Ronaldo Viegas — Lago Sul