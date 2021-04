CB Correio Braziliense

Tem que ir para mãos honestas o dinheiro que o presidente Messias está pedindo para preservar a Floresta Amazônica brasileira. Se não, cai nas do Ricardo Salles.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



O discurso de Bolsonaro sobre o meio ambiente e os compromissos do seu governo com as mudanças climáticas não valem uma nota de R$ 3.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Confirmado primeiro caso de covid-19 de atleta japonês no revezamento da tocha olímpica. Jogos ameaçados?

José Matias-Pereira — Lago Sul