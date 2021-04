A Brasília do futuro

CB Correio Braziliense

Brasília chega aos 61 anos com enormes desafios pela frente, a começar pela mudança de sua matriz econômica. Muito identificada com o serviço público, que responde por um percentual importante do Produto Interno Bruto (PIB), a capital federal ostenta números preocupantes de desemprego, cuja taxa encosta nos 20%, uma das maiores do país, agravando as desigualdades sociais. O potencial para virar esse jogo, porém, é enorme.

Opções não faltam. Brasília tem tudo para se transformar em um dos maiores polos tecnológicos do país. Com mão de obra qualificada, universidades de ponta e apoio governamental, tende a ser exemplo na economia limpa e sustentável — o mundo novo. A cidade, por todas as suas belezas e modernidades, também acumula força extraordinária para o turismo, cujos empregos são os mais baratos para ser criados.

As vantagens competitivas de Brasília são muitas. O aeroporto da cidade tornou-se referência na distribuição de voos para todo o Brasil, o que atraiu centros de distribuição das principais empresas de varejo. A rede hoteleira é de primeira linha, assim como a gastronomia. A capital conta com um sistema privado de saúde que atrai pessoas de todo o país, por oferecer serviços de ponta. A educação, desde a primeira fase da infância, também impressiona.

Mesmo nos setores tradicionais, que vêm garantindo a Brasília desempenho econômico acima da média nacional, têm buscado fincar os pés no futuro. A construção civil, que não parou por causa da pandemia, está cada vez mais antenada com práticas sustentáveis. Da agricultura vem os maiores índices de produtividade do país em culturas como soja, milho e trigo. A produção de orgânicos rompeu as barreiras do quadradinho.

Os próximos anos, portanto, não podem ser desperdiçados. Caberá à sociedade cobrar dos governantes políticas públicas que permitam o desenvolvimento contínuo, com inclusão social e melhor distribuição de renda. As novas gerações têm o direito de viver em uma cidade de oportunidades, sem exclusões. Assim como abraçou todos que chegaram aqui desde a sua fundação, a capital federal, que desperta tanta paixão, continuará sendo um porto de esperança.

Aos 61 anos, essa jovem senhora não se curva às dificuldades. Altiva, solidária, resiliente, dá exemplo de que superará todos os problemas que se colocarem no caminho. O momento é de união. Está nas mãos de todos fazer desta cidade um lugar ainda melhor para se viver. A reinvenção cabe a cada um de nós. Parabéns, Brasília!





Missão: sobreviver

No último domingo, enquanto editava uma página de Mundo sobre a suspensão do uso de máscaras ao ar livre em Israel, uma fotografia me chamou a atenção. Em Tel Aviv, cidade pulsante que tive a honra de conhecer anos atrás, jovens conversavam, de forma descontraída, sentados em uma roda. Ao lado, dois amigos trocavam um abraço. Todos de cara limpa. Seria nada demais até março de 2020. No entanto, a imagem simboliza a reconexão humana que a pandemia nos roubou. Quem de nós não sente falta de um abraço, de uma tarde de papo solto em uma praça, do riso frouxo em um bar? Quem de nós não tem saudades das confraternizações em família, do amor escrachado, sem medo de um inimigo invisível e tantas vezes letal?

Parte da minha família vive em Goiânia, minha cidade natal. Apesar da proximidade das duas capitais, no decorrer do último ano, pude ver o meu irmão gêmeo, uma de minhas duas irmãs, minha avó e minha mãe em três ou quatro ocasiões. Meu avô querido fez a passagem em abril do ano passado. Como senti falta de dar um abraço apertado em minha avó e de acolher um pouco a sua dor, de chorarmos juntos a ausência dele! Todos os anos, as nossas noites de Natal costumam ser muito felizes e emocionantes. Em 24 de dezembro passado, não nos vimos. Apenas nos falamos pela internet. Doeu.

A pandemia do coronavírus suspendeu nossas amizades e nossos laços familiares. Confesso que senti inveja dos jovens israelenses no abraço forte e na prosa sem hora e sem máscara. Se quisermos incorporar a rotina de Israel em nosso país, se quisermos abraçar o novo normal, precisamos abandonar o negacionismo, aceitar a ciência como nosso farol em meio ao desconhecido e fechar os ouvidos a vozes moucas, dissoantes e dissimuladas. Precisamos ignorar políticos que mais se preocupam com o próprio ego e com a façanha eleitoral do que com o bem-estar do cidadão. “Líderes” que insistem em trilhar a contramão das orientações de sanitaristas, em espalhar fake news, em promover aglomerações e em receitar medicamentos.

Se Israel conseguiu vacinar quase 60% da população e retomar uma vida social ao ar livre, o Brasil tornou-se uma nação pária. Nós, brasileiros, nos transformamos em portadores de uma praga que se aproveita da inação do governo e da falta de consciência de muitos de nós para sofrer mutações e ganhar virulência. Somos uma ameaça sanitária global. Ou nossas lideranças começam a tratar com seriedade uma doença que matou mais de 375 mil brasileiros ou seremos obrigados a cavar mais sepulturas, a chorar os nossos mortos e a manter o distanciamento social, além de nos manter afastados do resto do planeta. Até que a normalidade deixe de ser utopia, precisamos firmar um compromisso com nós mesmos: sobreviver.





Brasília, 61 anos

“Bom dia de chuva, boa noite de chuva”. Esses eram meus cumprimentos para parentes, colegas da Universidade de Brasília (UnB) e amigos. De fato, chegamos, minha esposa Therezinha Isaia e eu, aqui, em 1º de julho de 1969, notamos a secura e o relativo frio existente em Brasília. O convite da UnB duraria um ano. Todavia, nos assentamos e fomos adotados e adotamos a capital como nosso chão. Aos 61 anos, Brasília mudou muito, e acompanhei esse crescimento, tanto que, entre os muitos estudos geográficos, está minha tese de doutorado (Livre Docência) em 1977. A cidade evoluiu e se constituiu em uma das três metrópoles nacionais. Portanto, constituindo família aqui, colaboramos para a organização dessa grande e aprazível cidade. Que outras décadas sejam comemoradas, mas incrementando a equidade socioespacial e a proteção ambiental. Que o futuro de Brasília desenvolva o cuidado com os seus habitantes e com o ambiente natural: o bioma cerrado, as águas e a vida animal e vegetal nele existentes”.

Aldo Paviani,

Lago Sul

» Era janeiro de 1959. Acabara de ser dispensado do serviço militar. Lá da terra dos maracatus, eu ouvia boas notícias sobre você. E, para tirar a prova dos nove, resolvi vir pessoalmente conferir. De mala e cuia, aboletei-me num pau de arara. Quebrando aqui, quebrando ali, treze dias depois, cheguei. Sem preconceito, você abriu seu coração não só para mim. Abrigou também nele pessoas das mais diversas origens, raças, credos, costumes, línguas, dialetos. Misturou pernambucanos, goianos, gregos e baianos. Um mosaico humano de mil e um sotaques e de mil e uma histórias. Resultado: surge aí uma nova família — a família brasiliense. Com identidade própria. Como disse, cheguei de mala e cuia. Sem estudo, sem profissão. Com uma mão na frente e outra atrás, fui bem acolhido. Depois de me adotar e me dar as oportunidades que eu não tive lá no meu sertão, testemunhei como verdadeiras as boas notícias que ouvira. Posso dizer que venci. Como venceram tantos outros filhos seus — adotivos e legítimos. Pela minha família, agradecidíssimo, eu a reverencio. Muito obrigado, Brasília. Parabéns pelos sessenta e um anos! Eu te amo!

Arlindo Jerônimo Ferreira,

Asa Sul

» Brasília chega aos 61 anos e merece ser parabenizada todos os dias, pois é uma cidade ímpar. Hoje, vemos a cidade se transformando. Por onde passamos, há obras para melhoria do fluxo de carros, grandes viadutos, que tornam minúsculas as fantásticas e criativas tesourinhas. Placas indicam as intervenções do governo nos quatro cantos do Distrito Federal. Seriam sinais de que o poder público está preocupado com a qualidade de vida do brasiliense ou daqueles que foram abraçados e adotados pela “capital da esperança” nos idos de 1960? Provavelmente, a resposta será “sim”, o governo está preocupado com as pessoas. Mas quem seriam essas pessoas? As que têm recursos para manter o carro, residir em áreas asfaltadas, com boa infraestrutura urbanística, sem dependência do transporte público? Provavelmente, sim. Quando chega-se à periferia, a gente percebe que o zelo governamental passou longe desses locais. As pessoas que vivem nas bordas da cidade não são vistas pelos governantes, exceto em período eleitoral. Em seguida, elas são excluídas dos grandes e mirabolantes planos dos gestores públicos. Será que investir nas pessoas não seria a melhor aplicação do dinheiro público? Quando veremos na cidade placas com os dizeres: “Estamos investindo em você para que tenhamos uma cidade melhor. Nossa meta é erradicar as injustiças sociais e econômicas”. A esperança é importante, mas ela não mata a fome nem elimina as desigualdades gritantes do nosso amado quadradinho. Quando teremos placas realmente voltadas aos interesses coletivos, numa perspectiva holística, em que o bem-estar de todos é a maior obra que um governante pode realizar?

Lívia de Paula Martins,

Asa Norte



Esporte

Quero parabenizar a matéria de capa do caderno Cidades de (11/4/21). Como fundador e diretor do projeto Amigos do Time Kobra, cuja missão é realizar a inclusão, utilizando, para tanto, o esporte como ferramenta, tenho plena convicção de que, de fato, o viés social deve ser sempre prioridade, sobretudo em virtude da crise moderna, ocasionada pela pandemia em que o nosso país se encontra. Importante observar ainda que, apesar de realizarmos um trabalho individual aparentemente minoritário, os projetos sociais, como um todo, representam apoio significativo ao atendimento das necessidades básicas coletivas que a população de baixa renda enfrenta na luta cotidiana pela sobrevivência.

Nelio ‘Kobra’ Machado,

Brasília

Desabafo >> Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Falem o que quiser da cidade, mas viver em Brasília é uma mistura de sorte, prazer e honra. Feliz aniversário, capital do meu coração!

Guadalupe Gonzaga — Park Way



Não tenho a honra de ser candango, mas tenho o orgulho de ser brasiliense.

Sylvain Levy — Asa Norte



As vigas persistentes da velha política contrastam com a modernidade dos pilotis de Brasília.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Década 530 d.C foi a mais trágica para a humanidade: frio, fome, mortes. Diferença: não havia ideologia para aterrorizar as pessoas.

José Matias-Pereira — Park Way





O marco do redescobrimento do Brasil

Brasília foi criada sobre dois pilares fundamentais: esperança e trabalho. O objetivo primordial de redirecionar o progresso do país foi plenamente alcançado; a sonhada nova fronteira é hoje responsável pelas maiores riquezas do país. O sonho de fazer uma cidade linda no meio do ermo também está cumprido. Brasília é o marco do redescobrimento do Brasil.

Aos 61 anos, a capital está diante de um novo desafio, que vai ser vencido com os mesmos princípios que guiaram os nossos pioneiros, mostrando, mais uma vez, a força e o espírito empreendedor da nossa gente. A pandemia da covid-19 afetou o mundo todo; aqui, atrasou projetos importantes, reduziu a velocidade de ações, mas não foi capaz de nos parar.

Para combater os efeitos causados pela interrupção de algumas atividades econômicas, aceleramos outras, principalmente a construção civil, que hoje emprega mais de 30 mil pessoas só nas obras públicas. Ao mesmo tempo, abrimos crédito — por meio do Banco de Brasília — para que empreendedores pudessem resistir aos tempos difíceis. Já são mais de R$ 5 bilhões à disposição, principalmente, dos micro e pequenos empresários.

O DF não parou. Ao contrário, avançou. Obras estacionadas há anos foram retomadas — o caso mais emblemático é o da saída norte, que, a partir da inauguração de seu 23º viaduto, o último planejado, e ainda este mês, passa a se chamar Complexo Viário Governador Roriz. Também recuperamos a estrutura de todos os viadutos da área tombada, cuidado que, agora, chega à ponte Costa e Silva, que tem a integridade ameaçada pelos anos de abandono.

O trabalho de recuperação do Distrito Federal avança também na Praça do Cidadão, do Setor Comercial Sul, todo o Setor de Rádio e TV Sul, a W3 Sul, a avenida dos Pioneiros, no Gama, a Hélio Prates, entre Ceilândia e Taguatinga, o recapeamento e a nova iluminação do Eixão e da Epig, do Sudoeste ao Setor de Indústrias Gráficas. E vamos iniciar a reforma da Avenida Paranoá, naquela cidade, com investimento de R$ 32 milhões. São intervenções que marcam a retomada do orgulho do brasiliense em viver numa cidade bonita e confortável.

É preciso citar o exemplo de Vicente Pires. Depois de qualquer chuva, a cidade era destaque nos noticiários, com prejuízos imensos aos moradores. Refizemos todos os projetos e investimos R$ 560 milhões em grandes obras, desde imensas galerias pluviais até lagoas de contenção, para urbanizar de maneira definitiva a cidade. O resultado está à vista de todos, vale a pena visitar Vicente Pires.

Hoje mesmo entregaremos o Museu de Arte de Brasília, a casa do artista brasiliense, que conta a história artística desses nossos 61 anos. Ficou 14 anos fechado. Também vamos devolver a Concha Acústica à cidade e, até o final do ano, queremos entregar a primeira etapa da reforma do Teatro Nacional, abrindo a sala Martins Pena.

Também investimos em projetos novos, com destaque para o túnel de Taguatinga, obra que vinha sendo adiada havia décadas, que avança mesmo com as fortes chuvas deste ano. O túnel, além de facilitar o trânsito na região mais populosa do Distrito Federal, vai transformar o centro de Taguatinga com um grande boulevard para valorizar o comércio da cidade.

Já começamos a construção do viaduto do Recanto das Emas, que vai resolver um sério problema de trânsito que aflige mais de 100 mil motoristas todos os dias, e de dois viadutos no Setor Policial Sul, cujas obras foram retomadas. Nos próximos dias, começaremos o viaduto da Epig, no Sudoeste, e estão em fase final de projeto os viadutos do Itapuã, de Sobradinho e do Jardim Botânico. É como dizemos: Desculpe o transtorno, o DF está em obras.

Ao mesmo tempo, procuramos cuidar da saúde, investindo pesadamente no reforço e na readequação da nossa rede pública. Desde o início da pandemia, contratamos mais de 6.500 profissionais, investimos em equipamentos e na construção de novas estruturas, que vão ficar permanentemente para o atendimento da população. Em mais alguns dias, vamos abrir três hospitais de campanha, cada um com cem leitos, e mais um hospital permanente, com outros cem leitos, localizado ao lado do Hospital de Samambaia.

Eles vão se juntar aos dois hospitais construídos em Ceilândia, ao da Polícia Militar e ao da Papuda, que estão funcionando, e às sete Unidades de Pronto Atendimento (UPA) que estão em construção, sendo que a de Ceilândia está quase pronta. Essas construções sofreram atraso por conta da pandemia, mas o ritmo das obras foi retomado e, em breve, Paranoá, Riacho Fundo, Brazlândia, Gama, Vicente Pires e Planaltina terão suas unidades.

Nosso trabalho não para; há um esforço conjunto que vai continuar para que a esperança esteja sempre ao lado da nossa gente e renasça permanentemente, num ciclo perpétuo de redescobertas. É como escreveu o poeta TT Catalão: “Em Brasília/ há um tempo em que/ a vida desaparece,/ mas não cessa./ Apenas aguarda/ e se fortalece/ sem pressa./ Até um dia/ de novo, cresce./ E assim tudo recomeça”. Parabéns, Brasília. Parabéns, brasilienses.





#capitaldaesperança

Com certeza, você já leu ou ouviu a frase “Brasília, capital da esperança”. Não sei quando, onde ou em qual contexto, mas você a conhece. O que talvez desconheça é que, mais do que uma frase, ela é também um verso que acompanha os habitantes do nosso quadradinho, o Distrito Federal, desde o seu nascimento. Um verso do universo brasiliense. Um verso que se renova a todo momento, que nos motiva, que nos faz buscar o melhor em cada um de nós e que, acima de tudo, nos enche de orgulho. A esperança está em nossa gênese, em nosso DNA. A esperança é o que nos move, é o nosso jeito de viver e acreditar. É a marca de nascença de Brasília e também é a nossa “tag”, nossa “hashtag” nas redes de nossas vidas.

“Brasília, capital da esperança” surgiu como música, em ritmo de marchinha. De autoria de Simão Neto e Ariovaldo Pires (o capitão Furtado, radialista e um dos compositores mais gravados na história da música popular brasileira), foi composta entre 1959 e 1960. De tão tocada nos anos 1960, levou muitos a imaginarem que se tratava do hino oficial do Distrito Federal.

Por destacar o espírito desbravador existente à época e o simbolismo que a nova capital representava para um novo Brasil, suas estrofes caíram no gosto popular: “Em meio à terra virgem desbravada/na mais esplendorosa alvorada/feliz como um sorriso de criança/um sonho transformou-se em realidade/surgiu a mais fantástica cidade/“Brasília, capital da esperança”; e, ainda, “Desperta o gigante brasileiro/desperta e proclama ao mundo inteiro/num brado de orgulho e confiança: nasceu a linda Brasília/a “capital da esperança”.

Nossa cidade não só é, como merece ser a capital da esperança. A capital de todos os brasileiros. Um farol que mostra o caminho a seguir. Por muitos anos, Brasília inspirou, ultrapassou barreiras e foi uma cidade de vanguarda. Ousou na educação, na saúde, na cultura. Ousou ser uma cidade diferente, mas sem perder a capacidade de acolher.

Hoje, sem festas, mas igualmente esperançosos, comemoramos os 61 anos de Brasília. Somos cidade, somos realidade. Resilientes, renovamos nossa esperança. Sonhamos com o futuro, confiamos na ciência e seguimos acreditando na imensa capacidade humana de se reinventar. Nesta pandemia, a inteligência de cada um é necessária para nos adaptarmos e avançarmos coletivamente. A adaptação dependerá do conhecimento disponível, da superação de desavenças e da capacidade de buscarmos o que nos pode unir.

Os tempos não são fáceis. Estamos perdendo muitas pessoas para a covid, profissionais da saúde exaustos, sistema de saúde em colapso, a insegurança alimentar e a fome são realidades, desemprego. A gestão pública também precisa se adaptar. Inovar. Avaliar. Monitorar. Agir. Vivemos tempos de muita desesperança e tristeza. Tenhamos sempre presente palavras do vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Amaro de Matos: “a capacidade de inovar vem do impacto social, por vezes involuntário, refletido na redução da pobreza, das doenças, das guerras e da maior produção de alimentos”.

É longa a caminhada. Inclui interrupções e retrocessos frustrantes. Não podemos parar de nos mobilizar constantemente para que Brasília volte a ser a capital da esperança. Volte a ser uma cidade de vanguarda. Volte a ser tudo o que ela pode ser! Somos sonhadores, apostamos tudo no processo democrático, no lento e persistente trabalho de sensibilizar e mobilizar para conformar maiorias, ouvir e respeitar opiniões, construir consensos. Sonhemos. “É dos sonhos dos homens que uma cidade se inventa”, dizia o poeta recifense Carlos Pena Filho”.





Visto, lido e ouvido Desde 1960

O mundo de olho nas riquezas do Brasil. Como sempre

Em meio ao clímax da pandemia no país, pelo menos no que diz respeito à chamada segunda onda, a questão do meio ambiente, principalmente o problema dos altos índices de desmatamento, parece ter saído do foco da opinião pública, resumindo-se, agora, em preocupação central apenas para os ambientalistas de sempre e para outros devotados à causa da defesa de nossas florestas.

Nesses tempos incertos, obviamente que a questão central passou a ser a manutenção das vidas. Cientes desse vácuo e longe dos holofotes e da atenção geral, os grileiros e os madeireiros nunca tiveram tantas oportunidades e espaço para agirem. Com os órgãos de fiscalização esvaziados e colocados em descréditos pelo próprio governo, e com a Polícia Federal mantida em rédea curta pelo Executivo, as clareiras abertas, como chagas dilaceradas por bombardeios, vão se multiplicando ao longo do tapete verde.

Não fossem as observações contínuas e as medições realizadas por satélites de muitos países, esses seriam crimes que iriam permanecer para sempre escondidos de todos. O mundo observa o que vai se sucedendo com nossas florestas, e não há discursos ou promessas que nossas autoridades possam fazer nas assembleias e foros internacionais que eles já não saibam de antemão e com dados mais precisos do que os que possuímos.

Estamos mal na fotografia e não serão promessas vãs, do tipo que comumente são feitas em campanhas eleitorais, que irão convencer os outros países de que temos feito a lição de casa no tocante aos efeitos das mudanças climáticas. O mundo quer ver resultados e, por isso mesmo, fechou as torneiras de ajuda financeira destinadas à proteção do meio ambiente. São recursos que fazem falta ao setor, principalmente agora que o dinheiro vai ficando mais curto.

Por certo, não se faz política pública apenas com recursos. Antes de tudo, é preciso responsabilidade socioambiental emanada claramente pelo governo. Com ações efetivas, e não com projetos desenhados apenas no papel branco. Na falta de um conjunto de medidas concretas nessa área, muitas carteiras de investimento que poderiam vir para o Brasil simplesmente são encerradas.

Países como Canadá, Noruega e outros, que contam com fundos exclusivos para ser investidos em boas práticas ambientais, já desistiram do Brasil e do governo Bolsonaro. Nosso ministro do Meio Ambiente é visto lá fora como persona que trabalha contra a própria pasta e a favor dos madeireiros e garimpeiros, sendo costumeiramente citado por políticos de muitos países como alguém que mereceria ser investigado por sua conduta e declarações contra o meio ambiente.

A propaganda difundida em todo o mundo contra a política ambiental do Brasil não poupa nem o presidente nem seu ministro. Essa história de “passar a boiada”, confessada pelo próprio Ricardo Salles em reunião no Palácio do Planalto, já é de conhecimento mundial e tem prejudicado não só a imagem do país, como a questão dos fundos que poderiam vir ajudar na conservação.



