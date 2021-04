Vamos preservar o meio ambiente

CB Correio Braziliense

Opresidente Jair Bolsonaro terá, nesta quinta-feira, exatos três minutos para tentar mudar a sua imagem perante o mundo em relação ao meio ambiente. O chefe do Executivo brasileiro participará da Cúpula de Líderes sobre o Clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontro que será um marco da nova geopolítica internacional. Bolsonaro é visto como um defensor da devastação da Amazônia, do genocídio de populações indígenas, da grilagem de terras públicas e do desmonte da fiscalização ambiental.

É de enorme valor para o Brasil que Bolsonaro mude sua postura ante esse tema, visto como crucial para o futuro do planeta. Para isso, deve apresentar metas realistas. Só assim conseguirá convencer autoridades mundiais de que o país retornará ao rumo seguido até que ele chegasse ao governo, em janeiro de 2019. A desconfiança, porém é grande. Está certo que o líder brasileiro repetirá o mantra de que o Brasil já está cumprindo com sua parte na defesa do meio ambiente e na redução de gases de efeito estufa, com meta de zerar o desmatamento até 2030. Também reforçará que a preservação da Amazônia depende da ajuda de recursos internacionais.

Esses posicionamentos fazem parte da carta que Bolsonaro encaminhou a Biden na semana passada, documento que foi visto com ceticismo tanto pelo governo norte-americano quanto por especialistas em questões climáticas. A visão é de que de nada adianta o presidente brasileiro remodelar o discurso, mas manter à frente da política ambiental do país Ricardo Salles, acusado pela Polícia Federal de integrar uma organização criminosa especializada em desmatar a Amazônia para explorar madeira ilegalmente. A notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente já chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro, inclusive, reciclará “cinco eixos específicos” que são repetidos insistentemente por Ricardo Salles e que foram frisados na carta ao presidente dos Estados Unidos: aumento de ações de comando e controle em fiscalização policial, busca por regularização fundiária para identificar os donos das terras, zoneamento econômico e ecológico para apoiar áreas de produção, medidas de apoio à bioeconomia e cobrança por serviços ambientais, como a venda de créditos de carbono. O ministro estará ao lado do chefe na hora do discurso.

O Brasil, como se sabe, sempre foi referência na questão ambiental. Nas últimas três décadas, liderou todas as discussões sobre o tema. Agora, é visto como um pária, o que faz o país chegar acuado à Cúpula dos Líderes. A preservação do meio ambiente está no centro do debate econômico e tornou-se guia para decisões de investimentos e de comércio internacional. Não por acaso, empresários e banqueiros entraram com tudo no assunto. Também governadores e parte da sociedade civil se posicionam contra o governo federal, cuja agenda prevê, por exemplo, mineração em terras indígenas.

É verdade que parte da terrível imagem que o Brasil ostenta no exterior é amplificada pelo protecionismo de países que querem barrar produtos agrícolas brasileiros. Mas essa guerra se vence com ações concretas de combate ao desmatamento ilegal e às queimadas, ou seja, com políticas consistentes na área ambiental. Infelizmente, não é o que se tem visto. As porteiras abertas pelo ministro do Meio Ambiente para passar a “boiada” transformaram o país em um território livre para grileiros e madeireiros criminosos. Isso é inaceitável.

Um dos fatos estarrecedores no assassinato de Henry Borel, 4 anos — além, claro, da perversidade do crime —, é a quantidade de pessoas no entorno do garotinho que sabiam ou desconfiavam do sofrimento dele, mas nada fizeram que pudesse salvá-lo. Gente que se omitiu ou minimizou os pedidos de socorro e os sinais emitidos por ele.

Quando não denunciam os abusos, seja porque ainda não sabem falar, seja porque estão amedrontadas, crianças vítimas de violência dão demonstrações da tortura a que são submetidas. São indícios como choro sem motivo aparente, vômitos, diarreia, ansiedade, agressividade, tristeza constante, pesadelos frequentes ou insônia, distúrbios de alimentação, tendência ao isolamento, medo diante de certas pessoas, dificuldade de confiar em adultos. Lesões físicas, sem explicação plausível, também falam por elas.

Henry contou e sinalizou que estava em sofrimento profundo. A frase dele para o pai, de que “o tio machuca”, é de destruir a alma. Ele mudou de comportamento, vivia aterrorizado, chorava e tremia quando estava diante do sádico que o martirizava. Também aparecia com lesões pelo corpo. Mesmo com todas as indicações, ninguém agiu para mudar o destino atroz dele.

Marco Gama, presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, diz no site da instituição: “As situações de violência doméstica que levam à morte crianças e adolescentes costumam ser casos crônicos, repetitivos, de violência progressiva, em que a vítima não recebeu a assistência e as medidas de proteção que deveriam ter sido tomadas para mantê-la viva, tanto dos outros familiares quanto da sociedade e do Estado”.

Crianças e adolescentes dependem de nós para viver com dignidade e segurança. Temos de ficar atentos aos sinais de maus-tratos contra eles e dar crédito aos relatos que fazem. Quem souber ou desconfiar de abusos físicos, psicológicos ou sexuais precisa denunciar, acionar a polícia, o conselho tutelar. E nem precisa se expor, se não quiser. Plataformas e canais, como new.safernet.org.br/denuncie, Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil, garantem o anonimato.Para Henry, o socorro não chegou. O que resta, agora, é a Justiça condenar severamente a escória que o trucidou. Mas há um sem-número de crianças que vivem rotina de terror e ainda podem ser salvas. Uma atitude e uma denúncia têm o potencial de livrá-las de sequelas e até da morte.



Para o presidente, ecologia é algo com muito barulho e sem lógica.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Enquanto o antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, for mantido no cargo, qualquer promessa de Bolsonaro sobre os biomas brasileiros será falsa.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



O policial racista e assassino de George Floyd foi condenado. Aqui, os policiais matam crianças e jovens negros e nada acontece.

Mário Henrique Duarte — Park Way



Na Índia, cemitérios e crematórios estão próximos ao colapso, devido à elevação no número de mortos pela covid-19. Aqui, estamos chegando à mesma condição.

Joaquim Honório — Asa Sul

Brasília, 61 anos

Cumprimento, com alegria, o Correio Braziliense na data do 61º aniversário. Parabéns ao presidente Álvaro Teixeira da Costa, aos diretores, editores, jornalistas e colaboradores, responsáveis pela juventude do jornal cujo principal atributo é a conduta independente.

» Almir Pazzianotto Pinto,

São Paulo



» Parabenizo o Correio Braziliense pelo caderno Brasília 61 anos, construída pelo amor (21 de abril). Considero essas pessoas que ajudam em momentos difíceis, como baluartes. São pessoas que têm amor no coração e que merecem as dádivas de Deus Nosso Senhor. Alguns devem ser pioneiros, que chegaram a Brasília em seus primórdios e que apresentam muita história para contar. O sentido de fraternidade está na mente e no coração de todos. Os mentores de Brasília, como Juscelino Kubitschek , Lúcio Costa e Bernardo Sayão estariam muito felizes em ver Brasília hoje, a cidade da esperança. Apesar de alguns dissabores políticos, o que é normal na história da cidade, vemos com nostalgia toda sua trajetória, nos meus 46 anos vivenciados aqui, com muito orgulho.

» Enedino Corrêa da Silva,

Asa Sul



» Parabenizo o Correio pelo seu 61º aniversário. Parabenizo Brasília também pelos seus 61 anos, e que, merecidamente, ganhou de presente um caderno especial do jornal que tão bem escreve crônica cotidiana desta bela cidade. A edição especial revela a paixão e o compromisso do Correio com a capital, que, não por acaso, é reconhecida como Capital da Esperança. Esse sentimento, sobretudo neste momento em que somos testados pela praga do cornavírus, é o esteio que nos ampara para não afundarmos no pântano do desespero. Ter esperança que dias melhores virão nos dá força para ficarmos em pé diante de uma travessia tão dolorosa. Mas, hoje, é tempo de comemorar a alegria de viver em Brasília. Sei que este momento feliz é efêmero, mas as lembranças não são. Guardar este carderno especial do Correio é peservar mais uma relíquia, que exibe, sem meios tons, o quanto os brasilienses, natos ou adotados, são gente do bem. E nada melhor do que viver numa cidade construída pelo amor e com muita gente amorosa. Parabéns, Brasília! Parabéns, brasilienses. Parabens, Correio Braziliense!

» Maria Amélia Vegas,

Asa Sul



» Lindo dia de céu azul, canto dos pássaros, concreto no cerrado. Pessoas de todos os estados do Brasil e países do mundo em convivência pacífica. Ah, Brasília, 61 anos! Estamos aqui, no traçado em cruz e cercanias, vivendo e convivendo nos encontros e desencontros, com igualdades e diferenças, diversidade e adversidades dos tempos. Sem perder a esperança em meio à pandemia da covid-19 que marca duramente a década. Temos os pés no presente, a lembrança no passado e os olhos no futuro. Viva a Brasília de todos nós! Viva Dom Bosco, JK e os candangos da construção à adoção! Saudações a Tiradentes. Que Deus nos abençoe!



» Nanci Martins,

Brasília



» Brasília é assim, mulher formosa, encantada, mística e até dengosa...Você é princesa ou rainha da boa hora? Brasília com belas curvas excitantes continua a acolher bem seus filhos/filhas em frio, seca, calor, chuva e em suas flores flutuantes. Muitas vezes, as pessoas podem tropeçar pelos caminhos; às vezes, caem em meio aos erros, mas é sempre bom ir, ali, rumo aos divinos acertos. O tempo passa que passa, e as pessoas continuam no passar do tempo; e a vida é de passa-tempo, e é também de trabalho em sombra e relento. Não adianta querer adiantar ou atrasar a hora. Ora, ora... o tempo certo aos projetos meus e teus é o que vem de nosso Deus! Viva Brasília nos seus 61 anos de grandeza empreendedora!

» Antônio Carlos Sampaio Machado

Vicente Pires



» Brasília comemora 61 anos e, ao longo de sua existência, acumula uma série de fatos que a tornam essa cidade única. Em apenas cinco anos, as terras inabitadas do Planalto Central deram lugar à Capital da Esperança, de onde jorra leite e mel, sendo habitada por uma civilização próspera, conforme profetizou Dom Bosco, em 1883. O sonho de Juscelino Kubitschek ganhou formas com obras dos renomados Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Burle Marx, Marianne Peretti, Alfredo Ceschiatti e transformou a realidade de milhões de brasileiros que fizeram de Brasília sua morada e desenvolveram a Região Centro-Oeste. Hoje, quero desejar que Brasília tenha um futuro ainda mais próspero, que seu povo seja mais gentil e empático e perceba, de uma vez por todas, que os atos de cada um são responsáveis pelo destino de todos! Parabéns, Brasília!

» Ricardo Tom,

Brasília

Quando nasceu o Tribunal Penal Internacional em 1998, experts em Direito Internacional consideraram a concepção de um Ministério Público (MP) investigativo e independente a maior conquista do Estatuto de Roma para a civilização. Este foi um dos principais argumentos para rebater a PEC 37, que propôs o monopólio do poder de investigação criminal para a polícia. Como justificar para o mundo que, depois de ter o Brasil se comprometido internacionalmente com um modelo de MP investigativo, independente, internamente, adote outro diametralmente distinto?

A aberração era tanta que a votação de rejeição foi proporcional, na Câmara: 430 x 9. É óbvio que estava sendo feita ali uma clara opção política. No Supremo Tribunal Federal (STF), o assunto foi objeto de reiteradas discussões e o pleno decidiu na mesma direção. Com certeza, o parlamento e o STF também levaram em conta que, nos “anos de chumbo” no Brasil, quando as forças militarizadas matavam a mando do Estado, sem acusação nem julgamento, quem investigou e responsabilizou os criminosos foi o MP, representado por corajosos promotores, como o saudoso Hélio Bicudo. Afinal, quem além do MP conseguiria ter investigado o “esquadrão da morte”?

Eis que, passados quase oito anos, um deputado que é delegado de polícia de carreira, como se não tivesse havido a votação histórica de 25/6/13, na condição de relator do projeto do novo CPP, voltou a propor na semana passada que o MP não tenha pleno poder de investigação criminal. Ele sugere que o MP fique restrito a investigações meramente suplementares. E aí surge a pergunta: como compatibilizar o que se propõe com o compromisso assumido pelo Brasil perante o mundo (incorporado à nossa Constituição) — MP plenamente investigativo e independente?

O Código de Processo Penal é de 1941 e sua atualização é importante, mas não dessa forma açodada, em plena pandemia. São incontáveis os problemas do relatório. A vítima, por exemplo, pela proposta ora apresentada, é tratada como mero objeto, que está condenada a sofrer as consequências do delito, não lhe sendo reconhecidos os direitos mínimos previstos pela Declaração de Princípios Básicos de Proteção às Vítimas de Crimes e de Abuso de Poder da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1985. Em matéria de justiça restaurativa, a pessoa ofendida mais parece uma corresponsável pelo crime, e não alguém que deve ser protegido.

A vida humana nem parece o bem mais precioso, que merece proteção extrema. Pois, caso aprovado o relatório apresentado, institui-se a impunidade por lei, consagrando-se a não punição do extermínio de seres humanos como um novo e amargo padrão de justiça. Isto porque os homicídios são julgados por consciência, por leigos. O juiz elabora perguntas sobre os fatos que compõem a acusação (quesitação) e os jurados, à medida que as respondem sim ou não, afirmam ou negam autoria, materialidade, legítima defesa, estado de necessidade, qualificadoras, assim por diante.

A proposta é de supressão de perguntas sobre cada elemento componente da acusação, pretendendo-se que se indague diretamente se os jurados absolvem o réu ou não (uma única pergunta genérica), sem que os jurados sejam indagados claramente se houve crime e se o réu foi o autor. Com isso, escancara-se a porta para a impunidade da homofobia, do feminicídio, dos assassinatos racistas. Lembrando que, no Brasil, os jurados não debatem antes da decisão, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo.

O processo sempre foi bifásico, o que garante análise mais aprofundada sobre a admissibilidade das acusações. Mas o relatório praticamente suprime a fase do sumário de culpa, o que, diante do direito à mentira consagrado em nosso ordenamento para os acusados, somado a ideia que vem se consolidando de não se aceitar a validade da prova produzida na polícia, estabelecerá mais uma indústria legal de impunidade.

Ou seja, a prova da polícia já não vale e a prova do sumário não mais existirá. Depende-se do improvável comparecimento de testemunhas ao Tribunal do Júri, em que a punição dos mentirosos é muito pouco provável, ficando a condenação criminal dependente de incertezas e de um terreno que é verdadeira areia movediça.

A sociedade brasileira anseia por modernizações na lei, mas clama ao mesmo tempo por respeito à prevalência do interesse público. Não é admissível qualquer espécie de mudança que possa amesquinhar a plenitude investigativa penal do MP, que crie casulos de impunidade garantidos pela própria lei. Debate e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.



Defendo a compra de vacinas pela OAB

Enquanto escrevo, considerando as últimas 24 horas, mais de 3.400 mortes foram registradas, causadas pela covid-19. O Brasil ultrapassa 378 mil óbitos desde o início da pandemia. Infelizmente, quando o texto for publicado, teremos ainda mais vidas perdidas. Até aqui, o pior dia foi 6 de abril: 4.211 óbitos. Esses dados são do consórcio de veículos de imprensa que acompanha diariamente todos os fatos sobre a doença. Os profissionais da imprensa estão fazendo o seu melhor esforço nesta cobertura. Diuturnamente, agem para oferecer informações de qualidade, desfazer fake news, cobrar das autoridades responsáveis a resposta mais eficaz no momento: a vacinação em massa.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cumprindo sua missão institucional e democrática, está na mesma trincheira da imprensa. Exigimos o atendimento à população, oficiando órgãos de controle (Tribunais de Contas) e apresentando ações junto ao Judiciário. Também, apoiando Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional. Na Seccional do Distrito Federal, estamos à frente de várias ações que foram levadas adiante não apenas no âmbito da nossa circunscrição, para exigir eficiência do Governo do Distrito Federal (GDF), mas aprovadas pelo Conselho Federal e adotadas para que os brasileiros possam ser socorridos na maior crise sanitária que já enfrentamos em todos os tempos.

Os recursos públicos devem ser otimizados, declarados de modo competente e transparente, porém, sabemos e precisamos ser intelectualmente honestos para dizer que a conta não fechará apenas aí. Além de exigir respostas, é hora de ter atitude enquanto membros de uma sociedade fundada no princípio da solidariedade. Não basta falar que façam, é preciso colaborar com recursos próprios, lembrando que estamos em uma travessia extremamente difícil para todos, só que absolutamente desigual.

O recente estudo Social Inequalities and Covid-19 Mortality in the City of São Paulo (Desigualdades sociais e mortalidade Covid-19 na cidade de São Paulo), apresentado pela Revista Piauí em 8 de março último, analisou as mortes na capital de São Paulo, de março a setembro de 2020. Constatou que, quanto mais baixos os indicadores socioeconômicos, o acesso à educação e à renda, maiores os riscos de morte pelo coronavírus.

O racismo estrutural é uma chaga aberta em nosso país e a perversidade disso é que a cor da pele eleva as estatísticas de perdas de vidas. “Entre pretos e pardos, as taxas de mortalidade são 81% e 45%, respectivamente, mais altas que as de pessoas brancas”, registra reportagem da Piauí sobre São Paulo. Imagine se ampliassem o estudo para todo o Brasil! Assim, por iniciativa da Seccional do Distrito Federal — levada adiante de modo brilhante pela conselheira federal Daniela Teixeira, representando a bancada do DF — o Conselho Federal aprovou estudos logísticos necessários para a aquisição de doses de vacinas contra a covid-19.

A Lei 14.125/2021 permite a compra de doses por pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, se a compra ocorrer antes de imunizados os grupos prioritários, todas as doses terão de ser doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Se a OAB comprar e o SUS não tiver vacinado todos os prioritários, o estoque vai para a vacinação pública. Uma vez vacinados os grupos prioritários pelo SUS, se a OAB, após os estudos de viabilidade aprovados, decidir e efetuar a compra de vacinas, a cada vacina adquirida haverá a contrapartida de uma dose doada ao SUS. Se uma advogada ou um advogado for vacinado, uma pessoa da população receberá o mesmo benefício. Essas são as hipóteses e os consequentes desdobramentos.

Portanto, agora, temos na OAB a possibilidade de aprofundar estudos e de criar um fundo apropriado, bem como pensar na logística de um atendimento. No momento oportuno, de acordo com a lei, poderemos defender a vida de advogadas e de advogados e ainda apoiar a população brasileira.

Paralelamente ao entendimento de que podemos fazer mais no combate à covid-19, pela Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF), estamos realizando a maior campanha de vacinação antigripal que já fizemos no DF contra o vírus Influenza. Em sete dias de campanha, aproximadamente 16 mil advogados, advogadas e familiares foram imunizados. É uma ação fundamental para garantir proteção aos nossos advogados e suas famílias, e isso apoia a sociedade como um todo, pois evita demandas de leitos neste momento tão dramático que vivemos.

Fazemos total coro ao “Viva o SUS” e queremos fortalecer as ações do Poder Público. A OAB age em prol da vida e da proteção dos direitos dos cidadãos. É nossa profissão de fé! Particularmente, não tenho dúvidas: se pudermos, pelas vidas a serem salvas, defendo a compra e a aplicação de vacinas pela OAB!



Até mesmo venenos fulminantes à vida, quando corretamente diluídos, se transformam em remédio contra a morte. Esse conceito homeopático também pode ser aplicado à natureza das dosagens, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Também dentro desse conceito simples, alinham-se as mudanças de rumo, principalmente aquelas radicais, que parecem conduzir para o abismo.

O embate permanente opondo a maioria dos governadores de estado contra o governo federal, na figura do presidente da República, a quem acusam de apatia e indiferença no combate à covid-19, surpreendentemente pode resultar em algo de positivo para o país, caso essa rebelião se estenda também para um definitivo estabelecimento de uma República Federativa, que ponha fim à centralização excessiva do Executivo. É isso ou será o veneno da radicalização.

O golpe que instaurou a República como forma de governo, ao prometer a superação da monarquia constitucional de D. Pedro II por um governo mais moderno, não conseguiu, em tempo algum, estabelecer uma verdadeira Federação de estados, mantendo um centralismo, até maior, em torno do Poder Executivo e fazendo das unidades federativas entes sem vontade própria, dependentes e submissos ao governo central.

É esse modelo que parece estar em vias de ser rompido para o bem do país continente. Só que, nesse caso, para que o veneno se transforme em remédio será preciso antes retirar dos governos estaduais os mesmos vícios que mantêm o governo federal distante do restante do país. O mesmo centralismo visto no Executivo federal é reproduzido nos estados com relação aos municípios sob sua jurisdição.

Para que esse remédio venha a surtir o efeito de fazer do Brasil uma República federativa, conforme manda a Constituição em seu Art. 1º, é necessário ainda a adoção de mecanismos políticos que ajustem o modelo de representação aqueles propostos pelo voto distrital, matéria essa que já foi aprovada, inclusive, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado em 2017 e que ainda não rendeu frutos prometidos.

A decisão de implementar o voto distrital, mas no seu modelo misto, inviabilizou, de forma brutal, a consolidação de uma Federação de estados, uma vez que deixou aberta a possibilidade de metade dos representantes no parlamento ser ocupada por candidatos escolhidos diretamente pela lista elaborada pelos partidos ou mais precisamente pelos caciques partidários. Isso criou uma espécie de eleição indireta, aos moldes do antigo regime militar, com a diferença de que, agora, essas escolhas ou imposições das siglas se fazem em cima dos bilhões de reais dos fundos partidários e eleitorais que irrigam as legendas.

Para uma representação política feita pela metade, restou, obviamente, uma República federativa também pela metade. A rebelião dos governadores poderia ser uma porta de entrada para a fixação do modelo federativo, mas isso também esbarra na qualidade dos governadores eleitos, a maioria adepta fervorosa do atual modelo enviesado que temos. Por enquanto, o veneno é 100% veneno.



“A capacidade de problematizar significa a condição que se tem de perguntar por que certo princípio deve triunfar sobre outro.”

Clóvis de Barros Filho



» Se sobra coragem de usar um balanço que fica a mais de 1.200 metros acima da vista, a emoção é garantida. A novidade pode ser experimentada na Chapada da Contagem. Hoje, será a inauguração.

Sensato

» Enfim, a Secretaria de Obras providenciou o recuo em algumas paradas de ônibus. Não atrapalham mais o trânsito, que segue no fluxo.

Novidade

» Neoenergia Distribuição Brasília é o novo nome da CEB. Por enquanto, nada de diferente para os consumidores e pouca coisa mudou para os funcionários. Os planos vêm a seguir.

Olhos d’água

» O parque instalado na Asa Norte, graças à dedicação de moradores que insistiram na importância daquela área, sofre, agora, com a ação de moradores de rua. Não por eles serem desordeiros, mas pela necessidade de usar o parque como única referência. Talvez o local precise de mais lixeiras para não ferir as nascentes e mais humanidade para abrandar a alma dessas pessoas abandonadas pela sociedade.

Falta algo

» Turista comenta que o Trecho de Triagem Norte parece uma obra inacabada. Pistas que são sem ser, interrupções meio improvisadas, falta de iluminação. Quem conhece um anel viário atesta que muito ficou a desejar nessa obra.



Em seguida, virão as Divisões de Orçamento de todos os ministérios. Aí, pronto. Até os deputados vão ficar aqui para acompanhar as subvenções dos seus eleitores. (Publicada em 01.02.1962)