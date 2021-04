Homeopatia

CC Circe Cunha (interina)

Até mesmo venenos fulminantes à vida, quando corretamente diluídos, se transformam em remédio contra a morte. Esse conceito homeopático também pode ser aplicado à natureza das dosagens, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Também dentro desse conceito simples, alinham-se as mudanças de rumo, principalmente aquelas radicais, que parecem conduzir para o abismo.

O embate permanente opondo a maioria dos governadores de estado contra o governo federal, na figura do presidente da República, a quem acusam de apatia e indiferença no combate à covid-19, surpreendentemente pode resultar em algo de positivo para o país, caso essa rebelião se estenda também para um definitivo estabelecimento de uma República Federativa, que ponha fim à centralização excessiva do Executivo. É isso ou será o veneno da radicalização.

O golpe que instaurou a República como forma de governo, ao prometer a superação da monarquia constitucional de D. Pedro II por um governo mais moderno, não conseguiu, em tempo algum, estabelecer uma verdadeira Federação de estados, mantendo um centralismo, até maior, em torno do Poder Executivo e fazendo das unidades federativas entes sem vontade própria, dependentes e submissos ao governo central.

É esse modelo que parece estar em vias de ser rompido para o bem do país continente. Só que, nesse caso, para que o veneno se transforme em remédio será preciso antes retirar dos governos estaduais os mesmos vícios que mantêm o governo federal distante do restante do país. O mesmo centralismo visto no Executivo federal é reproduzido nos estados com relação aos municípios sob sua jurisdição.

Para que esse remédio venha a surtir o efeito de fazer do Brasil uma República federativa, conforme manda a Constituição em seu Art. 1º, é necessário ainda a adoção de mecanismos políticos que ajustem o modelo de representação aqueles propostos pelo voto distrital, matéria essa que já foi aprovada, inclusive, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado em 2017 e que ainda não rendeu frutos prometidos.

A decisão de implementar o voto distrital, mas no seu modelo misto, inviabilizou, de forma brutal, a consolidação de uma Federação de estados, uma vez que deixou aberta a possibilidade de metade dos representantes no parlamento ser ocupada por candidatos escolhidos diretamente pela lista elaborada pelos partidos ou mais precisamente pelos caciques partidários. Isso criou uma espécie de eleição indireta, aos moldes do antigo regime militar, com a diferença de que, agora, essas escolhas ou imposições das siglas se fazem em cima dos bilhões de reais dos fundos partidários e eleitorais que irrigam as legendas.

Para uma representação política feita pela metade, restou, obviamente, uma República federativa também pela metade. A rebelião dos governadores poderia ser uma porta de entrada para a fixação do modelo federativo, mas isso também esbarra na qualidade dos governadores eleitos, a maioria adepta fervorosa do atual modelo enviesado que temos. Por enquanto, o veneno é 100% veneno.



A frase que foi pronunciada:



“A capacidade de problematizar significa a condição que se tem de perguntar por que certo princípio deve triunfar sobre outro.”

Clóvis de Barros Filho



Balancéu

» Se sobra coragem de usar um balanço que fica a mais de 1.200 metros acima da vista, a emoção é garantida. A novidade pode ser experimentada na Chapada da Contagem. Hoje, será a inauguração.

Sensato

» Enfim, a Secretaria de Obras providenciou o recuo em algumas paradas de ônibus. Não atrapalham mais o trânsito, que segue no fluxo.

Novidade

» Neoenergia Distribuição Brasília é o novo nome da CEB. Por enquanto, nada de diferente para os consumidores e pouca coisa mudou para os funcionários. Os planos vêm a seguir.

Olhos d’água

» O parque instalado na Asa Norte, graças à dedicação de moradores que insistiram na importância daquela área, sofre, agora, com a ação de moradores de rua. Não por eles serem desordeiros, mas pela necessidade de usar o parque como única referência. Talvez o local precise de mais lixeiras para não ferir as nascentes e mais humanidade para abrandar a alma dessas pessoas abandonadas pela sociedade.

Falta algo

» Turista comenta que o Trecho de Triagem Norte parece uma obra inacabada. Pistas que são sem ser, interrupções meio improvisadas, falta de iluminação. Quem conhece um anel viário atesta que muito ficou a desejar nessa obra.



História de Brasília

Em seguida, virão as Divisões de Orçamento de todos os ministérios. Aí, pronto. Até os deputados vão ficar aqui para acompanhar as subvenções dos seus eleitores. (Publicada em 01.02.1962)